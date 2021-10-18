РУС
Арахамия: Вместо Корниенко моим первым замом должен стать Мотовиловец

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия будет настаивать на том, чтобы его первым заместителем вместо Александра Корниенко стал Андрей Мотовиловец.

Об этом он сообщил журналистам на брифинге, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, есть ли поддержка этой кандидатуры во фракции, Арахамия заявил: "Я думаю, что имею личное право выбирать первого заместителя".

По словам Арахамии, после того, как Корниенко сложит полномочия, информация о новом первом заместителе появится на сайте Верховной Рады.

Мотовиловец, по его словам, уже сейчас фактически выполняет соответствующие функции. "Он мне очень активно помогает в формировании повестки дня, в согласовании расписания законопроектов и так далее", - заверил глава фракции "СН".

...пєрєдай кодолу дальше

Nick Dmytriiev@NDmytriiev



Гра в преЗедента.

18.10.2021 21:08 Ответить
ой, погляди, какие клоуны,
рот, хоть завязочки пришей
ой, лопоухи, размалеваны,
и голос, як у алкащей
а тот похож, шо, твой крючок,
на зелю, прям такой торчок,
ну, нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь
впрямь наркомань
18.10.2021 21:17 Ответить
+2
Ара и Хамия скоро так распугают своих избирателей, что рейтинг "Слуг Каннабиса" будет ниже 5% и в ВР они вряд ли уже попадут, а вот в тюрьму обязательно.
18.10.2021 21:16 Ответить
и тут арахама понесло...
18.10.2021 21:07 Ответить
Що бабуїн з одного стада ???)))
18.10.2021 21:12 Ответить
Бібізян, а куди ти Корнієнко дінеш?
18.10.2021 21:17 Ответить
сосну не поделили моно сброд= Игра в кальмара
18.10.2021 21:22 Ответить
А ведь буквально недавно пузатый Розумкова с трибуны ВР обвинял во всех смертельных грехах. И как оно теперь? Эффект бумеранга? А бабуин-переселенец правильно делает, уничтожать ЗЕбильную власть нужно начинать изнутри.
18.10.2021 21:57 Ответить
Корниенко продолжит возглавлять "Слугу народа", даже когда станет первым вице-спикером, - Арахамия

Тот случай, когда от Слуг Наркомана в течении одного часа поступило два заимоисключающих утверждения.
18.10.2021 22:02 Ответить
18.10.2021 22:12 Ответить
Яка різниця, один зеДебіл замінить іншого.
19.10.2021 06:48 Ответить
Що, ще один "найвеличніший" намальовується! Знахабнів, однако.
19.10.2021 09:01 Ответить
 
 