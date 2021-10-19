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Новини
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Приватний "Харківгаз" відрізав село на Харківщині від газу - СБУ відкрила справу

Приватний

СБУ досліджує обставини, за яких АТ "Харківгаз" відключило газопостачання у селі Благодатне Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За наявною інформацією, посадовці цієї приватної компанії вимагали додаткові гроші від споживачів, безпідставно "прикриваючись" Президентом та керівництвом держави. Таким чином, вони підбурювали людей до масових акцій протесту, що могло дестабілізувати ситуацію в регіоні", - говориться в повідомленні.

За інформацією СБУ, посадовці АТ "Харківгаз" залишили без газу ціле село на початку жовтня. Це відбулося під виглядом ремонтних робіт.

Одразу після відключення, мешканцям села висунули вимогу: підписати додаткову угоду на ще одну, неіснуючу раніше послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем. Таким чином, платіжка для кожної сім'ї мала б зрости на 1200-1800 гривень на рік.

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Представники АТ "Харківгаз" відмовлялись подавати газ до населеного пункту без того, щоб кожен мешканець села підписав цей договір.

"При цьому керівництво "Харківгазу" заявило що їхня компанія не має жодного відношення до підняття цін на газ, а винні в цьому Президент та керівництво держави. Це спричинило численні акції протесту місцевих жителів та перекриття автошляхів", - додали в повідомленні.

Таким чином, у співробітників газової компанії вбачаються окремі ознаки дій, передбачених ст. 109 Кримінального Кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Після втручання правоохоронців та місцевої влади, газопостачання в село відновили 17 жовтня.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці вивчають всі обставини цієї ситуації.

Акціонерне товариство "Харківгаз" на 95,5% є приватною компанією, яка самостійно формує ціни на свої послуги.

Автор: 

газ (10479) СБУ (12912) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+25
Рыги отключили населению газ? А население голосует за рыгов... стокгольмский синдром.
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19.10.2021 22:07
+12
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19.10.2021 22:24
+11
маланское ноу-хау.
Тебе продают газ по 17 грн, а ты имеешь полное право продать его не дороже 8,50, - благодаря заботе президента и правительства.
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19.10.2021 22:20
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Рыги отключили населению газ? А население голосует за рыгов... стокгольмский синдром.
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19.10.2021 22:07 Відповісти
Это не чат, здесь крики вора - "Держи вора!" не проходят. Прежде чем хамить, задавайте уточняющие вопросы, иначе от Ваших фраз останутся одни крестики.
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19.10.2021 23:25 Відповісти
Вы решили с модератором "поиграть"?
Что ж, удачи.
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19.10.2021 23:44 Відповісти
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19.10.2021 22:07 Відповісти
чёрт как есть
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19.10.2021 22:26 Відповісти
Рожек только не хватает, и вот вам - вылитый чёрт!!!
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19.10.2021 22:37 Відповісти
Да какой там чёрт. Даже не елс. Так, анчутка обрезанная.
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19.10.2021 22:52 Відповісти
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20.10.2021 08:53 Відповісти
руководство "Харьковгаза" заявило, что их компания не имеет никакого отношения к поднятию цен на газ, а виновны в этом Президент и руководство государства Источник:
от жеж цуки))) Бубочка ж нивчом нивиноват
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19.10.2021 22:08 Відповісти
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19.10.2021 22:24 Відповісти
как раз "зубожинню" и скажите спасибо за приход Бубочки
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20.10.2021 10:56 Відповісти
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19.10.2021 22:55 Відповісти
месть Фирташа будет холодной и именно в мороз..
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19.10.2021 22:10 Відповісти
что значит "самостоятельно формируют цены"?
вы в своем уме - до сих пор в стране цены на энергоносители можно взять с потолка?
офигеть новость.
я не там работаю..
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19.10.2021 22:13 Відповісти
маланское ноу-хау.
Тебе продают газ по 17 грн, а ты имеешь полное право продать его не дороже 8,50, - благодаря заботе президента и правительства.
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19.10.2021 22:20 Відповісти
Прямо как в сказке

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19.10.2021 22:14 Відповісти
Заговор раскрыли. Хотели Бубочку свергнуть? Заговор и свержение Осла? Лейтенант Боканов твердо стоит на защите ослячего правления и своих денюг!
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19.10.2021 22:16 Відповісти
Не уж то был замечен Порошенко с газовой горелкой ?
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19.10.2021 22:18 Відповісти
Да. Резал трубу.
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19.10.2021 22:20 Відповісти
Да достали вы своим Порошенко, кроме него нечего больше писать, ну прям как малые дети.
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19.10.2021 22:42 Відповісти
Ну так с президента берём пример, он без упоминания про Порошенко выступить не может
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19.10.2021 22:44 Відповісти
Скоморох поднял цены, а виновен местный газ, да еще и по статье свержения власти? Зебилы, вы помните 1937 и что тогда было? А было то, что миллионы людей были реабилитированы. В 50-х и позже. Но это произошло толькочерез 20 лет.
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19.10.2021 22:17 Відповісти
Нормальная история, выбирать поставщика. В Германии не только газа, но и электроэнергии, и других услуг есть првоа выбора.
А этого "поставщика" под суд. Суд накажет справедливо, народ не будет прибегать к суду Лiнча. А нет- так и "суда" нет.
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19.10.2021 22:18 Відповісти
право
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19.10.2021 22:19 Відповісти
Какой «под суд» ? )))
Ни суда не будет ,ни линча не будет
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19.10.2021 22:23 Відповісти
Ага,,,(;
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19.10.2021 22:24 Відповісти
Так з рабами й треба
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19.10.2021 22:25 Відповісти
"хуже не будет"
"хоть паржом"
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19.10.2021 22:26 Відповісти
А все деньги уплаченные этому Харьковгазу идут на Кипр в офшор
А что-поцЗеденту можно а им нельзя??
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19.10.2021 22:32 Відповісти
офис. платежка за газ

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19.10.2021 22:35 Відповісти
Рыгоанал фирташ скупил все облгазы и теперь обрезает газ населению. Дальше будут резать свет населению олигархические облэнерго ахметки и бени. Давай бубочка, покажи народу как ты борешься с кровожадными олигархами.
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19.10.2021 22:38 Відповісти
ага) и не будут поставлять электроэнергию, чтобы зарабатывать денюжку
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19.10.2021 22:54 Відповісти
Ну так это же зебил)))) Какой с него спрос)))
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20.10.2021 02:45 Відповісти
Чтобы запугивать и ставить народ в позу, а затем как результат заставлять платить столько сколько хочет олигарх.
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20.10.2021 07:31 Відповісти
уся енергетика повинна бути націоналізована...ніяких приватних облгазів та обленерго. максимум для приватного сектору це вітряки і сонячні електростанції та роздрібна торгівля бензином\солярою.
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19.10.2021 22:48 Відповісти
забудь уже за камунизм. должна быть конкуренция, а не искусственные монополии. пустить сюда европейских поставщиков и все очень быстро придет в норму. вся эта клика просто тупо разорится, потому что в условиях рынка работать не умеют
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19.10.2021 22:55 Відповісти
Це ні комунізм. Це нагальна необхідність, так як в умовах монопольного володіння ЛЕП та трубопроводами вони повинні бути націоналізовані, з виплатою сьогоднішнім власникам тієі самої суми грошей, за що держава їх колись продала.

Європейських? Це не меркальських? А може мадьярських?

Ну зрозумійте вже, що по газу ринку бути неможе, бо це тільки політика та спекуляції. Немає і ринку нафти, з тієї же причини.
І не може бути ринку землі, бо земля не є товаром, так як її неможлово виробити людям, бо це підвласно ліше Богу.
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19.10.2021 23:02 Відповісти
у Вашій пропозиції закладено нереальні умови...хто кого кудись пустить? і до чого тут комунізм? по цим геніяльним пройдисвітам плаче вже не ринок, а стадіон у Сантьяго.
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19.10.2021 23:08 Відповісти
Все "ОБЛЭНЕРГОГОВНОГАЗЫ" ПРИНАДЛЕЖАТ ЧАСТНЫМ РУКАМ АХМЕТОВЫХ, ПРОЧИХ РЫГОВ И ИХ ПОПЕРЕДНИКОВ И ПОСЛЕДНИКОВ... КАКОГОХЕРА ЭТА МРАЗЬ ДИКТУЕТ СВОИ УСЛОВИЯ ( когда 8 лет войны)? А бидло смотрит и слушает всяких Мурлаевых и Попку-Добкина. Путинские говновойска не несут такой угрозы, как падаль внутри Украины.
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19.10.2021 23:00 Відповісти
Ну по перше. Ні всі облгази. У Закарпатті облгаз знаходиться в управлінні облради.
А ось практично усі інши облгази знаходяться в управлінні Фірташа.
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19.10.2021 23:04 Відповісти
Здається це "творчий розвиток бізнесу". Шо зелохи, хіба нє?
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19.10.2021 23:20 Відповісти
Ты бааа, отключили газ. А вот на даче у меня, в Молодовой , что под Старым Салтовом, и газа того отродясь не было. Живут люди себе без газа. Дровами топят. Щепки летят.
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20.10.2021 05:58 Відповісти
Така ситуація скрізь. За газ, доставку, лічильник, абонентське обслуговування, інфляційна складова, за нормальні умови...
Кожен місяць нова графа в платіжці.
І з цих пейсатих знущань народ мовчить.
Сподіваюсь вся шобла, яка 30 років при владі- рано чи пізно буде на стовбах розвішана
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20.10.2021 09:26 Відповісти
Акционерное общество "Харьковгаз" на 95,5% является частной компанией, которая самостоятельно формирует цены на свои услуги

И какие после этого претензии?
Капитализм все хотели?
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20.10.2021 09:35 Відповісти
ну скорее всего феодализм, с вспыхивающими местами восстаниями рабов
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20.10.2021 11:00 Відповісти
Майже усі облгази захоплені групою росукренерго, тобто хвірташем та його поплічниками. І що цікаво, всі платежі йдуть на офшорні рахунки. Цю схему збудували ще в часи чивокуня, але ані свиночолий, ані зелайно палець об палець не вдарили, щоб знищити систему яка знекровлює українську економіку.
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20.10.2021 13:42 Відповісти
 
 