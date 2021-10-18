РУС
Новости
14 412 80

"Слугу народа" Буймистер собираются исключить из фракции

Фракция "Слуга народа" решила инициировать процедуру исключения депутата Людмилы Буймистер из состава фракции.

Об этом сообщила в Telegram пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"На заседании фракции "Слуга народа" принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из состава (фракции. - Ред.)", - написала Палийчук.

При этом руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на брифинге в понедельник вечером объяснил, что далее фракция оформит это решение и направит его руководству парламента.

Читайте: "Слуга народа" Буймистер: Желание исключить меня из фракции - дешевая попытка отвлечь внимание

"Мы обсудили этот вопрос на фракции: фракция проголосовала практически одноголосно, там несколько было людей, которые воздержались или проголосовали против. Сейчас мы оформим это решение, обычно такие решения мы оформляем письменно, то есть каждый депутат подписывается в подписных листах, и направим руководству Верховной Рады для оглашения в зале", - сказал он.

Кроме того, на уточняющий вопрос, каковы формальные причины для этого решения, парламентарий отметил, что стоит обратить внимание на результаты голосования Буймистер за вопросы, имеющие принципиальное значение для политической программы партии "Слуга народа". По его словам, в частности, речь идёт о голосовании "красной кнопкой" в отношении законопроекта об олигархах.

Также читайте: "Слуга народа" Буймистер о возможном исключении из фракции: Со мной об этом не говорили. Жду встречи с Зеленским, чтобы обсудить позицию

"Есть определенная публичная политическая позиция депутата, которая не совпадают с позицией фракции в целом и откровенно ей противоречит. Поэтому данное решение, очевидно, назрело, это решение, очевидно, имеет под собой основания", - уточнил Гетманцев.

Ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция рассматривает возможность исключения из своего состава Буймистер, которая голосовала против принятия "закона об олигархах".

Автор: 

Гетманцев Даниил (412) Слуга народа (2660) Буймистер Людмила (70)
Топ комментарии
+19
т.е. корову (священную для слуг) третьякову исключать низзя - она полезный идиот (безмозглая кнопкодавка)... а вот имеющую свое мнение - надо быстрее гнать, чтоб другие не прислушались и не вкурились что они простые клавиши пианины для писюаниста и его шобелки...
показать весь комментарий
18.10.2021 20:49 Ответить
+13
Ряды приСлуг Урода всё редеют и редеют...
показать весь комментарий
18.10.2021 20:47 Ответить
+12
вобщем вся партия исключительная...
показать весь комментарий
18.10.2021 20:44 Ответить
вобщем вся партия исключительная...
показать весь комментарий
18.10.2021 20:44 Ответить
Как можно было до такой степени быть наивно-тупой, чтобы не понимать и не предвидеть с кем связалась - наркоман -членограй -иуда 🤡🐲👹 ОПГ МЕГАВОРЮГ, УБИЙЦ, ФАШИСТОВ (третьякова100% ) Сама виновата , только репутацию потеряла!
показать весь комментарий
19.10.2021 07:34 Ответить
Навіщо тоді взагалі парламент, якщо депутат не має права на рішення -- голосувати за чи проти,
показать весь комментарий
19.10.2021 11:35 Ответить
зелёные кадрами швыряются не на шутку. будто бы квартал безконечен.
показать весь комментарий
18.10.2021 20:46 Ответить
Ряды приСлуг Урода всё редеют и редеют...
показать весь комментарий
18.10.2021 20:47 Ответить
Будуть позбавляти депутатського мандата взагалі, щоб на її місце прийшов якийсь лояльний бабуїн. Це єдино можливий шлях для партії зелених хвашистів. Методи у них справді фашистські.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:36 Ответить
Парламентско-президентская республика...
показать весь комментарий
18.10.2021 20:48 Ответить
А толку? Мандат вона не втратить, бо вона по нашому Шевченківському району пройшла (там ходили чутки, що зелені нафальсифікували, бо за деякими екзіт-полами не вона перемагала на окрузі).
І так, не треба з неї опозиціонерку робити, вона свого часу в компанії Тарути топ-менеджером працювала. Тому навряд чи вона голосувала проти цього закону через те, що він тупий...
показать весь комментарий
18.10.2021 20:48 Ответить
Опозиція буває різною... Зажопи - також опозиція.
А те, що вона свого часу на Таруту працювала - ще не означає, що вона ідеологічно з ним. Он, Порох навіть був міністром в овощному уряді (я вже не кажу за ЮЛуценка, Ю.Мельника, Р.Зварича в овощному уряді 2006/07рр.)
показать весь комментарий
18.10.2021 20:57 Ответить
Якщо знімуть недоторканість - значить, будуть дострокові вибору в 223-му окрузі???
показать весь комментарий
18.10.2021 21:04 Ответить
Чому це? Я тільки за вибори, бо це мій округ (я там прописаний, хоч і живу не там), але ж мажоритарники не втрачають мандат через виключення з фракції!
показать весь комментарий
18.10.2021 21:07 Ответить
т.е. корову (священную для слуг) третьякову исключать низзя - она полезный идиот (безмозглая кнопкодавка)... а вот имеющую свое мнение - надо быстрее гнать, чтоб другие не прислушались и не вкурились что они простые клавиши пианины для писюаниста и его шобелки...
показать весь комментарий
18.10.2021 20:49 Ответить
И не только ее.
А Арахамия, со своим изречением о ядерном шантаже?
А пьяный депутат, сделавший недавно аварию и которого пытаются отмазать?

Да там минимум половина фракции такие.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:01 Ответить
буде у фракції Разумкова. І не одна вона піде з слуг уродів
показать весь комментарий
18.10.2021 20:49 Ответить
Разлом в стаде Слуг. Приятно наблюдать ))))))
показать весь комментарий
19.10.2021 11:02 Ответить
КАК!!!!?????
Её же наградили медалью в
Трускавце и она даже ею гордилась!
показать весь комментарий
18.10.2021 20:50 Ответить
Жопа в чирях? Найвища нагорода СН?
показать весь комментарий
18.10.2021 20:54 Ответить
Мля! Спершу не розгледів! Це ж зацілованна срака величного підора!
показать весь комментарий
18.10.2021 20:56 Ответить
Дивно, що вона ще не зарубцювалась
показать весь комментарий
18.10.2021 21:11 Ответить
Як зарубцювалась? Йому, що ротом срати?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:15 Ответить
Ця бізнесвумен працювала у ХодороквСького й бачила розгром його бізнесмперії,,, Й пішла у політику на цей БУРАТІНА-ПРоект....
показать весь комментарий
18.10.2021 20:51 Ответить
Я не знаю Буймістр, і мені однаково куди зебидло зіл'є колишні своє бидло
показать весь комментарий
18.10.2021 20:52 Ответить
Крысы бегут с корабля
показать весь комментарий
18.10.2021 20:53 Ответить
Не корабль , а погорелое шапито 🤡🐲🐸🎪🦂🪳🕷🕸🪱 зеУБЛЮДКОВ
показать весь комментарий
19.10.2021 08:09 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 20:54 Ответить
Поняття (ворог народу) повертається, скоро інакомислячих будуть розстрілювати а не виключати, щоб не розбігались
показать весь комментарий
18.10.2021 20:55 Ответить
Вы , что проснулись?Полякоа , уже на тот свет отправили ! Мера Кривого Рога и его брата прикончили
показать весь комментарий
19.10.2021 08:11 Ответить
народу не холоднони жарко все эти буймистры пришли во властьЗАРАБАТЫВАТЬ, любая партия- проэк олигархов и народу там места нет, и поэтому насрать на них
показать весь комментарий
18.10.2021 20:58 Ответить
Прибарахляться і розбіжаться, набере інших, вже сказали, що перезапустять депутатську фракцію.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:42 Ответить
ну что же такая участь, "слуги", правда олигарха Ахметова, слуги Коломойского решили выбросить
показать весь комментарий
18.10.2021 20:59 Ответить
Правильно. Пришла на рейтинге Зе(никто не знает с какой неформальной тусовки подобрали!?), а потом подголосовывает олигархами и Разумкову.
-такие пусть прибиваются только к Ахметке или к Порошенко на худой конец.
ps/ про "худой конец" требуются уточнения у местных аборигенов. Это неточно .
показать весь комментарий
18.10.2021 21:01 Ответить
Вам з Німеччини видніше?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:05 Ответить
Конечно. Сверху часто лучше видно. Или вам неизвестна эта простая истина?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:09 Ответить
Мені ліньки до тебе нахилятись,щоб щось тобі пояснити.Тому я просто на тебе посцю.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:49 Ответить
👺🦟 быдловато-тупое повторяет ахинею нарика хитросделанного , пойдёшь в спам
показать весь комментарий
19.10.2021 08:17 Ответить
?!
показать весь комментарий
19.10.2021 14:39 Ответить
Колись за Брежнєва першого ведучого КВН Маслякова посадили по серйозній статі "валютні операції" і на на калинінської (тверської) зоні опустили по вказівки КГБ.
З того часу проект КВН знаходиться під киривництвом КГБ|ФСБ.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:02 Ответить
Після , цього підори КВН рулять на просторах СНГ під керівництвом ФСБ.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:12 Ответить
Буймистер явно не вписывается с этой отборной антиукраинской шпаной комуняки зе.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:11 Ответить
Її чекає доля полякова
показать весь комментарий
18.10.2021 21:13 Ответить
А, що, Ахметов уже проукраїнським став?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:44 Ответить
Він і був проукраїнським, з його допомогою і вистояла Україна на початку війни.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:47 Ответить
А, так це він спонсорував батальйони тереторіальної оборони? А я думав Коломойський. І завдяки його грошам і героїзму народу Україна вистояла на початку війни. Ахметов теж спонсорував, але батальйон "Восток" і "Оплот". https://tsn.ua/politika/ahmetov-finansuvav-boyovikiv-vostoka-i-prosiv-pro-priznachennya-carka-zaharchenko-zmi-396224.html
показать весь комментарий
19.10.2021 21:27 Ответить
Нет, она вписывается только с отборной позицией настоящего патриота Рината Лианидыча
показать весь комментарий
19.10.2021 00:02 Ответить
так она шо, кокс со всеми нюхать не хочет и ботать по приходу?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:22 Ответить
Это слуга ахметова. Так что все правильно.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:38 Ответить
Ага . У зе-фрякції повинні залишитись лише слуги каломойського . . До речі ,як слуга Ахметова , опинилась серед депутатів - зебілів .?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:59 Ответить
Це вже інше питання. При тому при всьому каломойша меньше зло ніж рижий
показать весь комментарий
18.10.2021 22:30 Ответить
Значит порядочный она человек.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:06 Ответить
порядочних людей в слугах ніколи не було ! наведи хоч один приклад !
показать весь комментарий
18.10.2021 22:14 Ответить
А действительно. Начал думать, перебирать фамилии, и никого, подходящего под определение порядочный человек, я в СН не вспомнил. Зато тут же вспомнил аналогию - фракцию Народный фронт, где так же не было ни одного порядочного человека, ну и закончили они своё существование полнейшим провалом так, что даже в очередных выборах не участвовали по причине полнейшей бесперспективности (Сеня денег пожалел).
показать весь комментарий
19.10.2021 11:07 Ответить
Ігор Лапин - порядна людина з НФ
показать весь комментарий
19.10.2021 21:01 Ответить
Партбилет на стол и снять с должности! Это она ещё легко отделалась, а могла бы получить три года без права переписки, то есть лишение Фейсбука или вообще расстрел от имени тройки Арахамия-Корниенко-Стефанчук. Спасибо Зе за то что в стране не 37-ой год, а только 34-ый!
показать весь комментарий
18.10.2021 22:19 Ответить

Ви ще про Інстаграм і Тік-Ток не згадали. І про Телеграм забули.
показать весь комментарий
19.10.2021 00:01 Ответить
вшей насобирали себе в партию. а теперь вычесывают.
показать весь комментарий
18.10.2021 23:12 Ответить
Отлично, очередная слуга ахметова на выход
показать весь комментарий
19.10.2021 00:03 Ответить
Наверное не продалась за 50 000 $, как остальные зеленные сопли и проголосовала по совести, нажав красную кнопку!
А сколько берет это гетманцев?, вот кому и надо дать пинка под зад и чтоб летел не только из фракции, а и из ВР и страны, и лучше прямо в Ростов, так это этому, прости Господи, гетманцеву.
показать весь комментарий
19.10.2021 00:06 Ответить
Мне более нравится вариант - в одиночную камеру, с полной конфискацией, и надолго.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:09 Ответить
Мене це радує. У нас майже демократія. І в більшості тепер будуть котлети з мухами, або без тих мух зелених. Буймістер? вона , як на мене--котлета, але з перцем. Як випруть---привітаю.
показать весь комментарий
19.10.2021 02:37 Ответить
Не ну надо признать,с этой дамочкой по-людски поступили,а могли ведь и метадон засандалить,но фамилия у неё смешная что есть то есть.
показать весь комментарий
19.10.2021 03:21 Ответить
Если кнопочка не работает - ее заменяют.

А еще недавно у нас критиковали Партию Регионов за "кнопкодавство", сейчас за НЕ кнопкодавство просто исключают наа партсобрании. Здобулы да?
показать весь комментарий
19.10.2021 04:01 Ответить
Печально, что кого-то до сих пор интересуют такие анонсы новостей, о том как пауки в банке собираются сожрать себе подобных. Прискорбно, что есть двуногие, которые еще не определились с чем мы имеем дело... Такое впечатление, что часть общества все еще обсуждает вкусовые качества дерьма, вместо того, чтобы перестать его есть.
показать весь комментарий
19.10.2021 06:32 Ответить
ФСБ-шная консерва. Закінчила Московський державний інститут міжнародних відносин - все студенты там всегда сотрудничали с КГБ

показать весь комментарий
19.10.2021 07:04 Ответить
Слуга нарорда очищается.
показать весь комментарий
19.10.2021 07:17 Ответить
Та не очищується, а обсерається.
показать весь комментарий
19.10.2021 07:34 Ответить
Мародерские собаки лают,Президенский караван идет.
показать весь комментарий
19.10.2021 07:40 Ответить
Таки іде ще президентський карнавал і чим далі тим "веселіше".
показать весь комментарий
19.10.2021 08:52 Ответить
Так, так, Вітю, але йде ж він в дупу... Хоча таким, як ти, там тепло і є корм.
показать весь комментарий
19.10.2021 09:23 Ответить
порохокремлевская методичка не работает
показать весь комментарий
19.10.2021 09:44 Ответить
Не кручинься так, Витя, тебе пришлют новую.
показать весь комментарий
19.10.2021 10:12 Ответить
Готовят впихнуть ее в будущие новые проекты этих слуг уродца.
показать весь комментарий
19.10.2021 07:45 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 07:46 Ответить
Якоюсь "розсипчастою" стає ця монобільшість, зліплена із того що було.
показать весь комментарий
19.10.2021 08:55 Ответить
тобто "слуги" підтверджують що вони є тупим стадом кнопкодавів.Людині яка думає і має свою думку робити там нічого
показать весь комментарий
19.10.2021 10:18 Ответить
В партийном чате напишут "минус исчо один врах"😁😁😁😁
показать весь комментарий
19.10.2021 10:31 Ответить
Набрали засланных казачков а теперь очищаются.
показать весь комментарий
19.10.2021 10:35 Ответить
лайно партія як і її засновник.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:25 Ответить
Одно слово - балаган...
показать весь комментарий
19.10.2021 12:03 Ответить
Ну а дальше после исключения-смерть в такси.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:52 Ответить
 
 