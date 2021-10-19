УКР
94,2% українців, госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня, не були вакциновані, - МОЗ

94,2% українців, госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня, не були вакциновані, - МОЗ

В Україні 94,2% людей, госпіталізованих з коронавірусом минулого тижня, не отримали жодної дози COVID-вакцини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Із 27 488 людей, яких було госпіталізовано з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня 2021 року, 25 893, або 94,2%, не отримали жодної дози вакцини проти COVID-19.

У міністерстві нагадали, що найбільш ефективно імунітет виробляється після 2-ї дози вакцини, яку слід отримати у рекомендований інтервал. Цей інтервал становить для:

  • CoronaVac/Sinovac - 14-28 днів
  • Comirnaty/Pfizer - 21 день
  • Moderna - 28 днів
  • AstraZeneca - 4-12 тижнів

+15
Сча антиваксеры снова взвоют, что прививки не помогают, "єта другоє"
показати весь коментар
19.10.2021 15:52 Відповісти
+10
Спостерігається цікавий феномен серед "чіпірованих": стають дуже агресивними до нечіпованих. Це що, побочна дія вакацин? Особливо нетерпимими до "відказників" стають ті нещасні, яких "чіпували" примусово, погрожуючи викинути з роботи, і які ще недавно були проти прививок. Не хіло їх так торкнуло.
показати весь коментар
19.10.2021 16:16 Відповісти
+8
Начиналось все с 99,9%, сейчас 94,2%.
показати весь коментар
19.10.2021 15:56 Відповісти
это как с свинособаками, цивилизованные люди становятся агрессивными. С малообразованными дебилами не хочется пересекаться. Их ограничивают в передвижении за границы позволенного, а орки всё равно продолжают лезть во все дыры со своим руцким миром, чипированием 5G, невежеством и прочими сказками.
показати весь коментар
19.10.2021 16:38 Відповісти
Провокатори. І все ніяк народ не нацькують один на одного.
показати весь коментар
19.10.2021 17:52 Відповісти
6% из 18 вакцинированных всётаки попали. 60% эффективности? Это если не врут.
показати весь коментар
19.10.2021 16:24 Відповісти
Если кололись китайской или индийской то считается что вакцинированы а по факту фуфлом.
показати весь коментар
19.10.2021 16:30 Відповісти
Что не так с китайской или индийской вакциной ?
показати весь коментар
19.10.2021 16:54 Відповісти
Только одно,то что это вакциной назвать нельзя.
показати весь коментар
19.10.2021 18:40 Відповісти
А то, что и Индия с помощью вакцины ковишилд справилась с ниипической вспышкой ковида, то совпадение?
показати весь коментар
19.10.2021 18:55 Відповісти
Відсоток вакцинованих у Індії не надто відрізняється від України, - у них 20,9%, у нас, - 14,7%.
показати весь коментар
19.10.2021 20:45 Відповісти
Еге ж, не надто: приннаймні одну дозу в Індії одержало 50,5% населення, а в Україні тільки 18,3%.
показати весь коментар
19.10.2021 21:36 Відповісти
https://www.pharmaceutical-technology.com/covid-19-vaccination-tracker/

показати весь коментар
19.10.2021 21:51 Відповісти
Что-то я не видел Ваших уточнений и возмущений по поводу "В Україні 94,2% людей, госпіталізованих з коронавірусом минулого тижня, не отримали жодної дози COVID-вакцини." Вот бы Ви и написали, что полностью вакцинированных попавших в больницы еще прилично меньше, чем 5,8%.

Но даже неспециалистам понятно, что привитые даже одной дозой и непривитые по отношению к коронавирусу ведут себя по-разному.
показати весь коментар
19.10.2021 22:11 Відповісти
Я так понимаю, Вы специалист по вакцинам ?
показати весь коментар
20.10.2021 07:13 Відповісти
Давай так: 6% имеющих справки о вакцинации госпитализированы..
Продолжи мысль?...
показати весь коментар
19.10.2021 17:00 Відповісти
Откуда такая уверенность, что все из них действительно вакцинировались, а не купили бумажечку?
показати весь коментар
19.10.2021 17:21 Відповісти
Именно!
показати весь коментар
19.10.2021 17:32 Відповісти
23% от всего населения составляют дети до и 16 лет, они не вакцинированы, но редко попадают в больницы. Итого 77% населения из которых 18% вакцинированы. 77-18=59
18*100/59=30,5%. Итого при равной вероятности госпитализации, вакцинированных было бы 30%, а их 5,8%. Итого вероятность госпитализации у невакцинированных в (96,2/5.8)/(59/18)=5,06 раза выше, чем у вакцинированных.
показати весь коментар
19.10.2021 18:11 Відповісти
Хтось ще вірить мінздоху...................?
показати весь коментар
19.10.2021 16:25 Відповісти
о, а було 99,3%
показати весь коментар
19.10.2021 16:29 Відповісти
Только вот в Библии давно уже написано, что будет с теми, кто укололся.

А что, 2000 лет назад уже знали об уколах, и предупреждали о них?
Может, я пропустил - назовите конкретную главу, стих Библии, где это написано.
Вообще, показательно, что о мифических "порохоботах", и об уколах в Библии, несет пургу один и тот же человек. Как-то это совместимо, видимо. Если уж искаженное сознание, то это проявляется во всём.
показати весь коментар
19.10.2021 17:05 Відповісти
Скоро чипировать будут дистанционно: автоматы в метро, кассы супермаркетов.... Потом и через мобильник, кодируют Вас на уровне ДНК.
Спасет только избушка в глухой сибирской тайге.
показати весь коментар
19.10.2021 17:35 Відповісти
скатертью дорога
показати весь коментар
19.10.2021 17:55 Відповісти
"Время понятие относительное"

"Профессор", Вы физик, или астрофизик? А что произойдёт, если условный "дебил", стукнется головой об условную стену со скоростью света.
показати весь коментар
19.10.2021 17:38 Відповісти
Хуже того - он уже чипирован... В детстве, когда всех прививали.
Как ему с этим теперь жить, зная, что он под рогатым клиентом?
Этот человек, просто не знает Бога, и не верит в Бога.
показати весь коментар
19.10.2021 17:49 Відповісти
"Да здравствует естественный отбор!" - произнёс "профессор иммунологии"...
А там, в Библии не написано, скоро-ли будет эпидемия поражающая исключительно идиотов?
"Цензору" - срочно искать нового модератора, ведь тот который удалит пост с угрозами жизни, явно "не выживет"
Те средневековые рыцари которые привезли в Европу из мусульманских стран моду мыть руки, и после чего значительно снизилась частота возникновения эпидемий - вообще были не правы, нужно было подождать пока у населения выработается иммунитет от холеры через пару тысяч лет...
показати весь коментар
19.10.2021 17:32 Відповісти
Человек, перепутавший себя с Богом, написавший - "Кто удалит мой пост, тот сдохнет. Я не шучу.", утверждает, что это я что-то путаю.

Какой иммунитет? Что в словах - "переболевший COVID не приобретает иммунитет от вируса и может заболеть повторно" - Вам не понятно (Шойгу Вас забери!)???

Как можно приобрести иммунитет от этого вируса и его модификаций? Переболев раз 15?
Я поэтому и написал про естественный отбор, для особо одарённых - это когда восприимчивые к вирусу тяжело переносящие заболевание вымрут, а те кто болеют легко - останутся. Вы за естественный отбор?

Такие умники как Вы, предлагаете ходить из Киева в Мадрид пешком, вместо полетов самолётом.

Современная вакцинация предполагает, значительное снижение риска тяжёлого течения болезни и снижение риска заболеть, при условии соблюдения элементарных карантинных норм.
показати весь коментар
19.10.2021 18:52 Відповісти
Есть клеточный иммунитет. Он универсален. Благодаря ему в 95% случаев вирус ликвидируется на слизистой ротовой полости. Без всяких антител. Это называют "бессимптомное течение".
показати весь коментар
19.10.2021 19:37 Відповісти
А нет статистики, какой процент из заболевших имею липовый сертификат о вакцинации?
показати весь коментар
19.10.2021 17:17 Відповісти
Польща - на сьогодні вакциновано 51,9% населення.

https://www.pharmaceutical-technology.com/covid-19-vaccination-tracker/

Дійсно, захворюваність у Польщі дещо збільшилися, але не критично.
Графік вакцинації і захворюваності в Польщі:

показати весь коментар
19.10.2021 20:58 Відповісти
Дякую. Міг би й сам перевірити... Блін, скільки брехні! Навіщо? Не розумію, в чому сенс подавати неправдиву інформацію?
показати весь коментар
19.10.2021 21:32 Відповісти
А ось графік по Україні:

показати весь коментар
19.10.2021 21:02 Відповісти
сегодня заболели 2 коллег, вакцинированные летом пфайзером. Состояние тяжелое.
показати весь коментар
19.10.2021 22:30 Відповісти
Прихильники УПЦ МП влаштували у Києві акцію проти вакцинації, - фото

У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення. Про це повідомляє кореспондент https://bykvu.com/ #Букв.
Кілька сотень учасників акції прийшли під будівлю Верховної Ради. Потім вони вирушили на Хрещатик через Маріїнський парк.
Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести. Акція була мирною.















показати весь коментар
19.10.2021 23:27 Відповісти
Нуклеокапсиды - знают же такое слово. Идиоты.
показати весь коментар
20.10.2021 08:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 