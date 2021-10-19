УКР
Допомога від США збільшує можливості ЗСУ на передовій, - Таран

Військова допомога США збільшує можливості Збройних сил на Донбасі. Крім того, вона підвищує бойові можливості України на морі.

Про це сьогодні на брифінгу заявив глава Міноборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ.

"Допомога від США збільшує наші можливості. Кілька конкретних прикладів: наша система зв'язку на передовій базується на американських засобах радіозв'язку, засобах криптографічного захисту. Наскільки вона ефективна? Вона дозволяє нам виконувати завдання і тримати в таємниці наші переговори від російських засобів перехоплення", - заявив Таран.

Він також зазначив, що допомога США підвищує бойові можливості України на морі, оскільки поставляються кораблі класу Island і ще будуть поставлятися швидкісні кораблі класу Mark 6.

Крім цього, Україна отримує засоби контрбатарейної боротьби.

"Це дійсно дуже підвищує наші можливості. Тому, наскільки ефективна (допомога. - Ред.)? Дуже ефективна", - додав Таран.

допомога (8681) США (24146) Донбас (22364) Таран Андрій (267)
де повідомлення про те, як русня почала обстріл наших позицій, а у відповідь прилетіло так, шо на цій ділянці ще не скоро наважаться стріляти по наших?
так отож
показати весь коментар
19.10.2021 14:26 Відповісти
Таран робить ідіотські заяви. Не можна говорити що допомога США збільшує нашу військову міць, бо наші вороги будуть говорити - ось бачити США прямо фінансує війну на Донбасі. Потрібно говорити що військова допомога США збільшує нашу оборонну могутність в тилу, на випадок повномасштабного вторгнення російських міжнародних терористів!
показати весь коментар
19.10.2021 14:35 Відповісти
чого Тебе хвилює думка ворогів(рашистського, постійно одного і того ж ворога) України,котра одна і таж більше як 300 років?
показати весь коментар
19.10.2021 16:27 Відповісти
Тому що в США куплені путіним ЗМІ та лобісти будуть тиражувати недолугу заяву Тарана з коментарями - що США інвестує у вбивство цивільного населення Донбасу і будуть вимагати від Сенату США припинити військову допомогу Україні! Потрібно думати перш ніж ляпати язиком.
показати весь коментар
19.10.2021 17:22 Відповісти
"сибірський валянок" -Твій друг
показати весь коментар
19.10.2021 20:50 Відповісти
 
 