Харьковские чиновники подарили незрячим паралимпийцам книги и билеты в зоопарк
Книги - обычные, а не напечатанные шрифтом Брайля. Прочитать их паралимпийцы не смогут.
Об этом рассказала в Фейсбуке чемпионка Паралимпийских игр в Токио Марина Литовченко, сообщает Цензор.НЕТ.
По ее словам, подарки паралимпийцы получили на встрече с и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым.
"Паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал", - написала Литовченко.
Другие местные чиновники - и.о. главы Харьковской ОГА Александр Скакун и глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко - вручили спортсменам цветы и пауэр-банки. "Power Bank - это же источник энергии, нам - паралимпийцам - она очень понадобится...", - иронизирует Литовченко.
Паралимпийка подчеркнула, что спортсмены нуждаются в других подарках.
"Со здоровьем все прекрасно, значит, им не нужна реабилитация после игр, им не нужны на это финансовые средства и прочее… Да и в отдыхе они не нуждаются, ведь вообще "не парятся" на Паралимпийских Играх… Просто хочется рыдать от такого "прекрасного" отношения и поддержки города", - подытожила она.
Напомним, 5 сентября сборная Украины завершила выступления на Паралимпиаде-2020.
Всего в активе Украины на Паралимпиаде-2020 98 наград: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых медалей. Страна занимает шестое место в медальном зачете и пятое - по количеству наград.
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1. не порошенко а муженко
2. не безногома а выздоравливающему после ранения бойцу
необходимо уточнить, что нога у бойца 95 аэромобильной бригады, Дениса Голодюка, хоть и пострадала в бою, но все же, к счастью, на месте благодаря усилиям врачей. Он сам много http://www.gur.mil.gov.ua/ru/content/za-ukrainu-za-ii-voliu.html рассказывал о том , как ее чудом «собрали». Более того, врачи обещают, что он будет крепко стоять на ногах.
Кроме того, Порошенко подарил не мяч, а именные часы, в честь дня рождения Дениса. Он был в тот же день, что и футбольный матч 1/8 финала Лиги Европы. На этот матч Порошенко http://dt.ua/UKRAINE/poroshenko-emociyno-vbolivav-za-kiyivske-dinamo-167388_.html взял с собой бойцов из зоны АТО, которые сейчас проходят лечение в киевском военном госпитале, в качестве почетных гостей.
А мяч стал подарком от «Динамо-Киев». В контексте того, что врачи ожидают выздоровления бойца, все выглядит вполне логично, особенно учитывая, что по словам Петра Порошенка, Денис о таком подарке «давно мечтал». Эти слова президента можно услышать на видео.
https://youtu.be/0c3pQvVZRRY?t=55
И - самое главное - на мяче отчетливо видно автографы. Соответственно он был подарен как «памятный», а не для того, чтобы им играть.
А вот обыкновенные (!!!) книги для слепых - это действительно уже "уровень 95 квартала"....
- а правда що Іванов виграв у карти мільон?
- правда, але не мільон, а 1000, не Іванов, а Абрамович, не у карти, а у лотерею і не виграв, а програв.
- эта новость везде уже
2. мяч с расписями игроков подарил футбольный клуб
3. боец не безногий
Кроме того, Порошенко подарил не мяч, а именные часы, в честь дня рождения Дениса. Он был в тот же день, что и футбольный матч 1/8 финала Лиги Европы. На этот матч Порошенко http://dt.ua/UKRAINE/poroshenko-emociyno-vbolivav-za-kiyivske-dinamo-167388_.html взял с собой бойцов из зоны АТО, которые сейчас проходят лечение в киевском военном госпитале, в качестве почетных гостей.
А мяч стал подарком от «Динамо-Киев». В контексте того, что врачи ожидают выздоровления бойца, все выглядит вполне логично, особенно учитывая, что по словам Петра Порошенка, Денис о таком подарке «давно мечтал». Эти слова президента можно услышать на видео.
https://youtu.be/0c3pQvVZRRY?t=55
И - самое главное - на мяче отчетливо видно автографы. Соответственно он был подарен как «памятный», а не для того, чтобы им играть.
Вот скриншот из этого видео.
Невже промовчали???
им по фиг... более того - подарки готовил какой-нибудь полоумный помощник, который захотел хоть на чем-то сэкономить себе на пепси...
лавры лугандона не дают покоя дуракам
особенно те, шо с синагоги
Идиоты, мля..
С таким же успехом этим чинушам можно ампутировать руки и предлагать им брать взятки налом. Интересно было бы понаблюдать, как они бабло зубами бы хватали.