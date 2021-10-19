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Харьковские чиновники подарили незрячим паралимпийцам книги и билеты в зоопарк

Книги - обычные, а не напечатанные шрифтом Брайля. Прочитать их паралимпийцы не смогут.

Об этом рассказала в Фейсбуке чемпионка Паралимпийских игр в Токио Марина Литовченко, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, подарки паралимпийцы получили на встрече с и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым.

"Паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал", - написала Литовченко.

Читайте: В The New York Times назвали украинских паралимпийцев "славянским чудом": "Не имеют себе равных"

Другие местные чиновники - и.о. главы Харьковской ОГА Александр Скакун и глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко - вручили спортсменам цветы и пауэр-банки. "Power Bank - это же источник энергии, нам - паралимпийцам - она очень понадобится...", - иронизирует Литовченко.

Паралимпийка подчеркнула, что спортсмены нуждаются в других подарках.

"Со здоровьем все прекрасно, значит, им не нужна реабилитация после игр, им не нужны на это финансовые средства и прочее… Да и в отдыхе они не нуждаются, ведь вообще "не парятся" на Паралимпийских Играх… Просто хочется рыдать от такого "прекрасного" отношения и поддержки города", - подытожила она.

Смотрите: Зеленский на встрече с паралимпийцами: Вы - супермены, у которых нет недостатков, а есть суперспособность. ФОТОрепортаж

Напомним, 5 сентября сборная Украины завершила выступления на Паралимпиаде-2020.

Всего в активе Украины на Паралимпиаде-2020 98 наград: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых медалей. Страна занимает шестое место в медальном зачете и пятое - по количеству наград.

Автор: 

Паралимпиада (270) скандал (4478) спорт (2435) Харьков (7546) Терехов Игорь (258)


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Топ комментарии
+22
поправка - не муженко а ФК "Динамо"

необходимо уточнить, что нога у бойца 95 аэромобильной бригады, Дениса Голодюка, хоть и пострадала в бою, но все же, к счастью, на месте благодаря усилиям врачей. Он сам много http://www.gur.mil.gov.ua/ru/content/za-ukrainu-za-ii-voliu.html рассказывал о том , как ее чудом «собрали». Более того, врачи обещают, что он будет крепко стоять на ногах.

Кроме того, Порошенко подарил не мяч, а именные часы, в честь дня рождения Дениса. Он был в тот же день, что и футбольный матч 1/8 финала Лиги Европы. На этот матч Порошенко http://dt.ua/UKRAINE/poroshenko-emociyno-vbolivav-za-kiyivske-dinamo-167388_.html взял с собой бойцов из зоны АТО, которые сейчас проходят лечение в киевском военном госпитале, в качестве почетных гостей.

А мяч стал подарком от «Динамо-Киев». В контексте того, что врачи ожидают выздоровления бойца, все выглядит вполне логично, особенно учитывая, что по словам Петра Порошенка, Денис о таком подарке «давно мечтал». Эти слова президента можно услышать на видео.

https://youtu.be/0c3pQvVZRRY?t=55

И - самое главное - на мяче отчетливо видно автографы. Соответственно он был подарен как «памятный», а не для того, чтобы им играть.
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19.10.2021 21:47
+20
думаю это сделано специально харьковской пидоро-ватой что бы унизить украинцев и Украину..
- эта новость везде уже
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19.10.2021 21:46
+20
это кацапский фейк
1. не порошенко а муженко
2. не безногома а выздоравливающему после ранения бойцу
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19.10.2021 21:46
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Это еще ерунда, помнится как Порошенко подарил мяч безногому инвалиду.
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19.10.2021 21:43 Ответить
это кацапский фейк
1. не порошенко а муженко
2. не безногома а выздоравливающему после ранения бойцу
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19.10.2021 21:46 Ответить
поправка - не муженко а ФК "Динамо"

необходимо уточнить, что нога у бойца 95 аэромобильной бригады, Дениса Голодюка, хоть и пострадала в бою, но все же, к счастью, на месте благодаря усилиям врачей. Он сам много http://www.gur.mil.gov.ua/ru/content/za-ukrainu-za-ii-voliu.html рассказывал о том , как ее чудом «собрали». Более того, врачи обещают, что он будет крепко стоять на ногах.

Кроме того, Порошенко подарил не мяч, а именные часы, в честь дня рождения Дениса. Он был в тот же день, что и футбольный матч 1/8 финала Лиги Европы. На этот матч Порошенко http://dt.ua/UKRAINE/poroshenko-emociyno-vbolivav-za-kiyivske-dinamo-167388_.html взял с собой бойцов из зоны АТО, которые сейчас проходят лечение в киевском военном госпитале, в качестве почетных гостей.

А мяч стал подарком от «Динамо-Киев». В контексте того, что врачи ожидают выздоровления бойца, все выглядит вполне логично, особенно учитывая, что по словам Петра Порошенка, Денис о таком подарке «давно мечтал». Эти слова президента можно услышать на видео.

https://youtu.be/0c3pQvVZRRY?t=55

И - самое главное - на мяче отчетливо видно автографы. Соответственно он был подарен как «памятный», а не для того, чтобы им играть.
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19.10.2021 21:47 Ответить
https://www.stopfake.org/ru/pyanyj-poroshenko-podaril-myach-beznogomu-invalidu/ https://www.stopfake.org/ru/pyanyj-poroshenko-podaril-myach-beznogomu-invalidu/

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19.10.2021 21:48 Ответить
Такий подарок Порошенка єто росийский фейк 2015 года.
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19.10.2021 21:47 Ответить
Сейчас нет "безногих"... На сегодня такие технологии и такие протезы, на которых люди покоряют горы, играют в футбол, служат в армии и живут полноценной жизнью...
А вот обыкновенные (!!!) книги для слепых - это действительно уже "уровень 95 квартала"....
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19.10.2021 21:49 Ответить
А куда делись безногие, пробовал кто-нибудь ходить на протезе?
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19.10.2021 22:03 Ответить
Злую шутку устроили бездари...
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19.10.2021 22:25 Ответить
не Порошенко .. а дырявые из дынамы в госпитале на Щорса..
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19.10.2021 21:53 Ответить
Брехливое ты насекомое , так как такого случая с Президентом Порошенко небыло 😡
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19.10.2021 22:06 Ответить
ваш допис, мені нагадав анекдот:
- а правда що Іванов виграв у карти мільон?
- правда, але не мільон, а 1000, не Іванов, а Абрамович, не у карти, а у лотерею і не виграв, а програв.
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20.10.2021 08:24 Ответить
Это похоже на издевательство!
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19.10.2021 21:45 Ответить
Стыдно за Харьковских чиновников...
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19.10.2021 21:45 Ответить
чого ще чекати від холуїв ватних вирощених гепою? Лише тупості байдужості та зневаги!
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19.10.2021 23:19 Ответить
думаю это сделано специально харьковской пидоро-ватой что бы унизить украинцев и Украину..
- эта новость везде уже
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19.10.2021 21:46 Ответить
1. президент подарил часы
2. мяч с расписями игроков подарил футбольный клуб
3. боец не безногий
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19.10.2021 21:55 Ответить
предур тебе уже в верху ответили плохо вы там у подоляка работаете фейкомёты из разряда юзик вёл танк из под Иловайска
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19.10.2021 21:56 Ответить
И у тебя мозги пятый отобрал тоже.
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19.10.2021 21:57 Ответить
Однако, тут необходимо уточнить, что нога у бойца 95 аэромобильной бригады, Дениса Голодюка, хоть и пострадала в бою, но все же, к счастью, на месте благодаря усилиям врачей. Он сам много http://www.gur.mil.gov.ua/ru/content/za-ukrainu-za-ii-voliu.html рассказывал о том , как ее чудом «собрали». Более того, врачи обещают, что он будет крепко стоять на ногах.

Кроме того, Порошенко подарил не мяч, а именные часы, в честь дня рождения Дениса. Он был в тот же день, что и футбольный матч 1/8 финала Лиги Европы. На этот матч Порошенко http://dt.ua/UKRAINE/poroshenko-emociyno-vbolivav-za-kiyivske-dinamo-167388_.html взял с собой бойцов из зоны АТО, которые сейчас проходят лечение в киевском военном госпитале, в качестве почетных гостей.

А мяч стал подарком от «Динамо-Киев». В контексте того, что врачи ожидают выздоровления бойца, все выглядит вполне логично, особенно учитывая, что по словам Петра Порошенка, Денис о таком подарке «давно мечтал». Эти слова президента можно услышать на видео.

https://youtu.be/0c3pQvVZRRY?t=55

И - самое главное - на мяче отчетливо видно автографы. Соответственно он был подарен как «памятный», а не для того, чтобы им играть.
Вот скриншот из этого видео.

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19.10.2021 21:58 Ответить
Беняботику , брись в будку і не патякай 😡
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19.10.2021 23:16 Ответить
Этим чиновникам-импотентам презервативы подарить надо
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19.10.2021 21:46 Ответить
презервативы надо было подарить их родителям.
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19.10.2021 23:00 Ответить
А чим відповіли спортсмени???
Невже промовчали???
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19.10.2021 21:47 Ответить
Чиновники бездушные или безмозглые???!!!
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19.10.2021 21:48 Ответить
друге...
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19.10.2021 21:52 Ответить
безразличные...
им по фиг... более того - подарки готовил какой-нибудь полоумный помощник, который захотел хоть на чем-то сэкономить себе на пепси...
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19.10.2021 22:00 Ответить
хорьки переплюнули даже зебилов и выбрали себе зажопинцев.
лавры лугандона не дают покоя дуракам
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19.10.2021 21:58 Ответить
А вилізло гнид зелено-кацапських ціла кодла !.
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19.10.2021 22:01 Ответить
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19.10.2021 22:04 Ответить
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19.10.2021 22:04 Ответить
многие увидели в этом знак,

особенно те, шо с синагоги
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20.10.2021 01:38 Ответить
Что вы ждали от наших раклов, они за грош удавятся
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19.10.2021 22:07 Ответить
Ні,звичайно у кожному місті є свої закидони і придурки.Але стільки прикацаплених довбойобів,як у Харкові. можно було зустріти тільки у даунєцку і крисятнику.
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19.10.2021 22:07 Ответить
Звучит как анекдот, но мы же живём в Украине, тут возможно все
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19.10.2021 22:07 Ответить
У мене лише одне запитання до харків"ян: ви Гепу поховали з осиковим кілком у його гнилому серці, задля надійності, чи він, таки, вишкрябався з могили ??? Бо я гадав, що тільки таке падло, як він, здатне наперстки крутити та такі дарунки роздавати.
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19.10.2021 22:10 Ответить
Шоб вам, падли, хабарі фальшивими баксами давали!
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19.10.2021 22:28 Ответить
Что подешевле подвернулось, то и подарили... Просто тупо отдали то что в кладовке пылью припадало . Никогда патриции не задавались целью облагодетельствовать плебеев.
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19.10.2021 22:34 Ответить
Вся Украина в одном заголовке.
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19.10.2021 22:35 Ответить
Сегодня по одному из местных тв каналов провели интервью с пресс-секретарём зоопарка, которая поведала о носухах, что передали по обмену из другого зоопарка. То да сё, весло им тут носухам и есть где веселится. А потом старший по вольеру паренёк слегка озадачил, рассказывая более подробно про этих животных. Что мол едят, что дают им. Цитрусовые---лимоны, *****-рины, апельсины, далее киви пошли и виноград. И овощи там тоже. А мясо мол даём говядину и курятину---очень мол любят такое мясо. Может и не в тему текущей новости из Харькова что---но как часто шутили раньше---*Венера не Венера---но что то венерическое есть...*!
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19.10.2021 22:46 Ответить
Уверен на все 100% это сделано НАМЕРЕННО, что бы внести больше хаоса в жизнь и без того ущербных людей. ЗДЕСЬ ДОЛЖНА разбираться ПРОКУРАТУРА и непременно наказать виновных ублюдков. Иначе подобное будет только усугубляться. Такой сабботаж не может и не должен оставться безнаказанным хотя бы потому, что ставит Украину на уровень неандертальцев.😡
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19.10.2021 23:03 Ответить
По ведру фекалий в салоны ихних автомобилей за такое. Преступления как бы нет в таких подарков, за то цинизма полон ушат. Надо бы флеш моб устроить, " даешь по ушату говна, каждому опзжисту и им подобным"
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19.10.2021 23:15 Ответить
А разве кто-то ожидал от харьковского ворья адекватных подарков, а не оскорбительного, никчемного дерьма? Нет слов....
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19.10.2021 23:27 Ответить
"Паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал".
Идиоты, мля..
С таким же успехом этим чинушам можно ампутировать руки и предлагать им брать взятки налом. Интересно было бы понаблюдать, как они бабло зубами бы хватали.
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19.10.2021 23:49 Ответить
в городе скоро выборы. Чувствуете их запах?)))
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19.10.2021 23:52 Ответить
Запах не відчуваю. А сморід - так і тхне. Підходишь до метро - харі тереха, жопкіна, ще якоїсь пітвори з партії шарія. Цьому мотлоху - тілька на площі Свободи, на ліхтарях вісити, щоб ворони дзьобали.
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20.10.2021 10:22 Ответить
 
 