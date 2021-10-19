Стефанчук объявил об исключении Буймистер из фракции "Слуга народа"
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил об исключении депутата Людмилы Буймистер из фракции "Слуга народа".
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Объявление об исключении Буймистер из фракции "СН" Стефанчук сделал на пленарном заседании во вторник.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагал, что завтра председательствующий на заседании Верховной Рады объявит о том, что Людмила Буймистер больше не является членом фракции "СН".
Ранее Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Людмилой Буймистер: "Когда Президент сказал, что не знал, что меня собираются исключать из фракции, это укрепило во мне веру в то, что далеко не все сообщается главе государства".
Напомним, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция рассматривает возможность исключения из своего состава Буймистер, которая голосовала против принятия "закона об олигархах".
18 октября фракция "Слуга народа" решила инициировать процедуру исключения депутата Людмилы Буймистер из состава фракции.
...через латвийский Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги. Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского.
И через его же счета кипрские семейные резиденты Кипра и заходили в Ощадбанк и покупали затем ОВГЗ. Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах.
Отсюда и дружеский тон Януковича и послушные интонации Коломойского в их знаменитом телефонном разговоре во время Майдана.
...
Те самые схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года получили более 41 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским
https://newsua.one/news-opinion/kolomoiskomu-prigotovitsya.html
И, наконец, родное. Полтора миллиарда долларов Януковича в Ощадбанке. Заказав расследование Аль-Джазире, которая рассказала душераздирающую историю о любовном треугольнике «Курченко-Онищенко-Фукс», Коломойский хотел дать показания на Гонтареву. Но в итоге дал на самого себя. Компания Гонтаревой проводила стандартные брокерские операции клиентов Ощадбанка, покупавших ОВГЗ.
Показательно, что украинские "антикоррупционеры" активно оспаривали законность конфискации денег Януковича, но никто ни в расследовании Аль-Джазиры, ни после не сказал о том, что деньги-то воровать Януковичу помогал Коломойский.
Причина - разрыв контракта по производству им продукта "Свобода слова", вместо 10 программ в эфир вышло 3.
Сумма "убытков" который понес Коломойский, он оценил в 2,3 млн долларов.
Путем несложных арифметических операций понятно что 1 эфир стоит около 300 тыс долларов.
А теперь прикинь сколько телепродуктов выпустила Студия Квартал 95, за период, указанный в "расследовании", и 42 млн долларов окажутся так семочками.
https://news.liga.net/politics/video/shuster-zayavil-chto-podaet-v-sud-na-kolomoyskogo-na-10-mln-griven
ну, за 12 год получил 41 млн.долл..
значит и за последующие годы - не меньше (а вернее - больше!).
И при этом клован НЕ платит налоги в бюджет Украины (но платит налоги в бюджет расеи! хотя зарабатывает именно в Украине)..
Общая сумма близка к 500 млн.долл за эти годы..
Но в декларации зеЛоха офшорного эти суммы НЕ указаны, хотя по Закону - он ОБЯЗАН указать..
Все это называется финансовое мошенничество и отмывание денежных средств в ОСОБО крупных размерах..
Пускай будет ТАМ прокурор.
Кстати, как там "длинные руки американского правосудия" доберутся до Фирташа?!!
Еще более показательно, что зебилы уже начали истерить о "заговор Госдепа против честнага бубОчка!"
или как там зебил один написал: "по ВСЕМ транкзациям, а не эсклюзивно по Зеленскому"
Это ж каким нужно быть тупым, чтобы поверить что расследование Пандора Пайперс - это "эксклюзив по зеленскаму!"
.Или зеЛох офшорный - таки лох и работал БЕСПЛАТНО?
кстати, а почему 41 млн.долл - НЕ указаны в декларации зеЛоха офшорного, хотя по Закону - он ОБЯЗАН указать..?
Грубо говоря если 42 ляма разделить на условные 300 тыс (цена трехчасовой говорильни в студии), то получим 140 "продуктов", подобных "шоу Шустера".
За период с 2012 года по 2014 выходит по 50 "продуктов" в год, как бы и не сильно много.
Ты завел разговор ЗА ЧТО получил Зеленский деньги, я предположил что он их ЗАРАБОТАЛ.
Но ты начал соскакивать и кидаться какашками, так что ковыряйся сам в своем говне, а мне это НЕИНТЕРЕСНО.
Так вот, зебил..
а знаешь куда потом пошли эти 41+ млн.долл со счетов зеЛоха офшорного?
диджитализация - она такая, все позволянет узнать)
После того, как зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd.
Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежеен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.
По цьому епізоду з «Новафармою» також проходить компанія «Claresholm marketing Ltd» - віргінський офшор, на який через «Укрнафту» проводили експорт карбаміду на мільярдні суми.
15 грудня 2016 року до «Приватбанку» надійшло повідомлення НБУ про те, що «Claresholm marketing LTD» визнано пов'язаною з банком особою.
Незважаючи на те, що банку заборонено проведення будь-яких активних операцій із пов'язаними особами, менеджери банку відразу уклали з офшоркою кредитні договори на суму $389 млн доларів, 60 млн євро і відобразили заборгованість в балансі банку.
причем, НЕ отражал эти суммы в декларации (хотя ОБЯЗАН!) и не платил с них налоги)
Более того, по твоим же утвержденим - зеЛох работал "бесплатно" с 2014 года и ничего не получал от коломойши?
Или таки ПОЛУЧАЛ, но снова СПРЯТАЛ по офшорам (как и СЕЙЧАС! прячет) и не платит налоги..
ну а ты - плати
Накидал своих хотелок НИЧЕМ не подтвержденных, и радуется как ребенок.
Как там Йозеф Геббельс сказал "чем чудовищнее ложь, тем легче в нее верят", ну верьте флаг в руки и бубен на шею.
показательно, что в судах США идут разбирательства по этим делам, а зебилы продолжають глотать "благодать" от зеЛоха офшорного и верить что "он заработал, это Порошенко заказал расследование!"
"Це все - спроби виправдатися, при чому спроби вельми недолугі.
З фрази, мовляв за «Pandora Papers» стоїть Порошенко, вчора реготали журналісти всього світу - від Берліну і до Берліну.
В Україні ще більше реготали з заяви, ніби у 2012 р.
Зеленському треба було ховати бізнес в офшори від влади Януковича. Ховати? Зеленському?
Коміку, який перед Януковичем і Медведєвим блазнював у сауні (сам розповів в інтерв'ю Гордону)?
Який тішив тоді на корпоративах всю верхівку «Партії регіонів»? Чиї коміки-пахолки навіть під час Революції Гідності знущалися з протестів: «Я якщо дати беркуту ********* палички, а протестувальників вдягнути в светри…»? Мистецтво нахабно брехати прямо в очі Зеленський опанував вправно - але всьому існують межі.
Нині Зеленський ці межі перетинає, і сам того не помічає" (с)
Но оно тебе надо, ТАК парить себе мозги, шпарь по методичке - больше дерьма!!!!
"киношка от Порошенко"?
эк тебя "благодать" от видосика гидранта торкнула... видать таки "дерьмо" - о котором ты постоянно пишешь - 73% составляющее твоей черепушки))
Это ж каким нужно быть тупым, чтобы поверить что расследование Пандора Пайперс - это "эксклюзив по зеленскаму!"
Впрочем, откуда зебилам знать - это это НЕ "киношка", а расследование более 600 журналистов по всему миру)
причем снят фильм теми, кто в своё время пытался наехать на Пороха))
ОНО им надо?!!
Там фигурантов сотни три наберется, просто НЕКТО, на букву П, заказал "продукт", чтобы накидать говнеца на вентилятор, по истории, которая произошла, когда он работал в правительстве Азарова Министром экономики.
фильм снят ПО МАТЕРИАЛАМ расследования Пандорпа Пайперс - так доходчевее?
или слишком сложно?))
Ах да.. откуда зебилам знать, что хоть зеЛох офшорный и мелкий поц, но зеленский и его 37 друзей - ГЛАВНЫЕ фигуранты расследования Пандора Пайперс..
Хотя бы по числу мошенников в ОДНОЙ стране.
За ЧЕЙ счет БАНКЕТ?!!
А ну да, он САМ снялся, САМ арендовал зал для "премьерного показа, САМ пригласил особ приблеженных к ГЕТЬману на показ!!!!
Прямо фантастика какая-то, и П там СОВЕРШЕННО НИ ПРИ ЧЕМ!
фильм снят на ОСНОВАНИИ расследования Пандора Пайперс - так понятнее?
Специально, чтобы до таких как ты неудоумков донести ФАКТ:
зеленский и его 37 друзей - МОШЕННИКИ и отмывают деньги в офшорах.
или в фильме показано что-то НЕ так, как в расследовании? НЕТ? все как в расследовании, верно?
Или ты само побежало бы читать расследование Пандора Пайперс?
Так может и перевод этого расследования - это "страшное заказное дело - наезд на самага честнага бубОчка!"?
ты - типичное доказательство идиотизма секты зебилоидов, которые верят видосикам клована и отрицают реальность.
Для таких как ты НЕ важен сам факт мошенничества зеЛоха офшорного, а вся истерика строится на "кто ПОСМЕЛ снять фильм-расследование?? Наплевать на факты - главное КТО посмел?!"
Как думаешь - это Порошенко заказал расследования против президента Эквадора, например?
парламент Еквадору запустив розслідування проти президента після оприлюднення документів "Пандора Пайперс".
- У цьому списку "Пандора Пайперс" 38 осіб з України.
- Ми - країна-рекордсмен за кількістю осіб.
- Так. На чолі з президентом Зеленським. На Заході корупція - це надзвичайно тяжкий злочин. Багато хто через те втратив політичну кар'єру. Звісно, довіру до влади буде підірвано. Українській владі й так не сильно довіряли, а будуть довіряти все менше й менше. І з такою владою не захочуть мати серйозних перспективних стосунків. А щодо Еквадору, то парламент Еквадору в 1997 році відправив свого президента у відставку з формулюванням: "За розумове невміння керувати країною".
Действия владельца "Квартал -95", который получал деньги от заказчика через оффшор?
Так сумма в 42 ляма, это ТАК детишкам на молочишко, ни о чем. Знаете ли ТАКОЙ у нас бизнесс в Украине при Януковоще был, который НЕ ЗАПРЕЩЕН Украинским законодательством.
Вот если бы ПРЕЗИДЕНТ Зеленский получал деньги через оффшор от третьих лиц, тогда было бы о чем поговрить, и то не в криминальном поле, БО В НАС ТАКІ ЗАКОНИ.
Где тут "заработок", а главное, гле НАЛОГИ оплаченные?
- Начал с того, что по твоему "глубокому эХспердному" мнению, за 42 ляма зелени можно снять 2 сериала для Нетфликс.
- потом уцепился за "омывание денег через оффшоры" 9 летней давности
- дальше начал гнать пургу про якобы "сам собой" появившийся фильм.
- начал требовать расследования и импичмента
- опять уцепился за НАЛОГИ с оффшора (ты серьёзно, их открывают чтобы платить налоги?
ЛОХОПЕД вот РЕАЛЬНО не пойму ЧТО у ТЕБЯ в голове?
Мечешься как шавка, все пытаешься за пятку цапнуть, пургу всякую гонишь.
Для таких как ты НЕ важен сам факт мошенничества зеЛоха офшорного, а вся истерика строится на "кто ПОСМЕЛ снять фильм-расследование??
Наплевать на факты - главное "КТО посмел снять фильм?!"
п.с. сектанты, верующие в зеЛоха офшорного напрочь отрицают факты воровства/отмывания и деребана бюджета зеЛохом офшорным...
для этой секты страшен ФИЛЬМ, в котором показывают расследование, а не сами факты.. ведь сами они не пойдут читать (даже если с переводом), а раз они "не видели/не читали - значит не существует!"..
Поэтому сам ФИЛЬМ, в котором показывают расследование - для верующих зебилов сродни кощунству и посягательству на их веру в "чеснасть бубОчки"
В общем, типичная секта
белого братства зеленого клованазеЛоха офшорного
покажи мне мой пост про "нетфликс"
а заодно и фразу про "сам собой появившийся фильм"
ну, а в остальной твой идиотизм даже тыкать тебя мордой не буду - и так понять чем твой рот полон)
для любого нормального человека (кроме зебилов в Украине и ватников в рашке) понятно, что расследование по фактам воровста - это НОРМА. Как и уплата налогов (а их отсутствие - доказательство мошенничества)
Но зебилы/ватники и здравый смысл - антагонисты, зебилы, как типичные верующие - начинают истерить, когда их "вера в клована" натыкается на факты))
5 ЖОВТНЯ, 2021
Вот уже несколько дней пылает скандал «офшоргейт» и только у нас по этому поводу написано достаточно много. Тем не менее, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), выдавший в публичный доступ свой первый кейс Pandora Papers уже погнал волну глобального масштаба. ..
...ряд стран уже заявил о том, что начинают расследование обстоятельств участия первых лиц в офшорных схемах.
....уже известно о том, что подобные мероприятия уже начаты в Пакистане, Мексике, Испании, Бразилии, Шри-Ланке, Австралии, Чехии, Панаме и Чили. В Чили и вовсе пошла жесткая заруба.
Группа чилийских оппозиционных депутатов хочет вынести на рассмотрение парламента вопрос об импичменте президента Чили Себастьяна Пиньеры из-за подозрений в коррупции на основании документов из «Досье Пандоры».
Но в некоторых странах не просто не проводится какого-то разбирательства, но руководство страны показывает публике средний палец и как бы спрашивает: «А шо такое?».
К таким странам относятся РФ и Украина.
диджитализация - она такая, все позволянет узнать)
После того, как зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd.
Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежеен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.
Причем, во всех странах (кроме рашки и Украины) - заведены дела, а в Украине - зебилы верят что "вывсёврёте! бубОчко заработал!"
кстати. точно так же и в рашке отреагировали.. совпадение?
или зеЛох подаст в суд?)
Неа, не подаст.. зассыт что в суде его размажут доказательствами?
А значит это правда, а зебилы - тупее расейских 87% ватников, верящих в "заговор Госдепа"
У вас всегда найдется отмазка, "так сказал САМ Петро".
А все нормальные люди должны относится к этому с терпением и пониманием, "Белое братство" вылечили, ну и вас, надеюсь, вылечат.
Вот посадят Петю в одну камеру с "единственным каналом коммуникации с ******" Метверчиной, так и попускать начнет, без финансирования.
А ты до сих пор веруешь в чеснасть бубОчки? или в то что назначать на посты будут после обсуждения с народом?
А в "интересное решение, которое снизит комуналук в 2 раза"? 0 тоже веруешь?
А в "никаких кумовьев, друзей во власти?"
А в "велосипед и чтобы президент жил как учитель"?))
Секта зебилоидов - она такая... одна ВЕРА в видосики вовки-шмаркли при полном отстутствии фактов))
Показательно, что ты потребляешь "благодать" от канала г+г - половиной которого владеет мертведчук
Но виноват снова Порошенко?
п.с. когда там зеЛох офшорный побежит в суд с заявой на Пандора Пайперс, ась?
95 рыгатник подписал контракт с "говно+говно" в октябре 2012 года
посчитай сколько "продуктов" они выпустили за два месяца. посчитаешь - приходи
В Украине ведь как? Правоохранительная система вручную срезает только вершки, ботву. И это в лучшем случае - если преступление резонансное. А корешки сидят глубоко и пускают новые ростки еще более буйным цветом. А в США едет комбайн, который выпахивает и бросает в холодный кузов сочные старые клубни.
Это только в Украине неустановленные лица могут взять кредит в банке и вывести его с помощью других (не)установленных лиц (и их клоунов квартальных) на Кипр, а потом за его счет купить ферросплавный завод в Западной Вирджинии.
А в США лица сразу устанавливаются, идентифицируется цепочка и идейный вдохновитель ее возникновения.
И что самое неприятное, Игорь Валерьевич, закон стимулирует сдавать главарей.
Предусмотрен механизм осуждения виновного за менее серьезные преступления в обмен на сотрудничество и показания против руководителей преступных организаций.
Так что привет вашим американо-украинским партнёрам - Корфу и Лейберу.
ФБР выведет этих субчиков на свет Божий.
по опыту слуг урода - она вполне может "почувствовать себя очень плохо от метадона" в скором времени...
в 2012 году зеленский помогал коломойскому в отмывании денег януковоща (выше - подробно).
-----
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минобороны России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
Зебільний турборежим. Кому служать зелені мавпи? Україні? Ага, сЧас.
Всі, хто не служить дерьмаку та Вовану найвеличніВшивому- вороги.
Кацапский консул не был в кгб или в московский институт международных отношений принимали не анентов ФСБ?
Какая вымарала пост?
https://www.facebook.com/borislav.bereza 4 ч. ·
Что ты милая смотришь искоса низко голову наклоня?...
Я плакать. На этом фото, авторства https://www.facebook.com/bogdanbortakov?__cft__[0]=AZUh8VpIYaMMPgSUUh_tZQoJTCzhrg-uGukHsFDwoqyu4FmHI5wJiIsjtHh-bx0rQxFhOHcShKgyfDP86SHyKJYbRuoAuE8AUR7_DRbZC80gborbXJoTmPBHLg-IHJ93s_c&__tn__=-]K-R Bogdan Bortakov , новый вице-спикер ВР Александр "коробельный сосн" Корниенко.