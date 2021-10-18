Арахамия: Вместо Корниенко моим первым замом должен стать Мотовиловец

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия будет настаивать на том, чтобы его первым заместителем вместо Александра Корниенко стал Андрей Мотовиловец.

Об этом он сообщил журналистам на брифинге, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, есть ли поддержка этой кандидатуры во фракции, Арахамия заявил: "Я думаю, что имею личное право выбирать первого заместителя".

По словам Арахамии, после того, как Корниенко сложит полномочия, информация о новом первом заместителе появится на сайте Верховной Рады.

Мотовиловец, по его словам, уже сейчас фактически выполняет соответствующие функции. "Он мне очень активно помогает в формировании повестки дня, в согласовании расписания законопроектов и так далее", - заверил глава фракции "СН".

Читайте: "Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко