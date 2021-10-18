У Раду пускатимуть тільки з COVID-сертифікатом або ПЛР-тестом, - "слуга народу" Радуцький

Верховна Рада планує розглянути постанову про введення обмежень на відвідування парламенту для невакцинованих осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив глава парламентського комітету охорони здоров'я Михайло Радуцький.

"Народні депутати і всі, хто працює у Верховній Раді (журналісти, помічники, апарат), повинні виконувати такі ж вимоги, як ми вимагаємо від інших громадян. Повинен бути сертифікат вакцинації або ПЛР-тест, або антиген-тест. Це нормально, це застосовується у всіх парламентах", - зазначив парламентарій.

За його словами, цю постанову буде відтерміновано, тому що необхідно забезпечити апарат Верховної Ради зчитувальними пристроями, Мінцифри обіцяє найближчим часом їх надати.

