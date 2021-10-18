УКР
Арахамія: Замість Корнієнка моїм першим заступником має стати Мотовиловець

Арахамія: Замість Корнієнка моїм першим заступником має стати Мотовиловець

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наполягатиме на тому, щоб його першим заступником замість Олександра Корнієнка став Андрій Мотовиловець.

Про це він повідомив журналістам на брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи є підтримка цієї кандидатури у фракції, Арахамія заявив: "Я думаю, що маю приватне право вибирати першого заступника".

За словами Арахамії, після того, як Корнієнко складе повноваження, інформація про нового першого заступника з'явиться на сайті Верховної Ради.

Мотовиловець, за його словами, вже зараз фактично виконує відповідні функції. "Він мені дуже активно допомагає у формуванні порядку денного, в узгодженні розкладу законопроєктів і так далі", - запевнив глава фракції "СН".

Київська обласна організація "СН" скинула свого керівника Дубінського, його замінить Мотовиловець

и тут арахама понесло...
показати весь коментар
18.10.2021 21:07 Відповісти
...пєрєдай кодолу дальше

Nick Dmytriiev@NDmytriiev



Гра в преЗедента.

показати весь коментар
18.10.2021 21:08 Відповісти
Що бабуїн з одного стада ???)))
показати весь коментар
18.10.2021 21:12 Відповісти
Ара и Хамия скоро так распугают своих избирателей, что рейтинг "Слуг Каннабиса" будет ниже 5% и в ВР они вряд ли уже попадут, а вот в тюрьму обязательно.
показати весь коментар
18.10.2021 21:16 Відповісти
ой, погляди, какие клоуны,
рот, хоть завязочки пришей
ой, лопоухи, размалеваны,
и голос, як у алкащей
а тот похож, шо, твой крючок,
на зелю, прям такой торчок,
ну, нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь
впрямь наркомань
показати весь коментар
18.10.2021 21:17 Відповісти
Бібізян, а куди ти Корнієнко дінеш?
показати весь коментар
18.10.2021 21:17 Відповісти
сосну не поделили моно сброд= Игра в кальмара
показати весь коментар
18.10.2021 21:22 Відповісти
А ведь буквально недавно пузатый Розумкова с трибуны ВР обвинял во всех смертельных грехах. И как оно теперь? Эффект бумеранга? А бабуин-переселенец правильно делает, уничтожать ЗЕбильную власть нужно начинать изнутри.
показати весь коментар
18.10.2021 21:57 Відповісти
Корниенко продолжит возглавлять "Слугу народа", даже когда станет первым вице-спикером, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия будет настаивать на том, чтобы его первым заместителем вместо Александра Корниенко стал Андрей Мотовиловец.

Тот случай, когда от Слуг Наркомана в течении одного часа поступило два заимоисключающих утверждения.
показати весь коментар
18.10.2021 22:02 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 22:12 Відповісти
Яка різниця, один зеДебіл замінить іншого.
показати весь коментар
19.10.2021 06:48 Відповісти
Що, ще один "найвеличніший" намальовується! Знахабнів, однако.
показати весь коментар
19.10.2021 09:01 Відповісти
 
 