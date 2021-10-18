Білоруські силовики склали протоколи на жителів Гродно, які не встали під час гімну на хокейному матчі
На двох відвідувачів хокейного матчу в білоруському Гродно склали адмінпротоколи "за незаконні дії стосовно держсимвола" через те, що вони не встали під час виконання гімну.
Про це з посиланням на місцеві ЗМІ пише Настоящее Время, передає Цензор.НЕТ.
Уточнюється, що 15 жовтня під час матчу між командами "Німан" і "Гомель" два жителі Гродно 37 і 39 років далі сиділи на трибунах, коли заграв "державний гімн Білорусі". Стаття про незаконні дії, за якою на вболівальників склали протоколи, передбачає штраф до п'яти базових величин (145 білоруських рублів або $60).
За інформацією s13.ru, два місяці тому під час матчу молодіжної команди "Неман" одного з глядачів, який не встав під час гімну, забрали в РВВС. На нього склали протокол, а трохи пізніше суд оштрафував його за тією ж статтею.
Видання зв'язалося з іншими хокейними уболівальниками, які розповіли, що тепер під час ігор диктори закликають слухати державний гімн Білорусі стоячи, чоловікам при цьому слід зняти головні убори.
Це як з релігією і вірою - різні речі. Якщо не ходиш в церкву, то це не значить, що ти не віруючий. І навпаки - той, хто ходить до церкви не завжди є віруючим.
Або, як казали за Пороха, вишиванка не є показником патріотизму... Зараз, чомусь, про це мовчать... Чи то Порох та його сімейні перестали ходити у вишиванці, чи то ті, хто зараз вдягають вишиванку, таки відповідають тому визначенню
2. Патриотизм это не религия.
3. Статья написана про Беларусь. Судя потому, что ты влепил сюда Порошенко и пытаешься его тут говнецом полить, то ты на 100% тролль зеленского, поэтому читай пункт 4
4. Вышиванка не является признаком патриотизма. К тому же у Пороха патриотизма больше, чем у 73% населения Украины вместе взятых.
5. Зеленский будет сидеть в тюрьме за госизмену, за узурпацию власти и еще много чего.
А ваше " Статья написана про Беларусь" після "У нас тоже так нужно сделать лет на 15-30" виглядає, пнинаймні, смішно.
"Вышиванка не является признаком патриотизма" пробували довести ідіотам ще при Пороху. Намагалися довести, що вишиванка - це такий самий спосіб самоідентифікації, як і мова... Але "сєкта пів-вареника" вирішила, що "Армія, мова віра" на хліб не маститься... Тепер чекаю, коли вони намастять "діджиталізацію" та "велике
крабудівництіо"...
Ну а те, що "Патриотизм это не религия" згоден на всі 100%. Це ВІРА! віра в себе, в свій народ, в співвітчизників, в землю, де народився і живеш, в культуру та традиції, що передали нам батьки-діди-прадіди... І це саме те, що слід дати дітям нашим...
На останній, п'ятий пункт, відповім так: якщо воно не помре від передозу або при спробі втекти, то сидіти йому буде не довго - помре випадково в тюрязі... ІМХО
Герои среди нас.
Вроде Дания. Окупация фашистами. 1943 год. Там у них какой то праздник каждый год последнее воскресенье летнего месяца все выходят на природу на пикники. И вот, в этом году в знак поддержки победы Красной Армии на Курской дуге, вся вся Дания отказалась от проведения пикников. Фашисты ничего не могли сделать, "бесились в яростной злобе". В понедельник вся Дания, с гордо поднятой головой, пошла работать на "фашистскую гидру". И все гордились "Как мы их уделали!!!"
Якщо батьки голосують за "крєпкого хозяйствєнніка" - дитині треба змалку посилено вивчати англійську і готуватись до еміграції .