2 161 10
Спад хвилі COVID-19 очікується із середини листопада, - головний санлікар Кузін
Головний санлікар Ігор Кузін прогнозує зростання нових випадків COVID-19 у кінці жовтня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кузін заявив у ході брифінгу.
"Пікові рівні навантаження на систему охорони здоров'я очікуються в кінці жовтня і до середини листопада з поступовим спадом до кінця року і в першому кварталі 2022 року", - зазначив головний санлікар.
За його словами, зараз, згідно зі статистикою, початок активної хвилі COVID-19.
"Тягар цієї хвилі і те, наскільки вона буде великою, буде залежати від відповідальної поведінки кожного з нас", - підкреслив Кузін.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що пік COVID-19 буде після 25 жовтня.
Топ коментарі
+7 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар18.10.2021 11:02 Відповісти Посилання
+4 Volodymyr Krasnoholovets #468180
показати весь коментар18.10.2021 11:19 Відповісти Посилання
+4 wittmann1980
показати весь коментар18.10.2021 11:22 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Листопад-Грудень-Січень-Лютий-Березень навпаки буде ПІК "суперхвиля" і не тільки у нас, а і в сусідів...
Але звичайно наші гівновладці можуть зробити "СПАД" - "...Проста нужна пєрєстать тєстіравать...."
а какже валера будет,он же с этих тем харчуеться .
Обоги, в разгар холодов сырых,хренового отопления и выхода детей с каникул спад???? Или цифры бреда уже некому сочинять??
В Украине пик заболеваемости коронавирусом может длиться месяц: от середины ноября до середины декабря.
Как передает со ссылкой на "https://tsn.ua/exclusive/situaciya-shvidko-pogirshuyetsya-u-moz-rozpovili-koli-v-********-bude-pik-zahvoryuvanosti-na-covid-1881118.html ТСН ", об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин. Источник: