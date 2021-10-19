В Украине презентовали виртуальный музей российской агрессии, - Ткаченко

В Украине презентовали виртуальный музей российской агрессии.

Об этом в Telegram сообщил министр кульутры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине появился виртуальний музей российской агресии, который мы только представили. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства. Подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма", - говорится в сообщении.

"Исчезновение и похищение людей, экологические, военные и другие преступления, которые совершала РФ, начиная с 2014-го года. Документальные факты, вместе с фото- и видео- доказательствами и публикациями независимых медиа, устные свидетельства, личные и судебные дела - все это использовалось для отображения как можно полной, реальной картины. Нам нужно виртуально защищать себя, потому что война идет на разных фронтах, в том числе, на фронте фальсификаций и фейков", - добавил министр.

По словам Ткаченко, экспозиция о преступлениях в оккупированном Крыму - только начало, далее в планах - кейсы по оккупации Донбасса.

