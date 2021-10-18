РУС
Межобластные поездки общественным транспортом смогут совершать COVID-безопасные люди, - главный санврач Кузин

Новые правила проезда общественным транспортом предусматривают, что поездки между регионами смогут осуществлять пассажиры, которые могут подтвердить свой статус COVID-безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

По его словам, это предусмотрено новыми правилами перевозок между регионами, которые начнут действовать с 21 октября.

Кузин напомнил, что пассажир сможет подтвердить свой статус COVID-безопасности при помощи одного из документов - свидетельство о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который действует 72 часа.

"Такие люди смогут беспрепятственно приобрести билеты и передвигаться на межобластном сообщении", - сказал он.

Кузин отметил, что данные правила не затрагивают городские, междугородние и внутриобластные маршруты.

карантин (16729) перевозки (519) Кузин Игорь (285) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+9
Сегрегация в действии, интересные термин COVID-безопасные, надо в конституцию записать.
18.10.2021 10:46 Ответить
+8
полный бред внутри областей ездить можно --а между областями нет..... так что мешает проехать всю Украину так называемыми пригородными областными электричками и автобусами от Одессы например до Киева и дальше до Ковеля-- ответ ничего.... так что будут твари сидеть в тюрьме введите в стране Указом Президента Чрезвычайное положение на месяц - два и все вирус реально перестанет мутироваться и распространяться... в своем регионе, каждом без обмена и подпитки и все само утихнет.. а так ..бред бред и бред.. и куча нарушений Конституции и законов.. нельзя оправдать типа право бесправием и нарушением того же права и закона типа целесообразностью Приказы МОЗ заменяют Конституцию КЗОТ и многие иные акты...где такое видано... в данном случае нарушено и сущность права и логика права.. а когда закон и право превращается в инструмент насилия или абсурда -то к такой норме права-закона не будет- ни доверия -ни уважения..профанация и нигилизм- вот что все это имеем в сухом остатке... власть, МОЗ пытается за счет ограничений оправдывать свое воровство, бездарность, тупость, наглость, неумение управлять процессами... легче указом- не пущать запретить-- нежели комплексно поработать в системных вопросах...
18.10.2021 10:55 Ответить
+7
непонятно... ну привит человек, двумя дозами, есть ковид сертификат, но он болеет в легкой форме и заражает других тоже...но ему можно.. смысл???
18.10.2021 11:07 Ответить
Сегрегация в действии, интересные термин COVID-безопасные, надо в конституцию записать.
18.10.2021 10:46 Ответить
Потрібен Воєнний стан, без нього всі ці обмеження протирічать Конституції України!
18.10.2021 10:54 Ответить
А ще Конституції протирічить зе-наркоман в кріслі Президента, але ти за нього проголосувало
18.10.2021 11:08 Ответить
лучше записать "сертифицированные люди" - люди с Ковид сертификатом, у нас уже "одаренные люди" были
18.10.2021 11:04 Ответить
полный бред внутри областей ездить можно --а между областями нет..... так что мешает проехать всю Украину так называемыми пригородными областными электричками и автобусами от Одессы например до Киева и дальше до Ковеля-- ответ ничего.... так что будут твари сидеть в тюрьме введите в стране Указом Президента Чрезвычайное положение на месяц - два и все вирус реально перестанет мутироваться и распространяться... в своем регионе, каждом без обмена и подпитки и все само утихнет.. а так ..бред бред и бред.. и куча нарушений Конституции и законов.. нельзя оправдать типа право бесправием и нарушением того же права и закона типа целесообразностью Приказы МОЗ заменяют Конституцию КЗОТ и многие иные акты...где такое видано... в данном случае нарушено и сущность права и логика права.. а когда закон и право превращается в инструмент насилия или абсурда -то к такой норме права-закона не будет- ни доверия -ни уважения..профанация и нигилизм- вот что все это имеем в сухом остатке... власть, МОЗ пытается за счет ограничений оправдывать свое воровство, бездарность, тупость, наглость, неумение управлять процессами... легче указом- не пущать запретить-- нежели комплексно поработать в системных вопросах...
18.10.2021 10:55 Ответить
Если я правильно понимаю, то на маршрутку, которая едет из поселка в одной области в село другой области, эти правила так же распостраняются, как и на электрички. Без сертификата - только на те, чей маршрут от начала до конца в пределах одной области, даже если ехать одну остановку.
18.10.2021 12:18 Ответить
ой я вас умоляю нарид у нас сообразительный... переехал-перешел границу области и садись типа сел с билетом уже в пределах области района одного....и бе сертефиката... то что напринимали будет работать тольков пределах конечных станций Одесса -Николаев напрмиер.. или Киев -Львова..и да-- автостоп никто не отменял и бла бла кар также...
18.10.2021 13:09 Ответить
Їздити з області в область не слід,
Бо в Україні лютує Ковід,
Вірус боїться кордонів і меж,
Краще залиш його там, де живеш,
В область чужу якщо ти не проник, -
Зразу ж Ковіду настане гаплик!

18.10.2021 13:35 Ответить
Я сохранил. Спасибо
19.10.2021 11:01 Ответить
На Конституцію давно поклали... І це тільки початок.
18.10.2021 11:01 Ответить
И не только в Украине, на нее положили везде, в Европе, в США (в первую очередь)
18.10.2021 11:19 Ответить
Ковід безпечними, напевно, можна вважати людей з негативним тестом, якого хєра до них приписують вакцинованих, які так само як і невакциновані можуть бути переносниками хвороби.??
18.10.2021 11:05 Ответить
Чергова зелена демагогія. Як ви електрички контролюватимете?
18.10.2021 11:06 Ответить
Только "сертифицированные люди" могут разность заразу между областями, а потом будут бочку катить на непривитых, которые по домам на карантине сидели, что в областях большие вспышки Короновируса.
18.10.2021 11:07 Ответить
непонятно... ну привит человек, двумя дозами, есть ковид сертификат, но он болеет в легкой форме и заражает других тоже...но ему можно.. смысл???
18.10.2021 11:07 Ответить
Ни смысла ни логики во всём происходящем нет. Есть только лоббирование интересов фарм-компаний и ограничение остатков прав и свобод и так везде.
18.10.2021 11:20 Ответить
Как - Вы правы!!!
18.10.2021 11:28 Ответить
Хехехе, сказали товарисчи из блаблакара
18.10.2021 11:07 Ответить
хехех до первых задержанных - читаем этот бред как написано - С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров, в частности, сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.

Тоесть на вьезде в любую (подсвеченую) область - вас премило можно выкидывать с машины если нет аусвайса
18.10.2021 11:12 Ответить
Хахаха, "общественным транспортом", хехехе

Руки коротки пока до частного добираться.
18.10.2021 11:14 Ответить
21 будем посмотреть, хотя более чем уверен что проверок не будет, ибо это колапс по всей стране. Но если исходить из того что они напринимали, то как выше написал .
18.10.2021 11:17 Ответить
Да ничо не будет, кому это надо кроме главсанврачкузина? Останавливать на границе области каждый автобус, вытрушивать из него пассажиров и аусвайсы проверять? У кого нет, сразу в ближайшую посадку и пифпаф?

В мае месяце прошлого года у всех проезжающих температуру меряли, а щаз уже и в ТРЦ с этим бредом завязали.
18.10.2021 11:23 Ответить
согласен со всем, но, судя по новым введениям, они комбинируют, ищут вариации ухода от ответственностей и по сути стравливая сторонников и противников.Ведь сейчас, не как в прошлом году - запрета нет, есть условия. Компенсаций нет - есть штрафы.
Если еще летом говорилось о % людей у которых есть противопоказания, то сейчас для работы и клиентов многих направлений - 100% должны быть уколоты по два раза, без всяких вариантов. Посмотрим по новостям того же Днепра в красной.
18.10.2021 11:38 Ответить
из дискрипта в дискрипт по аусвайсу.
И что значит статус COVID-безопасности??? Если сами медики и воз говорят что привитые являються такими же разносчиками?? Во всем этом театре абсурда вопросов столько, что уколотые обычно на втором начинают брызгать слюной и кричать - чембольшеантиваксеров темменьше.
18.10.2021 11:09 Ответить
Це точно! Вислів одного дегенерата - чим більше "антиваксерів" (хоча він досконало не розуміє значення цього слова та його тлумачення), тим менше....
18.10.2021 11:22 Ответить
Обычно, после второй прививки начинается подобная деградация в мозгу(если таковой есть) - начинают таки выкрикивать данный лозунг, т.е. им сразу есть дело до тех кто не хочет колоть экспериментальную жижу.
18.10.2021 12:14 Ответить
Такое впечатление, что те, кто принимает решения по Ковиду, думают исключительно нижними полушариями своего мозга.
Свидетельство о вакцинации - филькина грамота. Вроде как уже общеизвестно, что вакцинированные заболевают точно также, как и невакцинированные. И точно также могут быть переносчиками инфекции.
И с ПЦР-тестом - это тоже лотерея:
"ПЦР-тесты позволяют обнаружить ДНК вируса в генетическом материале человека (слюне)." - прекрасно, но:
"По оценкам врачей, точность ПЦР-тестов к новому коронавирусу составляет в среднем 30-60%."
+
"Тестирование не диагностирует инфекцию, если вирус опустился в легкие и ниже;"
Но - "без бумажки ты букашка, а с бумажкой - человек!". Езжай куда хочешь, если тебе уже выдали индульгенцию.
18.10.2021 11:41 Ответить
...в легкие и ниже...

🤣 Там вони ще не шукали.
18.10.2021 11:44 Ответить
Ви ж вже припиняли міжміський транспорт і шо? Люди набивалися в попутки. Ааа, у вас вірус за межі областей не вилізає, одне село може бути в зеленій зоні, поруч село - в червоній, грубо кажучи.
18.10.2021 11:41 Ответить
Кузя-намилюй шию і горло щоб петля не поцкодила епіДєрміс!
18.10.2021 12:06 Ответить
Новые правила проезда общественным транспортом предусматривают, что поездки между регионами смогут осуществлять пассажиры, которые могут подтвердить свой статус COVID-безопасности. Источник:
Минуле воно таке що повторюється.


18.10.2021 13:17 Ответить

18.10.2021 13:19 Ответить
 
 