Білоруські силовики склали протоколи на жителів Гродно, які не встали під час гімну на хокейному матчі

На двох відвідувачів хокейного матчу в білоруському Гродно склали адмінпротоколи "за незаконні дії стосовно держсимвола" через те, що вони не встали під час виконання гімну.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ пише Настоящее Время, передає Цензор.НЕТ.

Уточнюється, що 15 жовтня під час матчу між командами "Німан" і "Гомель" два жителі Гродно 37 і 39 років далі сиділи на трибунах, коли заграв "державний гімн Білорусі". Стаття про незаконні дії, за якою на вболівальників склали протоколи, передбачає штраф до п'яти базових величин (145 білоруських рублів або $60).

За інформацією s13.ru, два місяці тому під час матчу молодіжної команди "Неман" одного з глядачів, який не встав під час гімну, забрали в РВВС. На нього склали протокол, а трохи пізніше суд оштрафував його за тією ж статтею.

Видання зв'язалося з іншими хокейними уболівальниками, які розповіли, що тепер під час ігор диктори закликають слухати державний гімн Білорусі стоячи, чоловікам при цьому слід зняти головні убори.

