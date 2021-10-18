Рада в пятницу заслушает главу Минздрава Ляшко, - Стефанчук

Согласительный Совет в понедельник принял решение о приглашении на Час вопросов к правительству в пятницу министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Спикер Руслан Стефанчук, комментируя предложение лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко заслушать премьер-министра, отметил, что после выступления Ляшко у депутатов будет время задать свои вопросы и другим членам правительства, в том числе его главе Денису Шмыгалю.

