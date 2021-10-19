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Деолігархізація - новий серіал, в якому Зеленський гратиме роль Робіна Гуда, - Сюмар

Деолігархізація - новий серіал, в якому Зеленський гратиме роль Робіна Гуда, - Сюмар

Партія "Слуга народу" обрала служити не народу, а олігархам, виконуючи всі їхні забаганки. Але прикривають це все так званою деолігархізацію, щоб Зеленський зіграв нову роль – борця з багатими та захисника простих людей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Вікторія Сюмар.

"Оця "деолігархізація" – це новий сезон серіалу. Спочатку був серіал "Слуга народу", ну, напевно, чесніше було б сказати "Слуга офшорів". Тому що "Слуга народу" з цими кортежами, державними дачами та оцим всім — не дуже вкладається в логіку служіння народу", – зауважила парламентарій.

За словами Сюмар, потрібен новий серіал про те, як "Зелений Робін" буде карати багатих хлопців".

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"Але народу не сказали ключового – у багатих хлопців ніхто не буде забирати грошей, як це робив Робін Гуд, в них будуть забирати телеканали. І це ключове. Тому що телеканали мають або хвалити "Робіна", або їх просто будуть забирати", - додала вона.

"Якщо вже так хочеться боротися з олігархами, думаю, варто було б почати з того, щоб у Коломойського забрати "Центренерго" і "Укрнафту". А замість цього ви підголосовуєте разом із олігархічними групами, ви підвищуєте податки фермерам, і знижуєте їх для агробаронів і агроолігархів", – зазначила нардепка "Європейської Солідарності".

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Сюмар Вікторія (272) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+24
Оффшорный клавишник как в том анекдоте
- Давайте будем грабить бедных!
-Так у бедных денег мало!!!
-Зато бедных много!
Твари поганые, очень жду когда активная часть народа созреет для того, чтобы подержать эту всю мразь за горло, минут 15, чтобы наверняка.
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19.10.2021 17:39
+23
Тільки він буде забирати у бідних та віддавати багатим.
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19.10.2021 17:33
+21
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19.10.2021 17:36
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Правила форума Рада форумчан
Тільки він буде забирати у бідних та віддавати багатим.
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19.10.2021 17:33 Відповісти
Оффшорный клавишник как в том анекдоте
- Давайте будем грабить бедных!
-Так у бедных денег мало!!!
-Зато бедных много!
Твари поганые, очень жду когда активная часть народа созреет для того, чтобы подержать эту всю мразь за горло, минут 15, чтобы наверняка.
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19.10.2021 17:39 Відповісти
Нельзя! Рано ещё! Нужно, чтобы пассивная часть начала полуголодной вставать из-за стола.
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19.10.2021 17:44 Відповісти
сиквел Слуга Нариду.... или монтаж выбракованных кадров снятых ранее....
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19.10.2021 17:50 Відповісти
ему видосиков новых намылить ничего не стоит
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19.10.2021 17:56 Відповісти
Голодна скотина майже як скаженна!
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19.10.2021 18:47 Відповісти
Угу, Моника - натуральная робин гудша. У богатых берет, бедным дает
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19.10.2021 17:34 Відповісти
Попала Сюмар пальцем в небо. Ефективне антимонопольне законодавство. Підняття податку на девіденти з 5% до 24% як в Європі. Введення прогресивного податку на прибутки фізичних осіб. Ось таким шляхом йде Польща. і ріст ВВП в цьому році в поляків 11,3 %. І не кричать поляки про заборону експорту металолому та пільги зеленій енергетиці.
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19.10.2021 17:48 Відповісти
Так то воно так але ми тільки географічно у Європі.У Польщі все правильно роблять тому там зростання ВВП та росте ринок праці.Ви багато чули про олігархів з Польщі?Отож!
А в Україні антимонопольні органи непрацюють,суцільна корупція, тому що унас бізнес та політика нерозділені.
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19.10.2021 18:14 Відповісти
Будет играть роль девушки - Робин Гуда. Которая у богатых берет, а бедным дает
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19.10.2021 17:35 Відповісти
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19.10.2021 17:36 Відповісти
и побольше слез ...крокодиляче-алигархичных
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19.10.2021 17:54 Відповісти
вчера где то написали,что газ у нас по 8,а мог бы и по пиисят...

я к чему это вспомнил. страшно не хочется быть пророком,но думаю что к середине зимы по 25 точно будет...и в Шервудский лес за дровами не пустят....
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19.10.2021 17:39 Відповісти
ну, да, с такими управленцами есть опасность что к февралю не будет никакого газа.... (банально закончится в хранилище)
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19.10.2021 18:12 Відповісти
кто сомневался?
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19.10.2021 17:39 Відповісти
Сбежала от Яценюка пригрелась у Порошенко.
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19.10.2021 17:39 Відповісти
А ты сбежал от ***** и пригрелся у "врагов народа". И сам остался таким же ******
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19.10.2021 17:42 Відповісти
Просто не люблю людей-флюгеров.
Порошенко руками Барны изгнал Яценюка из политики, а его №2 из списка НФ, которую он завел в Раду, пошла на заработки в Блок Петра Порошенко.
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19.10.2021 17:49 Відповісти
Не надо из себя строить тут институтку, типа я за справедливость. Яценюк тоже не банка с вареньем, у него тоже не все в ажурно было. Вот в твоем кубле "врагов народа" большая часть конченных флюгеров, приплывших к служкам от рыгов и прочей кацапской мерзости и причем не для дела а для дерибана и сдачи интересов страны врагу. Не слышу, тварь, твоих "справедливых" возмущений по этому поводу.

Вся пророссийская шушара, как ты, отвечает по принципу- сам дурак. Что Сюмар сказала не так? Все сказала правильно, крыть тебе , ущербный, нечем, кроме как поливать ее дерьмом.

А партии БПП и Народный фронт были союзниками в парламенте. Амнезия у вас, прокацапленных, всегда редкая, такая как вам тупым надо. Только для разбрасывания дерьма на вентилятор вы и годитесь
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19.10.2021 18:09 Відповісти
Яценюк хлопець башковитий , але занадто амбіційний .. Це його й згубило . Порошенко дав йому зрозуміти , в Україні має бути - один президент , але Сеня подумав що мова саме нього . Тому Пороху й прийшлося - ізгнать його із політікі .
Жаль що так трапилось , але Порошенка теж можна зроуміти . Болівар , двох би не витримав .
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19.10.2021 18:36 Відповісти
К сожалению, Боливар ошибся. Но исправил ошибку в 2019.
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19.10.2021 19:55 Відповісти
Услышав что Зеленский это типа он, Робин Гуд вылез из своей могилы и повесился.
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19.10.2021 17:39 Відповісти
в ящик він зіграє
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19.10.2021 17:40 Відповісти
"какой актер умирает !"

последние слова Нерона перед смертью
тоже считал себя великим актером
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19.10.2021 17:43 Відповісти
Не сподівайся, Івановичу. Не зіграє.
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19.10.2021 23:38 Відповісти
Все можливо…… доречі передозування наркотою ще ніхто не відміняв
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20.10.2021 08:47 Відповісти
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19.10.2021 17:42 Відповісти
Ви коли какулять йдете, знімайте штанці, щоб самому собі не гидити.

Це карикатура, про тих олігархів, які ПІДТРИМУЮТЬ "закон" про деолігархізацію узурпацію, конвертами для слуг урада" та офшорного "робін гуда" бабломойсього. Тому, ваш дешевий, зебільний фотошоп, не в тему.
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19.10.2021 18:19 Відповісти
Мадам, какуляйте куда хотите.
Мне без разницы.
Про робин гуда спросите у сюмар.
Олигархи стали олигархами за счёт народа.
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19.10.2021 18:48 Відповісти
Офшорний ВАЗеленський, слуга олігархів, став презЕдентом, завдяки наріду і що?
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19.10.2021 18:52 Відповісти
Кто это - "нарід"?
Это граждане Украины, которые вам не нравятся?
Так это ваша проблема.
Вы не любите нарОд Украины.
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19.10.2021 19:09 Відповісти
НарІд, має таке ж відношення до НарОду, як хохли, до Українців.
Тому так. Я не люблю нарІд, бо люблю український НарОд.
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19.10.2021 19:13 Відповісти
И много вас?
Вы обижены результатами выборов 2019.
Но и на следующих выборах вы будете обижены.
Его не выберет народ Украины.
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19.10.2021 19:19 Відповісти
З якого переляку представник упоротого нарІду, може щось стверджувати від імені Українського НарОду?
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19.10.2021 19:38 Відповісти
В таком тоне будешь общаться со своими упоротыми однодумцами.
Быть вам обиженными по жизни.
Давай, до встречи на избирательных участках.
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19.10.2021 19:44 Відповісти
Що за істерика? Чи не тому ви за ВАЗеленського проголосвали, бо істерить, як ви? "ПАчемуминевНАТО?"
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19.10.2021 19:53 Відповісти
Я тебе уже всё сказал.
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19.10.2021 19:55 Відповісти
Не переживайте, я розумію, що аргументовано вам добавити нічого. Adieu.
Хоча, можете, останнім сказати ; "Гав". Я не проти.
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19.10.2021 20:04 Відповісти
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19.10.2021 17:42 Відповісти
Деолигархизация в исполнении олигофренов .
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19.10.2021 17:46 Відповісти
от зря Вы смеетесь)))
может тот найвеличнейший (не по уму и росту) преЗЕ... этих нянь в тыл олигархам (чужим) закинет, чтоб они их обожрали до последней корки-икорки )))
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19.10.2021 17:48 Відповісти
Зеленая навозная муха зе-зе уже третий год пытается быть Амуром . Но вместо стрел любви она только гадит . А образ Робин Гуда она пытается лепить из своих же экскрементов .
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19.10.2021 17:43 Відповісти
Тетяна, ну чо сказать- неплохая у вас фотка...
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19.10.2021 18:17 Відповісти
от придумав собі ттой Зеленський робінгудство міг би просто красти як гетьман петро і сюмар кісточку б кинув
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19.10.2021 17:52 Відповісти
Що вкрав Гетьман Петро? Конкретно, факти, будьте ласкаві.
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19.10.2021 18:23 Відповісти
А Робин Гуд своим тоже поделится с гос.бюджетом?
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19.10.2021 17:54 Відповісти
Порятуємо чесних бізнесменів-патріотів, яких кловун чомусь називає олігархами, - порятуємо Україну.
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19.10.2021 17:59 Відповісти
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19.10.2021 18:18 Відповісти
Сенсация! Зеленский обвинил неких «влиятельных людей» в провале реформ в Украине - Бутусов
19 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b2%d0%bb%d0%b8.html#respond Комментарии: 0



Президент Зеленский признал, что «влиятельные люди» остановили исполнение программы сотрудничества с МВФ, судебную и антикоррупционную реформы в Украине! Кто же это, более влиятельный чем сам президент?


Такую информацию https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6524744967565744 сообщил полчаса назад в Фейсбуке журналист и общественный активист Юрий Бутусов.

18 октября в интервью с президентом журналист Вадим Карпьяк спросил:

«- Есть проблема с Конституционным судом. Она подвешена. Есть проблема с судебной реформой потому, что Верховный Суд обращается в Конституционный Суд, чтобы проверили всю реформу на конституционность.

Есть проблема с Окружным административным судом Киева. Уже полгода, если я не ошибаюсь, ваш безотлагательный законопроект о его ликвидации в парламенте откладывается.

Зеленский:

- Его откладывали - и закон о НАБУ, и второе чтение реформы Службы безопасности и этот законопроект (о ликвидации ОАСК. - Ред.), и многие другие влиятельные законы, на которые, к сожалению, влияли влиятельные люди, скажем так. И о выбросах, и экологические законы. Много разных важных вещей»:

Потрясающе, какие-то более влиятельные люди, чем сам президент остановили ключевые антикоррупционные законопреокты и программу с МВФ!

В тему:

- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BC%D0%B2%D1%84-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%BB.html МВФ пожелал от Зе-власти «добиться большего прогресса»

- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1-%D1%83.html Правительство Украины нагло врет об «успешных» переговорах с МВФ

Кто же это?!

7 декабря 2019-го года президент Зеленский заявил о подписании программы сотрудничества с Международным валютным фондом, о выделении кредита на 5,5 миллиардов долларов в обмен на проведение Украиной реформ, в том числе антикоррупционных: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.president.gov.ua%2Fru%2Fnews%2*********-ta-mvf-dosyagli-domovlenosti-shodo-novoyi-programi-58781%3Ffbclid%3DIwAR2ZQv9wTJPbvwbGjHMRORUX5jHkGB0lI1H5bp9Wbig83bdac5dEwbHVpMk&h=AT2NNIi2-1FVclQkEVlDn0tKujBfM-FgZ67isGom0hQULF18Hb1-pgil5HJ4RpA4cmlibIBMSru9o4Z5wzINnoKvtbtHmLmli0aD-M9kDTFwpnFXN5wfbQeNg6C9&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1DuOILcmOZAbbi2bCrSqnkQYFjUqOprn6awaQoXX4t8mSbdbDR8EgvmBn28OktqhTS-rW0KjaDD4IrIp8OMsvdQKPGkgfqfm7g_xKlwCibZZdfpXV7UPdpX1eOJZk0BR7A5Ihb26hxqFJob4K4McrR5w https://www.president.gov.ua/…/********-ta-mvf-dosyagli…

Ликвидировать полномочия Окружного админсуда Киева в части обжалования решений высших органов власти Зеленский обязался до августа 2020 года, однако нарушил свои обещания и подписанные обязательства, что привело к остановке программы сотрудничества с МВФ:

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4532845943422333?__cft__[0]=AZXhpg9OGLAzoqN1E_tVemCgHh-gYIEb3kMciwnej4aPc6FzXewqb5dyvmtdvxGMdLFI29Ly38ERg3MCbPqPqzvAlGsYnsH6LgCg2eQ8hJkV68vaP7UyD5hQYak_3lwX_b0&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/100000909172681/posts/4532845943422333/

7 апреля 2021-го года НАБУ обнаружило тайное хранилище наличных денег главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка - конфисковано более 5 миллионов долларов:

Под давлением протестов и критики после разоблачения крупномасштабной коррупции Зеленский был вынужден 13 апреля внести наконец в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 «О ликвидации Окружного административного суда города Киева» (ОАСК):

Однако несмотря на статус «неотложного президентского законопроекта» этот законопроект за 6 месяцев не поставлен Слугами народа на голосование в Верховную Раду. То есть обманули МВФ, обманули украинское общество, и используют любой повод, чтобы не принимать решения.

Центр противодействия коррупции справедливо отметил, что: «одна из причин, почему Офис Зеленского затормозил ликвидацию ОАСК: у Ермака и Татарова с Вовком все чики-пики»:

Так что признание своей бечспомощности в вопросе ликвидации ОСАК у Зеленского получилось весьма показательное. Он даже боится назвать ответственных за этот провал.

Ведь поссориться с Ермаком и Татаровым, от которых Зеленский зависит во всем, это значит поссориться с сами собой. Так что вот так, уважительно - «влиятельные люди». Подумаешь, какой-то МВФ, «влиятельным людям» видней.
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19.10.2021 18:26 Відповісти
но назвать неких «влиятельных людей» уже писается -

воспитал таки Петро Алексеевич ЗЕ-льоную мартышку фокусам с правосудием и презумпцией невиновности
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19.10.2021 18:47 Відповісти
Та тут схоже ще одна "явка з повиною", як по "вагнергейту"
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19.10.2021 18:53 Відповісти
.
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19.10.2021 18:47 Відповісти
Або лісапед без сідла. 😏
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19.10.2021 19:12 Відповісти
та не печалься так...перед сериалом буба станэ на рушнык з монгерштерном...
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19.10.2021 18:41 Відповісти
Каких вам еще деолигархизаций не хватает!

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19.10.2021 18:41 Відповісти
Гуд Осел-Робин. Смотрите на экранах новую комедию
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19.10.2021 18:50 Відповісти
"Тупой--еще тупее---избиратель зеленского"" во все цирках страны
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19.10.2021 19:49 Відповісти
саме головне, щоб такі "шоу" не забувалися...і Харанту після виборів це відчулося..і вагнергейт, і єрмаки з сивохами і дубінськими...і посадки Патріотів....так просто...або просто так "па-пріколу".. на років два-три в Лук`янівському сізо йому б прищепили "любов до України"...
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19.10.2021 19:12 Відповісти
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19.10.2021 22:44 Відповісти
 
 