Россия препятствует мирному урегулированию на Донбассе, - министр обороны США Остин
Виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия, которая начала проявлять агрессию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказал Остин.
По ее словам, США продолжат оказывать Украине необходимую поддержку в конфликте с Россией.
"Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать её способность защищать её территориальную целостность и неприкосновенность", - заявил министр.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона Остин прибыл в Украину.
Я, потомствений бiндеровец і «хохлофашізд» в третьому поколінні, «бандерлог» і підданий «київської кривавої хунти», кріп по материнській лінії і хохол по батькові, «кастрюлеголовий каратель» прошу директора Пентагону містера Ллойда Остіна клопотати перед Держдепом про прийняття України в НАТО і надання допомоги в патрулюванні східних кордонів самостійної України американськими літаками «P-8A Poseidon», авіабаза яких розміщується в населеному пункті Сігонелла на Сицилії.
Такоже прошу видати мені безкоштовно снайперську гвінтівку Barrett M82 и коробку з набоями. У проханнi прошу не вiдмовіті.
руклап дело. И почти половину Чечни не они стёрли ...
Искренне благодарен.