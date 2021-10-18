Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений COVID-19
Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.
Об этом сообщила его семья, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Генерал Колин Лютер Пауэлл, бывший госсекретарь США и бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался этим утром в связи с осложнениями, спровоцированными COVID-19. Он был полностью вакцинирован", - говорится в посте в Facebook, опубликованном семьей Пауэлл на странице генерала.
Колин Пауэлл родился в 1937 году в Нью-Йорке. Он начал армейскую карьеру в возрасте 21 года, служил во Вьетнаме и юго-восточной Азии. После этого Пауэлл окончил университет Джорджа Вашингтона и начал работать в Пентагоне. В 1989 году Джордж Буш выдвинул Пауэлла на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов. При нем были успешно проведены операция "Правое дело" (1989) в Панаме и война в Персидском заливе (операция "Буря в пустыне").
Во время первого президентства Джорджа Буша-младшего (2001-2005) Пауэлл стал госсекретарем США, став первым афроамериканцем на этой должности. Он стал одной из ключевых фигур при сборе аргументов в пользу ввода американских войск в Ирак. После обращения Пауэлла к Совету Безопасности ООН в 2003 году, Буш отдал приказ о начале операции в Ираке. Позже Пауэлл сожалел об этом выступлении.
В 2004 году Пауэлл ушел в отставку с поста главы Госдепа.
Дерибан бюджетных денег, а не вакцинация.причем всемирная.
Под видом карантина можно грабить и не позволять проявлять несогласие в различных формах.
Совершенно верно! Берут деньги с налогов и тратят их под фанфары СМИ...
Це ви переплутали його з міністром оборони Дональдом Рамсфельдом. Той був замазаний з Halliburton по самі вуха.
В преддверии войны в Ираке Halliburton получила контракт на 7 миллиардов долларов, на который только Halliburton было разрешено участвовать в торгах. https://en.wikipedia.org/wiki/Halliburton#cite_note-50 [50] В соответствии с законодательством США правительство использует https://en.wikipedia.org/wiki/No-bid_contract контракты с одной заявкой по ряду причин, включая, когда, по мнению правительства, только одна организация способна выполнить это требование.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bunnatine_Greenhouse Буннатин Теплица, гражданская служащая с 20-летним опытом работы по контрактам, неоднократно жаловалась армейским должностным лицам на то, что Halliburton незаконно получал особый режим для работы в Ираке, Кувейте и на Балканах. Уголовные расследования были возбуждены Министерством юстиции США, Федеральным бюро расследований https://en.wikipedia.org/wiki/FBI (ФБР) и генеральным инспектором Пентагона. Эти расследования не выявили никаких правонарушений в процессе заключения и исполнения контракта.
В одном из заявлений Greenhouse она сказала, что военные аудиторы поймали Halliburton на завышении цен Пентагону за поставки топлива в Ирак. Она также пожаловалась, что офис министра обороны https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Rumsfeld Дональда Рамсфелда взял под контроль каждый аспект контракта Halliburton на иракскую нефть и инфраструктуру на сумму 7 миллиардов долларов. Позже Теплица была понижена в должности за плохую работу на своем посту. https://en.wikipedia.org/wiki/Halliburton#cite_note-51 [51] Адвокат Теплицы Майкл Кон изобразил ее обзоры деятельности как наказание за критику администраций, он заявил в https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times The New York Times, что «ее понижают в должности из-за ее строгого соблюдения требований к закупкам и предпочтения армии обходить их, когда это соответствует их потребностям». https://en.wikipedia.org/wiki/Halliburton#cite_note-52 [52]
А с этого момента поподробнее.
Примерно. Наверное.
По данным министерства, среди умерших от коронавируса доля людей в возрасте 60-69 лет составляет 29% (15 533 человека), а в возрасте свыше 70лет - 52% (28 033)"
если не вакционированый то умирает от короновируса, если вакционированый то от осложнений ?
За год в Украине умирает около 500 000. Получается 10% от умерших Явная ложь
От других болезней не умирают?
https://www.healthline.com/health-news/heres-how-well-covid-19-vaccines-work-against-the-delta-variant
Незважаючи на те, що ефективність вакцини дещо знизилася на тлі зараження Delta,
поки що дані свідчать про те, що вакцина Moderna приблизно на 50-95 відсотків ефективна проти Delta,
а вакцина Pfizer-BioNTech від 39 до 96 відсотків ефективна проти Delta.
100 відсотків ніхто не обіцяв.
https://uainfo.org/blognews/1491889960-mif-o-probirke-kolinna-pauela-razoblachenie.html
Цікава деталь - усі перераховані вище республіканці були чи є жорсткими критиками Трампа - і це показово!
Пауел, до речі, Байдена підтримав...
А не "от ковида".