У беременных женщин более высокий риск осложнений от COVID-19, - Минздрав
У беременных женщин более высокий риск осложнений от COVID-19 по сравнению с небеременными. Они чаще попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), беременные женщины с симптоматическим течением COVID-19 имеют на 70% выше риск умереть в результате этой болезни.
Ковид во время беременности также связан с повышенной вероятностью преждевременных родов (рождение ребенка раньше 37-й недели) и госпитализации новорожденного в палату интенсивной терапии.
"Вакцинация во время беременности на любом сроке не имеет негативного влияния на плод или на будущую мать и не несет риска заражения, поскольку ни одна из вакцин не содержит живой вирус. Польза вакцинации как для беременной, так и для ребенка гораздо больше, чем любые потенциальные риски", - говорится в сообщении.
В Минздраве подчеркнули, что вакцинация также защищает от тяжелого течения COVID-19.
При выборе вакцин для прививок беременных, стоит отдавать предпочтение вакцинам на платформе мРНК - в Украине это Comirnaty / Pfizer-BioNTech.
"Миллионы будущих матерей во всем мире привиты от ковида вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech без негативных последствий для них или ребенка. Здоровая мама - самое важное для здорового ребенка", - добавили в ведомстве.
Больше информации о вакцинации от COVID-19 во время беременности от Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC): https://bit.ly/3auWdpi.
Как выявление типа штамма вируса КОВИДа влияет на процедуру лечения пациента?
А вот воздействующую на уровне РНК вакцину - можно.
Парадокс, однако.
Если без шуток и манипуляций, то мы говорим об известном, проверенном десятилетиями, досконально изученном, простейшем лекарственном препарате. Применяемом - да повсеместно применяемом. И его беременным нельзя. Ну ладно, в крайних случаях можно. Но только в крайних.
А тут... некий препарат. Не прошедший полного цикла клинических испытаний. Воздействующий на ДНК. В производстве которого применяются клетки абортированных эмбрионов человека (это не моя выдумка - ты посмотри в госреестре лекарственных препаратов Украины - состав вакцин от ковида - убедись...). И его можно.
Это как если бы тебе запрещали кататься на самокате, например. Но заставляли бы рулить каким-нить ... ну я не знаю... ф35ым без инструктажа даже. Посадили в кабину и лети...
"Т.е. часть кода вируса, не вызывающую самой болезни, для выработки иммунитета" (с).
Говорят те самые ребята, что регулярно лгут тебе в глаза и признаются в этом (да хотя бы вспомни Ляшко, как он признался мол при первом локдауне людей по паркам гоняли и разбрызгивали всякую дичь по улицам - это не в целях борьбы с инфекцией а чтоб напугать людей - да, он так и сказал, напоминаю).
То беременным ты предлагаешь вводить:
Т.е. часть кода вируса, не вызывающую самой болезни, для выработки иммунитета
Ты уверен что именно часть? Не вызывающую болезни? Только для выработки иммунитета?
Ты уверен?
Мне еще интересно - а как соотносится с ольгино доктор эндрью уэйкфилд, с которого собственно антиваксерское движение и началось. А как относится к нему сенатор США - г-н Кеннеди-мл., являющийся одним из лидеров этого самого движения?
Забавно, как сразу из плоскости аргументов и доводов ты скатился до банальных "москали".
Хотя поначалу с сюрстремингом было даже интересно. Промелькнула искра собственного мнения, что ли.
Которые, в то же время могут... ну, например вот так:
https://t.me/Laveritecensure/7197
Странно, но официальный твиты минздрава про пользу вакцинации тебя наверняка так не рассмешат.
Открою страшную тайну. Мы САМИ себе что-то разрешаем, а что-то нет. Этим мы от вас, проваксеров и отличаемся. За вас думают Ляшки, Степановы и прочие ... Элай Лилли и Ко, например. Потому-то, кстати, указанные личности нас и не любят... ну и такие как ты - опять же не по собственной воле, о нет. По их желанию. Своих у вас, как правило, нет.
И по возвращении сдать положительный тест на ковид. Шоб было все как ты любишь.
Спойлер: так не будет. Тест в аэропорту будет отрицательным. Я тому пример.
Ты очень наивен если так. И неудивительно что проваксер, таким образом.
Скажи, а если тебе Ляшко скажет что земля - плоская... поверишь?))
К национальности это, правда, не имеет никакого отношения.
https://www.nature.com/articles/s41467-020-14337-6
Но сами м-РНК вируса или вакцины из цитозоля в ядро попасть не могут.
твою маму3-4 года и посмотрим на последствия..."
(С этим их требованием как раз и было связано более длительное их утверждение в ЕС, но в итоге и их "продавили", погугли, на эту тему информации много).
Неудивительно. Они наверняка лучше знают свою продукцию.
Но тебя не настораживает сам принцип о котором ты пишешь: "Все что после 30 дней то не побочка"? По такому принципу, скажем, осложнения от того же ковид после 30 дней - это не ковид и никак с ним не связано.
По рекомендациям ВОЗ по учету смертности если есть хоть один день между выздоровлением от ковида и смертью, то такая смерть не учитывается, как смерть от ковида. От этих рекомендаций только Британия отошла, там смерть в теч. 28 дней после полож. теста идет как смерть от ковида.
Но если больной 60+ лет (основная группа смертей ковид) умер скажем от ишемической болезни сердца (наиболее частая причина смертности в Украине, ковиду и не снились такие цифры) но имел ковид... то вуаля. Он в статистике. И формирует ее, на самом деле. Это безотносительно 10ка сопутствующих болячек (ты ведь помнишь статистику по смертности на выборке 4млн. больных в США) и на самом деле хренпойми от которой из них он умер... то в случае положительного теста он тоже попадет в статистику. А если еще фоточек наснимать навроде вчерашних... да рассказать басни про очередь в крематорий... то туча перепуганных тряпок побежит на вакцинацию обгоняя друг друга.
Мар-ке-тинг.
Вирус ковида содержит РНК. Почему ты считаешь, что полная вирусная РНК не воздействует на ДНК, а вакцинная, которая является малой частью вирусной - воздействует?
Я буду искренне рад, если оно в действительности так есть и фарма - единственный бизнес, который НЕ умалчивает о недостатках своей продукции.
Хотя если совсем честно, то у меня больше надежд на недавнюю новость об изобретении лекарства от ковид в США. Слышал?
Опасная штуковина, дай бог, чтоб она не давала сильной побочки.
От видишь. А производитель говорит что все хорошо и просит CDC утвердить препарат... там даже вроде как фаза испытаний прошла с плацебоконтролируемой группой.
https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-investigational-oral-antiviral-molnupiravir-reduced-the-risk-of-hospitalization-or-death-by-approximately-50-percent-compared-to-placebo-for-patients-with-mild-or-moderat/
З.Ы.: Странно, а наша врач, то есть специалист, имеющая соотв. образование и опыт - так не считала. При этом она ... вообще советовала свести воздействие на организм любыми лекарствами к минимуму. Мол опасно и может передаться ребенку. Мы её послушали и родилась здоровая дочь.
При этом она на полном серьезе про-ваксерша и ничего не имеет против вакцинации беременных от ковид...