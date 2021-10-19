УКР
5 280 28

Росія перешкоджає мирному врегулюванню на Донбасі, - міністр оборони США Остін

Винуватцем збройного конфлікту на Донбасі є Росія, яка почала проявляти агресію.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Давайте чітко говорити, що Росія розпочала цю війну, і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України", - наголосив Остін на спільному брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном у вівторок у Києві.

Він уточнив, що США продовжать надавати Україні необхідну підтримку в конфлікті з Росією.

"Ми робитимемо все можливе з нашого боку, щоб підтримати Україну, розвивати її спроможність захищати її територіальну цілісність та недоторканність", - заявив міністр.

Раніше повідомлялося, що глава Пентагону Остін прибув в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагону Остін прибув в Україну: "Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку". ВIДЕО

Пентагон (1457) росія (67364) США (24146) Остін Ллойд (521)
+11
показати весь коментар
19.10.2021 13:44 Відповісти
+7
А нашенский президент считает, что начала "та сторона"...
показати весь коментар
19.10.2021 13:41 Відповісти
+5
Простіше одну військову базу США побудувати десь під Полтавою.
показати весь коментар
19.10.2021 13:45 Відповісти
А нашенский президент считает, что начала "та сторона"...
показати весь коментар
19.10.2021 13:41 Відповісти
Янкі все чудово розуміють, але задарма Петріоти не дадуть. Та й за гроші також.
показати весь коментар
19.10.2021 13:44 Відповісти
просто не хотят, чтобы сегодня они дали Пэтриот, а завтра они будут проданы боевикам в Лугандон.
показати весь коментар
19.10.2021 14:07 Відповісти
не проданы а обменяны на биткоины
показати весь коментар
19.10.2021 14:45 Відповісти
Дадут , и не только "Patriot" , но и F-15 , 16 . По новой программе "Ленд-Лиза" , всему свое время.
показати весь коментар
19.10.2021 15:01 Відповісти
Не президент, а *******.
показати весь коментар
19.10.2021 13:46 Відповісти
Прохання.

Я, потомствений бiндеровец і «хохлофашізд» в третьому поколінні, «бандерлог» і підданий «київської кривавої хунти», кріп по материнській лінії і хохол по батькові, «кастрюлеголовий каратель» прошу директора Пентагону містера Ллойда Остіна клопотати перед Держдепом про прийняття України в НАТО і надання допомоги в патрулюванні східних кордонів самостійної України американськими літаками «P-8A Poseidon», авіабаза яких розміщується в населеному пункті Сігонелла на Сицилії.

Такоже прошу видати мені безкоштовно снайперську гвінтівку Barrett M82 и коробку з набоями. У проханнi прошу не вiдмовіті.
показати весь коментар
19.10.2021 17:13 Відповісти
Але,тим не менше,прідерефія і ***** зокрема, сьогодні отримали вже першу п.п.плюліну у свої козлині рила. 1:0 на користь пентагону. Раунд продовжується. Що скаже ***** із ************?
показати весь коментар
19.10.2021 14:16 Відповісти
Кілька десятків мільярдів доларів військової допомоги від США допоможуть Україні вибудувати паритет з ядерною країною терористом - росією і навіть можливо вдасться відвоювати окуповані росією терориторії.
показати весь коментар
19.10.2021 13:43 Відповісти
Простіше одну військову базу США побудувати десь під Полтавою.
показати весь коментар
19.10.2021 13:45 Відповісти
Ахах, точно, тільки слуги розкрадуть майже все.
показати весь коментар
19.10.2021 13:47 Відповісти
А что про Крым забыл или не считает это агрессией?
показати весь коментар
19.10.2021 13:43 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 13:44 Відповісти
дуже сподіваюсь, що США зможуть розповсюдити цей погляд на весь "колективний Захід"
показати весь коментар
19.10.2021 13:48 Відповісти
Кто это падло пригласил на эту помойку?
показати весь коментар
19.10.2021 13:56 Відповісти
Будто в Грузии и Приднестровье не Северная Папуасия начала войну. А войны 90-х в Таджикистане и Н.Карабахе не их рук лап дело. И почти половину Чечни не они стёрли ...
показати весь коментар
19.10.2021 13:56 Відповісти
зєля, опудало квартальне, слухай шо дядя Остін говоре.
показати весь коментар
19.10.2021 13:59 Відповісти
Как на меня, то очень зловещая фраза -" робимо все, що можливе..."
показати весь коментар
19.10.2021 14:03 Відповісти
Спасибо, хоть глава Пентагона к нам приехал успокоить настоящих патриотов - конкретный посыл, что они не в восторге от Зели, но в случае чего Украина (а не Зеля) может рассчитывать на их поддержку.
Искренне благодарен.
показати весь коментар
19.10.2021 14:04 Відповісти
що серйозно?
показати весь коментар
19.10.2021 14:05 Відповісти
Ну так она для этого её и начала, чтоб она не заканчивалась и мешала нормально развиваться нашему государству! Это известный факт, только бороться с этим надо не только заявлениями, а хотя бы введением полного эмбарго на энергоносители для банды ху.а!
показати весь коментар
19.10.2021 16:44 Відповісти
Блаблабла от карманного министра обороны, который ничего не решает, у демократов одни марионетки на должностях.
показати весь коментар
19.10.2021 17:10 Відповісти
ЗЕ! всё просрёт
показати весь коментар
19.10.2021 19:28 Відповісти
А блазень більше двох років гундосив "та сторона ". А тут чітка позиція , яка мала б бути в президента України : "Давайте чітко говорити, що Росія розпочала цю війну, і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України", Джерело:
показати весь коментар
19.10.2021 20:32 Відповісти
ТАК МЫ ЭТО ЗНАЕМ !!! КОГДА ЛЫСОГО КАРЛИКА ПУТИНА МОЧИТЬ БУДЕМ !!!???
показати весь коментар
19.10.2021 21:04 Відповісти
верно заявил.
показати весь коментар
20.10.2021 02:40 Відповісти
для малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата ПИД,,,раша это та сторона, а наехавшие чурбаны с бурятии, дагики и т.д повстанцы....
показати весь коментар
20.10.2021 08:51 Відповісти
 
 