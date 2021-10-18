В МИД подтвердили смерть дипломата Крыжанивского
16 октября на 60-м году умер специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Владимирович Крыжанивский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Выражаем глубокие соболезнования в связи со смертью Специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктора Крыжанивского.
С глубокой скорбью сообщаем, что 16 октября на 60-м году жизни трагически погиб Специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Владимирович Крыжанивский.
Виктор Крыжанивский учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и аспирантуре Института государства и права. Имел научную степень кандидата юридических наук.
Работу в МИД Украины он начал в 1992 году. Работал в сфере многосторонних отношений и европейской и евроатлантической интеграции в центральном аппарате МИД, направлялся в зарубежные долгосрочные командировки в Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене, Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке.
С 2003 до 2005 года работал заместителем руководителя Главного управления по вопросам внешней политики Администрации Президента Украины.
С 2010 до 2017 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Эстонской Республике. С 2017 года был специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.
В 2013 году Виктору Крыжанивскому присвоили самый высокий дипломатический ранг - Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Министерство иностранных дел Украины выражает глубокие соболезнования семье и близким Виктора Крыжанивского", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 октября в дежурную часть столичного главка позвонила женщина и сообщила, что в доме на улице Садовой (район Киева Осокорки) обнаружила тело мужчины без признаков жизни. По словам источников, предварительно установлено, что это был дипломат Виктор Крыжанивский.
