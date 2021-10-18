РУС
Брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова найден мертвым. ФОТОрепортаж

Тело Андрея Павлова обнаружили в его квартире. Еще утром его видели живым.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местный телеканал "Первый городской".

По данным СМИ, тело Андрея Павлова нашел друг. При этом еще утром его видели живым. Павлову было 46 лет.

В полиции Днепропетровской областисообщили, что видимых признаков насильственной смерти на теле умершего нет.

"Заявитель сообщил, что погибший утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо. Когда знакомый приехал, то мужчина уже был мертв", - сказано в сообщении полиции.

Также читайте: Выборы мэра Кривого Рога могут назначить на 27 марта 2022 года, - "Слуга народа"

Сейчас на месте работают следователи и эксперты. Тело будет отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Следователи изначально рассматривали три версии - об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Позднее основными версиями стали самоубийство и доведение до самоубийства.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что проверка обнаружила серьезные злоупотребления в бюджете Кривого Рога. В Криворожском горсовете говорят о политическом заказе против них со стороны центральной власти.

Выборы нового городского головы состоятся не ранее марта 2022 года. До этого обязанности мэра исполняет местный депутат от партии "Украинская перспектива" Юрий Вилкул.

Брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова найден мертвым 01
Брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова найден мертвым 02
Брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова найден мертвым 03
Брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова найден мертвым 04
Брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова найден мертвым 05
Брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова найден мертвым 06
Брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова найден мертвым 07

Автор: 

Кривой Рог (1432) Нацполиция (16714) смерть (9286) Павлов Константин (28)
Топ комментарии
+68
та опять самоубился - это ж ясно!
показать весь комментарий
18.10.2021 19:50
+61
Уверен, наша полиция никакой связи не найдет.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:49
+49
Совпадение? Не думаю... Что, зебиратели, убрали войну с парашей на востоке Украины и получаете трупы прямо в своих дворах?
показать весь комментарий
18.10.2021 19:51
Значить зрозумів, що Україна має бути незалежною, аби в нього була держава. А для РФ він ніхто, для кремлятника-м"ясо. кремлятник таких прибирає. Та це чисто моя думка.
показать весь комментарий
19.10.2021 02:42
Вернулись во времена нулевых в России, верным путем двигаемся. Главное шоб на мове и в маске.
показать весь комментарий
19.10.2021 03:40
А при чем здесь маски и мова, Вы ,рыги и шуты к мове какое отношение имеют
показать весь комментарий
19.10.2021 08:02
Ага, в огороде бузина...
показать весь комментарий
19.12.2021 17:15
Зеля Сралина идёт по трупам на второй прездобольский срок.. она ж никому ничего не должна..
понавыбирали лайна зелёного, зебилы, блин..
показать весь комментарий
19.10.2021 08:04
Ахах) и здесь зеля да ?)
показать весь комментарий
19.10.2021 10:29
..если кто доси не в курсИ, Зеля Криворожская сейчас рулит всЕй Украиной благодаря наивности-тупости 73%ного лохтората.
а не отвечать за всё в стране, включая НКВДшного дедушки прездобола родном Кривом Роге, может только аППшорец-балаболка-аниматор... вам самим отвечать на свой вопрос, если мозг-таки присутствует, хотя смеяться"Ахах" можно и без мозгов...
показать весь комментарий
19.10.2021 11:33
Шота все на букву П.. Кто следующий? ПОДОЛЯК?
показать весь комментарий
19.10.2021 08:27
Зеленский , вот так выглядит , настоящее убийство , а не то ,что вы наснимали с Шифером
показать весь комментарий
19.10.2021 09:31
У меня еще один вопрос , так почем человеческая жизнь в Украине , ну та которая без ценна
показать весь комментарий
19.10.2021 09:36
бесценна
показать весь комментарий
19.12.2021 17:16
Оце та мерзотна реальність, яку несуть із собою Вілкули та інших кримінал колишньої ПР та "рухів" типу "Українського вибору" та "Української перспективи". Сподіваюся, самі Вілкули стануть жертвами власних многахадовачєк, нагорода має знайти своїх героїв...
показать весь комментарий
19.10.2021 09:54
Совпадение? Да, совпадение....
показать весь комментарий
19.10.2021 09:57
Щось не те твориться в КР
показать весь комментарий
19.10.2021 10:49
Интересно, Бубочка выживет после потери власти, учитывая то, что он творит сейчас?
показать весь комментарий
19.10.2021 16:14
Криворогульних мочать!

Наступним має бути Янєлох!
показать весь комментарий
19.10.2021 20:03
