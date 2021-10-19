УКР
Новини Агресія Росії проти України Війна
В Україні презентували віртуальний музей російської агресії, - Ткаченко

В Україні презентували віртуальний музей російської агресії.

Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні з'явився віртуальний музей російської агресії, який ми тільки представили. Цей проєкт збирає і наочно ілюструє факти порушень Росією територіальної цілісності нашої держави. Детально знайомить з 20 кейсами, пов'язаними з окупацією Криму", - сказано в повідомленні.

"Зникнення і викрадення людей, екологічні, військові та інші злочини, які здійснювала РФ, починаючи з 2014-го року. Документальні факти, разом із фото- і відео- доказами і публікаціями незалежних медіа, усні свідчення, особисті і судові справи - все це використовувалося для відображення якомога повної, реальної картини. Нам потрібно віртуально захищати себе, тому що війна йде на різних фронтах, зокрема, на фронті фальсифікацій і фейків", - додав міністр.

За словами Ткаченка, експозиція про злочини в окупованому Криму - тільки початок, далі в планах - кейси щодо окупації Донбасу.

Читайте також: Глава Пентагону Остін про "червоні лінії" РФ: Третя країна не має права вето на вступ України до НАТО

Топ коментарі
+11
Гастроли в Москве и Горловке вошли в экспозицию?
показати весь коментар
19.10.2021 16:05 Відповісти
+8
ЗЕслуженный комик расейской федерастии ...
показати весь коментар
19.10.2021 16:08 Відповісти
+6
показати весь коментар
19.10.2021 16:33 Відповісти
Конечно!
Как удар по карманам зрителей-кацапов!
показати весь коментар
19.10.2021 16:12 Відповісти
https://youtu.be/_W0iUWz_Yus ..как на РАБссии из убийцы и бандита делают дваждые ХЕРоев дохлого Сссра...,Иван Пананин, каратель ВЧКист творил в Крыму в 20-е годы расстрелы похлеще Сралина...
показати весь коментар
19.10.2021 16:28 Відповісти
А уклоністів записали в мізей? Хто з них більше поклав на ці повістки і хоробро відкосив від служби та потрапив на самі великі посади у воюючій країні?
показати весь коментар
19.10.2021 16:29 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 16:33 Відповісти
Даля Супер!!!
показати весь коментар
19.10.2021 16:36 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 16:39 Відповісти
Посилання на музей

https://rusaggression.gov.ua/ua/home.html
показати весь коментар
19.10.2021 16:39 Відповісти
Дивився, пристойно зроблено. Ще б розповсюдити по всьому світу то русофілів і х%лодрочерів поменшає
показати весь коментар
19.10.2021 20:35 Відповісти
уже 5 лет Днепр-музею АТО (под открытым небом) и более 2 - в музейном зале...


показати весь коментар
19.10.2021 16:45 Відповісти
"В Украине появился виртуальний музей российской агресии, который мы только представили. Источник:
Музей потрібен, але щось не віриться ща вата з Г + Г може щось патріотичне зробити
показати весь коментар
19.10.2021 20:34 Відповісти
 
 