За два тижні поліцейський вертоліт врятував 11 осіб на Львівщині, - Нацполіція

Із 4 жовтня, в межах проєкту аеромедичної евакуації, який спільно реалізується МВС і МОЗ України, вертоліт Н-145 Національної поліції України здійснив вже 11 рятувальних місій. Найменшій пацієнтці, яка була врятована повітряним транспортом поліції, 3 місяці, найстаршій - 66 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Так, 4 жовтня відбулася медична евакуація з міста Кам’янка-Бузька до Львова 3-місячного немовля з судомами і втратою свідомості. Наступною "пасажиркою" стала 9-місячна дитина з вродженою вадою серця, яку 7 жовтня у важкому стані доставлено до Центру дитячої кардіології та кардіохірургії в Києві. 10 жовтня повітряний транспорт доправив з міста Турка до львівської лікарні 66-річну пацієнтку з гострою серцевою недостатністю.

Минулого тижня було здійснено відразу вісім евакуацій. Три з них відбулися 11 жовтня - до лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова було доставлено 39-річного мешканця міста Турка з гострим панкреотозом, 50-річного жителя міста Буськ з гострим інфарктом міокарда та 65-річного мешканця Золочівського району з компресійним переломом хребта внаслідок падіння з висоти.

Вже наступного дня з міста Червоноград до Львова було доставлено 58-річного чоловіка з гострим інфарктом міокарда, а 13 жовтня – 63-річну жительку міста Броди з мозковою комою.

Також дивіться: Вертоліт Нацполіції за день здійснив три рейси евакуації важких пацієнтів до Києва, - Шевченко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 16 жовтня, було здійснено дві медичні евакуації – до Львова було терміново доставлено 65-річного мешканця Буського району з інсультом, а також 36-річну вагітну жінку, мешканку Борислава, в якої почалися передчасні пологи.

У неділю поліцейський гелікоптер терміново доставив до львівської лікарні швидкої медичної допомоги 11-річного пацієнта, який перебував у мозковій комі.