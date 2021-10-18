"Слугу народа" Буймистер собираются исключить из фракции
Фракция "Слуга народа" решила инициировать процедуру исключения депутата Людмилы Буймистер из состава фракции.
Об этом сообщила в Telegram пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.
"На заседании фракции "Слуга народа" принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из состава (фракции. - Ред.)", - написала Палийчук.
При этом руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на брифинге в понедельник вечером объяснил, что далее фракция оформит это решение и направит его руководству парламента.
"Мы обсудили этот вопрос на фракции: фракция проголосовала практически одноголосно, там несколько было людей, которые воздержались или проголосовали против. Сейчас мы оформим это решение, обычно такие решения мы оформляем письменно, то есть каждый депутат подписывается в подписных листах, и направим руководству Верховной Рады для оглашения в зале", - сказал он.
Кроме того, на уточняющий вопрос, каковы формальные причины для этого решения, парламентарий отметил, что стоит обратить внимание на результаты голосования Буймистер за вопросы, имеющие принципиальное значение для политической программы партии "Слуга народа". По его словам, в частности, речь идёт о голосовании "красной кнопкой" в отношении законопроекта об олигархах.
"Есть определенная публичная политическая позиция депутата, которая не совпадают с позицией фракции в целом и откровенно ей противоречит. Поэтому данное решение, очевидно, назрело, это решение, очевидно, имеет под собой основания", - уточнил Гетманцев.
Ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция рассматривает возможность исключения из своего состава Буймистер, которая голосовала против принятия "закона об олигархах".
І так, не треба з неї опозиціонерку робити, вона свого часу в компанії Тарути топ-менеджером працювала. Тому навряд чи вона голосувала проти цього закону через те, що він тупий...
А те, що вона свого часу на Таруту працювала - ще не означає, що вона ідеологічно з ним. Он, Порох навіть був міністром в овощному уряді (я вже не кажу за ЮЛуценка, Ю.Мельника, Р.Зварича в овощному уряді 2006/07рр.)
А Арахамия, со своим изречением о ядерном шантаже?
А пьяный депутат, сделавший недавно аварию и которого пытаются отмазать?
Да там минимум половина фракции такие.
Её же наградили медалью в
Трускавце и она даже ею гордилась!
-такие пусть прибиваются только к Ахметке или к Порошенко на худой конец.
ps/ про "худой конец" требуются уточнения у местных аборигенов. Это неточно .
З того часу проект КВН знаходиться під киривництвом КГБ|ФСБ.
Ви ще про Інстаграм і Тік-Ток не згадали. І про Телеграм забули.
А сколько берет это гетманцев?, вот кому и надо дать пинка под зад и чтоб летел не только из фракции, а и из ВР и страны, и лучше прямо в Ростов, так это этому, прости Господи, гетманцеву.
А еще недавно у нас критиковали Партию Регионов за "кнопкодавство", сейчас за НЕ кнопкодавство просто исключают наа партсобрании. Здобулы да?