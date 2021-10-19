Приватний "Харківгаз" відрізав село на Харківщині від газу - СБУ відкрила справу
СБУ досліджує обставини, за яких АТ "Харківгаз" відключило газопостачання у селі Благодатне Харківської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"За наявною інформацією, посадовці цієї приватної компанії вимагали додаткові гроші від споживачів, безпідставно "прикриваючись" Президентом та керівництвом держави. Таким чином, вони підбурювали людей до масових акцій протесту, що могло дестабілізувати ситуацію в регіоні", - говориться в повідомленні.
За інформацією СБУ, посадовці АТ "Харківгаз" залишили без газу ціле село на початку жовтня. Це відбулося під виглядом ремонтних робіт.
Одразу після відключення, мешканцям села висунули вимогу: підписати додаткову угоду на ще одну, неіснуючу раніше послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем. Таким чином, платіжка для кожної сім'ї мала б зрости на 1200-1800 гривень на рік.
Представники АТ "Харківгаз" відмовлялись подавати газ до населеного пункту без того, щоб кожен мешканець села підписав цей договір.
"При цьому керівництво "Харківгазу" заявило що їхня компанія не має жодного відношення до підняття цін на газ, а винні в цьому Президент та керівництво держави. Це спричинило численні акції протесту місцевих жителів та перекриття автошляхів", - додали в повідомленні.
Таким чином, у співробітників газової компанії вбачаються окремі ознаки дій, передбачених ст. 109 Кримінального Кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.
Після втручання правоохоронців та місцевої влади, газопостачання в село відновили 17 жовтня.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці вивчають всі обставини цієї ситуації.
Акціонерне товариство "Харківгаз" на 95,5% є приватною компанією, яка самостійно формує ціни на свої послуги.
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Что ж, удачи.
от жеж цуки))) Бубочка ж нивчом нивиноват
вы в своем уме - до сих пор в стране цены на энергоносители можно взять с потолка?
офигеть новость.
я не там работаю..
Тебе продают газ по 17 грн, а ты имеешь полное право продать его не дороже 8,50, - благодаря заботе президента и правительства.
А этого "поставщика" под суд. Суд накажет справедливо, народ не будет прибегать к суду Лiнча. А нет- так и "суда" нет.
Ни суда не будет ,ни линча не будет
"хоть паржом"
А что-поцЗеденту можно а им нельзя??
Європейських? Це не меркальських? А може мадьярських?
Ну зрозумійте вже, що по газу ринку бути неможе, бо це тільки політика та спекуляції. Немає і ринку нафти, з тієї же причини.
І не може бути ринку землі, бо земля не є товаром, так як її неможлово виробити людям, бо це підвласно ліше Богу.
А ось практично усі інши облгази знаходяться в управлінні Фірташа.
Кожен місяць нова графа в платіжці.
І з цих пейсатих знущань народ мовчить.
Сподіваюсь вся шобла, яка 30 років при владі- рано чи пізно буде на стовбах розвішана
И какие после этого претензии?
Капитализм все хотели?