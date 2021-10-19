Росія перешкоджає мирному врегулюванню на Донбасі, - міністр оборони США Остін
Винуватцем збройного конфлікту на Донбасі є Росія, яка почала проявляти агресію.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
"Давайте чітко говорити, що Росія розпочала цю війну, і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України", - наголосив Остін на спільному брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном у вівторок у Києві.
Він уточнив, що США продовжать надавати Україні необхідну підтримку в конфлікті з Росією.
"Ми робитимемо все можливе з нашого боку, щоб підтримати Україну, розвивати її спроможність захищати її територіальну цілісність та недоторканність", - заявив міністр.
Раніше повідомлялося, що глава Пентагону Остін прибув в Україну.
Я, потомствений бiндеровец і «хохлофашізд» в третьому поколінні, «бандерлог» і підданий «київської кривавої хунти», кріп по материнській лінії і хохол по батькові, «кастрюлеголовий каратель» прошу директора Пентагону містера Ллойда Остіна клопотати перед Держдепом про прийняття України в НАТО і надання допомоги в патрулюванні східних кордонів самостійної України американськими літаками «P-8A Poseidon», авіабаза яких розміщується в населеному пункті Сігонелла на Сицилії.
Такоже прошу видати мені безкоштовно снайперську гвінтівку Barrett M82 и коробку з набоями. У проханнi прошу не вiдмовіті.
руклап дело. И почти половину Чечни не они стёрли ...
Искренне благодарен.