Зеленський підписав закон щодо спрямування коштів перевиконання держбюджету на армію, субсидії та ремонт доріг

Зеленський підписав закон щодо спрямування коштів перевиконання держбюджету на армію, субсидії та ремонт доріг

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про внесення змін у державний бюджет на 2021 рік, який Верховна Рада ухвалила 8 жовтня. У зв’язку з прогнозованим перевиконанням дохідної частини державного бюджету до кінця поточного року майже на 40 млрд грн Верховна Рада збільшила фінансування нагальних потреб, зокрема соціальної підтримки населення, виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та реалізації інфраструктурних проєктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Згідно з підписаним документом, збільшено показники доходів та видатків держбюджету-2021 за загальним фондом на 39,6 млрд грн. Зокрема, підвищення доходів передбачене завдяки податку на прибуток підприємств – на 30 млрд грн; ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 2 млрд грн; ПДВ з увезених на митну територію України товарів – на 6,9 млрд грн; зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування під час набуття права власності на легкові автомобілі – на 0,75 млрд грн", - повідомляє пресслужба глави держави.

Отримані додаткові доходи скерують на розв'язання невідкладних соціальних питань та реалізацію важливих інфраструктурних проєктів. Зокрема, 12,05 млрд грн буде спрямовано на пільги та житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг. На розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – 15 млрд грн.

Ще 4,1 млрд грн передбачено на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України, 2 млрд грн – на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

Ще 1 млрд грн буде спрямовано на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.

Також кошти передбачені на субвенції місцевим бюджетам для реалізації інфраструктурних проєктів та розвитку об'єктів соціально-культурної сфери і здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (відповідно 1,5 млрд грн і 2,5 млрд грн).

На субвенції місцевим бюджетам для грошової компенсації за житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та для учасників Революції Гідності буде спрямовано відповідно 282 млн грн і 4 млн грн.

Наш источник сообщает, что пришла закрытая социология по рейтингам. Результаты мягко говоря печальные.

Рейтинг Президента составляет 23%, а в пояснительной записке указано, что динамика идёт на снижение. Необходимо срочно громкие победные кейсы.

Рейтинг партии Слуга Народа упал до 14% (люди начали разочаровываться + зашквары).

Партия теряет облик народной и становится теми же, против кого они боролись - «зажранной старой элитой».

Также указывают причину, что осенью у людей больше пессимистичные настроение, а проблемы которые сейчас упали на их плечи только усиливают это, что отражается на рейтингах власти, которая не в состоянии решить эти кризисные кейсы.

Люди начали разочаровываться, так как те, кому они поверили, только громко обещают, но сами просто «хапают бабло», покупая дома и машины на родственников, используют власть, чтобы уйти от ответсвенности за ДТП и радуются смертям своих коллег.

То есть становятся «моральными уродами», как были их попередныки.

Денис Ковалев цензору нет
+6
а с офшоров слабо?...
+4
таки правду каже злив - рейтинг таки зараз 23 та йде у піке
перевиполненія йок й обіцянних цяцянок йок
таки правду каже злив - рейтинг таки зараз 23 та йде у піке
Денис Ковалев цензору нет
нажміть срілочку під коментом
а с офшоров слабо?...
А бюджет - он такой, под ЗЕлёным кабмином, знаете, он постоянно перевыполняется.
Это чтоб мы все оценили, как верховный предатель армию любит лишний раз профинансировать.
Надеюсь, все эти деньги и увеличения на разные нужды страны- это не печатанье в тупую денег. Ведь, как-то нелогично на первый взгляд, откуда вдруг взялось при Зе столько денег на все эти нужды? На эти увеличения и строительства, большие и малые?
ви вірите що без друку грошей вини вирулять цю зиму? а коли горить рейтинг-то гори й економіка з країною ...
перевыполнение бюджета на 2021 ??? )))) а еще жеж 2 месяца до конца года... или то таке)))))
воно для шоу на Пінчуковому каналі дало інтерв"ю , в котрому ЗАКОНОПРОЕКТОМ назвав закон ним підписаний - отттоді й пошле цей ЗАКОНПРОЕКТ до веніціанки , коли підпише САМО деолігархізацію
Віддай 5% з ВВП на армію і не кізди!
я не понял!
Есть дыра в бюджете и одновременно профицит???
Кто текст для бубочки писал?
Еееееее... Тільки одне запитання. А воно є те пЄрЄвиполньЄніЄ?
офшорнику тільки вірити
Станок для печатанья денег запустили. 2022 - год дефолта?
...рупь на армию, рупь на супситии, остальное на своих проверенных лЮдёв
https://www.5.ua/polityka/minoborony-zaborhuvalo-56-mlrd-hrn-nadbavok-dlia-armiitsiv-zsu-za-vykonannia-nakazu-ne-streliat-chornovol-257925.html Міноборони заборгувало 5,6 млрд грн надбавок для армійців ЗСУ за виконання наказу "не стрелять"
Влада заборгувала військовослужбовцям ЗСУ 5,6 млрд грн, які обіцяла виплачувати як винагороду за дотримання наказу Зеленського "не стрелять". Про це розповіла в програмі "5 копійок" на "5 каналі" народна депутатка VIII скликання Тетяна Чорновол.
"Заради політики Зеленського "не стрелять" була ухвалена політика надбавки для військовослужбовців, яка полягала "у створенні безпечних умов служби". Тобто це мотивація для військовослужбовців не виконувати свої службові обов'язки. На це вже мусило піти 5,6 млрд. Цинізм цієї ситуації, що ні копійки з цих грошей не було виплачено військовослужбовцям, хоча 2,5 роки їм не підвищувалися ні зарплати, ні інші доплати, хоча інфляція в країні йде", - наголосила Чорновол.
Вона нагадала, що в новині Міноборони від 10 вересня повідомили, що проблеми виникли через те, що держбюджет 2021 року не враховував додаткову потребу Міноборони у 5,7 млрд грн. Ці кошти необхідні для здійснення одноразових обов'язкових виплат - винагороди за т.зв. "створення безпечних умов виконання бойових завдань".
