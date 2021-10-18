УКР
Україна і МВФ досягли попередньої домовленості: Фонд може надати $700 млн

Команда співробітників МВФ і українська влада досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement) про політику підтримки реформ у країні в контексті угоди про резервне кредитування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВФ.

Тепер буде переглянута програма співпраці stand-by, розрахована на 18 місяців, а виконавча рада МВФ зможе розглянути запит на продовження програми.

Завершення першого перегляду розблокує транш у 500 млн СДР (близько 700 млн доларів).

Місію МВФ, яка тривала з 21 вересня, очолювала Іванна Владков-Голара. За її словами, домовленість стосується низки економічних, фінансових і структурних реформ, покликаних стримати кризу внаслідок пандемії і забезпечити макроекономічну і фінансову стабільність.

Читайте також: МВФ надасть Україні $1,4 млрд траншу до кінця року, - прогноз J.P. Morgan

Програма буде зосереджена на, серед іншого, узгодженні фіскальної політики з умовами стійкості середньострокового боргу з одночасним захистом соціально вразливих груп; посилення адміністрування доходів бюджету і зменшення фіскальних ризиків від квазіфіскальних операцій, зокрема в енергетичному секторі; забезпеченні незалежності центрального банку і зосередженні монетарної політики на повернення інфляції до цільового значенням; забезпеченні фінансового здоров'я банків для пожвавлення банківського кредитування приватного сектора; боротьбі з корупцією та впровадженні судової реформи; зменшенні ролі держави і приватних інтересів в економіці для поліпшення бізнес-середовища, зміцнення корпоративного управління, залучення інвестицій і збільшення потенціалу економіки.

Владков-Голара зазначила, що пропозиція України про продовження програми і рішення щодо програми в цілому повинні до кінця червня 2022 року затвердити МВФ і його Виконавча рада.

Рішення Виконавчої ради очікується в листопаді. Воно залежатиме від подальших дій України в зазначених сферах.

+4
Если можно - то стразу на оффшор...

18.10.2021 20:06
+3
не дадут.
18.10.2021 19:57
+2
13 ОКТЯБРЯ 2021, 16:15 Украина может в октябре-декабре этого года получить транш МВФ в размере около 1,4 млрд долл.

Украина и МВФ достигли предварительной договоренности: Фонд может предоставить $700 млн.
Сошлись по средине)))))

18.10.2021 19:39
Круто! Денег дадут
18.10.2021 19:37
Сошлись по средине)))))

18.10.2021 19:39
ты по сути что то можешь возразить,или мозг при зачатии не вложили?
18.10.2021 19:57
Але аж в червні 2022
18.10.2021 22:31
зелені наіпуть однозначно. Втім, МВФ про це знає...
18.10.2021 19:40
Поживемо - може і не побачимо цього траншу, бо вимоги "непосильні" для влади.
18.10.2021 19:41
Сумна новина - помер відомий в Україні міф про "Роттердам+"

https://www.youtube.com/watch?v=aJNdx1C5zHE

18.10.2021 19:46
Ціна вугілля, дизпалива і бензину повинна бути в Україні СІФ Чорноморськ (= СІФ Південний) але не як СІФ Роттердам з плюсами на 2 перевалки на ж / д. СІФ Роттердам майже нічим не відрізняється від СІФ Чорноморськ (хоча походження вугілля може бути різний). Роттердам з плюсами завжди дорожче на величину вартості двох перевалок і доставки вугілля, бензину по ж / д або автотранспортом. Перевищення по вугіллю складає 200-300 гр за тонну, перевищення по дизпаливу до 5000 гр за тонну.
19.10.2021 09:08
А куди ділися 2.6 лярди?
18.10.2021 19:47
не дадут.
18.10.2021 19:57
У Бені вже руки трясуться.
18.10.2021 20:01
Если можно - то стразу на оффшор...

18.10.2021 20:06
Фонд может(!) предоставить $700 млн .-При том что: Саакашвили: На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год.
18.10.2021 20:10
Сракешвили баран астанавись...
18.10.2021 20:30
До влади прийшли не смішні клоуни, а Джокери
18.10.2021 20:45
Звичайне шапіто95, яке влаштувало в Україні свадьбу в маліновкє.
18.10.2021 22:36
Кинули як кістку собаці щоб не здохли. А з іншого боку - скільки не дай, все одно все вкрадуть і переведуть на офшори. Як показують нещодавно оприлюднені папери, такий досвід у преЗедента та його оточення вже є.
18.10.2021 21:18
Так это не воровство, это творчество

Отмыванием в 2012 году, никаких денег, и с 2012 года, и с 2001, и в 2019 не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", - добавил он. Источник:
19.10.2021 06:58
 
 