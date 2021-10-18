Колишній держсекретар США Колін Пауелл помер від ускладнень після COVID-19
Колишній держсекретар США Колін Пауелл помер від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.
Про це повідомила його сім'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Генерал Колін Лютер Пауелл, колишній держсекретар США і колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів, помер цього ранку в зв'язку з ускладненнями, спровокованими COVID-19. Він був повністю вакцинований", - йдеться в пості в Facebook, опублікованому сім'єю Пауелла на сторінці генерала .
Колін Пауелл народився в 1937 році в Нью-Йорку. Він почав армійську кар'єру у віці 21 року, служив у В'єтнамі і південно-східній Азії. Після цього Пауелл закінчив університет Джорджа Вашингтона і почав працювати в Пентагоні. У 1989 році Джордж Буш висунув Пауелла на пост голови Об'єднаного комітету начальників штабів. При ньому були успішно проведені операція "Справедлива справа" (1989) в Панамі і війна в Перській затоці (операція "Буря в пустелі").
Під час першого президентства Джорджа Буша-молодшого (2001-2005) Пауелл став держсекретарем США, ставши першим афроамериканцем на цій посаді. Він став однією з ключових фігур при зборі аргументів на користь введення американських військ до Іраку. Після звернення Пауелла до Ради Безпеки ООН в 2003 році, Буш віддав наказ про початок операції в Іраку. Пізніше Пауелл шкодував про цей виступ.
У 2004 році Пауелл пішов у відставку з поста глави Держдепу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дерибан бюджетных денег, а не вакцинация.причем всемирная.
Под видом карантина можно грабить и не позволять проявлять несогласие в различных формах.
Совершенно верно! Берут деньги с налогов и тратят их под фанфары СМИ...
Це ви переплутали його з міністром оборони Дональдом Рамсфельдом. Той був замазаний з Halliburton по самі вуха.
В преддверии войны в Ираке Halliburton получила контракт на 7 миллиардов долларов, на который только Halliburton было разрешено участвовать в торгах. https://en.wikipedia.org/wiki/Halliburton#cite_note-50 [50] В соответствии с законодательством США правительство использует https://en.wikipedia.org/wiki/No-bid_contract контракты с одной заявкой по ряду причин, включая, когда, по мнению правительства, только одна организация способна выполнить это требование.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bunnatine_Greenhouse Буннатин Теплица, гражданская служащая с 20-летним опытом работы по контрактам, неоднократно жаловалась армейским должностным лицам на то, что Halliburton незаконно получал особый режим для работы в Ираке, Кувейте и на Балканах. Уголовные расследования были возбуждены Министерством юстиции США, Федеральным бюро расследований https://en.wikipedia.org/wiki/FBI (ФБР) и генеральным инспектором Пентагона. Эти расследования не выявили никаких правонарушений в процессе заключения и исполнения контракта.
В одном из заявлений Greenhouse она сказала, что военные аудиторы поймали Halliburton на завышении цен Пентагону за поставки топлива в Ирак. Она также пожаловалась, что офис министра обороны https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Rumsfeld Дональда Рамсфелда взял под контроль каждый аспект контракта Halliburton на иракскую нефть и инфраструктуру на сумму 7 миллиардов долларов. Позже Теплица была понижена в должности за плохую работу на своем посту. https://en.wikipedia.org/wiki/Halliburton#cite_note-51 [51] Адвокат Теплицы Майкл Кон изобразил ее обзоры деятельности как наказание за критику администраций, он заявил в https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times The New York Times, что «ее понижают в должности из-за ее строгого соблюдения требований к закупкам и предпочтения армии обходить их, когда это соответствует их потребностям». https://en.wikipedia.org/wiki/Halliburton#cite_note-52 [52]
А с этого момента поподробнее.
Примерно. Наверное.
По данным министерства, среди умерших от коронавируса доля людей в возрасте 60-69 лет составляет 29% (15 533 человека), а в возрасте свыше 70лет - 52% (28 033)"
если не вакционированый то умирает от короновируса, если вакционированый то от осложнений ?
За год в Украине умирает около 500 000. Получается 10% от умерших Явная ложь
От других болезней не умирают?
https://www.healthline.com/health-news/heres-how-well-covid-19-vaccines-work-against-the-delta-variant
Незважаючи на те, що ефективність вакцини дещо знизилася на тлі зараження Delta,
поки що дані свідчать про те, що вакцина Moderna приблизно на 50-95 відсотків ефективна проти Delta,
а вакцина Pfizer-BioNTech від 39 до 96 відсотків ефективна проти Delta.
100 відсотків ніхто не обіцяв.
https://uainfo.org/blognews/1491889960-mif-o-probirke-kolinna-pauela-razoblachenie.html
В спам!
Цікава деталь - усі перераховані вище республіканці були чи є жорсткими критиками Трампа - і це показово!
Пауел, до речі, Байдена підтримав...
А не "от ковида".