РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7221 посетитель онлайн
Новости
13 506 8

В МИД подтвердили смерть дипломата Крыжанивского

В МИД подтвердили смерть дипломата Крыжанивского

16 октября на 60-м году умер специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Владимирович Крыжанивский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Выражаем глубокие соболезнования в связи со смертью Специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктора Крыжанивского.

С глубокой скорбью сообщаем, что 16 октября на 60-м году жизни трагически погиб Специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Владимирович Крыжанивский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк о смертях мэра Павлова, дипломата Крыжанивского и нардепа Полякова: По стране катится волна насилия. Напоминает 90-е

Виктор Крыжанивский учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и аспирантуре Института государства и права. Имел научную степень кандидата юридических наук.

Работу в МИД Украины он начал в 1992 году. Работал в сфере многосторонних отношений и европейской и евроатлантической интеграции в центральном аппарате МИД, направлялся в зарубежные долгосрочные командировки в Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене, Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке.

С 2003 до 2005 года работал заместителем руководителя Главного управления по вопросам внешней политики Администрации Президента Украины.

С 2010 до 2017 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Эстонской Республике. С 2017 года был специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова найден мертвым. ФОТОрепортаж

В 2013 году Виктору Крыжанивскому присвоили самый высокий дипломатический ранг - Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Министерство иностранных дел Украины выражает глубокие соболезнования семье и близким Виктора Крыжанивского", - говорится в сообщении.

В МИД подтвердили смерть дипломата Крыжанивского 01

Напомним, 17 октября в дежурную часть столичного главка позвонила женщина и сообщила, что в доме на улице Садовой (район Киева Осокорки) обнаружила тело мужчины без признаков жизни. По словам источников, предварительно установлено, что это был дипломат Виктор Крыжанивский.

Читайте также: Умер первый директор ЧАЭС Брюханов, которого приговорили к 10 годам колонии после аварии

Автор: 

Крыжанивский Виктор (12) МИД (7075) смерть (9286) дипломаты (642)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
переел, перепил?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:40 Ответить
упал с лестницы в своем доме) 3 раза)
показать весь комментарий
18.10.2021 21:50 Ответить
RIP
показать весь комментарий
18.10.2021 21:58 Ответить
https://youtu.be/o9zFsRUb8H4
показать весь комментарий
18.10.2021 22:05 Ответить
Козак с Дерьмаком постарались. К гадалке не ходи...
показать весь комментарий
18.10.2021 22:27 Ответить
Рыг Януковича

показать весь комментарий
19.10.2021 06:48 Ответить
Бесполезная должность.... Узнаем о них только из некрологов... Сколько же у нас чинуш....
показать весь комментарий
19.10.2021 07:38 Ответить
 
 