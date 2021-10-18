Спад волны COVID-19 ожидается с середины ноября, - главный санврач Кузин

Главный санврач Игорь Кузин прогнозирует рост новых случаев COVID-19 в конце октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кузин заявил в ходе брифинга.

"Пиковые уровни нагрузки на систему здравоохранения ожидаются в конце октября и до середины ноября с постепенным спадом до конца года и в первом квартале 2022 года",- отметил главный санврач.

По его словам, сейчас, согласно статистике, начало активной волны COVID-19.

"Бремя этой волны и то, насколько она будет большой, будет зависеть от ответственного поведения каждого из нас", - подчеркнул Кузин.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пик COVID-19 будет после 25 октября.

