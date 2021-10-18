Межобластные поездки общественным транспортом смогут совершать COVID-безопасные люди, - главный санврач Кузин

Новые правила проезда общественным транспортом предусматривают, что поездки между регионами смогут осуществлять пассажиры, которые могут подтвердить свой статус COVID-безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

По его словам, это предусмотрено новыми правилами перевозок между регионами, которые начнут действовать с 21 октября.

Кузин напомнил, что пассажир сможет подтвердить свой статус COVID-безопасности при помощи одного из документов - свидетельство о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который действует 72 часа.

"Такие люди смогут беспрепятственно приобрести билеты и передвигаться на межобластном сообщении", - сказал он.

Кузин отметил, что данные правила не затрагивают городские, междугородние и внутриобластные маршруты.

