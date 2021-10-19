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Харківські чиновники подарували незрячим паралімпійцям книжки і квитки в зоопарк

Книжки - звичайні, а не надруковані шрифтом Брайля. Прочитати їх паралімпійці не зможуть.

Про це розповіла у Фейсбуці чемпіонка Паралімпійських ігор в Токіо Марина Литовченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, подарунки паралімпійці отримали на зустрічі з в.о. мера Харкова Ігорем Тереховим.

"Паралімпійцям, у яких відсутній зір, подарували звичайну книгу про Харків і квитки в зоопарк. Ні, про книги шрифтом Брайля ніхто не подумав", - написала Литовченко.

Інші місцеві чиновники - в.о. глави Харківської ОДА Олександр Скакун і глава Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко - вручили спортсменам квіти і павер-банки. "Power Bank - це ж джерело енергії, нам - паралімпійцям - вона дуже знадобиться...", - іронізує Литовченко.

Читайте також: Зеленський - паралімпійцям: Дякую за 98 медалей. Вам вдається те, на що не завжди здатні інші. ВIДЕО

Паралімпійка підкреслила, що спортсмени потребують інших подарунків.

"Зі здоров'ям все чудово, отже, їм не потрібна реабілітація після ігор, їм не потрібні на це фінансові кошти та інше ... Та й відпочинку вони не потребують, адже взагалі "не паряться" на Паралімпійських Іграх ... Просто хочеться ридати від такого "прекрасного" ставлення і підтримки міста", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 5 вересня збірна України завершила виступи на Паралімпіаді-2020.

Всього в активі України на Паралімпіаді-2020 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових медалей. Країна посідає шосте місце в медальному заліку і п'яте - за кількістю нагород.

Автор: 

Паралімпіада (185) скандал (628) спорт (1627) Харків (5662) Терехов Ігор (314)


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Топ коментарі
+22
поправка - не муженко а ФК "Динамо"

необходимо уточнить, что нога у бойца 95 аэромобильной бригады, Дениса Голодюка, хоть и пострадала в бою, но все же, к счастью, на месте благодаря усилиям врачей. Он сам много http://www.gur.mil.gov.ua/ru/content/za-ukrainu-za-ii-voliu.html рассказывал о том , как ее чудом «собрали». Более того, врачи обещают, что он будет крепко стоять на ногах.

Кроме того, Порошенко подарил не мяч, а именные часы, в честь дня рождения Дениса. Он был в тот же день, что и футбольный матч 1/8 финала Лиги Европы. На этот матч Порошенко http://dt.ua/UKRAINE/poroshenko-emociyno-vbolivav-za-kiyivske-dinamo-167388_.html взял с собой бойцов из зоны АТО, которые сейчас проходят лечение в киевском военном госпитале, в качестве почетных гостей.

А мяч стал подарком от «Динамо-Киев». В контексте того, что врачи ожидают выздоровления бойца, все выглядит вполне логично, особенно учитывая, что по словам Петра Порошенка, Денис о таком подарке «давно мечтал». Эти слова президента можно услышать на видео.

https://youtu.be/0c3pQvVZRRY?t=55

И - самое главное - на мяче отчетливо видно автографы. Соответственно он был подарен как «памятный», а не для того, чтобы им играть.
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19.10.2021 21:47
+20
думаю это сделано специально харьковской пидоро-ватой что бы унизить украинцев и Украину..
- эта новость везде уже
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19.10.2021 21:46
+20
это кацапский фейк
1. не порошенко а муженко
2. не безногома а выздоравливающему после ранения бойцу
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19.10.2021 21:46
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Это еще ерунда, помнится как Порошенко подарил мяч безногому инвалиду.
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19.10.2021 21:43 Відповісти
это кацапский фейк
1. не порошенко а муженко
2. не безногома а выздоравливающему после ранения бойцу
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19.10.2021 21:46 Відповісти
поправка - не муженко а ФК "Динамо"

необходимо уточнить, что нога у бойца 95 аэромобильной бригады, Дениса Голодюка, хоть и пострадала в бою, но все же, к счастью, на месте благодаря усилиям врачей. Он сам много http://www.gur.mil.gov.ua/ru/content/za-ukrainu-za-ii-voliu.html рассказывал о том , как ее чудом «собрали». Более того, врачи обещают, что он будет крепко стоять на ногах.

Кроме того, Порошенко подарил не мяч, а именные часы, в честь дня рождения Дениса. Он был в тот же день, что и футбольный матч 1/8 финала Лиги Европы. На этот матч Порошенко http://dt.ua/UKRAINE/poroshenko-emociyno-vbolivav-za-kiyivske-dinamo-167388_.html взял с собой бойцов из зоны АТО, которые сейчас проходят лечение в киевском военном госпитале, в качестве почетных гостей.

А мяч стал подарком от «Динамо-Киев». В контексте того, что врачи ожидают выздоровления бойца, все выглядит вполне логично, особенно учитывая, что по словам Петра Порошенка, Денис о таком подарке «давно мечтал». Эти слова президента можно услышать на видео.

https://youtu.be/0c3pQvVZRRY?t=55

И - самое главное - на мяче отчетливо видно автографы. Соответственно он был подарен как «памятный», а не для того, чтобы им играть.
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19.10.2021 21:47 Відповісти
https://www.stopfake.org/ru/pyanyj-poroshenko-podaril-myach-beznogomu-invalidu/ https://www.stopfake.org/ru/pyanyj-poroshenko-podaril-myach-beznogomu-invalidu/

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19.10.2021 21:48 Відповісти
Такий подарок Порошенка єто росийский фейк 2015 года.
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19.10.2021 21:47 Відповісти
Сейчас нет "безногих"... На сегодня такие технологии и такие протезы, на которых люди покоряют горы, играют в футбол, служат в армии и живут полноценной жизнью...
А вот обыкновенные (!!!) книги для слепых - это действительно уже "уровень 95 квартала"....
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19.10.2021 21:49 Відповісти
А куда делись безногие, пробовал кто-нибудь ходить на протезе?
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19.10.2021 22:03 Відповісти
Злую шутку устроили бездари...
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19.10.2021 22:25 Відповісти
не Порошенко .. а дырявые из дынамы в госпитале на Щорса..
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19.10.2021 21:53 Відповісти
Брехливое ты насекомое , так как такого случая с Президентом Порошенко небыло 😡
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19.10.2021 22:06 Відповісти
ваш допис, мені нагадав анекдот:
- а правда що Іванов виграв у карти мільон?
- правда, але не мільон, а 1000, не Іванов, а Абрамович, не у карти, а у лотерею і не виграв, а програв.
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20.10.2021 08:24 Відповісти
Это похоже на издевательство!
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19.10.2021 21:45 Відповісти
Стыдно за Харьковских чиновников...
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19.10.2021 21:45 Відповісти
чого ще чекати від холуїв ватних вирощених гепою? Лише тупості байдужості та зневаги!
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19.10.2021 23:19 Відповісти
думаю это сделано специально харьковской пидоро-ватой что бы унизить украинцев и Украину..
- эта новость везде уже
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19.10.2021 21:46 Відповісти
1. президент подарил часы
2. мяч с расписями игроков подарил футбольный клуб
3. боец не безногий
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19.10.2021 21:55 Відповісти
предур тебе уже в верху ответили плохо вы там у подоляка работаете фейкомёты из разряда юзик вёл танк из под Иловайска
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19.10.2021 21:56 Відповісти
И у тебя мозги пятый отобрал тоже.
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19.10.2021 21:57 Відповісти
Однако, тут необходимо уточнить, что нога у бойца 95 аэромобильной бригады, Дениса Голодюка, хоть и пострадала в бою, но все же, к счастью, на месте благодаря усилиям врачей. Он сам много http://www.gur.mil.gov.ua/ru/content/za-ukrainu-za-ii-voliu.html рассказывал о том , как ее чудом «собрали». Более того, врачи обещают, что он будет крепко стоять на ногах.

Кроме того, Порошенко подарил не мяч, а именные часы, в честь дня рождения Дениса. Он был в тот же день, что и футбольный матч 1/8 финала Лиги Европы. На этот матч Порошенко http://dt.ua/UKRAINE/poroshenko-emociyno-vbolivav-za-kiyivske-dinamo-167388_.html взял с собой бойцов из зоны АТО, которые сейчас проходят лечение в киевском военном госпитале, в качестве почетных гостей.

А мяч стал подарком от «Динамо-Киев». В контексте того, что врачи ожидают выздоровления бойца, все выглядит вполне логично, особенно учитывая, что по словам Петра Порошенка, Денис о таком подарке «давно мечтал». Эти слова президента можно услышать на видео.

https://youtu.be/0c3pQvVZRRY?t=55

И - самое главное - на мяче отчетливо видно автографы. Соответственно он был подарен как «памятный», а не для того, чтобы им играть.
Вот скриншот из этого видео.

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19.10.2021 21:58 Відповісти
Беняботику , брись в будку і не патякай 😡
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19.10.2021 23:16 Відповісти
Этим чиновникам-импотентам презервативы подарить надо
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19.10.2021 21:46 Відповісти
презервативы надо было подарить их родителям.
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19.10.2021 23:00 Відповісти
А чим відповіли спортсмени???
Невже промовчали???
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19.10.2021 21:47 Відповісти
Чиновники бездушные или безмозглые???!!!
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19.10.2021 21:48 Відповісти
друге...
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19.10.2021 21:52 Відповісти
безразличные...
им по фиг... более того - подарки готовил какой-нибудь полоумный помощник, который захотел хоть на чем-то сэкономить себе на пепси...
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19.10.2021 22:00 Відповісти
хорьки переплюнули даже зебилов и выбрали себе зажопинцев.
лавры лугандона не дают покоя дуракам
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19.10.2021 21:58 Відповісти
А вилізло гнид зелено-кацапських ціла кодла !.
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19.10.2021 22:01 Відповісти
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19.10.2021 22:04 Відповісти
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19.10.2021 22:04 Відповісти
многие увидели в этом знак,

особенно те, шо с синагоги
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20.10.2021 01:38 Відповісти
Что вы ждали от наших раклов, они за грош удавятся
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19.10.2021 22:07 Відповісти
Ні,звичайно у кожному місті є свої закидони і придурки.Але стільки прикацаплених довбойобів,як у Харкові. можно було зустріти тільки у даунєцку і крисятнику.
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19.10.2021 22:07 Відповісти
Звучит как анекдот, но мы же живём в Украине, тут возможно все
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19.10.2021 22:07 Відповісти
У мене лише одне запитання до харків"ян: ви Гепу поховали з осиковим кілком у його гнилому серці, задля надійності, чи він, таки, вишкрябався з могили ??? Бо я гадав, що тільки таке падло, як він, здатне наперстки крутити та такі дарунки роздавати.
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19.10.2021 22:10 Відповісти
Шоб вам, падли, хабарі фальшивими баксами давали!
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19.10.2021 22:28 Відповісти
Что подешевле подвернулось, то и подарили... Просто тупо отдали то что в кладовке пылью припадало . Никогда патриции не задавались целью облагодетельствовать плебеев.
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19.10.2021 22:34 Відповісти
Вся Украина в одном заголовке.
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19.10.2021 22:35 Відповісти
Сегодня по одному из местных тв каналов провели интервью с пресс-секретарём зоопарка, которая поведала о носухах, что передали по обмену из другого зоопарка. То да сё, весло им тут носухам и есть где веселится. А потом старший по вольеру паренёк слегка озадачил, рассказывая более подробно про этих животных. Что мол едят, что дают им. Цитрусовые---лимоны, *****-рины, апельсины, далее киви пошли и виноград. И овощи там тоже. А мясо мол даём говядину и курятину---очень мол любят такое мясо. Может и не в тему текущей новости из Харькова что---но как часто шутили раньше---*Венера не Венера---но что то венерическое есть...*!
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19.10.2021 22:46 Відповісти
Уверен на все 100% это сделано НАМЕРЕННО, что бы внести больше хаоса в жизнь и без того ущербных людей. ЗДЕСЬ ДОЛЖНА разбираться ПРОКУРАТУРА и непременно наказать виновных ублюдков. Иначе подобное будет только усугубляться. Такой сабботаж не может и не должен оставться безнаказанным хотя бы потому, что ставит Украину на уровень неандертальцев.😡
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19.10.2021 23:03 Відповісти
По ведру фекалий в салоны ихних автомобилей за такое. Преступления как бы нет в таких подарков, за то цинизма полон ушат. Надо бы флеш моб устроить, " даешь по ушату говна, каждому опзжисту и им подобным"
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19.10.2021 23:15 Відповісти
А разве кто-то ожидал от харьковского ворья адекватных подарков, а не оскорбительного, никчемного дерьма? Нет слов....
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19.10.2021 23:27 Відповісти
"Паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал".
Идиоты, мля..
С таким же успехом этим чинушам можно ампутировать руки и предлагать им брать взятки налом. Интересно было бы понаблюдать, как они бабло зубами бы хватали.
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19.10.2021 23:49 Відповісти
в городе скоро выборы. Чувствуете их запах?)))
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19.10.2021 23:52 Відповісти
Запах не відчуваю. А сморід - так і тхне. Підходишь до метро - харі тереха, жопкіна, ще якоїсь пітвори з партії шарія. Цьому мотлоху - тілька на площі Свободи, на ліхтарях вісити, щоб ворони дзьобали.
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20.10.2021 10:22 Відповісти
 
 