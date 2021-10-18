Арахамия: Вместо Корниенко моим первым замом должен стать Мотовиловец
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия будет настаивать на том, чтобы его первым заместителем вместо Александра Корниенко стал Андрей Мотовиловец.
Об этом он сообщил журналистам на брифинге, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, есть ли поддержка этой кандидатуры во фракции, Арахамия заявил: "Я думаю, что имею личное право выбирать первого заместителя".
По словам Арахамии, после того, как Корниенко сложит полномочия, информация о новом первом заместителе появится на сайте Верховной Рады.
Мотовиловец, по его словам, уже сейчас фактически выполняет соответствующие функции. "Он мне очень активно помогает в формировании повестки дня, в согласовании расписания законопроектов и так далее", - заверил глава фракции "СН".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Nick Dmytriiev@NDmytriiev
Гра в преЗедента.
рот, хоть завязочки пришей
ой, лопоухи, размалеваны,
и голос, як у алкащей
а тот похож, шо, твой крючок,
на зелю, прям такой торчок,
ну, нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь
впрямь наркомань
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия будет настаивать на том, чтобы его первым заместителем вместо Александра Корниенко стал Андрей Мотовиловец.
Тот случай, когда от Слуг Наркомана в течении одного часа поступило два заимоисключающих утверждения.