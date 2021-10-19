У беременных женщин более высокий риск осложнений от COVID-19, - Минздрав

У беременных женщин более высокий риск осложнений от COVID-19 по сравнению с небеременными. Они чаще попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), беременные женщины с симптоматическим течением COVID-19 имеют на 70% выше риск умереть в результате этой болезни.

Ковид во время беременности также связан с повышенной вероятностью преждевременных родов (рождение ребенка раньше 37-й недели) и госпитализации новорожденного в палату интенсивной терапии.

"Вакцинация во время беременности на любом сроке не имеет негативного влияния на плод или на будущую мать и не несет риска заражения, поскольку ни одна из вакцин не содержит живой вирус. Польза вакцинации как для беременной, так и для ребенка гораздо больше, чем любые потенциальные риски", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что вакцинация также защищает от тяжелого течения COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невакцинированная беременная женщина умерла от COVID-19 в Чернигове

При выборе вакцин для прививок беременных, стоит отдавать предпочтение вакцинам на платформе мРНК - в Украине это Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

"Миллионы будущих матерей во всем мире привиты от ковида вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech без негативных последствий для них или ребенка. Здоровая мама - самое важное для здорового ребенка", - добавили в ведомстве.

Больше информации о вакцинации от COVID-19 во время беременности от Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC): https://bit.ly/3auWdpi.