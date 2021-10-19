Россия препятствует мирному урегулированию на Донбассе, - министр обороны США Остин

Виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия, которая начала проявлять агрессию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказал Остин.

По ее словам, США продолжат оказывать Украине необходимую поддержку в конфликте с Россией.

"Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать её способность защищать её территориальную целостность и неприкосновенность", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Остин прибыл в Украину.

