У вагітних жінок вищий ризик ускладнень від COVID-19, - МОЗ

У вагітних жінок вищий ризик ускладнень від COVID-19 порівняно з невагітними. Вони частіше потрапляють у реанімацію і під апарат штучної вентиляції легень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC), вагітні жінки із симптоматичним перебігом COVID-19 мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби.

Ковід під час вагітності також пов’язаний із підвищеною ймовірністю передчасних пологів (народження дитини раніше 37-го тижня) і госпіталізації новонародженого у палату інтенсивної терапії.

Вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід чи на майбутню матір та не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус. Користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини набагато більша, ніж будь-які потенційні ризики.

У МОЗ підкреслили, що вакцинація також захищає від тяжкого перебігу COVID-19.

Також читайте: Невакцинована вагітна жінка померла від COVID-19 у Чернігові

При виборі вакцин для щеплення вагітних, варто надавати перевагу вакцинам на платформі мРНК – в Україні це Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Мільйони майбутніх матерів у всьому світі щеплені від ковіду вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech без жодних негативних наслідків для них або дитини. Здорова мама – найважливіше для здорової дитини.

Більше інформації про вакцинацію від COVID-19 під час вагітності від Центрів з контролю та профілактики захворювань у США (CDC): https://bit.ly/3auWdpi.