За две недели полицейский вертолет спас 11 человек на Львовщине, - Нацполиция

С 4 октября, в рамках проекту аэромедицинской эвакуации, который совместно реализуется МВД и Минздравом Украины, вертолет Н-145 Национальной полиции Украины осуществил уже 11 спасательных миссий. Самой малейшей пациентке, которая была спасена благодаря воздушному транспорту полиции, 3 месяца, самой старшей - 66 лет.

Так,4 октября состоялась медэвакуация из города Каменка-Бугская во Львов 3-месячного младенца с судорогами и потерей сознания. Следующей "пассажиром" стала 9-месячный ребенок с врожденным пороком сердца, который 7 октября в тяжелом состоянии доставлен в Центр детской кардиологии и кардиохирургии в Киеве. 10 октября вертолет доставил из города Турка во львовскую больницу 66-летнюю пациентку с острой сердечной недостаточностью.

На прошлой неделе было совершено 8 эвакуации. Три из них произошли 11 октября - в больницу скорой мепомощи города Львова был доставлен 39-летний житель города Турка с острым панкреотозом, 50-летний житель города Буськ с острым инфарктом миокарда и 65-летнего жителя Золочевского района с компрессионным переломом позвоночника в результате падения с высоты.

Уже на следующий день из города Червоноград во Львов был доставлен 58-летний мужчина с острым инфарктом миокарда, а 13 октября - 63-летняя жительница города Броды с мозговой комой.

В субботу, 16 октября, было совершено две медицинские эвакуации - во Львов был срочно доставлен 65-летнего житель Бугского района с инсультом, а также 36-летнюю беременную женщину, жительницу Борислава, у которой начались преждевременные роды.

Вчера, в воскресенье, полицейский вертолет срочно доставил во львовскую больницу скорой помощи 11-летнего пациента, находившегося в мозговой коме.

