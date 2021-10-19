РУС
2 123 12

В Украине презентовали виртуальный музей российской агрессии, - Ткаченко

В Украине презентовали виртуальный музей российской агрессии.

Об этом в Telegram сообщил министр кульутры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине появился виртуальний музей российской агресии, который мы только представили. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства. Подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма", - говорится в сообщении.

"Исчезновение и похищение людей, экологические, военные и другие преступления, которые совершала РФ, начиная с 2014-го года. Документальные факты, вместе с фото- и видео- доказательствами и публикациями независимых медиа, устные свидетельства, личные и судебные дела - все это использовалось для отображения как можно полной, реальной картины. Нам нужно виртуально защищать себя, потому что война идет на разных фронтах, в том числе, на фронте фальсификаций и фейков", - добавил министр.

По словам Ткаченко, экспозиция о преступлениях в оккупированном Крыму - только начало, далее в планах - кейсы по оккупации Донбасса.

+11
Гастроли в Москве и Горловке вошли в экспозицию?
19.10.2021 16:05 Ответить
+8
ЗЕслуженный комик расейской федерастии ...
19.10.2021 16:08 Ответить
+6
19.10.2021 16:33 Ответить
Гастроли в Москве и Горловке вошли в экспозицию?
19.10.2021 16:05 Ответить
Конечно!
Как удар по карманам зрителей-кацапов!
19.10.2021 16:12 Ответить
ЗЕслуженный комик расейской федерастии ...
19.10.2021 16:08 Ответить
https://youtu.be/_W0iUWz_Yus ..как на РАБссии из убийцы и бандита делают дваждые ХЕРоев дохлого Сссра...,Иван Пананин, каратель ВЧКист творил в Крыму в 20-е годы расстрелы похлеще Сралина...
19.10.2021 16:28 Ответить
А уклоністів записали в мізей? Хто з них більше поклав на ці повістки і хоробро відкосив від служби та потрапив на самі великі посади у воюючій країні?
19.10.2021 16:29 Ответить
19.10.2021 16:33 Ответить
Даля Супер!!!
19.10.2021 16:36 Ответить
19.10.2021 16:39 Ответить
Посилання на музей

https://rusaggression.gov.ua/ua/home.html
19.10.2021 16:39 Ответить
Дивився, пристойно зроблено. Ще б розповсюдити по всьому світу то русофілів і х%лодрочерів поменшає
19.10.2021 20:35 Ответить
уже 5 лет Днепр-музею АТО (под открытым небом) и более 2 - в музейном зале...


19.10.2021 16:45 Ответить
"В Украине появился виртуальний музей российской агресии, который мы только представили. Источник:
Музей потрібен, але щось не віриться ща вата з Г + Г може щось патріотичне зробити
19.10.2021 20:34 Ответить
 
 