Межобластные поездки общественным транспортом смогут совершать COVID-безопасные люди, - главный санврач Кузин
Новые правила проезда общественным транспортом предусматривают, что поездки между регионами смогут осуществлять пассажиры, которые могут подтвердить свой статус COVID-безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.
По его словам, это предусмотрено новыми правилами перевозок между регионами, которые начнут действовать с 21 октября.
Кузин напомнил, что пассажир сможет подтвердить свой статус COVID-безопасности при помощи одного из документов - свидетельство о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который действует 72 часа.
"Такие люди смогут беспрепятственно приобрести билеты и передвигаться на межобластном сообщении", - сказал он.
Кузин отметил, что данные правила не затрагивают городские, междугородние и внутриобластные маршруты.
Бо в Україні лютує Ковід,
Вірус боїться кордонів і меж,
Краще залиш його там, де живеш,
В область чужу якщо ти не проник, -
Зразу ж Ковіду настане гаплик!
Тоесть на вьезде в любую (подсвеченую) область - вас премило можно выкидывать с машины если нет аусвайса
Руки коротки пока до частного добираться.
В мае месяце прошлого года у всех проезжающих температуру меряли, а щаз уже и в ТРЦ с этим бредом завязали.
Если еще летом говорилось о % людей у которых есть противопоказания, то сейчас для работы и клиентов многих направлений - 100% должны быть уколоты по два раза, без всяких вариантов. Посмотрим по новостям того же Днепра в красной.
И что значит статус COVID-безопасности??? Если сами медики и воз говорят что привитые являються такими же разносчиками?? Во всем этом театре абсурда вопросов столько, что уколотые обычно на втором начинают брызгать слюной и кричать - чембольшеантиваксеров темменьше.
Свидетельство о вакцинации - филькина грамота. Вроде как уже общеизвестно, что вакцинированные заболевают точно также, как и невакцинированные. И точно также могут быть переносчиками инфекции.
И с ПЦР-тестом - это тоже лотерея:
"ПЦР-тесты позволяют обнаружить ДНК вируса в генетическом материале человека (слюне)." - прекрасно, но:
"По оценкам врачей, точность ПЦР-тестов к новому коронавирусу составляет в среднем 30-60%."
+
"Тестирование не диагностирует инфекцию, если вирус опустился в легкие и ниже;"
Но - "без бумажки ты букашка, а с бумажкой - человек!". Езжай куда хочешь, если тебе уже выдали индульгенцию.
🤣 Там вони ще не шукали.
Минуле воно таке що повторюється.