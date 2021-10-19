94,2% українців, госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня, не були вакциновані, - МОЗ

В Україні 94,2% людей, госпіталізованих з коронавірусом минулого тижня, не отримали жодної дози COVID-вакцини.

Із 27 488 людей, яких було госпіталізовано з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня 2021 року, 25 893, або 94,2%, не отримали жодної дози вакцини проти COVID-19.

У міністерстві нагадали, що найбільш ефективно імунітет виробляється після 2-ї дози вакцини, яку слід отримати у рекомендований інтервал. Цей інтервал становить для:

CoronaVac/Sinovac - 14-28 днів

Comirnaty/Pfizer - 21 день

Moderna - 28 днів

AstraZeneca - 4-12 тижнів

