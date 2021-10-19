РУС
У беременных женщин более высокий риск осложнений от COVID-19, - Минздрав

У беременных женщин более высокий риск осложнений от COVID-19 по сравнению с небеременными. Они чаще попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), беременные женщины с симптоматическим течением COVID-19 имеют на 70% выше риск умереть в результате этой болезни.

Ковид во время беременности также связан с повышенной вероятностью преждевременных родов (рождение ребенка раньше 37-й недели) и госпитализации новорожденного в палату интенсивной терапии.

"Вакцинация во время беременности на любом сроке не имеет негативного влияния на плод или на будущую мать и не несет риска заражения, поскольку ни одна из вакцин не содержит живой вирус. Польза вакцинации как для беременной, так и для ребенка гораздо больше, чем любые потенциальные риски", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что вакцинация также защищает от тяжелого течения COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невакцинированная беременная женщина умерла от COVID-19 в Чернигове

При выборе вакцин для прививок беременных, стоит отдавать предпочтение вакцинам на платформе мРНК - в Украине это Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

"Миллионы будущих матерей во всем мире привиты от ковида вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech без негативных последствий для них или ребенка. Здоровая мама - самое важное для здорового ребенка", - добавили в ведомстве.

Больше информации о вакцинации от COVID-19 во время беременности от Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC): https://bit.ly/3auWdpi.

+3
Интересно какие фашисты делают вакцинацию беременным и какие слабоумные беременные идут на уколизацию.
19.10.2021 15:26 Ответить
+2
сейчас антивакеры выползут и начнут выть, что все это ложь, звиздешь и пропаганда . Интересно другое. Сколько из них беременны, а сколько отбиты на голову ?
19.10.2021 15:01 Ответить
+2
Вот что забавно. При беременности самый обычный парацетамол - нельзя. Самый обычный, простой как кирпич, известный не один десяток лет... и низзя.
А вот воздействующую на уровне РНК вакцину - можно.
Парадокс, однако.
19.10.2021 15:17 Ответить
У нас навіть нема лабораторій, де б можна було дізнатись яким штамом хворіє людина.
19.10.2021 15:00 Ответить
Это принципиально? Это как-то влияет на курс и методы лечения?
19.10.2021 15:05 Ответить
до чого тут принципово чи ні, штам "дельта" відрізняється від інших своєю агресивністю і варто знати про це
19.10.2021 15:09 Ответить
Тебе задали простой вопрос - от этого зависит способ лечения?
19.10.2021 15:24 Ответить
не треба тикати - можна дещо зламати
19.10.2021 15:38 Ответить
И снова ты не поняла вопроса. Повторюю для довбакiв:

Как выявление типа штамма вируса КОВИДа влияет на процедуру лечения пациента?
19.10.2021 15:45 Ответить
вот именно агрессивностью. И все. Никаких других особых видов лечения нет. Кроме одного, быстрее вируса бежать в пункт вакцинации
19.10.2021 15:36 Ответить
вы в какой области ме6дицины спец? Или беременны? А может с фашистами воевали?
19.10.2021 15:33 Ответить
В любом случае я не бот как ты и пишу только правду.
19.10.2021 16:40 Ответить
Вы сначала значение термина "бот" выучите, А то больше на Элку-людоедку похожи
19.10.2021 17:18 Ответить
Бот он и в Африке бот. На работе.
20.10.2021 17:09 Ответить
Во истину. ***** и в Африке - *****
20.10.2021 17:16 Ответить
Я по крайней мере не хамлю незнакомым людям и веду себя по человечески, а ты ведешь себя как бот биоробот, харкаешь тут на всех. ПНХ.
20.10.2021 18:31 Ответить
Зебилы и в нете - зебилы
20.10.2021 17:23 Ответить
ни одна лаборатория в мире не выделила
19.10.2021 16:04 Ответить
До беременных добрались суки
19.10.2021 15:08 Ответить
До кого добрались? У тебя "белочка"? Нет в Украине принудительной вакцинации или ты с будуна?
19.10.2021 15:38 Ответить
Мышьяк тоже известен сотни лет. И что с того?
19.10.2021 15:25 Ответить
Ты отраву с лекарством не путай)
19.10.2021 15:30 Ответить
Яд от лекарства отличается лишь дозировкой.
19.10.2021 15:31 Ответить
Серьезно? Что ж... поговорим о полезных свойствах цианистого калия.))

Если без шуток и манипуляций, то мы говорим об известном, проверенном десятилетиями, досконально изученном, простейшем лекарственном препарате. Применяемом - да повсеместно применяемом. И его беременным нельзя. Ну ладно, в крайних случаях можно. Но только в крайних.
А тут... некий препарат. Не прошедший полного цикла клинических испытаний. Воздействующий на ДНК. В производстве которого применяются клетки абортированных эмбрионов человека (это не моя выдумка - ты посмотри в госреестре лекарственных препаратов Украины - состав вакцин от ковида - убедись...). И его можно.

Это как если бы тебе запрещали кататься на самокате, например. Но заставляли бы рулить каким-нить ... ну я не знаю... ф35ым без инструктажа даже. Посадили в кабину и лети...
19.10.2021 15:46 Ответить
Т.е. часть кода вируса, не вызывающую самой болезни, для выработки иммунитета нельзя, а заразиться КОВИДом и получить весь букет последствий, вплоть до смерти, можно? Для беременных? Ты уверен?
19.10.2021 15:49 Ответить
Прости, а учитывая, что тебе про вот это вот:
"Т.е. часть кода вируса, не вызывающую самой болезни, для выработки иммунитета" (с).
Говорят те самые ребята, что регулярно лгут тебе в глаза и признаются в этом (да хотя бы вспомни Ляшко, как он признался мол при первом локдауне людей по паркам гоняли и разбрызгивали всякую дичь по улицам - это не в целях борьбы с инфекцией а чтоб напугать людей - да, он так и сказал, напоминаю).

То беременным ты предлагаешь вводить:
Т.е. часть кода вируса, не вызывающую самой болезни, для выработки иммунитета
Ты уверен что именно часть? Не вызывающую болезни? Только для выработки иммунитета?
Ты уверен?
19.10.2021 16:00 Ответить
А ну расскажи мне про РНК вакцины - как они устроены
19.10.2021 16:03 Ответить
Погоди. То есть ты на полном серьезе пропагандируешь вакцинацию (мы в этом уже убедились не раз) и при этом НЕ ЗНАЕШЬ как устроен препарат, который ты продвигаешь?
19.10.2021 16:07 Ответить
Мне забавно посмотреть, как вы это видите из ольгино
19.10.2021 16:09 Ответить
Боги... слушай, просто интересно. А когда у тебя скажем понос - то это тоже злобное пуйло виновато?
Мне еще интересно - а как соотносится с ольгино доктор эндрью уэйкфилд, с которого собственно антиваксерское движение и началось. А как относится к нему сенатор США - г-н Кеннеди-мл., являющийся одним из лидеров этого самого движения?

Забавно, как сразу из плоскости аргументов и доводов ты скатился до банальных "москали".

Хотя поначалу с сюрстремингом было даже интересно. Промелькнула искра собственного мнения, что ли.
19.10.2021 16:15 Ответить
Ты не петляй. Повторяю вопрос: А ну расскажи мне про РНК вакцины - как они устроены
19.10.2021 16:17 Ответить
Сразу же после извинений за москаля. Просвещу тебя - проваксера, который по идее должен знать эти вещи лучше меня.
19.10.2021 16:22 Ответить
Ах да. А еще о "полезности" вакцинации могут говорить СМИ.
Которые, в то же время могут... ну, например вот так:
https://t.me/Laveritecensure/7197
19.10.2021 16:02 Ответить
Телеграм! Дооо....
19.10.2021 16:03 Ответить
А что не так? Тебе прямо показали в разрешенном мессенджере реальность, сравнив с картинкой из СМИ.
Странно, но официальный твиты минздрава про пользу вакцинации тебя наверняка так не рассмешат.
19.10.2021 16:06 Ответить
Конечно! Вам месенджеры разрешают, или не разрешают, сайты разрешают, или не разрешают, митинговать разрешают, или не разрешают. Что вам еще разрешают, или не разрешают?
19.10.2021 16:08 Ответить
Конечно же нет. Ибо г-н Ляшко - априори святой и никогда, вот ваще никогда не может солгать (спойлер: может и более того в этом признается... но проваксам это божья роса).

Открою страшную тайну. Мы САМИ себе что-то разрешаем, а что-то нет. Этим мы от вас, проваксеров и отличаемся. За вас думают Ляшки, Степановы и прочие ... Элай Лилли и Ко, например. Потому-то, кстати, указанные личности нас и не любят... ну и такие как ты - опять же не по собственной воле, о нет. По их желанию. Своих у вас, как правило, нет.
19.10.2021 16:12 Ответить
Так что вы так воете в ветках про КОВИД? Вы разрешили себе сдохнуть - так делайте это хоть красиво!
19.10.2021 16:16 Ответить
Мы не хотим, чтобы нас ограничивали в этом, хотим красиво: то есть шоб побывать на громадной выставке в Германии, на которой за 5 дней будут десятки тысяч людей в относительно небольшом как для такого столпотворения народу - помещении. В котором будет чуть поменьше работяг днем раньше. В таких же плотных условиях.
И по возвращении сдать положительный тест на ковид. Шоб было все как ты любишь.

Спойлер: так не будет. Тест в аэропорту будет отрицательным. Я тому пример.
19.10.2021 16:20 Ответить
Ну так глупость тоже должна чего-то стоить! Плати за тесты через день
19.10.2021 16:21 Ответить
Хм. А ты вправду веришь, что я делал каждый день тест чтобы в Германии пройти на выставку?

Ты очень наивен если так. И неудивительно что проваксер, таким образом.
19.10.2021 16:23 Ответить
Ты из ольгино даже до ветру не вылазишь, сказочник
19.10.2021 16:24 Ответить
Угу.

Скажи, а если тебе Ляшко скажет что земля - плоская... поверишь?))
19.10.2021 16:26 Ответить
Это как раз фишка вашего кацап-нета
19.10.2021 16:27 Ответить
Серьезно? Не знал. Как-то ты подозрительно хорошо знаешь специфику этого... кацап-нета...
19.10.2021 16:29 Ответить
Ты думаешь, что ты тут уникалный, лапоть?
19.10.2021 16:30 Ответить
Я думаю, что ты провокатор, лжец, подхалим и тряпка.
К национальности это, правда, не имеет никакого отношения.
19.10.2021 16:32 Ответить
Хе-хе. Ты уверен, что на Цензоре кого-то интересует мнение кацапа?
19.10.2021 16:34 Ответить
Слабохарактерного дурака никогда не интересует мнение других о нём))
19.10.2021 16:36 Ответить
А тебе никто и не высказывает мнение о тебе. Только констатации
19.10.2021 16:38 Ответить
Так а откуда у тех, у кого НЕТ собственного мнения может появиться мнение о ком-то?
19.10.2021 16:47 Ответить
РНК на ДНК воздействовать не может. Это могут только ретровирусы (коронавирус к ним не относится), и там нужен весьма специцичный фермент (обратная транскриптаза), которого у клеток животных, в тч и человека нет совсем.
19.10.2021 19:24 Ответить
Есть мнение, что опосредованно может. Через воздействие на хроматин.
https://www.nature.com/articles/s41467-020-14337-6
20.10.2021 09:51 Ответить
Эта статья о некодирующих РНК (lncRNA) ядерной локализации. Там разные ошметки РНК типа интронов, которые вырезаются в процессе сплайсинга из пре-м-РНК могут находиться довольно долго. А в цитозоле такие ошметки, как и сама м-РНК существует недолго - от минут до часов. Их режут ферменты типа Аргонавта. Если сильно поизвращаться - как с м-РНК вакцинами, можно продлить их существование до нескольких дней, но через 72 часа их следа в клетках нет.
Но сами м-РНК вируса или вакцины из цитозоля в ядро попасть не могут.
20.10.2021 10:10 Ответить
Их следа, возможно и нет. Но последствия... поглядим.
20.10.2021 10:20 Ответить
А пока в процессе глядения, будем по 500-600 тел умерших от ковида закапывать и ждать, когда возникнет штамм, еще более устойчивый к вакцинам, чем дельта. А когда от нового штамма сделают вакцину, антиваксеры снова включат старую пластинку "А-а-а, экспериментальная вакцина! Лучше подождем твою маму 3-4 года и посмотрим на последствия..."
20.10.2021 11:06 Ответить
Ты готов гарантировать, что в долгосрочной перспективе мы НЕ будем ежедневно из-за последствий закапывать к примеру по 5 000 - 6 000?
20.10.2021 11:11 Ответить
Да
20.10.2021 12:09 Ответить
Хм. А вот производители вакцин - очевидно не готовы. Раз в контрактах прописывают отсутствие ответственности за побочные эффекты))
(С этим их требованием как раз и было связано более длительное их утверждение в ЕС, но в итоге и их "продавили", погугли, на эту тему информации много).
Неудивительно. Они наверняка лучше знают свою продукцию.
20.10.2021 12:14 Ответить
Побочные эффекты от вакцин отслеживают в теч 30 дней от вакцинации. И отказ от ответственности касается этого периода. Кол-во антител после вакцинации падает за погода вдвое, через год-другой ни ты, ни тщательный анализ не отличит привитого от непривитого. От чего тогда будет побочка в долгосрочной перспективе?
20.10.2021 12:20 Ответить
за полгода примерно вдвое
20.10.2021 12:21 Ответить
Это если речь об антителах - не отличит. А от воздействия на геном - это надо видеть данные по нескольким поколениям людей. Ты их можешь предъявить?)) Нет.

Но тебя не настораживает сам принцип о котором ты пишешь: "Все что после 30 дней то не побочка"? По такому принципу, скажем, осложнения от того же ковид после 30 дней - это не ковид и никак с ним не связано.
20.10.2021 13:00 Ответить
То есть когда вирус ковида вводит в клетку свой полный геном и размножается неконтролируемо - єто фигня и приобретение "естественного иммунитета". А когда неспособную к размножению малую чать такого генома вводят в клетку то "А-а-а, трындец, геном меняют, через 10 лет рога вырастут, и мы все умрем! " Так по твоей логике?
По рекомендациям ВОЗ по учету смертности если есть хоть один день между выздоровлением от ковида и смертью, то такая смерть не учитывается, как смерть от ковида. От этих рекомендаций только Британия отошла, там смерть в теч. 28 дней после полож. теста идет как смерть от ковида.
20.10.2021 13:17 Ответить
Вирус не воздействует на клетку на уровне ДНК. Вакцина оперирует на уровне РНК, опосредованно влияя на ДНК (я помню, что там время воздействия минимально - но про последствия ты тоже ничего гарантировать не можешь, а проявяться они могут не в течении 30 дней, а в третьем-пятом поколении... не понятно, старики важны, но это не повод плевать на потомков).
Но если больной 60+ лет (основная группа смертей ковид) умер скажем от ишемической болезни сердца (наиболее частая причина смертности в Украине, ковиду и не снились такие цифры) но имел ковид... то вуаля. Он в статистике. И формирует ее, на самом деле. Это безотносительно 10ка сопутствующих болячек (ты ведь помнишь статистику по смертности на выборке 4млн. больных в США) и на самом деле хренпойми от которой из них он умер... то в случае положительного теста он тоже попадет в статистику. А если еще фоточек наснимать навроде вчерашних... да рассказать басни про очередь в крематорий... то туча перепуганных тряпок побежит на вакцинацию обгоняя друг друга.
Мар-ке-тинг.
20.10.2021 13:30 Ответить
"Вирус не воздействует на клетку на уровне ДНК. Вакцина оперирует на уровне РНК, опосредованно влияя на ДНК"
Вирус ковида содержит РНК. Почему ты считаешь, что полная вирусная РНК не воздействует на ДНК, а вакцинная, которая является малой частью вирусной - воздействует?
20.10.2021 13:52 Ответить
Потому, что вакцинная была создана именно для воздействия/изменения.
20.10.2021 13:58 Ответить
Вакцина скопирована с участка вирусной РНК, которая кодирует протеин шипа вируса. Просто вирусная РНК большая запускает синтез всего комплекта "запчастей" из которых собирается вирус, а вакцинная синтезирует одну запчасть, на котоую вырабатывается имунной ответ. Вот и все.
20.10.2021 14:09 Ответить
Ок. Учту. Когда перейду в фарму предложу должность в отделе маркетинга))
Я буду искренне рад, если оно в действительности так есть и фарма - единственный бизнес, который НЕ умалчивает о недостатках своей продукции.
Хотя если совсем честно, то у меня больше надежд на недавнюю новость об изобретении лекарства от ковид в США. Слышал?
20.10.2021 14:15 Ответить
О лекарствах от ковида было больше десятка сообщений. Ты о каком?
20.10.2021 15:41 Ответить
Молнупиравир от Merck&Co.
20.10.2021 16:56 Ответить
Аналог цитидина. Смешно и печально. Я в молодости синтезом подобных структур баловался. По отчетам, что нам приходили от биологов, у них токсичность слишком высокая. Судя по структуре, он и противораковыми св-вами может обладать. То, что он будет нарушать синтез РНК это факт, но и синтез ДНК он тоже нарушит.
Опасная штуковина, дай бог, чтоб она не давала сильной побочки.
20.10.2021 17:06 Ответить
"Опасная штуковина, дай бог, чтоб она не давала сильной побочки."

От видишь. А производитель говорит что все хорошо и просит CDC утвердить препарат... там даже вроде как фаза испытаний прошла с плацебоконтролируемой группой.
https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-investigational-oral-antiviral-molnupiravir-reduced-the-risk-of-hospitalization-or-death-by-approximately-50-percent-compared-to-placebo-for-patients-with-mild-or-moderat/
20.10.2021 17:14 Ответить
Ну, все зависит от дозы, а точнее от терапевтического индекса (соотношения LD50 и ED50). Может, у них и получилось то, что мы не смогли достичь. У нас с деньгами тогда хреново было и мы за гроши малые на испытания отправляли в-ва за границу, может, что они не все нам и сказали, дело уже давнее, да и хрен с ним.
20.10.2021 17:33 Ответить
Ты биологию в школе учил? Цитидин входит в состав и ДНК и РНК. Значит, он и ядро клетки без труда попадет. Знаешь, что будет, когда ДНК начнет включать аномальные нуклеотиды при копировании? Так отож.
20.10.2021 17:41 Ответить
Главное, чтобы её учили производители препарата...
20.10.2021 18:52 Ответить
То что беременным полностью противопоказан парацетомол это фейк. Есть ограничения по срокам и все.
19.10.2021 15:44 Ответить
А что, на малых сроках - это не беременность?))
З.Ы.: Странно, а наша врач, то есть специалист, имеющая соотв. образование и опыт - так не считала. При этом она ... вообще советовала свести воздействие на организм любыми лекарствами к минимуму. Мол опасно и может передаться ребенку. Мы её послушали и родилась здоровая дочь.
При этом она на полном серьезе про-ваксерша и ничего не имеет против вакцинации беременных от ковид...
19.10.2021 15:50 Ответить
Не правильно писАть у беременных женщин. Напишите просто у беременных. А то получается что у беременных мужчин риск заболеть меньше.
19.10.2021 15:34 Ответить
От і видно тепер буде хто, ще залишається людиною, а хто за бабло, готовий на будь яку мерзоту.
19.10.2021 15:42 Ответить
Хоча дана стаття це ганебний класичний пропагандонський вкид Запроданців з мінздоху. А цензору, що публікує такі вкиди ще більша ганьба.
19.10.2021 15:46 Ответить
Беременым, к сожалению прививаться чем либо нельзя, специально говорили с нескрлькими врачами, даже банальными прививками тоже нельзя. Кто то слвшал чтоб беременным рекомендовали от гриппа прививаться? Скорей наоборот отговаривали..
19.10.2021 16:02 Ответить
Вакцина[це загроза уикидню! Схаменіться! Це пряма загроза життю породілі і немовляти! Про це кричать на кожному вуглі вчені зі світовим іменем!!!
19.10.2021 19:02 Ответить
"Про це кричать на кожному вуглі вчені зі світовим іменем!!!" Кацапчик, знімай вчених з вугілля, там всі кричать.
20.10.2021 17:25 Ответить
 
 