94,2% українців, госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня, не були вакциновані, - МОЗ
В Україні 94,2% людей, госпіталізованих з коронавірусом минулого тижня, не отримали жодної дози COVID-вакцини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Із 27 488 людей, яких було госпіталізовано з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня 2021 року, 25 893, або 94,2%, не отримали жодної дози вакцини проти COVID-19.
У міністерстві нагадали, що найбільш ефективно імунітет виробляється після 2-ї дози вакцини, яку слід отримати у рекомендований інтервал. Цей інтервал становить для:
- CoronaVac/Sinovac - 14-28 днів
- Comirnaty/Pfizer - 21 день
- Moderna - 28 днів
- AstraZeneca - 4-12 тижнів
