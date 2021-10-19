УКР
У вагітних жінок вищий ризик ускладнень від COVID-19, - МОЗ

У вагітних жінок вищий ризик ускладнень від COVID-19 порівняно з невагітними. Вони частіше потрапляють у реанімацію і під апарат штучної вентиляції легень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC), вагітні жінки із симптоматичним перебігом COVID-19 мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби.

Ковід під час вагітності також пов’язаний із підвищеною ймовірністю передчасних пологів (народження дитини раніше 37-го тижня) і госпіталізації новонародженого у палату інтенсивної терапії.

Вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід чи на майбутню матір та не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус. Користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини набагато більша, ніж будь-які потенційні ризики.

У МОЗ підкреслили, що вакцинація також захищає від тяжкого перебігу COVID-19.

Також читайте: Невакцинована вагітна жінка померла від COVID-19 у Чернігові

При виборі вакцин для щеплення вагітних, варто надавати перевагу вакцинам на платформі мРНК – в Україні це Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Мільйони майбутніх матерів у всьому світі щеплені від ковіду вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech без жодних негативних наслідків для них або дитини. Здорова мама – найважливіше для здорової дитини.

Більше інформації про вакцинацію від COVID-19 під час вагітності від Центрів з контролю та профілактики захворювань у США (CDC): https://bit.ly/3auWdpi.

COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
+3
Интересно какие фашисты делают вакцинацию беременным и какие слабоумные беременные идут на уколизацию.
показати весь коментар
19.10.2021 15:26 Відповісти
+2
сейчас антивакеры выползут и начнут выть, что все это ложь, звиздешь и пропаганда . Интересно другое. Сколько из них беременны, а сколько отбиты на голову ?
показати весь коментар
19.10.2021 15:01 Відповісти
+2
Вот что забавно. При беременности самый обычный парацетамол - нельзя. Самый обычный, простой как кирпич, известный не один десяток лет... и низзя.
А вот воздействующую на уровне РНК вакцину - можно.
Парадокс, однако.
показати весь коментар
19.10.2021 15:17 Відповісти
Коментувати
У нас навіть нема лабораторій, де б можна було дізнатись яким штамом хворіє людина.
показати весь коментар
19.10.2021 15:00 Відповісти
Это принципиально? Это как-то влияет на курс и методы лечения?
показати весь коментар
19.10.2021 15:05 Відповісти
до чого тут принципово чи ні, штам "дельта" відрізняється від інших своєю агресивністю і варто знати про це
показати весь коментар
19.10.2021 15:09 Відповісти
Тебе задали простой вопрос - от этого зависит способ лечения?
показати весь коментар
19.10.2021 15:24 Відповісти
не треба тикати - можна дещо зламати
показати весь коментар
19.10.2021 15:38 Відповісти
И снова ты не поняла вопроса. Повторюю для довбакiв:

Как выявление типа штамма вируса КОВИДа влияет на процедуру лечения пациента?
показати весь коментар
19.10.2021 15:45 Відповісти
вот именно агрессивностью. И все. Никаких других особых видов лечения нет. Кроме одного, быстрее вируса бежать в пункт вакцинации
показати весь коментар
19.10.2021 15:36 Відповісти
