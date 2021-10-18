Рада в п'ятницю заслухає голову МОЗ Ляшка, - Стефанчук

Погоджувальна Рада в понеділок ухвалила рішення про запрошення на Годину запитань до уряду в п'ятницю міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Спікер Руслан Стефанчук, коментуючи пропозицію лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко заслухати прем'єр-міністра, зазначив, що після виступу Ляшка у депутатів буде час поставити свої запитання й іншим членам уряду, в тому числі його голові Денису Шмигалю.

