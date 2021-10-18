Спад хвилі COVID-19 очікується із середини листопада, - головний санлікар Кузін

Головний санлікар Ігор Кузін прогнозує зростання нових випадків COVID-19 у кінці жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кузін заявив у ході брифінгу.

"Пікові рівні навантаження на систему охорони здоров'я очікуються в кінці жовтня і до середини листопада з поступовим спадом до кінця року і в першому кварталі 2022 року", - зазначив головний санлікар.

За його словами, зараз, згідно зі статистикою, початок активної хвилі COVID-19.

"Тягар цієї хвилі і те, наскільки вона буде великою, буде залежати від відповідальної поведінки кожного з нас", - підкреслив Кузін.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що пік COVID-19 буде після 25 жовтня.