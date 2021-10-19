Судьба "долга Януковича" перед РФ может решиться осенью, - Малюська

Заседание судей Высокого суда Лондона состоится осенью, оно может стать последним в деле "долга Януковича" перед РФ в три миллиарда долларов.

"Да - следующее заседание будет осенью, и оно может быть последним в этом деле", - отметил глава Минюста.

По словам Малюськи, он почти не может разглашать информацию по делу и комментировать о возможных решениях.

"Это дело ведет - уникальный случай - Министерство финансов, не мы. ... Учитывая, что вопрос очень чувствительный, я предпочел бы, чтобы Минфин комментировал это дело относительно шансов и о возможных решениях", - объяснил он.

"Из того, что есть в публичном пространстве, какие есть возможности. Россияне хотели бы, чтобы осталось в силе решение первой инстанции о взыскании средств по упрощенной процедуре, что у Украины даже нет аргументов, которые бы стоило даже анализировать.

И есть другой вариант, в нашу пользу: либо перейти в полный судебный процесс, исследовать все доказательства и аргументы Украины в этом деле, что будет означать, что дело будет слушаться еще, как минимум, несколько лет, а может и больше. Или остановить процесс до решения в любой другой международной судебной инстанции, что тоже означает остановку рассмотрения на какое-то чрезвычайно длительное неустановленное время", - добавил министр.

Напомним, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж).

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.

17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.

В то же время в решении суда отмечалось, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.

