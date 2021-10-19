РУС
Россия препятствует мирному урегулированию на Донбассе, - министр обороны США Остин

Виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия, которая начала проявлять агрессию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказал Остин.

По ее словам, США продолжат оказывать Украине необходимую поддержку в конфликте с Россией.

"Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать её способность защищать её территориальную целостность и неприкосновенность", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Остин прибыл в Украину.

Глава Пентагона Остин во время встречи с Зеленским "отметит, что дверь в НАТО открыта", - Минобороны США

Пентагон (1488) россия (96970) США (27780) Остин Ллойд (420)
Топ комментарии
+11
19.10.2021 13:44 Ответить
+7
А нашенский президент считает, что начала "та сторона"...
19.10.2021 13:41 Ответить
+5
Простіше одну військову базу США побудувати десь під Полтавою.
19.10.2021 13:45 Ответить
А нашенский президент считает, что начала "та сторона"...
19.10.2021 13:41 Ответить
Янкі все чудово розуміють, але задарма Петріоти не дадуть. Та й за гроші також.
19.10.2021 13:44 Ответить
просто не хотят, чтобы сегодня они дали Пэтриот, а завтра они будут проданы боевикам в Лугандон.
19.10.2021 14:07 Ответить
не проданы а обменяны на биткоины
19.10.2021 14:45 Ответить
Дадут , и не только "Patriot" , но и F-15 , 16 . По новой программе "Ленд-Лиза" , всему свое время.
19.10.2021 15:01 Ответить
Не президент, а *******.
19.10.2021 13:46 Ответить
Прохання.

Я, потомствений бiндеровец і «хохлофашізд» в третьому поколінні, «бандерлог» і підданий «київської кривавої хунти», кріп по материнській лінії і хохол по батькові, «кастрюлеголовий каратель» прошу директора Пентагону містера Ллойда Остіна клопотати перед Держдепом про прийняття України в НАТО і надання допомоги в патрулюванні східних кордонів самостійної України американськими літаками «P-8A Poseidon», авіабаза яких розміщується в населеному пункті Сігонелла на Сицилії.

Такоже прошу видати мені безкоштовно снайперську гвінтівку Barrett M82 и коробку з набоями. У проханнi прошу не вiдмовіті.
19.10.2021 17:13 Ответить
Але,тим не менше,прідерефія і ***** зокрема, сьогодні отримали вже першу п.п.плюліну у свої козлині рила. 1:0 на користь пентагону. Раунд продовжується. Що скаже ***** із ************?
19.10.2021 14:16 Ответить
Кілька десятків мільярдів доларів військової допомоги від США допоможуть Україні вибудувати паритет з ядерною країною терористом - росією і навіть можливо вдасться відвоювати окуповані росією терориторії.
19.10.2021 13:43 Ответить
Простіше одну військову базу США побудувати десь під Полтавою.
19.10.2021 13:45 Ответить
Ахах, точно, тільки слуги розкрадуть майже все.
19.10.2021 13:47 Ответить
А что про Крым забыл или не считает это агрессией?
19.10.2021 13:43 Ответить
19.10.2021 13:44 Ответить
дуже сподіваюсь, що США зможуть розповсюдити цей погляд на весь "колективний Захід"
19.10.2021 13:48 Ответить
Кто это падло пригласил на эту помойку?
19.10.2021 13:56 Ответить
Будто в Грузии и Приднестровье не Северная Папуасия начала войну. А войны 90-х в Таджикистане и Н.Карабахе не их рук лап дело. И почти половину Чечни не они стёрли ...
19.10.2021 13:56 Ответить
зєля, опудало квартальне, слухай шо дядя Остін говоре.
19.10.2021 13:59 Ответить
Как на меня, то очень зловещая фраза -" робимо все, що можливе..."
19.10.2021 14:03 Ответить
Спасибо, хоть глава Пентагона к нам приехал успокоить настоящих патриотов - конкретный посыл, что они не в восторге от Зели, но в случае чего Украина (а не Зеля) может рассчитывать на их поддержку.
Искренне благодарен.
19.10.2021 14:04 Ответить
що серйозно?
19.10.2021 14:05 Ответить
Ну так она для этого её и начала, чтоб она не заканчивалась и мешала нормально развиваться нашему государству! Это известный факт, только бороться с этим надо не только заявлениями, а хотя бы введением полного эмбарго на энергоносители для банды ху.а!
19.10.2021 16:44 Ответить
Блаблабла от карманного министра обороны, который ничего не решает, у демократов одни марионетки на должностях.
19.10.2021 17:10 Ответить
ЗЕ! всё просрёт
19.10.2021 19:28 Ответить
А блазень більше двох років гундосив "та сторона ". А тут чітка позиція , яка мала б бути в президента України : "Давайте чітко говорити, що Росія розпочала цю війну, і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України", Джерело:
19.10.2021 20:32 Ответить
ТАК МЫ ЭТО ЗНАЕМ !!! КОГДА ЛЫСОГО КАРЛИКА ПУТИНА МОЧИТЬ БУДЕМ !!!???
19.10.2021 21:04 Ответить
верно заявил.
20.10.2021 02:40 Ответить
для малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата ПИД,,,раша это та сторона, а наехавшие чурбаны с бурятии, дагики и т.д повстанцы....
20.10.2021 08:51 Ответить
 
 