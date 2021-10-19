Стефанчук объявил об исключении Буймистер из фракции "Слуга народа"

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил об исключении депутата Людмилы Буймистер из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Объявление об исключении Буймистер из фракции "СН" Стефанчук сделал на пленарном заседании во вторник.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагал, что завтра председательствующий на заседании Верховной Рады объявит о том, что Людмила Буймистер больше не является членом фракции "СН".

Ранее Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Людмилой Буймистер: "Когда Президент сказал, что не знал, что меня собираются исключать из фракции, это укрепило во мне веру в то, что далеко не все сообщается главе государства".

Напомним, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция рассматривает возможность исключения из своего состава Буймистер, которая голосовала против принятия "закона об олигархах".

18 октября фракция "Слуга народа" решила инициировать процедуру исключения депутата Людмилы Буймистер из состава фракции.