УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4487 відвідувачів онлайн
Новини
6 796 23

Доля "боргу Януковича" перед РФ може вирішитися восени, - Малюська

Доля

Засідання суддів Високого суду Лондона відбудеться восени, воно може стати останнім у справі "боргу Януковича" перед РФ у три мільярди доларів.

Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в інтерв'ю "УП", інформує Цензор.НЕТ.

"Так - наступне засідання буде восени, і воно може бути останнім у цій справі", - зазначив глава Мін'юсту.

За словами Малюськи, він майже не може розголошувати інформацію у справі і коментувати можливі рішення.

"Цю справу веде - унікальний випадок - Міністерство фінансів, не ми. ... З огляду на те, що тема дуже чутлива, я волів би, щоб Мінфін коментував цю справу щодо шансів і про можливі рішення", - пояснив він.

"З того, що є в публічному просторі, які є можливості. Росіяни хотіли б, щоб залишилося чинним рішення першої інстанції про стягнення коштів за спрощеною процедурою, що в України навіть немає аргументів, які б варто було навіть аналізувати.

І є інший варіант, на нашу користь: це або перейти в повний судовий процес, дослідити всі докази й аргументи України в цій справі, що означатиме, що справа ще слухатиметься ще, як мінімум, кілька років, а може й більше. Або зупинити процес до вирішення в якійсь іншій міжнародній судовій інстанції, що теж означає зупинення розгляду на якийсь надзвичайно тривалий невстановлений час", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокати Януковича наполягають, що засуджений за держзраду хоче виступати онлайн на касації у Верховному Суді

Нагадаємо, Україна в грудні 2015 року допустила дефолт щодо євробондів, викуплених Росією в грудні 2013 року на кошти Фонду національного добробуту ($3 млрд - сам випуск та $75 млн - останній купонний платіж).

Київ пропонував Москві реструктуризацію боргу на спільних з комерційними кредиторами умовах, Росія цей варіант обговорювати відмовилася, наполягаючи на суверенному характері заборгованості.

17 лютого 2016 року Мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості за єврооблігаціями. Суд 29 березня 2017 року схвалив прискорений розгляд зазначеного позову, фактично відкинувши основні заперечення України і погодившись з наявністю в неї зобов'язань за єврооблігаціями. Суд визнав, що транзакція є стандартною борговою операцією, хоча і здійсненою за незвичайних умов.

Водночас у рішенні суду зазначалося, що деякі визначення, які містяться в ньому, потребують уточнення, є багато важливих питань, з якими суд має розібратися.

Автор: 

борг (2174) росія (67347) Янукович Віктор (10785) Малюська Денис (402)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Валютный фонд и Всемирный банк подтвердили....на счету казначейства Украины на 1 марта 2014 года 107 290 гривен...вы банкроты,ТИПА Дефолт....,спасибо Арсений Петрович...вы спасли Украину по факту....,хотя быдло считает иначе....на тьо оно и быдло....
показати весь коментар
19.10.2021 13:00 Відповісти
+7
поверь, дружок, нынешние ублюдки сделают все, что бы долг повесить на Украину. точно как сделали все, что бы в январе приползли к #уйлу на коленях за газом и углем.
показати весь коментар
19.10.2021 12:54 Відповісти
+6
Пусть кацапы свой долг забирают януковичами !
Они всей семьёй на РФ околачиваются....
показати весь коментар
19.10.2021 12:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пусть кацапы свой долг забирают януковичами !
Они всей семьёй на РФ околачиваются....
показати весь коментар
19.10.2021 12:51 Відповісти
поверь, дружок, нынешние ублюдки сделают все, что бы долг повесить на Украину. точно как сделали все, что бы в январе приползли к #уйлу на коленях за газом и углем.
показати весь коментар
19.10.2021 12:54 Відповісти
та да...но проблема в том, что кредит оформлялся не на яныка, а на министерство финансов Украины
показати весь коментар
19.10.2021 12:54 Відповісти
Так назывемый долг, сын Индюковича, Саша Стоматолог перевел на счет банка "РАБссия" 20 февраля 2014 года,который тогда принадлежал Курченко...
показати весь коментар
19.10.2021 12:55 Відповісти
Все что удалось вывезти Януковичу его сыновьям и ближнему окружению в Рашу или в любую другую страну мира, РФерия может конфисковать.. все вплоть до подштанников бу. Если их собственности и денег не хватит для погашения " долга", пускай их садят в долговую яму. ( или они думают что трижды "не судимый, или не сидевший завгар" и наркоша стоматолог нажили что то честным законным путем.
показати весь коментар
19.10.2021 12:57 Відповісти
Але для цього потрібно було довести розкрадання державних коштів Євнуховичем та його оточенням. Чого не було виконано.
показати весь коментар
19.10.2021 14:46 Відповісти
Валютный фонд и Всемирный банк подтвердили....на счету казначейства Украины на 1 марта 2014 года 107 290 гривен...вы банкроты,ТИПА Дефолт....,спасибо Арсений Петрович...вы спасли Украину по факту....,хотя быдло считает иначе....на тьо оно и быдло....
показати весь коментар
19.10.2021 13:00 Відповісти
Зря ты так, щас набегут свидетели пакрашіння
показати весь коментар
19.10.2021 13:04 Відповісти
зеля заплатит. из карманов своих "избирателей"
показати весь коментар
19.10.2021 13:17 Відповісти
Нет такого вопроса: платить или не платить. Другое дело - когда? И где взять деньги? Хотелось бы за счёт конфискованных у бандитов активов. Но увы, они, родимые, постоянно у власти
показати весь коментар
19.10.2021 13:18 Відповісти
согласен, лондон гарант этих бондов, если он скажет можно не платить это пипец какой удар по репутации и лондона и этих займов в целом, единственное на что можно надеятся, чтоб это тянулось как можно дольше, надо максимально затягивать процесс, хотя сколько веревочке не виться конец будет и кстати там долг уже не 3 а к 5 приблежается проценты то капают
показати весь коментар
19.10.2021 19:40 Відповісти
Реально будет так: Украине присудят выплатить параше 3 млрд.$ с процентами и судебными издержками. Треть из них параша отдаст Зеле с Беней, остальное заберёт себе. И немного на поддержку страусов останется.
показати весь коментар
19.10.2021 13:19 Відповісти
Если официально признать войну между Украиной и РФ о каком возвращении долга вообще может идти речь до конца войны тоесть полного освобождения Украины включай крым.
показати весь коментар
19.10.2021 13:26 Відповісти
А действующих лиц, с соответствующими полномочиями, на тот момент, в качестве свидетелей разве не вызывали???
показати весь коментар
19.10.2021 13:35 Відповісти
ты про кого ? Азирова с проффесором ?
показати весь коментар
19.10.2021 14:10 Відповісти
По алфавиту, всех от А до я ....
показати весь коментар
19.10.2021 14:32 Відповісти
По ходу допроса свидетель иногда превращается в обвиняемого...
показати весь коментар
19.10.2021 13:36 Відповісти
РАБссия объявила войну Украине 1 марта 2014 года Валентина Матвиенко от радости чуть с кресла не слетела...,Илья Пономарев тогда единственный кто проголосовал против Путлерской банды....,потому и удрал в Украину...,потому как Новичок или Полоний получил бы...
показати весь коментар
19.10.2021 14:33 Відповісти
По Конституции Украины полномочия дважды не сидевшего истекли 8 июня 2014 года....,в итоге Индюк сдал Крым и начал войну сбежавших донецких Миллиардеров типа Азиров и прочие Генпрокуратора Пшонки с министром МВД Захарченко,начальником СБУ Якименко...,против собственной страны...
показати весь коментар
19.10.2021 14:46 Відповісти
Вообще ((ука цитуация интересная Чивокуня взял у кремля 3 лярда, до валютного резерва они не дошли , он их цвез с собой. А отдавать должны все ,по справедливости ,отдавать деньги ,должны ,те кто за него голосовал
показати весь коментар
19.10.2021 14:50 Відповісти
а сейчас что не так чтоли? из мвф кучу траншей набрали растащили и разбегуться,как думаете кто их возвращать будет?
показати весь коментар
19.10.2021 19:42 Відповісти
Як ми пам'ятаємо жоден український суд не довів розкрадання коштів Євнуховичем "со товарищами" і навіть з багатьох вже давно зняли санкції. Отже борг доведеться повертати. Бо, двічі рехвормовані судді не вбачають в їх діях криміналу.
показати весь коментар
19.10.2021 14:50 Відповісти
 
 