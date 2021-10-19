Харківські чиновники подарували незрячим паралімпійцям книжки і квитки в зоопарк

Книжки - звичайні, а не надруковані шрифтом Брайля. Прочитати їх паралімпійці не зможуть.

Про це розповіла у Фейсбуці чемпіонка Паралімпійських ігор в Токіо Марина Литовченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, подарунки паралімпійці отримали на зустрічі з в.о. мера Харкова Ігорем Тереховим.

"Паралімпійцям, у яких відсутній зір, подарували звичайну книгу про Харків і квитки в зоопарк. Ні, про книги шрифтом Брайля ніхто не подумав", - написала Литовченко.

Інші місцеві чиновники - в.о. глави Харківської ОДА Олександр Скакун і глава Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко - вручили спортсменам квіти і павер-банки. "Power Bank - це ж джерело енергії, нам - паралімпійцям - вона дуже знадобиться...", - іронізує Литовченко.

Читайте також: Зеленський - паралімпійцям: Дякую за 98 медалей. Вам вдається те, на що не завжди здатні інші. ВIДЕО

Паралімпійка підкреслила, що спортсмени потребують інших подарунків.

"Зі здоров'ям все чудово, отже, їм не потрібна реабілітація після ігор, їм не потрібні на це фінансові кошти та інше ... Та й відпочинку вони не потребують, адже взагалі "не паряться" на Паралімпійських Іграх ... Просто хочеться ридати від такого "прекрасного" ставлення і підтримки міста", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 5 вересня збірна України завершила виступи на Паралімпіаді-2020.

Всього в активі України на Паралімпіаді-2020 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових медалей. Країна посідає шосте місце в медальному заліку і п'яте - за кількістю нагород.