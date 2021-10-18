Зеленський підписав закон щодо спрямування коштів перевиконання держбюджету на армію, субсидії та ремонт доріг

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про внесення змін у державний бюджет на 2021 рік, який Верховна Рада ухвалила 8 жовтня. У зв’язку з прогнозованим перевиконанням дохідної частини державного бюджету до кінця поточного року майже на 40 млрд грн Верховна Рада збільшила фінансування нагальних потреб, зокрема соціальної підтримки населення, виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та реалізації інфраструктурних проєктів.

"Згідно з підписаним документом, збільшено показники доходів та видатків держбюджету-2021 за загальним фондом на 39,6 млрд грн. Зокрема, підвищення доходів передбачене завдяки податку на прибуток підприємств – на 30 млрд грн; ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 2 млрд грн; ПДВ з увезених на митну територію України товарів – на 6,9 млрд грн; зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування під час набуття права власності на легкові автомобілі – на 0,75 млрд грн", - повідомляє пресслужба глави держави.

Отримані додаткові доходи скерують на розв'язання невідкладних соціальних питань та реалізацію важливих інфраструктурних проєктів. Зокрема, 12,05 млрд грн буде спрямовано на пільги та житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг. На розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – 15 млрд грн.

Ще 4,1 млрд грн передбачено на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України, 2 млрд грн – на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

Ще 1 млрд грн буде спрямовано на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.

Також кошти передбачені на субвенції місцевим бюджетам для реалізації інфраструктурних проєктів та розвитку об'єктів соціально-культурної сфери і здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (відповідно 1,5 млрд грн і 2,5 млрд грн).

На субвенції місцевим бюджетам для грошової компенсації за житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та для учасників Революції Гідності буде спрямовано відповідно 282 млн грн і 4 млн грн.