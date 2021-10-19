Збройні сили України та Польщі обговорили можливі ініціативи щодо співпраці та оперативної діяльності, - Наєв

Делегація Командування об’єднаних сил ЗСУ на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим бере участь у двосторонніх штабних переговорах з Оперативним командуванням видів Збройних Сил Республіки Польща.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє пресслужба Командування ОС ЗСУ.

Захід відбувається в межах візиту української військової делегації на запрошення Командувача Оперативного командування видів ЗС Республіки Польща генерал-лейтенанта Томаша Піотровські.

"В ході переговорів українська сторона ознайомила польських колег із безпековою ситуацією в Україні, перш за все, в районі проведення операції Об’єднаних сил, та навколо її кордонів, а також потенційних загрозах, які виникають внаслідок діяльності Російської Федерації в басейні Чорного моря і на анексованих нею територіях", - зазначив Наєв.

Своєю чергою представники Збройних Сил Республіки Польща звернули увагу українських офіцерів на безпекову ситуацію на польсько-білоруському кордоні та оцінку активності Російської Федерації безпосередньо перед і під час навчання "Запад – 2021" у морському домені в акваторіях Балтійського і Чорного морів.

Під час двосторонніх штабних переговорів делегації обговорили стан та перспективи розвитку співробітництва між Командуваннями. Зокрема, участь у штабних тренуваннях і командно-штабних навчаннях, обмін робочими групами для вивчення досвіду здійснення оперативного планування та управління операціями тощо.

Сторони також обговорили можливі ініціативи щодо співпраці та оперативної діяльності Збройних Сил України та Республіки Польща в морському домені.

"Під час перебування у місті Гдиня група українських офіцерів відвідала Центр морських операцій Командування морського компонента, де ознайомилася з його структурою, основними завданнями та кораблями Третьої флотилії Військово-морських сил Республіці Польща", - додав Наєв.

