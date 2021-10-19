РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7780 посетителей онлайн
Новости
6 796 23

Судьба "долга Януковича" перед РФ может решиться осенью, - Малюська

Судьба

Заседание судей Высокого суда Лондона состоится осенью, оно может стать последним в деле "долга Януковича" перед РФ в три миллиарда долларов.

Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью "УП", информирует Цензор.НЕТ.

"Да - следующее заседание будет осенью, и оно может быть последним в этом деле", - отметил глава Минюста.

По словам Малюськи, он почти не может разглашать информацию по делу и комментировать о возможных решениях.

"Это дело ведет - уникальный случай - Министерство финансов, не мы. ... Учитывая, что вопрос очень чувствительный, я предпочел бы, чтобы Минфин комментировал это дело относительно шансов и о возможных решениях", - объяснил он.

"Из того, что есть в публичном пространстве, какие есть возможности. Россияне хотели бы, чтобы осталось в силе решение первой инстанции о взыскании средств по упрощенной процедуре, что у Украины даже нет аргументов, которые бы стоило даже анализировать.

И есть другой вариант, в нашу пользу: либо перейти в полный судебный процесс, исследовать все доказательства и аргументы Украины в этом деле, что будет означать, что дело будет слушаться еще, как минимум, несколько лет, а может и больше. Или остановить процесс до решения в любой другой международной судебной инстанции, что тоже означает остановку рассмотрения на какое-то чрезвычайно длительное неустановленное время", - добавил министр.

Также читайте: Адвокаты Януковича настаивают, что осужденный за госизмену хочет выступать онлайн на кассации в Верховном Суде

Напомним, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж).

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.

17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.

В то же время в решении суда отмечалось, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВАКС заочно арестовал сына Януковича Александра

Автор: 

долг (1151) россия (96970) Янукович Виктор (30791) Малюська Денис (322)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Валютный фонд и Всемирный банк подтвердили....на счету казначейства Украины на 1 марта 2014 года 107 290 гривен...вы банкроты,ТИПА Дефолт....,спасибо Арсений Петрович...вы спасли Украину по факту....,хотя быдло считает иначе....на тьо оно и быдло....
показать весь комментарий
19.10.2021 13:00 Ответить
+7
поверь, дружок, нынешние ублюдки сделают все, что бы долг повесить на Украину. точно как сделали все, что бы в январе приползли к #уйлу на коленях за газом и углем.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:54 Ответить
+6
Пусть кацапы свой долг забирают януковичами !
Они всей семьёй на РФ околачиваются....
показать весь комментарий
19.10.2021 12:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пусть кацапы свой долг забирают януковичами !
Они всей семьёй на РФ околачиваются....
показать весь комментарий
19.10.2021 12:51 Ответить
поверь, дружок, нынешние ублюдки сделают все, что бы долг повесить на Украину. точно как сделали все, что бы в январе приползли к #уйлу на коленях за газом и углем.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:54 Ответить
та да...но проблема в том, что кредит оформлялся не на яныка, а на министерство финансов Украины
показать весь комментарий
19.10.2021 12:54 Ответить
Так назывемый долг, сын Индюковича, Саша Стоматолог перевел на счет банка "РАБссия" 20 февраля 2014 года,который тогда принадлежал Курченко...
показать весь комментарий
19.10.2021 12:55 Ответить
Все что удалось вывезти Януковичу его сыновьям и ближнему окружению в Рашу или в любую другую страну мира, РФерия может конфисковать.. все вплоть до подштанников бу. Если их собственности и денег не хватит для погашения " долга", пускай их садят в долговую яму. ( или они думают что трижды "не судимый, или не сидевший завгар" и наркоша стоматолог нажили что то честным законным путем.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:57 Ответить
Але для цього потрібно було довести розкрадання державних коштів Євнуховичем та його оточенням. Чого не було виконано.
показать весь комментарий
19.10.2021 14:46 Ответить
Валютный фонд и Всемирный банк подтвердили....на счету казначейства Украины на 1 марта 2014 года 107 290 гривен...вы банкроты,ТИПА Дефолт....,спасибо Арсений Петрович...вы спасли Украину по факту....,хотя быдло считает иначе....на тьо оно и быдло....
показать весь комментарий
19.10.2021 13:00 Ответить
Зря ты так, щас набегут свидетели пакрашіння
показать весь комментарий
19.10.2021 13:04 Ответить
зеля заплатит. из карманов своих "избирателей"
показать весь комментарий
19.10.2021 13:17 Ответить
Нет такого вопроса: платить или не платить. Другое дело - когда? И где взять деньги? Хотелось бы за счёт конфискованных у бандитов активов. Но увы, они, родимые, постоянно у власти
показать весь комментарий
19.10.2021 13:18 Ответить
согласен, лондон гарант этих бондов, если он скажет можно не платить это пипец какой удар по репутации и лондона и этих займов в целом, единственное на что можно надеятся, чтоб это тянулось как можно дольше, надо максимально затягивать процесс, хотя сколько веревочке не виться конец будет и кстати там долг уже не 3 а к 5 приблежается проценты то капают
показать весь комментарий
19.10.2021 19:40 Ответить
Реально будет так: Украине присудят выплатить параше 3 млрд.$ с процентами и судебными издержками. Треть из них параша отдаст Зеле с Беней, остальное заберёт себе. И немного на поддержку страусов останется.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:19 Ответить
Если официально признать войну между Украиной и РФ о каком возвращении долга вообще может идти речь до конца войны тоесть полного освобождения Украины включай крым.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:26 Ответить
А действующих лиц, с соответствующими полномочиями, на тот момент, в качестве свидетелей разве не вызывали???
показать весь комментарий
19.10.2021 13:35 Ответить
ты про кого ? Азирова с проффесором ?
показать весь комментарий
19.10.2021 14:10 Ответить
По алфавиту, всех от А до я ....
показать весь комментарий
19.10.2021 14:32 Ответить
По ходу допроса свидетель иногда превращается в обвиняемого...
показать весь комментарий
19.10.2021 13:36 Ответить
РАБссия объявила войну Украине 1 марта 2014 года Валентина Матвиенко от радости чуть с кресла не слетела...,Илья Пономарев тогда единственный кто проголосовал против Путлерской банды....,потому и удрал в Украину...,потому как Новичок или Полоний получил бы...
показать весь комментарий
19.10.2021 14:33 Ответить
По Конституции Украины полномочия дважды не сидевшего истекли 8 июня 2014 года....,в итоге Индюк сдал Крым и начал войну сбежавших донецких Миллиардеров типа Азиров и прочие Генпрокуратора Пшонки с министром МВД Захарченко,начальником СБУ Якименко...,против собственной страны...
показать весь комментарий
19.10.2021 14:46 Ответить
Вообще ((ука цитуация интересная Чивокуня взял у кремля 3 лярда, до валютного резерва они не дошли , он их цвез с собой. А отдавать должны все ,по справедливости ,отдавать деньги ,должны ,те кто за него голосовал
показать весь комментарий
19.10.2021 14:50 Ответить
а сейчас что не так чтоли? из мвф кучу траншей набрали растащили и разбегуться,как думаете кто их возвращать будет?
показать весь комментарий
19.10.2021 19:42 Ответить
Як ми пам'ятаємо жоден український суд не довів розкрадання коштів Євнуховичем "со товарищами" і навіть з багатьох вже давно зняли санкції. Отже борг доведеться повертати. Бо, двічі рехвормовані судді не вбачають в їх діях криміналу.
показать весь комментарий
19.10.2021 14:50 Ответить
 
 