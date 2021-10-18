Арахамія: Замість Корнієнка моїм першим заступником має стати Мотовиловець

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наполягатиме на тому, щоб його першим заступником замість Олександра Корнієнка став Андрій Мотовиловець.

Про це він повідомив журналістам на брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи є підтримка цієї кандидатури у фракції, Арахамія заявив: "Я думаю, що маю приватне право вибирати першого заступника".

За словами Арахамії, після того, як Корнієнко складе повноваження, інформація про нового першого заступника з'явиться на сайті Верховної Ради.

Мотовиловець, за його словами, вже зараз фактично виконує відповідні функції. "Він мені дуже активно допомагає у формуванні порядку денного, в узгодженні розкладу законопроєктів і так далі", - запевнив глава фракції "СН".

Читайте також: Київська обласна організація "СН" скинула свого керівника Дубінського, його замінить Мотовиловець