Рядом с телом мэра Кривого Рога Павлова лежало охотничье ружье, - МВД

Рядом с телом найденного мертвым мэра Кривого Рога Днепропетровской области, экс-нардепа, члена партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константина Павлова обнаружено охотничье ружье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве внутренних дел в воскресенье.

"15 августа в 16.15 в городе Кривой Рог Днепропетровской области во дворе собственного домохозяйства найден мертвым с огнестрельным ранением (предварительно грудной клетки) Криворожский городской голова Константин Павлов, 1973 г. рождения. Рядом с телом находится охотничье ружье. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 15 августа мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в собственном доме.

По даному факту полиция начала уголовное производство.