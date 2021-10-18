Брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова найден мертвым. ФОТОрепортаж

Тело Андрея Павлова обнаружили в его квартире. Еще утром его видели живым.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местный телеканал "Первый городской".

По данным СМИ, тело Андрея Павлова нашел друг. При этом еще утром его видели живым. Павлову было 46 лет.

В полиции Днепропетровской областисообщили, что видимых признаков насильственной смерти на теле умершего нет.

"Заявитель сообщил, что погибший утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо. Когда знакомый приехал, то мужчина уже был мертв", - сказано в сообщении полиции.

Также читайте: Выборы мэра Кривого Рога могут назначить на 27 марта 2022 года, - "Слуга народа"

Сейчас на месте работают следователи и эксперты. Тело будет отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Следователи изначально рассматривали три версии - об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Позднее основными версиями стали самоубийство и доведение до самоубийства.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что проверка обнаружила серьезные злоупотребления в бюджете Кривого Рога. В Криворожском горсовете говорят о политическом заказе против них со стороны центральной власти.

Выборы нового городского головы состоятся не ранее марта 2022 года. До этого обязанности мэра исполняет местный депутат от партии "Украинская перспектива" Юрий Вилкул.













