Новини
14 412 80

"Слугу народу" Буймістер збираються виключити з фракції

Фракція "Слуга народу" вирішила ініціювати процедуру виключення депутатки Людмили Буймістер зі складу фракції.

Про це повідомила в Telegram прессекретарка фракції Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"На засіданні фракції "Слуга народу" прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі складу (фракції. - Ред.)", - написала Палійчук.

При цьому керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на брифінгу в понеділок увечері пояснив, що далі фракція оформить це рішення і направить його керівництву парламенту.

"Ми обговорили це питання на фракції: фракція проголосувала практично одноголосно, там кілька було людей, які утрималися або проголосували проти. Зараз ми оформимо це рішення, зазвичай такі рішення ми оформляємо письмово, тобто кожен депутат підписується в підписних листах, і направимо керівництву Верховної Ради для оголошення в залі", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Буймістер прийшла в Раду у футболці з написом "Голосую по закону". Кравчук каже, що її сьогодні виключать із фракції. ФОТО

Крім того, на уточнююче запитання, які формальні причини для цього рішення, парламентарій зазначив, що варто звернути увагу на результати голосування Буймістер за питання, які мають принципове значення для політичної програми партії "Слуга народу". За його словами, зокрема, йдеться про голосування "червоною кнопкою" щодо законопроєкту про олігархів.

"Є певна публічна політична позиція депутата, яка не збігаються з позицією фракції в цілому і відверто їй суперечить. Тому це рішення, очевидно, назріло, це рішення, очевидно, має під собою підстави", - уточнив Гетманцев.

Раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція розглядає можливість виключення зі свого складу Буймістер, яка голосувала проти ухвалення "закону про олігархів".

Автор: 

Гетманцев Данило (945) Слуга народу (2848) Буймістер Людмила (66)
Топ коментарі
+19
т.е. корову (священную для слуг) третьякову исключать низзя - она полезный идиот (безмозглая кнопкодавка)... а вот имеющую свое мнение - надо быстрее гнать, чтоб другие не прислушались и не вкурились что они простые клавиши пианины для писюаниста и его шобелки...
18.10.2021 20:49 Відповісти
+13
Ряды приСлуг Урода всё редеют и редеют...
18.10.2021 20:47 Відповісти
+12
вобщем вся партия исключительная...
18.10.2021 20:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вобщем вся партия исключительная...
18.10.2021 20:44 Відповісти
Как можно было до такой степени быть наивно-тупой, чтобы не понимать и не предвидеть с кем связалась - наркоман -членограй -иуда 🤡🐲👹 ОПГ МЕГАВОРЮГ, УБИЙЦ, ФАШИСТОВ (третьякова100% ) Сама виновата , только репутацию потеряла!
19.10.2021 07:34 Відповісти
Навіщо тоді взагалі парламент, якщо депутат не має права на рішення -- голосувати за чи проти,
19.10.2021 11:35 Відповісти
зелёные кадрами швыряются не на шутку. будто бы квартал безконечен.
18.10.2021 20:46 Відповісти
Ряды приСлуг Урода всё редеют и редеют...
18.10.2021 20:47 Відповісти
Будуть позбавляти депутатського мандата взагалі, щоб на її місце прийшов якийсь лояльний бабуїн. Це єдино можливий шлях для партії зелених хвашистів. Методи у них справді фашистські.
18.10.2021 21:36 Відповісти
Парламентско-президентская республика...
18.10.2021 20:48 Відповісти
А толку? Мандат вона не втратить, бо вона по нашому Шевченківському району пройшла (там ходили чутки, що зелені нафальсифікували, бо за деякими екзіт-полами не вона перемагала на окрузі).
І так, не треба з неї опозиціонерку робити, вона свого часу в компанії Тарути топ-менеджером працювала. Тому навряд чи вона голосувала проти цього закону через те, що він тупий...
18.10.2021 20:48 Відповісти
Опозиція буває різною... Зажопи - також опозиція.
А те, що вона свого часу на Таруту працювала - ще не означає, що вона ідеологічно з ним. Он, Порох навіть був міністром в овощному уряді (я вже не кажу за ЮЛуценка, Ю.Мельника, Р.Зварича в овощному уряді 2006/07рр.)
18.10.2021 20:57 Відповісти
Якщо знімуть недоторканість - значить, будуть дострокові вибору в 223-му окрузі???
18.10.2021 21:04 Відповісти
Чому це? Я тільки за вибори, бо це мій округ (я там прописаний, хоч і живу не там), але ж мажоритарники не втрачають мандат через виключення з фракції!
18.10.2021 21:07 Відповісти
т.е. корову (священную для слуг) третьякову исключать низзя - она полезный идиот (безмозглая кнопкодавка)... а вот имеющую свое мнение - надо быстрее гнать, чтоб другие не прислушались и не вкурились что они простые клавиши пианины для писюаниста и его шобелки...
18.10.2021 20:49 Відповісти
И не только ее.
А Арахамия, со своим изречением о ядерном шантаже?
А пьяный депутат, сделавший недавно аварию и которого пытаются отмазать?

Да там минимум половина фракции такие.
19.10.2021 11:01 Відповісти
буде у фракції Разумкова. І не одна вона піде з слуг уродів
18.10.2021 20:49 Відповісти
Разлом в стаде Слуг. Приятно наблюдать ))))))
19.10.2021 11:02 Відповісти
КАК!!!!?????
Её же наградили медалью в
Трускавце и она даже ею гордилась!
18.10.2021 20:50 Відповісти
Жопа в чирях? Найвища нагорода СН?
18.10.2021 20:54 Відповісти
Мля! Спершу не розгледів! Це ж зацілованна срака величного підора!
18.10.2021 20:56 Відповісти
Дивно, що вона ще не зарубцювалась
18.10.2021 21:11 Відповісти
Як зарубцювалась? Йому, що ротом срати?
18.10.2021 21:15 Відповісти
Ця бізнесвумен працювала у ХодороквСького й бачила розгром його бізнесмперії,,, Й пішла у політику на цей БУРАТІНА-ПРоект....
18.10.2021 20:51 Відповісти
Я не знаю Буймістр, і мені однаково куди зебидло зіл'є колишні своє бидло
18.10.2021 20:52 Відповісти
Крысы бегут с корабля
18.10.2021 20:53 Відповісти
Не корабль , а погорелое шапито 🤡🐲🐸🎪🦂🪳🕷🕸🪱 зеУБЛЮДКОВ
19.10.2021 08:09 Відповісти
18.10.2021 20:54 Відповісти
Поняття (ворог народу) повертається, скоро інакомислячих будуть розстрілювати а не виключати, щоб не розбігались
18.10.2021 20:55 Відповісти
Вы , что проснулись?Полякоа , уже на тот свет отправили ! Мера Кривого Рога и его брата прикончили
19.10.2021 08:11 Відповісти
народу не холоднони жарко все эти буймистры пришли во властьЗАРАБАТЫВАТЬ, любая партия- проэк олигархов и народу там места нет, и поэтому насрать на них
18.10.2021 20:58 Відповісти
Прибарахляться і розбіжаться, набере інших, вже сказали, що перезапустять депутатську фракцію.
19.10.2021 11:42 Відповісти
ну что же такая участь, "слуги", правда олигарха Ахметова, слуги Коломойского решили выбросить
18.10.2021 20:59 Відповісти
Правильно. Пришла на рейтинге Зе(никто не знает с какой неформальной тусовки подобрали!?), а потом подголосовывает олигархами и Разумкову.
-такие пусть прибиваются только к Ахметке или к Порошенко на худой конец.
ps/ про "худой конец" требуются уточнения у местных аборигенов. Это неточно .
18.10.2021 21:01 Відповісти
Вам з Німеччини видніше?
18.10.2021 21:05 Відповісти
Конечно. Сверху часто лучше видно. Или вам неизвестна эта простая истина?
18.10.2021 21:09 Відповісти
Мені ліньки до тебе нахилятись,щоб щось тобі пояснити.Тому я просто на тебе посцю.
18.10.2021 21:49 Відповісти
👺🦟 быдловато-тупое повторяет ахинею нарика хитросделанного , пойдёшь в спам
19.10.2021 08:17 Відповісти
?!
19.10.2021 14:39 Відповісти
Колись за Брежнєва першого ведучого КВН Маслякова посадили по серйозній статі "валютні операції" і на на калинінської (тверської) зоні опустили по вказівки КГБ.
З того часу проект КВН знаходиться під киривництвом КГБ|ФСБ.
18.10.2021 21:02 Відповісти
Після , цього підори КВН рулять на просторах СНГ під керівництвом ФСБ.
18.10.2021 21:12 Відповісти
Буймистер явно не вписывается с этой отборной антиукраинской шпаной комуняки зе.
18.10.2021 21:11 Відповісти
Її чекає доля полякова
18.10.2021 21:13 Відповісти
А, що, Ахметов уже проукраїнським став?
18.10.2021 21:44 Відповісти
Він і був проукраїнським, з його допомогою і вистояла Україна на початку війни.
19.10.2021 11:47 Відповісти
А, так це він спонсорував батальйони тереторіальної оборони? А я думав Коломойський. І завдяки його грошам і героїзму народу Україна вистояла на початку війни. Ахметов теж спонсорував, але батальйон "Восток" і "Оплот". https://tsn.ua/politika/ahmetov-finansuvav-boyovikiv-vostoka-i-prosiv-pro-priznachennya-carka-zaharchenko-zmi-396224.html
19.10.2021 21:27 Відповісти
Нет, она вписывается только с отборной позицией настоящего патриота Рината Лианидыча
19.10.2021 00:02 Відповісти
так она шо, кокс со всеми нюхать не хочет и ботать по приходу?
18.10.2021 21:22 Відповісти
Это слуга ахметова. Так что все правильно.
18.10.2021 21:38 Відповісти
Ага . У зе-фрякції повинні залишитись лише слуги каломойського . . До речі ,як слуга Ахметова , опинилась серед депутатів - зебілів .?
18.10.2021 21:59 Відповісти
Це вже інше питання. При тому при всьому каломойша меньше зло ніж рижий
18.10.2021 22:30 Відповісти
Значит порядочный она человек.
18.10.2021 22:06 Відповісти
порядочних людей в слугах ніколи не було ! наведи хоч один приклад !
18.10.2021 22:14 Відповісти
А действительно. Начал думать, перебирать фамилии, и никого, подходящего под определение порядочный человек, я в СН не вспомнил. Зато тут же вспомнил аналогию - фракцию Народный фронт, где так же не было ни одного порядочного человека, ну и закончили они своё существование полнейшим провалом так, что даже в очередных выборах не участвовали по причине полнейшей бесперспективности (Сеня денег пожалел).
19.10.2021 11:07 Відповісти
Ігор Лапин - порядна людина з НФ
19.10.2021 21:01 Відповісти
Партбилет на стол и снять с должности! Это она ещё легко отделалась, а могла бы получить три года без права переписки, то есть лишение Фейсбука или вообще расстрел от имени тройки Арахамия-Корниенко-Стефанчук. Спасибо Зе за то что в стране не 37-ой год, а только 34-ый!
18.10.2021 22:19 Відповісти

Ви ще про Інстаграм і Тік-Ток не згадали. І про Телеграм забули.
19.10.2021 00:01 Відповісти
вшей насобирали себе в партию. а теперь вычесывают.
18.10.2021 23:12 Відповісти
Отлично, очередная слуга ахметова на выход
19.10.2021 00:03 Відповісти
Наверное не продалась за 50 000 $, как остальные зеленные сопли и проголосовала по совести, нажав красную кнопку!
А сколько берет это гетманцев?, вот кому и надо дать пинка под зад и чтоб летел не только из фракции, а и из ВР и страны, и лучше прямо в Ростов, так это этому, прости Господи, гетманцеву.
19.10.2021 00:06 Відповісти
Мне более нравится вариант - в одиночную камеру, с полной конфискацией, и надолго.
19.10.2021 11:09 Відповісти
Мене це радує. У нас майже демократія. І в більшості тепер будуть котлети з мухами, або без тих мух зелених. Буймістер? вона , як на мене--котлета, але з перцем. Як випруть---привітаю.
19.10.2021 02:37 Відповісти
Не ну надо признать,с этой дамочкой по-людски поступили,а могли ведь и метадон засандалить,но фамилия у неё смешная что есть то есть.
19.10.2021 03:21 Відповісти
Если кнопочка не работает - ее заменяют.

А еще недавно у нас критиковали Партию Регионов за "кнопкодавство", сейчас за НЕ кнопкодавство просто исключают наа партсобрании. Здобулы да?
19.10.2021 04:01 Відповісти
Печально, что кого-то до сих пор интересуют такие анонсы новостей, о том как пауки в банке собираются сожрать себе подобных. Прискорбно, что есть двуногие, которые еще не определились с чем мы имеем дело... Такое впечатление, что часть общества все еще обсуждает вкусовые качества дерьма, вместо того, чтобы перестать его есть.
19.10.2021 06:32 Відповісти
ФСБ-шная консерва. Закінчила Московський державний інститут міжнародних відносин - все студенты там всегда сотрудничали с КГБ

19.10.2021 07:04 Відповісти
Слуга нарорда очищается.
19.10.2021 07:17 Відповісти
Та не очищується, а обсерається.
19.10.2021 07:34 Відповісти
Мародерские собаки лают,Президенский караван идет.
19.10.2021 07:40 Відповісти
Таки іде ще президентський карнавал і чим далі тим "веселіше".
19.10.2021 08:52 Відповісти
Так, так, Вітю, але йде ж він в дупу... Хоча таким, як ти, там тепло і є корм.
19.10.2021 09:23 Відповісти
порохокремлевская методичка не работает
19.10.2021 09:44 Відповісти
Не кручинься так, Витя, тебе пришлют новую.
19.10.2021 10:12 Відповісти
Готовят впихнуть ее в будущие новые проекты этих слуг уродца.
19.10.2021 07:45 Відповісти
19.10.2021 07:46 Відповісти
Якоюсь "розсипчастою" стає ця монобільшість, зліплена із того що було.
19.10.2021 08:55 Відповісти
тобто "слуги" підтверджують що вони є тупим стадом кнопкодавів.Людині яка думає і має свою думку робити там нічого
19.10.2021 10:18 Відповісти
В партийном чате напишут "минус исчо один врах"😁😁😁😁
19.10.2021 10:31 Відповісти
Набрали засланных казачков а теперь очищаются.
19.10.2021 10:35 Відповісти
лайно партія як і її засновник.
19.10.2021 11:25 Відповісти
Одно слово - балаган...
19.10.2021 12:03 Відповісти
Ну а дальше после исключения-смерть в такси.
19.10.2021 12:52 Відповісти
 
 