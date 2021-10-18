УКР
Колишній держсекретар США Колін Пауелл помер від ускладнень після COVID-19

Колишній держсекретар США Колін Пауелл помер від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.

Про це повідомила його сім'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Генерал Колін Лютер Пауелл, колишній держсекретар США і колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів, помер цього ранку в зв'язку з ускладненнями, спровокованими COVID-19. Він був повністю вакцинований", - йдеться в пості в Facebook, опублікованому сім'єю Пауелла на сторінці генерала .

Колін Пауелл народився в 1937 році в Нью-Йорку. Він почав армійську кар'єру у віці 21 року, служив у В'єтнамі і південно-східній Азії. Після цього Пауелл закінчив університет Джорджа Вашингтона і почав працювати в Пентагоні. У 1989 році Джордж Буш висунув Пауелла на пост голови Об'єднаного комітету начальників штабів. При ньому були успішно проведені операція "Справедлива справа" (1989) в Панамі і війна в Перській затоці (операція "Буря в пустелі").

Читайте також: Минулого тижня від COVID-19 померли понад 2300 українців. Це на 22% більше, ніж тижнем раніше, - Кузін

Під час першого президентства Джорджа Буша-молодшого (2001-2005) Пауелл став держсекретарем США, ставши першим афроамериканцем на цій посаді. Він став однією з ключових фігур при зборі аргументів на користь введення американських військ до Іраку. Після звернення Пауелла до Ради Безпеки ООН в 2003 році, Буш віддав наказ про початок операції в Іраку. Пізніше Пауелл шкодував про цей виступ.

У 2004 році Пауелл пішов у відставку з поста глави Держдепу.

карантин (18172) смерть (6814) США (24117) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
осложнениями, спровоцированными COVID-19. Он был полностью вакцинирован
А с этого момента поподробнее.
18.10.2021 16:38 Відповісти
RIP - хороший дядька был, шайтанов иракских кошмарил
18.10.2021 16:31 Відповісти
А от старости он не мог умереть? Везде теперь надо припаять "страшный" вирус? Или ему 20лет было..
18.10.2021 16:32 Відповісти
RIP - хороший дядька был, шайтанов иракских кошмарил
18.10.2021 16:31 Відповісти
О ще один привитий дурачок помер))
18.10.2021 16:42 Відповісти
Он помер от хронических болезней ,обострившимися на фоне ковида, а ты - ватный длбб ,помрешь от запоя на фоне ковида
18.10.2021 17:09 Відповісти
Не треба хамити. Факт незаперечний - т.з. "вакцинація" не врятувала цю достойну Людину від КОВІДа. Є заперечення?
18.10.2021 19:00 Відповісти
т.з. "вакцинація" не врятувала цю достойну Людину від КОВІДа. Є заперечення?

Дерибан бюджетных денег, а не вакцинация.причем всемирная.
Под видом карантина можно грабить и не позволять проявлять несогласие в различных формах.
18.10.2021 20:58 Відповісти
так и не привитые тоже умирают от хронических заболеваний обостряющиеся на фоне короновируса
18.10.2021 19:13 Відповісти
и буровые вышки со своим Holly Burton неплохо крышевал...
18.10.2021 16:57 Відповісти
даром только котята родятся
18.10.2021 17:30 Відповісти
даром только котята родятся

Совершенно верно! Берут деньги с налогов и тратят их под фанфары СМИ...
18.10.2021 21:00 Відповісти
Колін Пауелл ніколи не мав жодних стосунків з бізнесом.
Це ви переплутали його з міністром оборони Дональдом Рамсфельдом. Той був замазаний з Halliburton по самі вуха.

В преддверии войны в Ираке Halliburton получила контракт на 7 миллиардов долларов, на который только Halliburton было разрешено участвовать в торгах. https://en.wikipedia.org/wiki/Halliburton#cite_note-50 [50] В соответствии с законодательством США правительство использует https://en.wikipedia.org/wiki/No-bid_contract контракты с одной заявкой по ряду причин, включая, когда, по мнению правительства, только одна организация способна выполнить это требование.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bunnatine_Greenhouse Буннатин Теплица, гражданская служащая с 20-летним опытом работы по контрактам, неоднократно жаловалась армейским должностным лицам на то, что Halliburton незаконно получал особый режим для работы в Ираке, Кувейте и на Балканах. Уголовные расследования были возбуждены Министерством юстиции США, Федеральным бюро расследований https://en.wikipedia.org/wiki/FBI (ФБР) и генеральным инспектором Пентагона. Эти расследования не выявили никаких правонарушений в процессе заключения и исполнения контракта.

В одном из заявлений Greenhouse она сказала, что военные аудиторы поймали Halliburton на завышении цен Пентагону за поставки топлива в Ирак. Она также пожаловалась, что офис министра обороны https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Rumsfeld Дональда Рамсфелда взял под контроль каждый аспект контракта Halliburton на иракскую нефть и инфраструктуру на сумму 7 миллиардов долларов. Позже Теплица была понижена в должности за плохую работу на своем посту. https://en.wikipedia.org/wiki/Halliburton#cite_note-51 [51] Адвокат Теплицы Майкл Кон изобразил ее обзоры деятельности как наказание за критику администраций, он заявил в https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times The New York Times, что «ее понижают в должности из-за ее строгого соблюдения требований к закупкам и предпочтения армии обходить их, когда это соответствует их потребностям». https://en.wikipedia.org/wiki/Halliburton#cite_note-52 [52]
18.10.2021 17:46 Відповісти
А от старости он не мог умереть? Везде теперь надо припаять "страшный" вирус? Или ему 20лет было..
18.10.2021 16:32 Відповісти
84 года.
18.10.2021 16:33 Відповісти
в таком возрасте "от осложнений вируса".........
18.10.2021 16:35 Відповісти
Нет такого диагноза - старость.
18.10.2021 16:45 Відповісти
ему было 84 года. вы о каком ковиде говорите
18.10.2021 16:34 Відповісти
осложнениями, спровоцированными COVID-19. Он был полностью вакцинирован
А с этого момента поподробнее.
18.10.2021 16:38 Відповісти
Нуу бывает. Но очень редко!!!! Один к миллиону унтиваксеров!
Примерно. Наверное.
18.10.2021 16:42 Відповісти
" По состоянию на 14 августа (2021 года) от коронавирусной болезни (в Украине) умерли 53 255 человек, из них 43 566 в возрасте старше 60 лет.
По данным министерства, среди умерших от коронавируса доля людей в возрасте 60-69 лет составляет 29% (15 533 человека), а в возрасте свыше 70лет - 52% (28 033)"

если не вакционированый то умирает от короновируса, если вакционированый то от осложнений ?
18.10.2021 19:22 Відповісти
Полностью вакцинирован это значит с бустерной дозой разными вакцинами, что в соответствие с пропагандой на 99% снижает риск тяжелого течения.
18.10.2021 19:48 Відповісти
Не вмер Данило - болячка задавила....
18.10.2021 21:02 Відповісти
" По состоянию на 14 августа (2021 года) от коронавирусной болезни (в Украине) умерли 53 255 человек, из них 43 566 в возрасте старше 60 лет.

За год в Украине умирает около 500 000. Получается 10% от умерших Явная ложь
От других болезней не умирают?
18.10.2021 21:06 Відповісти
Although vaccine effectiveness has waned slightly against infection with Delta, data so far suggests the Moderna vaccine is approximately 50 to 95 percent effective against Delta, and the Pfizer-BioNTech vaccine is 39 to 96 percent effective against Delta.

https://www.healthline.com/health-news/heres-how-well-covid-19-vaccines-work-against-the-delta-variant

Незважаючи на те, що ефективність вакцини дещо знизилася на тлі зараження Delta,
поки що дані свідчать про те, що вакцина Moderna приблизно на 50-95 відсотків ефективна проти Delta,
а вакцина Pfizer-BioNTech від 39 до 96 відсотків ефективна проти Delta.

100 відсотків ніхто не обіцяв.
18.10.2021 19:14 Відповісти
Йому було 84. В такомі віці навіть будь-яка застуда може стати фатальною.
18.10.2021 17:04 Відповісти
так большинство умерших от короновируса как раз пожилые с хроническими заболеваниями люди
18.10.2021 19:23 Відповісти
дедушка, в 84 года не умер от прививки сразу, прикинь...?!
18.10.2021 16:45 Відповісти
В Молочанске Запорожской области 40- летний учитель физкультуры умер от привывки....
18.10.2021 21:08 Відповісти
Бажаю собі (вмерти від КОВІДа у 84 роки)!
18.10.2021 16:45 Відповісти
Побочні дії короновакцин усугубляють вікові патології.
18.10.2021 16:57 Відповісти
Ага, якби не вакцинувався, то коронавірус би його обійшов стороною. Не меліть дурні.
18.10.2021 17:00 Відповісти
Свідки чіпування без дурні не можуть. Це на них вишки 5G так впливають.
18.10.2021 17:08 Відповісти
18.10.2021 17:40 Відповісти
Ага! Помер би від, наприклад, серцевої недостатності через, скільки там відведених Богом років, і не навів тінь на вакцину.
18.10.2021 19:15 Відповісти
Й скорочують термін й якість життя!Ще,ніхто,ненадбав здоров'я,бючись довбешкою об стіну...
18.10.2021 18:24 Відповісти
Окружний адміністративний суд Києва попросили скасувати наказ Міністерства охорони здоровʼя. Він визначає перелік професій, працівники яких підлягають https://babel.ua/news/71365-moz-rozshirit-perelik-profesiy-yaki-zobov-yazani-vakcinuvatisya-proti-koronavirusu обов'язковій вакцинації від коронавірусу Позов подав громадянин Дмитро Ламза. 25-річний Ламза є наймолодшим в Україні директором школи - він очолює київську школу № 210 з поглибленим вивченням російської мови. Чому може така тупа ламза навчити дітей? Хай би їхало до ***** і не прививалося, там таких зараз дохне доволі кожен день!
18.10.2021 17:20 Відповісти
Кто не хочет вакцинироваться - герои, ценой своей жизни озлоравливают планету естественным отбором , который не раз спасал человечество и живую природу.
18.10.2021 21:12 Відповісти
Эй ваксеры, как оправдываться будете, что уколотый лучшей в мире вакциной от ковида умер?
18.10.2021 17:30 Відповісти
Они сделают морду кирпичом и скажут "умер от ковида".
18.10.2021 22:08 Відповісти
За то у мене без дезінформації. Ти транслюєш кремлівські МЕМи та пропаганду.
18.10.2021 18:25 Відповісти
Москалику, тут таку хе*ню молоти? Ти собі уявляєш пробірку із порошком сибірської виразки в ООН?

https://uainfo.org/blognews/1491889960-mif-o-probirke-kolinna-pauela-razoblachenie.html

В спам!
18.10.2021 18:55 Відповісти
Какой линейкой меряют иммунитет нет такой все индивидуально...что записали на матрицу в производстве вакцины знает только изготовитель биотехнолог - земля пухом...
18.10.2021 17:43 Відповісти
а пынька жив
18.10.2021 17:43 Відповісти
Поскорее бы сдох пыня !
18.10.2021 18:05 Відповісти
Щеплення,недопомогли. Співчуваю
18.10.2021 18:22 Відповісти
Колін Пауел - один із останніх справжніх республіканців. Таких, як МакКейн, таких, як обидва Буші, таких, як Шварценегер.
Цікава деталь - усі перераховані вище республіканці були чи є жорсткими критиками Трампа - і це показово!
Пауел, до речі, Байдена підтримав...
18.10.2021 21:46 Відповісти
Если он был полностью вакцинирован, то и умер от вакцинации.
А не "от ковида".
18.10.2021 22:06 Відповісти
Не кажіть так.Для вакцинаторів то є зрадна зрада.
18.10.2021 23:22 Відповісти
Норм чел был. Земля пухом.
18.10.2021 22:10 Відповісти
 
 