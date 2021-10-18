Рада в п'ятницю заслухає голову МОЗ Ляшка, - Стефанчук
Погоджувальна Рада в понеділок ухвалила рішення про запрошення на Годину запитань до уряду в п'ятницю міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Спікер Руслан Стефанчук, коментуючи пропозицію лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко заслухати прем'єр-міністра, зазначив, що після виступу Ляшка у депутатів буде час поставити свої запитання й іншим членам уряду, в тому числі його голові Денису Шмигалю.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
VOLVO XC 70
показати весь коментар18.10.2021 13:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль