Спад волны COVID-19 ожидается с середины ноября, - главный санврач Кузин

Главный санврач Игорь Кузин прогнозирует рост новых случаев COVID-19 в конце октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кузин заявил в ходе брифинга.

"Пиковые уровни нагрузки на систему здравоохранения ожидаются в конце октября и до середины ноября с постепенным спадом до конца года и в первом квартале 2022 года",-  отметил главный санврач.

По его словам, сейчас, согласно статистике, начало активной волны COVID-19.

"Бремя этой волны и то, насколько она будет большой, будет зависеть от ответственного поведения каждого из нас", - подчеркнул Кузин.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пик COVID-19 будет после 25 октября.

Также читайте: На прошлой неделе от COVID-19 умерли более 2300 украинцев. Это на 22% больше, чем неделей раньше, - Кузин

карантин (16729) Кузин Игорь (285) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+7
Так вот то бла-бла-бла, как их величайший лидер. Мели Емеля, твоя неделя.
18.10.2021 11:02 Ответить
+4
Спад хвилі COVID-19 очікує себе - чого сама хвиля очікує свого спаду? Чи то так нашіптуют з- закорону?
18.10.2021 11:19 Ответить
+4
Это у него есть расписание/методичка, им всем рассылают, там написано - с середины ноября надо объявлять спад волны COVID-19. Ждите новый штамм.
18.10.2021 11:22 Ответить
18.10.2021 11:02 Ответить
Старый метод отмазаться от ответственности: размазать ее "НА ВСЕХ".
18.10.2021 11:09 Ответить
18.10.2021 11:19 Ответить
18.10.2021 11:22 Ответить
Що це за маячня і на кого розрахована?

Листопад-Грудень-Січень-Лютий-Березень навпаки буде ПІК "суперхвиля" і не тільки у нас, а і в сусідів...

Але звичайно наші гівновладці можуть зробити "СПАД" - "...Проста нужна пєрєстать тєстіравать...."
18.10.2021 11:23 Ответить

а какже валера будет,он же с этих тем харчуеться .
Обоги, в разгар холодов сырых,хренового отопления и выхода детей с каникул спад???? Или цифры бреда уже некому сочинять??
18.10.2021 11:41 Ответить
05.10.21

В Украине пик заболеваемости коронавирусом может длиться месяц: от середины ноября до середины декабря.

Как передает со ссылкой на "https://tsn.ua/exclusive/situaciya-shvidko-pogirshuyetsya-u-moz-rozpovili-koli-v-********-bude-pik-zahvoryuvanosti-na-covid-1881118.html ТСН ", об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин. Источник:

18.10.2021 11:45 Ответить
Кузя за своим треплом уже не замечает где п....т
18.10.2021 11:46 Ответить
Главный санврач Кузин ясновидящий?
18.10.2021 11:50 Ответить
Он просто умеет читать и говорить то что ему транслируют, не больше.
18.10.2021 12:04 Ответить
 
 