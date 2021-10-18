У МЗС підтвердили смерть дипломата Крижанівського

16 жовтня на 60-му році помер спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Віктор Володимирович Крижанівський.

З глибоким сумом повідомляємо, що 16 жовтня на 60-му році життя трагічно загинув Спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Віктор Володимирович Крижанівський.

Віктор Крижанівський навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та аспірантурі Інституту держави і права. Мав науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Роботу в МЗС України він почав у 1992 році. Працював у сфері багатосторонніх відносин і європейської і євроатлантичної інтеграції в центральному апараті МЗС, вирушав у зарубіжні довгострокові відрядження до Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні, Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку.

З 2003 до 2005 року працював заступником керівника Головного управління з питань зовнішньої політики Адміністрації президента України.

З 2010 до 2017 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Естонській Республіці. З 2017 року було спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання.

У 2013 році Віктору Крижанівському присвоїли найвищий дипломатичний ранг - Надзвичайного і Повноважного Посла.

Міністерство закордонних справ України висловлює глибокі співчуття родині та близьким Віктора Крижанівського", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня до чергової частини столичного главку зателефонувала жінка і повідомила, що в будинку на вулиці Садовій (район Києва Осокорки) виявила тіло чоловіка без ознак життя. За словами джерел, попередньо встановлено, що це був дипломат Віктор Крижанівський.