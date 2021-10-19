Росія перешкоджає мирному врегулюванню на Донбасі, - міністр оборони США Остін

Винуватцем збройного конфлікту на Донбасі є Росія, яка почала проявляти агресію.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Давайте чітко говорити, що Росія розпочала цю війну, і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України", - наголосив Остін на спільному брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном у вівторок у Києві.

Він уточнив, що США продовжать надавати Україні необхідну підтримку в конфлікті з Росією.

"Ми робитимемо все можливе з нашого боку, щоб підтримати Україну, розвивати її спроможність захищати її територіальну цілісність та недоторканність", - заявив міністр.

Раніше повідомлялося, що глава Пентагону Остін прибув в Україну.

