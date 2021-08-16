Рядом с телом мэра Кривого Рога Павлова лежало охотничье ружье, - МВД
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Рядом с телом найденного мертвым мэра Кривого Рога Днепропетровской области, экс-нардепа, члена партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константина Павлова обнаружено охотничье ружье.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве внутренних дел в воскресенье.
"15 августа в 16.15 в городе Кривой Рог Днепропетровской области во дворе собственного домохозяйства найден мертвым с огнестрельным ранением (предварительно грудной клетки) Криворожский городской голова Константин Павлов, 1973 г. рождения. Рядом с телом находится охотничье ружье. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в ведомстве.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 15 августа мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в собственном доме.
По даному факту полиция начала уголовное производство.
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Цікаво, поряд з тілом счасливої екс-очільниці Фонду Держимайна Валі Семенюк також таке ружжо знайшли?
Написать заявление умеешь - иди и получай разрешение. Ну и деньги на такой "кастрированный" калаш приготовь до штуки баксов. Или все бабки на пивосик уходят?
Galina_W_@galadriel999 1 ч
Місце загиблого мера Кривого Рогу моментально зайняв місцевий Слуга народу.
Склавши два і два, кандидат наук Ківа, занервував і вирішив підстрахуватися.
Гражданам разрешено покупать, хранить и пользоваться нарезным (некороткоствольным) небоевым оружием, т.н. спортивным и охотничьим. Главное отличие охотничьего калаша от боевого - невозможность стрелять очередями и невозможность произвести выстрел со сложенным прикладом.
Вот например такая охотничья красотка-машинка
И заметь - полный магазин патронов 9 мм. Парабеллум. Полторы штуки баксов. Опять, же охотничий вариант не выдает 800 выстрелов в минуту, а по одному, как из макарова...