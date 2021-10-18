"Слугу народу" Буймістер збираються виключити з фракції
Фракція "Слуга народу" вирішила ініціювати процедуру виключення депутатки Людмили Буймістер зі складу фракції.
Про це повідомила в Telegram прессекретарка фракції Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"На засіданні фракції "Слуга народу" прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі складу (фракції. - Ред.)", - написала Палійчук.
При цьому керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на брифінгу в понеділок увечері пояснив, що далі фракція оформить це рішення і направить його керівництву парламенту.
"Ми обговорили це питання на фракції: фракція проголосувала практично одноголосно, там кілька було людей, які утрималися або проголосували проти. Зараз ми оформимо це рішення, зазвичай такі рішення ми оформляємо письмово, тобто кожен депутат підписується в підписних листах, і направимо керівництву Верховної Ради для оголошення в залі", - сказав він.
Крім того, на уточнююче запитання, які формальні причини для цього рішення, парламентарій зазначив, що варто звернути увагу на результати голосування Буймістер за питання, які мають принципове значення для політичної програми партії "Слуга народу". За його словами, зокрема, йдеться про голосування "червоною кнопкою" щодо законопроєкту про олігархів.
"Є певна публічна політична позиція депутата, яка не збігаються з позицією фракції в цілому і відверто їй суперечить. Тому це рішення, очевидно, назріло, це рішення, очевидно, має під собою підстави", - уточнив Гетманцев.
Раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція розглядає можливість виключення зі свого складу Буймістер, яка голосувала проти ухвалення "закону про олігархів".
І так, не треба з неї опозиціонерку робити, вона свого часу в компанії Тарути топ-менеджером працювала. Тому навряд чи вона голосувала проти цього закону через те, що він тупий...
А те, що вона свого часу на Таруту працювала - ще не означає, що вона ідеологічно з ним. Он, Порох навіть був міністром в овощному уряді (я вже не кажу за ЮЛуценка, Ю.Мельника, Р.Зварича в овощному уряді 2006/07рр.)
А Арахамия, со своим изречением о ядерном шантаже?
А пьяный депутат, сделавший недавно аварию и которого пытаются отмазать?
Да там минимум половина фракции такие.
Её же наградили медалью в
Трускавце и она даже ею гордилась!
-такие пусть прибиваются только к Ахметке или к Порошенко на худой конец.
ps/ про "худой конец" требуются уточнения у местных аборигенов. Это неточно .
З того часу проект КВН знаходиться під киривництвом КГБ|ФСБ.
Ви ще про Інстаграм і Тік-Ток не згадали. І про Телеграм забули.
А сколько берет это гетманцев?, вот кому и надо дать пинка под зад и чтоб летел не только из фракции, а и из ВР и страны, и лучше прямо в Ростов, так это этому, прости Господи, гетманцеву.
А еще недавно у нас критиковали Партию Регионов за "кнопкодавство", сейчас за НЕ кнопкодавство просто исключают наа партсобрании. Здобулы да?