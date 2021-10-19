Харківські чиновники подарували незрячим паралімпійцям книжки і квитки в зоопарк
Книжки - звичайні, а не надруковані шрифтом Брайля. Прочитати їх паралімпійці не зможуть.
Про це розповіла у Фейсбуці чемпіонка Паралімпійських ігор в Токіо Марина Литовченко, повідомляє Цензор.НЕТ.
За її словами, подарунки паралімпійці отримали на зустрічі з в.о. мера Харкова Ігорем Тереховим.
"Паралімпійцям, у яких відсутній зір, подарували звичайну книгу про Харків і квитки в зоопарк. Ні, про книги шрифтом Брайля ніхто не подумав", - написала Литовченко.
Інші місцеві чиновники - в.о. глави Харківської ОДА Олександр Скакун і глава Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко - вручили спортсменам квіти і павер-банки. "Power Bank - це ж джерело енергії, нам - паралімпійцям - вона дуже знадобиться...", - іронізує Литовченко.
Паралімпійка підкреслила, що спортсмени потребують інших подарунків.
"Зі здоров'ям все чудово, отже, їм не потрібна реабілітація після ігор, їм не потрібні на це фінансові кошти та інше ... Та й відпочинку вони не потребують, адже взагалі "не паряться" на Паралімпійських Іграх ... Просто хочеться ридати від такого "прекрасного" ставлення і підтримки міста", - підсумувала вона.
Нагадаємо, 5 вересня збірна України завершила виступи на Паралімпіаді-2020.
Всього в активі України на Паралімпіаді-2020 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових медалей. Країна посідає шосте місце в медальному заліку і п'яте - за кількістю нагород.
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1. не порошенко а муженко
2. не безногома а выздоравливающему после ранения бойцу
необходимо уточнить, что нога у бойца 95 аэромобильной бригады, Дениса Голодюка, хоть и пострадала в бою, но все же, к счастью, на месте благодаря усилиям врачей. Он сам много http://www.gur.mil.gov.ua/ru/content/za-ukrainu-za-ii-voliu.html рассказывал о том , как ее чудом «собрали». Более того, врачи обещают, что он будет крепко стоять на ногах.
Кроме того, Порошенко подарил не мяч, а именные часы, в честь дня рождения Дениса. Он был в тот же день, что и футбольный матч 1/8 финала Лиги Европы. На этот матч Порошенко http://dt.ua/UKRAINE/poroshenko-emociyno-vbolivav-za-kiyivske-dinamo-167388_.html взял с собой бойцов из зоны АТО, которые сейчас проходят лечение в киевском военном госпитале, в качестве почетных гостей.
А мяч стал подарком от «Динамо-Киев». В контексте того, что врачи ожидают выздоровления бойца, все выглядит вполне логично, особенно учитывая, что по словам Петра Порошенка, Денис о таком подарке «давно мечтал». Эти слова президента можно услышать на видео.
https://youtu.be/0c3pQvVZRRY?t=55
И - самое главное - на мяче отчетливо видно автографы. Соответственно он был подарен как «памятный», а не для того, чтобы им играть.
А вот обыкновенные (!!!) книги для слепых - это действительно уже "уровень 95 квартала"....
- а правда що Іванов виграв у карти мільон?
- правда, але не мільон, а 1000, не Іванов, а Абрамович, не у карти, а у лотерею і не виграв, а програв.
- эта новость везде уже
2. мяч с расписями игроков подарил футбольный клуб
3. боец не безногий
Кроме того, Порошенко подарил не мяч, а именные часы, в честь дня рождения Дениса. Он был в тот же день, что и футбольный матч 1/8 финала Лиги Европы. На этот матч Порошенко http://dt.ua/UKRAINE/poroshenko-emociyno-vbolivav-za-kiyivske-dinamo-167388_.html взял с собой бойцов из зоны АТО, которые сейчас проходят лечение в киевском военном госпитале, в качестве почетных гостей.
А мяч стал подарком от «Динамо-Киев». В контексте того, что врачи ожидают выздоровления бойца, все выглядит вполне логично, особенно учитывая, что по словам Петра Порошенка, Денис о таком подарке «давно мечтал». Эти слова президента можно услышать на видео.
https://youtu.be/0c3pQvVZRRY?t=55
И - самое главное - на мяче отчетливо видно автографы. Соответственно он был подарен как «памятный», а не для того, чтобы им играть.
Вот скриншот из этого видео.
Невже промовчали???
им по фиг... более того - подарки готовил какой-нибудь полоумный помощник, который захотел хоть на чем-то сэкономить себе на пепси...
лавры лугандона не дают покоя дуракам
особенно те, шо с синагоги
Идиоты, мля..
С таким же успехом этим чинушам можно ампутировать руки и предлагать им брать взятки налом. Интересно было бы понаблюдать, как они бабло зубами бы хватали.