У Раду пускатимуть тільки з COVID-сертифікатом або ПЛР-тестом, - "слуга народу" Радуцький

У Раду пускатимуть тільки з COVID-сертифікатом або ПЛР-тестом, -

Верховна Рада планує розглянути постанову про введення обмежень на відвідування парламенту для невакцинованих осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив глава парламентського комітету охорони здоров'я Михайло Радуцький.

"Народні депутати і всі, хто працює у Верховній Раді (журналісти, помічники, апарат), повинні виконувати такі ж вимоги, як ми вимагаємо від інших громадян. Повинен бути сертифікат вакцинації або ПЛР-тест, або антиген-тест. Це нормально, це застосовується у всіх парламентах", - зазначив парламентарій.

За його словами, цю постанову буде відтерміновано, тому що необхідно забезпечити апарат Верховної Ради зчитувальними пристроями, Мінцифри обіцяє найближчим часом їх надати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно ввести єдині для всіх правила щодо відвідування ВР у зв'язку з COVID-19, - Стефанчук

ВР (15193) Радуцький Михайло (285)
учителей, врачей вакцинируют практически принудительно. а дипутатам и дипутаткам можно не вакцинироваться. они пачимута не хотят вакцинироваться, может знают то , чего мы не знаем?
18.10.2021 12:33 Відповісти
А чому це в "зраді" ще досі є невакциновані?!
18.10.2021 12:47 Відповісти
А офшоры тоже требуют от всех граждан, или только от избранных гражданами?
18.10.2021 12:49 Відповісти
Читаем заголовок: В РАДЕ БУДУТ ПУСКАТЬ ....
Пускать куда будут в Раде ?
Пускать что будут в Раде ?
18.10.2021 12:50 Відповісти
Деньги на входе будет собирать Радецкий лично.
18.10.2021 12:55 Відповісти
 
 