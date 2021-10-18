2 161 10
Спад волны COVID-19 ожидается с середины ноября, - главный санврач Кузин
Главный санврач Игорь Кузин прогнозирует рост новых случаев COVID-19 в конце октября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кузин заявил в ходе брифинга.
"Пиковые уровни нагрузки на систему здравоохранения ожидаются в конце октября и до середины ноября с постепенным спадом до конца года и в первом квартале 2022 года",- отметил главный санврач.
По его словам, сейчас, согласно статистике, начало активной волны COVID-19.
"Бремя этой волны и то, насколько она будет большой, будет зависеть от ответственного поведения каждого из нас", - подчеркнул Кузин.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пик COVID-19 будет после 25 октября.
Листопад-Грудень-Січень-Лютий-Березень навпаки буде ПІК "суперхвиля" і не тільки у нас, а і в сусідів...
Але звичайно наші гівновладці можуть зробити "СПАД" - "...Проста нужна пєрєстать тєстіравать...."
а какже валера будет,он же с этих тем харчуеться .
Обоги, в разгар холодов сырых,хренового отопления и выхода детей с каникул спад???? Или цифры бреда уже некому сочинять??
