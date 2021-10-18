Колишній держсекретар США Колін Пауелл помер від ускладнень після COVID-19

Колишній держсекретар США Колін Пауелл помер від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.

Про це повідомила його сім'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Генерал Колін Лютер Пауелл, колишній держсекретар США і колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів, помер цього ранку в зв'язку з ускладненнями, спровокованими COVID-19. Він був повністю вакцинований", - йдеться в пості в Facebook, опублікованому сім'єю Пауелла на сторінці генерала .

Колін Пауелл народився в 1937 році в Нью-Йорку. Він почав армійську кар'єру у віці 21 року, служив у В'єтнамі і південно-східній Азії. Після цього Пауелл закінчив університет Джорджа Вашингтона і почав працювати в Пентагоні. У 1989 році Джордж Буш висунув Пауелла на пост голови Об'єднаного комітету начальників штабів. При ньому були успішно проведені операція "Справедлива справа" (1989) в Панамі і війна в Перській затоці (операція "Буря в пустелі").

Під час першого президентства Джорджа Буша-молодшого (2001-2005) Пауелл став держсекретарем США, ставши першим афроамериканцем на цій посаді. Він став однією з ключових фігур при зборі аргументів на користь введення американських військ до Іраку. Після звернення Пауелла до Ради Безпеки ООН в 2003 році, Буш віддав наказ про початок операції в Іраку. Пізніше Пауелл шкодував про цей виступ.

У 2004 році Пауелл пішов у відставку з поста глави Держдепу.