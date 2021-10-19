Допомога від США збільшує можливості ЗСУ на передовій, - Таран

Військова допомога США збільшує можливості Збройних сил на Донбасі. Крім того, вона підвищує бойові можливості України на морі.

Про це сьогодні на брифінгу заявив глава Міноборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ.

"Допомога від США збільшує наші можливості. Кілька конкретних прикладів: наша система зв'язку на передовій базується на американських засобах радіозв'язку, засобах криптографічного захисту. Наскільки вона ефективна? Вона дозволяє нам виконувати завдання і тримати в таємниці наші переговори від російських засобів перехоплення", - заявив Таран.

Він також зазначив, що допомога США підвищує бойові можливості України на морі, оскільки поставляються кораблі класу Island і ще будуть поставлятися швидкісні кораблі класу Mark 6.

Крім цього, Україна отримує засоби контрбатарейної боротьби.

"Це дійсно дуже підвищує наші можливості. Тому, наскільки ефективна (допомога. - Ред.)? Дуже ефективна", - додав Таран.

