Спад хвилі COVID-19 очікується із середини листопада, - головний санлікар Кузін

Спад хвилі COVID-19 очікується із середини листопада, - головний санлікар Кузін

Головний санлікар Ігор Кузін прогнозує зростання нових випадків COVID-19 у кінці жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кузін заявив у ході брифінгу.

"Пікові рівні навантаження на систему охорони здоров'я очікуються в кінці жовтня і до середини листопада з поступовим спадом до кінця року і в першому кварталі 2022 року", - зазначив головний санлікар.

За його словами, зараз, згідно зі статистикою, початок активної хвилі COVID-19.

Також читайте: Минулого тижня від COVID-19 померли понад 2300 українців. Це на 22% більше, ніж тижнем раніше, - Кузін

"Тягар цієї хвилі і те, наскільки вона буде великою, буде залежати від відповідальної поведінки кожного з нас", - підкреслив Кузін.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що пік COVID-19 буде після 25 жовтня.

карантин (18172) Кузін Ігор (316) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
+7
Так вот то бла-бла-бла, как их величайший лидер. Мели Емеля, твоя неделя.
показати весь коментар
18.10.2021 11:02 Відповісти
+4
Спад хвилі COVID-19 очікує себе - чого сама хвиля очікує свого спаду? Чи то так нашіптуют з- закорону?
показати весь коментар
18.10.2021 11:19 Відповісти
+4
Это у него есть расписание/методичка, им всем рассылают, там написано - с середины ноября надо объявлять спад волны COVID-19. Ждите новый штамм.
показати весь коментар
18.10.2021 11:22 Відповісти
Старый метод отмазаться от ответственности: размазать ее "НА ВСЕХ".
показати весь коментар
18.10.2021 11:09 Відповісти
Що це за маячня і на кого розрахована?

Листопад-Грудень-Січень-Лютий-Березень навпаки буде ПІК "суперхвиля" і не тільки у нас, а і в сусідів...

Але звичайно наші гівновладці можуть зробити "СПАД" - "...Проста нужна пєрєстать тєстіравать...."
показати весь коментар
18.10.2021 11:23 Відповісти

а какже валера будет,он же с этих тем харчуеться .
Обоги, в разгар холодов сырых,хренового отопления и выхода детей с каникул спад???? Или цифры бреда уже некому сочинять??
показати весь коментар
18.10.2021 11:41 Відповісти
05.10.21

В Украине пик заболеваемости коронавирусом может длиться месяц: от середины ноября до середины декабря.

Как передает со ссылкой на "https://tsn.ua/exclusive/situaciya-shvidko-pogirshuyetsya-u-moz-rozpovili-koli-v-********-bude-pik-zahvoryuvanosti-na-covid-1881118.html ТСН ", об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин. Источник:

показати весь коментар
18.10.2021 11:45 Відповісти
Кузя за своим треплом уже не замечает где п....т
показати весь коментар
18.10.2021 11:46 Відповісти
Главный санврач Кузин ясновидящий?
показати весь коментар
18.10.2021 11:50 Відповісти
Он просто умеет читать и говорить то что ему транслируют, не больше.
показати весь коментар
18.10.2021 12:04 Відповісти
 
 