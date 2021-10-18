Україна і МВФ досягли попередньої домовленості: Фонд може надати $700 млн

Команда співробітників МВФ і українська влада досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement) про політику підтримки реформ у країні в контексті угоди про резервне кредитування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВФ.

Тепер буде переглянута програма співпраці stand-by, розрахована на 18 місяців, а виконавча рада МВФ зможе розглянути запит на продовження програми.

Завершення першого перегляду розблокує транш у 500 млн СДР (близько 700 млн доларів).

Місію МВФ, яка тривала з 21 вересня, очолювала Іванна Владков-Голара. За її словами, домовленість стосується низки економічних, фінансових і структурних реформ, покликаних стримати кризу внаслідок пандемії і забезпечити макроекономічну і фінансову стабільність.

Програма буде зосереджена на, серед іншого, узгодженні фіскальної політики з умовами стійкості середньострокового боргу з одночасним захистом соціально вразливих груп; посилення адміністрування доходів бюджету і зменшення фіскальних ризиків від квазіфіскальних операцій, зокрема в енергетичному секторі; забезпеченні незалежності центрального банку і зосередженні монетарної політики на повернення інфляції до цільового значенням; забезпеченні фінансового здоров'я банків для пожвавлення банківського кредитування приватного сектора; боротьбі з корупцією та впровадженні судової реформи; зменшенні ролі держави і приватних інтересів в економіці для поліпшення бізнес-середовища, зміцнення корпоративного управління, залучення інвестицій і збільшення потенціалу економіки.

Владков-Голара зазначила, що пропозиція України про продовження програми і рішення щодо програми в цілому повинні до кінця червня 2022 року затвердити МВФ і його Виконавча рада.

Рішення Виконавчої ради очікується в листопаді. Воно залежатиме від подальших дій України в зазначених сферах.