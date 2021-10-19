Помощь от США увеличивает возможности ВСУ на передовой, - Таран

Военная помощь США увеличивает возможности Вооруженных сил на Донбассе. Кроме того, она повышает боевые способности Украины на море.

Об этом сегодня на брифинге заявил глава Минобороны Украины Андрей Таран.

"Помощь от США увеличивает наши возможности. Несколько конкретных примеров: наша система связи на передовой базируется на американских средствах радиосвязи, средствах криптозащиты. На сколько она эффективна? Она позволяет нам выполнять задачи и держать в тайне наши переговоры от российских средств перехвата", - заявил Таран.

Он также отметил, что помощь США повышает боевые способности Украины на море, поскольку поставляются корабли класса Island и еще будут поставляться скоростные корабли класса Mark 6.

Кроме этого, Украина получает средства контрбатарейной борьбы.

"Это действительно очень повышает наши возможности. Поэтому, насколько эффективна (помощь, - Ред.)? Очень эффективна", - добавил Таран.

