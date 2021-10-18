Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений COVID-19

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Об этом сообщила его семья, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Генерал Колин Лютер Пауэлл, бывший госсекретарь США и бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался этим утром в связи с осложнениями, спровоцированными COVID-19. Он был полностью вакцинирован", - говорится в посте в Facebook, опубликованном семьей Пауэлл на странице генерала.

Читайте: На прошлой неделе от COVID-19 умерли более 2300 украинцев. Это на 22% больше, чем неделей раньше, - Кузин

Колин Пауэлл родился в 1937 году в Нью-Йорке. Он начал армейскую карьеру в возрасте 21 года, служил во Вьетнаме и юго-восточной Азии. После этого Пауэлл окончил университет Джорджа Вашингтона и начал работать в Пентагоне. В 1989 году Джордж Буш выдвинул Пауэлла на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов. При нем были успешно проведены операция "Правое дело" (1989) в Панаме и война в Персидском заливе (операция "Буря в пустыне").

Во время первого президентства Джорджа Буша-младшего (2001-2005) Пауэлл стал госсекретарем США, став первым афроамериканцем на этой должности. Он стал одной из ключевых фигур при сборе аргументов в пользу ввода американских войск в Ирак. После обращения Пауэлла к Совету Безопасности ООН в 2003 году, Буш отдал приказ о начале операции в Ираке. Позже Пауэлл сожалел об этом выступлении.

В 2004 году Пауэлл ушел в отставку с поста главы Госдепа.

Смотрите: В Херсоне больницы почти на 100% заполнены COVID-пациентами: происходят конфликты родных с медиками, госпитализировать начали в райцентры, - мэрия. ВИДЕО