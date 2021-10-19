Стефанчук оголосив про виключення Буймістер з фракції "Слуга народу"

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив про виключення депутатки Людмили Буймістер з фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Оголошення про виключення Буймістер з фракції "СН" Стефанчук зробив на пленарному засіданні у вівторок.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускав, що завтра головуючий на засіданні Верховної Ради оголосить про те, що Людмила Буймістер більше не є членом фракції "СН".

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція розглядає можливість виключення зі свого складу Буймістер, яка голосувала проти прийняття "закону про олігархів".

18 жовтня фракція "Слуга народу" вирішила ініціювати процедуру виключення депутата Людмили Буймістер зі складу фракції.