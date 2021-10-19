РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
Помощь от США увеличивает возможности ВСУ на передовой, - Таран

Военная помощь США увеличивает возможности Вооруженных сил на Донбассе. Кроме того, она повышает боевые способности Украины на море.

Об этом сегодня на брифинге заявил глава Минобороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ. 

"Помощь от США увеличивает наши возможности. Несколько конкретных примеров: наша система связи на передовой базируется на американских средствах радиосвязи, средствах криптозащиты. На сколько она эффективна? Она позволяет нам выполнять задачи и держать в тайне наши переговоры от российских средств перехвата", - заявил Таран.

Он также отметил, что помощь США повышает боевые способности Украины на море, поскольку поставляются корабли класса Island и еще будут поставляться скоростные корабли класса Mark 6.

Кроме этого, Украина получает средства контрбатарейной борьбы.

"Это действительно очень повышает наши возможности. Поэтому, насколько эффективна (помощь, - Ред.)? Очень эффективна", - добавил Таран.

Читайте также: Ждем от США шага навстречу Украине в обеспечении средствами ПВО и ПРО, - Таран

де повідомлення про те, як русня почала обстріл наших позицій, а у відповідь прилетіло так, шо на цій ділянці ще не скоро наважаться стріляти по наших?
так отож
показать весь комментарий
19.10.2021 14:26 Ответить
Таран робить ідіотські заяви. Не можна говорити що допомога США збільшує нашу військову міць, бо наші вороги будуть говорити - ось бачити США прямо фінансує війну на Донбасі. Потрібно говорити що військова допомога США збільшує нашу оборонну могутність в тилу, на випадок повномасштабного вторгнення російських міжнародних терористів!
показать весь комментарий
19.10.2021 14:35 Ответить
чого Тебе хвилює думка ворогів(рашистського, постійно одного і того ж ворога) України,котра одна і таж більше як 300 років?
показать весь комментарий
19.10.2021 16:27 Ответить
Тому що в США куплені путіним ЗМІ та лобісти будуть тиражувати недолугу заяву Тарана з коментарями - що США інвестує у вбивство цивільного населення Донбасу і будуть вимагати від Сенату США припинити військову допомогу Україні! Потрібно думати перш ніж ляпати язиком.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:22 Ответить
"сибірський валянок" -Твій друг
показать весь комментарий
19.10.2021 20:50 Ответить
 
 