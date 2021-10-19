В Україні презентували віртуальний музей російської агресії, - Ткаченко

В Україні презентували віртуальний музей російської агресії.

Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні з'явився віртуальний музей російської агресії, який ми тільки представили. Цей проєкт збирає і наочно ілюструє факти порушень Росією територіальної цілісності нашої держави. Детально знайомить з 20 кейсами, пов'язаними з окупацією Криму", - сказано в повідомленні.

"Зникнення і викрадення людей, екологічні, військові та інші злочини, які здійснювала РФ, починаючи з 2014-го року. Документальні факти, разом із фото- і відео- доказами і публікаціями незалежних медіа, усні свідчення, особисті і судові справи - все це використовувалося для відображення якомога повної, реальної картини. Нам потрібно віртуально захищати себе, тому що війна йде на різних фронтах, зокрема, на фронті фальсифікацій і фейків", - додав міністр.

За словами Ткаченка, експозиція про злочини в окупованому Криму - тільки початок, далі в планах - кейси щодо окупації Донбасу.

