Деолігархізація - новий серіал, в якому Зеленський гратиме роль Робіна Гуда, - Сюмар

Партія "Слуга народу" обрала служити не народу, а олігархам, виконуючи всі їхні забаганки. Але прикривають це все так званою деолігархізацію, щоб Зеленський зіграв нову роль – борця з багатими та захисника простих людей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Вікторія Сюмар.

"Оця "деолігархізація" – це новий сезон серіалу. Спочатку був серіал "Слуга народу", ну, напевно, чесніше було б сказати "Слуга офшорів". Тому що "Слуга народу" з цими кортежами, державними дачами та оцим всім — не дуже вкладається в логіку служіння народу", – зауважила парламентарій.

За словами Сюмар, потрібен новий серіал про те, як "Зелений Робін" буде карати багатих хлопців".

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"Але народу не сказали ключового – у багатих хлопців ніхто не буде забирати грошей, як це робив Робін Гуд, в них будуть забирати телеканали. І це ключове. Тому що телеканали мають або хвалити "Робіна", або їх просто будуть забирати", - додала вона.

"Якщо вже так хочеться боротися з олігархами, думаю, варто було б почати з того, щоб у Коломойського забрати "Центренерго" і "Укрнафту". А замість цього ви підголосовуєте разом із олігархічними групами, ви підвищуєте податки фермерам, і знижуєте їх для агробаронів і агроолігархів", – зазначила нардепка "Європейської Солідарності".