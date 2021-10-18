РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5340 посетителей онлайн
Новости
446 1

Рада в пятницу заслушает главу Минздрава Ляшко, - Стефанчук

Рада в пятницу заслушает главу Минздрава Ляшко, - Стефанчук

Согласительный Совет в понедельник принял решение о приглашении на Час вопросов к правительству в пятницу министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Спикер Руслан Стефанчук, комментируя предложение лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко заслушать премьер-министра, отметил, что после выступления Ляшко у депутатов будет время задать свои вопросы и другим членам правительства, в том числе его главе Денису Шмыгалю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада планирует в пятницу заслушать Ляшко о ситуации с COVID-19 на местах

Автор: 

ВР (29395) Кабмин (14099) Ляшко Виктор (1369) Стефанчук Руслан (677) Шмыгаль Денис (2821)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.10.2021 13:17 Ответить
 
 