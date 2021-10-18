У МЗС підтвердили смерть дипломата Крижанівського
16 жовтня на 60-му році помер спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Віктор Володимирович Крижанівський.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Висловлюємо глибокі співчуття у зв'язку зі смертю Спеціального представника України з питань придністровського врегулювання Віктора Крижанівського.
З глибоким сумом повідомляємо, що 16 жовтня на 60-му році життя трагічно загинув Спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Віктор Володимирович Крижанівський.
Віктор Крижанівський навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та аспірантурі Інституту держави і права. Мав науковий ступінь кандидата юридичних наук.
Роботу в МЗС України він почав у 1992 році. Працював у сфері багатосторонніх відносин і європейської і євроатлантичної інтеграції в центральному апараті МЗС, вирушав у зарубіжні довгострокові відрядження до Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні, Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку.
З 2003 до 2005 року працював заступником керівника Головного управління з питань зовнішньої політики Адміністрації президента України.
З 2010 до 2017 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Естонській Республіці. З 2017 року було спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання.
У 2013 році Віктору Крижанівському присвоїли найвищий дипломатичний ранг - Надзвичайного і Повноважного Посла.
Міністерство закордонних справ України висловлює глибокі співчуття родині та близьким Віктора Крижанівського", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 17 жовтня до чергової частини столичного главку зателефонувала жінка і повідомила, що в будинку на вулиці Садовій (район Києва Осокорки) виявила тіло чоловіка без ознак життя. За словами джерел, попередньо встановлено, що це був дипломат Віктор Крижанівський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль