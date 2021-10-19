Доля "боргу Януковича" перед РФ може вирішитися восени, - Малюська

Засідання суддів Високого суду Лондона відбудеться восени, воно може стати останнім у справі "боргу Януковича" перед РФ у три мільярди доларів.

Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в інтерв'ю "УП", інформує Цензор.НЕТ.

"Так - наступне засідання буде восени, і воно може бути останнім у цій справі", - зазначив глава Мін'юсту.

За словами Малюськи, він майже не може розголошувати інформацію у справі і коментувати можливі рішення.

"Цю справу веде - унікальний випадок - Міністерство фінансів, не ми. ... З огляду на те, що тема дуже чутлива, я волів би, щоб Мінфін коментував цю справу щодо шансів і про можливі рішення", - пояснив він.

"З того, що є в публічному просторі, які є можливості. Росіяни хотіли б, щоб залишилося чинним рішення першої інстанції про стягнення коштів за спрощеною процедурою, що в України навіть немає аргументів, які б варто було навіть аналізувати.

І є інший варіант, на нашу користь: це або перейти в повний судовий процес, дослідити всі докази й аргументи України в цій справі, що означатиме, що справа ще слухатиметься ще, як мінімум, кілька років, а може й більше. Або зупинити процес до вирішення в якійсь іншій міжнародній судовій інстанції, що теж означає зупинення розгляду на якийсь надзвичайно тривалий невстановлений час", - додав міністр.

Нагадаємо, Україна в грудні 2015 року допустила дефолт щодо євробондів, викуплених Росією в грудні 2013 року на кошти Фонду національного добробуту ($3 млрд - сам випуск та $75 млн - останній купонний платіж).

Київ пропонував Москві реструктуризацію боргу на спільних з комерційними кредиторами умовах, Росія цей варіант обговорювати відмовилася, наполягаючи на суверенному характері заборгованості.

17 лютого 2016 року Мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості за єврооблігаціями. Суд 29 березня 2017 року схвалив прискорений розгляд зазначеного позову, фактично відкинувши основні заперечення України і погодившись з наявністю в неї зобов'язань за єврооблігаціями. Суд визнав, що транзакція є стандартною борговою операцією, хоча і здійсненою за незвичайних умов.

Водночас у рішенні суду зазначалося, що деякі визначення, які містяться в ньому, потребують уточнення, є багато важливих питань, з якими суд має розібратися.