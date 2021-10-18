Брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайдено мертвим. ФОТОрепортаж
Тіло Андрія Павлова виявили в його квартирі. Ще вранці його бачили живим.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцевий телеканал "Перший міський".
За даними ЗМІ, тіло Андрія Павлова знайшов друг. При цьому ще вранці його бачили живим. Павлову було 46 років.
У поліції Дніпропетровської області повідомили, що видимих ознак насильницької смерті на тілі померлого немає.
"Заявник повідомив, що загиблий вранці подзвонив йому і попросив привезти води, оскільки від учора почувався зле. Коли знайомий приїхав, то чоловік вже був мертвий", - сказано в повідомленні поліції.
Зараз на місці працюють слідчі і експерти. Тіло буде відправлено на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті.
Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Слідчі спочатку розглядали три версії - про вбивство, самогубство і необережне поводження зі зброєю. Пізніше основними версіями стали самогубство і доведення до самогубства.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що перевірка виявила серйозні зловживання в бюджеті Кривого Рогу. У Криворізькій міськраді кажуть про політичне замовлення проти них із боку центральної влади.
Вибори нового міського голови відбудуться не раніше березня 2022 року. До цього обов'язки мера виконує місцевий депутат від партії "Українська перспектива" Юрій Вілкул.
понавыбирали лайна зелёного, зебилы, блин..
а не отвечать за всё в стране, включая НКВДшного дедушки прездобола родном Кривом Роге, может только аППшорец-балаболка-аниматор... вам самим отвечать на свой вопрос, если мозг-таки присутствует, хотя смеяться"Ахах" можно и без мозгов...
Наступним має бути Янєлох!