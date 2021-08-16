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Рядом с телом мэра Кривого Рога Павлова лежало охотничье ружье, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Рядом с телом мэра Кривого Рога Павлова лежало охотничье ружье, - МВД

Рядом с телом найденного мертвым мэра Кривого Рога Днепропетровской области, экс-нардепа, члена партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константина Павлова обнаружено охотничье ружье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве внутренних дел в воскресенье.

"15 августа в 16.15 в городе Кривой Рог Днепропетровской области во дворе собственного домохозяйства найден мертвым с огнестрельным ранением (предварительно грудной клетки) Криворожский городской голова Константин Павлов, 1973 г. рождения. Рядом с телом находится охотничье ружье. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 15 августа мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в собственном доме.

По даному факту полиция начала уголовное производство.
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Топ комментарии
+28
Розпочалися зйомки серіалу "Бандитський Кривий Ріг".
Тепер наркоман зе-припіздент став ще і кривавий
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15.08.2021 18:41
+23
І п'яти днів не пройшло,як мер самовбився.Соупадєніє?

Рядом с телом мэра Кривого Рога Павлова лежало охотничье ружье, - МВД - Цензор.НЕТ 2699
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15.08.2021 18:43
+18
Рядом с телом мэра Кривого Рога Павлова лежало охотничье ружье, - МВД

Рядом с телом мэра Кривого Рога Павлова лежало охотничье ружье, - МВД - Цензор.НЕТ 7171 Несчастный случай на охоте.
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15.08.2021 18:42
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Страница 2 из 2
Все понятно - неосторожное обращение с оружием,хотел во дворе почистить карабин,а тут вдруг сосок зачесался,дальше все просто,ствол у груди,нечаянно нажатый курок и соболезнования от путина.
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15.08.2021 19:20 Ответить
ищите синюю зажигалку ...
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15.08.2021 19:27 Ответить
А охотничий гранатомёт где лежит?)
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15.08.2021 19:29 Ответить
Рабинович первым выложил фото в сетях. Вот где нужно капать.
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15.08.2021 19:30 Ответить
а контролька в голову була. Ц"фірмова заява" виходу з партії.
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16.08.2021 09:23 Ответить
Ну завалили.Рабиновичь , а ты куда?
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15.08.2021 19:37 Ответить
Охота вне политики.
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15.08.2021 19:42 Ответить
Хароше ружжо - дуже подібне на ніахотнічій калаш...
Цікаво, поряд з тілом счасливої екс-очільниці Фонду Держимайна Валі Семенюк також таке ружжо знайшли? Поруч із тілом мера Кривого Рогу Павлова лежала мисливська рушниця, - МВС - Цензор.НЕТ 6447
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15.08.2021 19:48 Ответить
фото с калашом, охота тогда на кого, если на сепаров, то да, охотничьё
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15.08.2021 19:50 Ответить
кушнірова хоч на охоту вивезли...
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15.08.2021 19:51 Ответить
Кущнарев погиб на охоте. А Палов не захотел идти на охоту, охота за ним сама пришла.
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15.08.2021 19:55 Ответить
ОХ вже ці "охотники" на бюджетні гроші.
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16.08.2021 09:24 Ответить
Я же говорил что или самоубийство или бандитские разборки. Киллер не будет ждать когда клиент с ружьем выбежит. Значит был конфликт который перерос в стрельбу.
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15.08.2021 19:56 Ответить
Покойный знал убийцу, поэтому сам открыл дверь.
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15.08.2021 19:57 Ответить
Поруч із тілом мера Кривого Рогу Павлова лежала мисливська рушниця, - МВС - Цензор.НЕТ 592 Поруч із тілом мера Кривого Рогу Павлова лежала мисливська рушниця, - МВС - Цензор.НЕТ 592
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15.08.2021 20:20 Ответить
Видать настолько хорошо знал, что сначала взял автомат, а потом пошел встречать гостя.
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16.08.2021 08:05 Ответить
м м такого еще не было с 14 годов... Поруч із тілом мера Кривого Рогу Павлова лежала мисливська рушниця, - МВС - Цензор.НЕТ 8690
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15.08.2021 20:34 Ответить
кеся хочет дома шмон?
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15.08.2021 21:33 Ответить
интересные охотничьи ружья у ЖопаЖистов
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15.08.2021 20:44 Ответить
сайгу никогда не видел? из далека настоящий АК
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15.08.2021 21:35 Ответить
http://www.schmeisser-service.com.ua/akms
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15.08.2021 21:43 Ответить
А самому слабо разрешение получить? Слепой или вены все проколотые? Или сиделец бывший?
Написать заявление умеешь - иди и получай разрешение. Ну и деньги на такой "кастрированный" калаш приготовь до штуки баксов. Или все бабки на пивосик уходят?
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16.08.2021 08:08 Ответить







Galina_W_@galadriel999 1 ч

Місце загиблого мера Кривого Рогу моментально зайняв місцевий Слуга народу.
Склавши два і два, кандидат наук Ківа, занервував і вирішив підстрахуватися.

Поруч із тілом мера Кривого Рогу Павлова лежала мисливська рушниця, - МВС - Цензор.НЕТ 3893
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15.08.2021 20:46 Ответить
Ось і пішли кандидати у ........... Поруч із тілом мера Кривого Рогу Павлова лежала мисливська рушниця, - МВС - Цензор.НЕТ 6780
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16.08.2021 09:25 Ответить
Поруч із тілом мера Кривого Рогу Павлова лежала мисливська рушниця, - МВС - Цензор.НЕТ 5010

Поруч із тілом мера Кривого Рогу Павлова лежала мисливська рушниця, - МВС - Цензор.НЕТ 7677
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15.08.2021 21:01 Ответить
Поруч із тілом мера Кривого Рогу Павлова лежала мисливська рушниця, - МВС - Цензор.НЕТ 5116
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15.08.2021 21:01 Ответить
У редакції сидять КО)))
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15.08.2021 21:24 Ответить
На смерть ватного к@цапа щиро похер.
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15.08.2021 22:21 Ответить
Ну, спасибо экспертам МВС. Просветили. Теперь будем знать, как выглядит охотничье ружье. А то одни думали, шо то ружье для подводной охоты, а другие - шо то рогатка. В МВС, похоже, умеют безошибочно определять только одно - где лежит рЫжье. Там они спецы. Опять нашим гражданам придется для них курсы обучения проводить.
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16.08.2021 00:28 Ответить
Да блин, сограждане...
Гражданам разрешено покупать, хранить и пользоваться нарезным (некороткоствольным) небоевым оружием, т.н. спортивным и охотничьим. Главное отличие охотничьего калаша от боевого - невозможность стрелять очередями и невозможность произвести выстрел со сложенным прикладом.
Вот например такая охотничья красотка-машинка
Поруч із тілом мера Кривого Рогу Павлова лежала мисливська рушниця, - МВС - Цензор.НЕТ 7812

И заметь - полный магазин патронов 9 мм. Парабеллум. Полторы штуки баксов. Опять, же охотничий вариант не выдает 800 выстрелов в минуту, а по одному, как из макарова...
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16.08.2021 08:21 Ответить
MP5A3
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16.08.2021 10:55 Ответить
Безусловно, все именно так. Просто не все сограждане согласны, когда в официальном заявлении целого МВС охотничий карабин (пусть даже на базе калаша) именуется - ружьем. Каков же уровень подготовки нижестоящих сотрудников ? Согражданам ответ известен.
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16.08.2021 14:13 Ответить
Если это "охотничье ружьё", то я, по ходу - испанский лётчик.
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16.08.2021 06:20 Ответить
Летчику простительно не знать разницу между ружьем и винтовкой.
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16.08.2021 08:24 Ответить
Так я и не летчик
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16.08.2021 10:52 Ответить
У охотничьего карабина "Сайга" хренова куча модификаций и их сразу отличить от Калаша не всегда просто. На снимке Сайга МК исполнение 03 (со снятым магазином)
Поруч із тілом мера Кривого Рогу Павлова лежала мисливська рушниця, - МВС - Цензор.НЕТ 6723
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16.08.2021 07:51 Ответить
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