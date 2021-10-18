Україна і МВФ досягли попередньої домовленості: Фонд може надати $700 млн
Команда співробітників МВФ і українська влада досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement) про політику підтримки реформ у країні в контексті угоди про резервне кредитування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВФ.
Тепер буде переглянута програма співпраці stand-by, розрахована на 18 місяців, а виконавча рада МВФ зможе розглянути запит на продовження програми.
Завершення першого перегляду розблокує транш у 500 млн СДР (близько 700 млн доларів).
Місію МВФ, яка тривала з 21 вересня, очолювала Іванна Владков-Голара. За її словами, домовленість стосується низки економічних, фінансових і структурних реформ, покликаних стримати кризу внаслідок пандемії і забезпечити макроекономічну і фінансову стабільність.
Програма буде зосереджена на, серед іншого, узгодженні фіскальної політики з умовами стійкості середньострокового боргу з одночасним захистом соціально вразливих груп; посилення адміністрування доходів бюджету і зменшення фіскальних ризиків від квазіфіскальних операцій, зокрема в енергетичному секторі; забезпеченні незалежності центрального банку і зосередженні монетарної політики на повернення інфляції до цільового значенням; забезпеченні фінансового здоров'я банків для пожвавлення банківського кредитування приватного сектора; боротьбі з корупцією та впровадженні судової реформи; зменшенні ролі держави і приватних інтересів в економіці для поліпшення бізнес-середовища, зміцнення корпоративного управління, залучення інвестицій і збільшення потенціалу економіки.
Владков-Голара зазначила, що пропозиція України про продовження програми і рішення щодо програми в цілому повинні до кінця червня 2022 року затвердити МВФ і його Виконавча рада.
Рішення Виконавчої ради очікується в листопаді. Воно залежатиме від подальших дій України в зазначених сферах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Украина и МВФ достигли предварительной договоренности: Фонд может предоставить $700 млн.
Сошлись по средине)))))
https://www.youtube.com/watch?v=aJNdx1C5zHE
Отмыванием в 2012 году, никаких денег, и с 2012 года, и с 2001, и в 2019 не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", - добавил он. Источник: