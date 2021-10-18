УКР
Новини Репресії в Білорусі
5 489 24

Білоруські силовики склали протоколи на жителів Гродно, які не встали під час гімну на хокейному матчі

Білоруські силовики склали протоколи на жителів Гродно, які не встали під час гімну на хокейному матчі

На двох відвідувачів хокейного матчу в білоруському Гродно склали адмінпротоколи "за незаконні дії стосовно держсимвола" через те, що вони не встали під час виконання гімну.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ пише Настоящее Время, передає Цензор.НЕТ.

Уточнюється, що 15 жовтня під час матчу між командами "Німан" і "Гомель" два жителі Гродно 37 і 39 років далі сиділи на трибунах, коли заграв "державний гімн Білорусі". Стаття про незаконні дії, за якою на вболівальників склали протоколи, передбачає штраф до п'яти базових величин (145 білоруських рублів або $60).

За інформацією s13.ru, два місяці тому під час матчу молодіжної команди "Неман" одного з глядачів, який не встав під час гімну, забрали в РВВС. На нього склали протокол, а трохи пізніше суд оштрафував його за тією ж статтею.

Видання зв'язалося з іншими хокейними уболівальниками, які розповіли, що тепер під час ігор диктори закликають слухати державний гімн Білорусі стоячи, чоловікам при цьому слід зняти головні убори.

Читайте також: За коментарі в соцмережах до новини про вбивство кадебешника в Білорусі затримано 116 осіб, - правозахисники

Білорусь (8035) Лукашенко Олександр (2689) репресії (1629) силовики (2516)
+11
Молодцы. Патриотично. Повезло, что не расстреляли. А вы говорите "диктатор", "диктатор".
18.10.2021 22:49
+8
тут они красавчики. У нас тоже так нужно сделать лет на 15-30, что бы ватка начала уважать страну, в которой живут.
18.10.2021 22:52
+6
1. Мне покуй "тройка" и ее вопросы. Пою гимн, но не в 6 утра, а в 8. Каждый рабочий день.
2. Патриотизм это не религия.
3. Статья написана про Беларусь. Судя потому, что ты влепил сюда Порошенко и пытаешься его тут говнецом полить, то ты на 100% тролль зеленского, поэтому читай пункт 4
4. Вышиванка не является признаком патриотизма. К тому же у Пороха патриотизма больше, чем у 73% населения Украины вместе взятых.
5. Зеленский будет сидеть в тюрьме за госизмену, за узурпацию власти и еще много чего.
18.10.2021 23:52
Монархия. Ничего не поделаешь.
18.10.2021 22:48
То есть если в Украине не встанут при исполнении гимна это будет нормой?
19.10.2021 08:19
Молодцы. Патриотично. Повезло, что не расстреляли. А вы говорите "диктатор", "диктатор".
18.10.2021 22:49
Нє, нє, нє! До патріотизму там ще трішки! Тепер треба, щоб о 6 ранку в кожну оселю входила "трійка" і, якщо ніхто в оселі не співає гімна, то заарештовувати негайно! Коли це не допоможе, то замість арешту - розстріл на місці! Ось тоді все буде добре
18.10.2021 22:57
бульбархия, где бацка сажает не тока бульбу
18.10.2021 22:49
Трёх процентный таракан загоняет себя в угол.
18.10.2021 22:50
Уже 30 лет.
19.10.2021 00:53
Почти 30 ,это точно. Но вот последние полтора года уж больно сильно старается.
19.10.2021 03:10
тут они красавчики. У нас тоже так нужно сделать лет на 15-30, что бы ватка начала уважать страну, в которой живут.
18.10.2021 22:52
Ви будете дуже здивовані, коли до вас о шостій ранку в оселю вломиться "трійка" на предмет "а чи співаєте ви гімн на початку радіомовлення національної радіостанції"?

Це як з релігією і вірою - різні речі. Якщо не ходиш в церкву, то це не значить, що ти не віруючий. І навпаки - той, хто ходить до церкви не завжди є віруючим.

Або, як казали за Пороха, вишиванка не є показником патріотизму... Зараз, чомусь, про це мовчать... Чи то Порох та його сімейні перестали ходити у вишиванці, чи то ті, хто зараз вдягають вишиванку, таки відповідають тому визначенню
18.10.2021 23:06
1. Мне покуй "тройка" и ее вопросы. Пою гимн, но не в 6 утра, а в 8. Каждый рабочий день.
2. Патриотизм это не религия.
3. Статья написана про Беларусь. Судя потому, что ты влепил сюда Порошенко и пытаешься его тут говнецом полить, то ты на 100% тролль зеленского, поэтому читай пункт 4
4. Вышиванка не является признаком патриотизма. К тому же у Пороха патриотизма больше, чем у 73% населения Украины вместе взятых.
5. Зеленский будет сидеть в тюрьме за госизмену, за узурпацию власти и еще много чего.
18.10.2021 23:52
А я не хочу, щоб якийсь блазень перевіряв мене на патріотизм будь коли! Тому ваше "У нас тоже так нужно сделать лет на 15-30" засуньте собі в т... Кудись засуньте, аби подалі!

А ваше " Статья написана про Беларусь" після "У нас тоже так нужно сделать лет на 15-30" виглядає, пнинаймні, смішно.

"Вышиванка не является признаком патриотизма" пробували довести ідіотам ще при Пороху. Намагалися довести, що вишиванка - це такий самий спосіб самоідентифікації, як і мова... Але "сєкта пів-вареника" вирішила, що "Армія, мова віра" на хліб не маститься... Тепер чекаю, коли вони намастять "діджиталізацію" та "велике крабудівництіо"...

Ну а те, що "Патриотизм это не религия" згоден на всі 100%. Це ВІРА! віра в себе, в свій народ, в співвітчизників, в землю, де народився і живеш, в культуру та традиції, що передали нам батьки-діди-прадіди... І це саме те, що слід дати дітям нашим...

На останній, п'ятий пункт, відповім так: якщо воно не помре від передозу або при спробі втекти, то сидіти йому буде не довго - помре випадково в тюрязі... ІМХО
19.10.2021 00:48
два жителя Гродно 37 и 39 лет продолжили сидеть на трибунах, когда заиграл "государственный гимн Беларуси". Источник:
Герои среди нас.
Вроде Дания. Окупация фашистами. 1943 год. Там у них какой то праздник каждый год последнее воскресенье летнего месяца все выходят на природу на пикники. И вот, в этом году в знак поддержки победы Красной Армии на Курской дуге, вся вся Дания отказалась от проведения пикников. Фашисты ничего не могли сделать, "бесились в яростной злобе". В понедельник вся Дания, с гордо поднятой головой, пошла работать на "фашистскую гидру". И все гордились "Как мы их уделали!!!"
18.10.2021 23:19
Надо было пойти на пикник и поднимать тосты "за победу". А после отпития со значимостью добавлять "за НАШУ Победу"...
19.10.2021 03:14
В Беларуси будут лишать гражданства уехавших за рубеж белорусов.
18.10.2021 23:27
Лукашенко і Франциска Скорину позбавив би громадянства, - адже той останні роки життя пробув у Чехії.
18.10.2021 23:46
Та ну наx-ер таке "гражданство" . Краще бути біженцям на свободі , ніж "гражданіном" в лапах фашистів в тюрмі .
Якщо батьки голосують за "крєпкого хозяйствєнніка" - дитині треба змалку посилено вивчати англійську і готуватись до еміграції .
19.10.2021 06:24
Це ж стосується і України . Якщо батьки на кожних виборах голосують за бандитів , убивць , комуністів , мародерів та ґвалтівників і є прихильниками рюзкава міра - дитина гарантовано стає "внутрішньо переміщеною особою".
19.10.2021 06:33
Встать нужно было, и спустить трусы…
18.10.2021 23:55
пещерный феодализм!...на московских штыках сидящий!)
19.10.2021 00:52
По Вашему при исполнении гимна вставать не надо?
19.10.2021 08:30
смотря какого гимна...совкового если, так и я бы не вставал..
19.10.2021 14:30
чучхабат и лукашеску картофельный пончик
19.10.2021 09:48
Я такое видел только в Украине. Когда не вставали во время гимна.
19.10.2021 10:33
 
 