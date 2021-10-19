Харьковские чиновники подарили незрячим паралимпийцам книги и билеты в зоопарк

Книги - обычные, а не напечатанные шрифтом Брайля. Прочитать их паралимпийцы не смогут.

Об этом рассказала в Фейсбуке чемпионка Паралимпийских игр в Токио Марина Литовченко, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, подарки паралимпийцы получили на встрече с и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым.

"Паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал", - написала Литовченко.

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Другие местные чиновники - и.о. главы Харьковской ОГА Александр Скакун и глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко - вручили спортсменам цветы и пауэр-банки. "Power Bank - это же источник энергии, нам - паралимпийцам - она очень понадобится...", - иронизирует Литовченко.

Паралимпийка подчеркнула, что спортсмены нуждаются в других подарках.

"Со здоровьем все прекрасно, значит, им не нужна реабилитация после игр, им не нужны на это финансовые средства и прочее… Да и в отдыхе они не нуждаются, ведь вообще "не парятся" на Паралимпийских Играх… Просто хочется рыдать от такого "прекрасного" отношения и поддержки города", - подытожила она.

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Напомним, 5 сентября сборная Украины завершила выступления на Паралимпиаде-2020.

Всего в активе Украины на Паралимпиаде-2020 98 наград: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых медалей. Страна занимает шестое место в медальном зачете и пятое - по количеству наград.