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Частный "Харьковгаз" отрезал село на Харьковщине от газа - СБУ открыла дело

Частный

СБУ выясняет обстоятельства, при которых АО "Харьковгаз" отключило газоснабжение в селе Благодатное Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По имеющейся информации, должностные лица этой частной компании требовали дополнительные деньги от потребителей, безосновательно "прикрываясь" президентом и руководством государства. Таким образом, они подстрекали людей к массовым акциям протеста, что могло дестабилизировать ситуацию в регионе", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, должностные лица АО "Харьковгаз" оставили без газа целое село в начале октября. Это произошло под видом ремонтных работ.

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Сразу после отключения жителям села выдвинули требование: подписать дополнительное соглашение на еще одну, несуществующую ранее услугу, по обслуживанию внутридомовых систем. Таким образом, платежка для каждой семьи должна была вырасти на 1200-1800 гривен в год.

Представители АО "Харьковгаз" отказывались подводить газ к населенному пункту, пока каждый житель села не подпишет этот договор.

"При этом руководство "Харьковгаза" заявило, что их компания не имеет никакого отношения к поднятию цен на газ, а виновны в этом Президент и руководство государства. Это привело к многочисленным акциям протеста местных жителей и перекрытию автодорог", - добавили в сообщении.

Таким образом, у сотрудников газовой компании усматриваются отдельные признаки действий, предусмотренных ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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После вмешательства правоохранительных органов и местной власти газоснабжение в село восстановили 17 октября.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители изучают все обстоятельства этой ситуации.

Акционерное общество "Харьковгаз" на 95,5% является частной компанией, которая самостоятельно формирует цены на свои услуги.

Автор: 

Газ (10236) СБУ (19980) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+25
Рыги отключили населению газ? А население голосует за рыгов... стокгольмский синдром.
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19.10.2021 22:07
+12
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19.10.2021 22:24
+11
маланское ноу-хау.
Тебе продают газ по 17 грн, а ты имеешь полное право продать его не дороже 8,50, - благодаря заботе президента и правительства.
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19.10.2021 22:20
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Рыги отключили населению газ? А население голосует за рыгов... стокгольмский синдром.
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19.10.2021 22:07 Ответить
Это не чат, здесь крики вора - "Держи вора!" не проходят. Прежде чем хамить, задавайте уточняющие вопросы, иначе от Ваших фраз останутся одни крестики.
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19.10.2021 23:25 Ответить
Вы решили с модератором "поиграть"?
Что ж, удачи.
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19.10.2021 23:44 Ответить
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19.10.2021 22:07 Ответить
чёрт как есть
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19.10.2021 22:26 Ответить
Рожек только не хватает, и вот вам - вылитый чёрт!!!
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19.10.2021 22:37 Ответить
Да какой там чёрт. Даже не елс. Так, анчутка обрезанная.
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19.10.2021 22:52 Ответить
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20.10.2021 08:53 Ответить
руководство "Харьковгаза" заявило, что их компания не имеет никакого отношения к поднятию цен на газ, а виновны в этом Президент и руководство государства Источник:
от жеж цуки))) Бубочка ж нивчом нивиноват
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19.10.2021 22:08 Ответить
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19.10.2021 22:24 Ответить
как раз "зубожинню" и скажите спасибо за приход Бубочки
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20.10.2021 10:56 Ответить
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19.10.2021 22:55 Ответить
месть Фирташа будет холодной и именно в мороз..
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19.10.2021 22:10 Ответить
что значит "самостоятельно формируют цены"?
вы в своем уме - до сих пор в стране цены на энергоносители можно взять с потолка?
офигеть новость.
я не там работаю..
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19.10.2021 22:13 Ответить
маланское ноу-хау.
Тебе продают газ по 17 грн, а ты имеешь полное право продать его не дороже 8,50, - благодаря заботе президента и правительства.
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19.10.2021 22:20 Ответить
Прямо как в сказке

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19.10.2021 22:14 Ответить
Заговор раскрыли. Хотели Бубочку свергнуть? Заговор и свержение Осла? Лейтенант Боканов твердо стоит на защите ослячего правления и своих денюг!
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19.10.2021 22:16 Ответить
Не уж то был замечен Порошенко с газовой горелкой ?
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19.10.2021 22:18 Ответить
Да. Резал трубу.
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19.10.2021 22:20 Ответить
Да достали вы своим Порошенко, кроме него нечего больше писать, ну прям как малые дети.
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19.10.2021 22:42 Ответить
Ну так с президента берём пример, он без упоминания про Порошенко выступить не может
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19.10.2021 22:44 Ответить
Скоморох поднял цены, а виновен местный газ, да еще и по статье свержения власти? Зебилы, вы помните 1937 и что тогда было? А было то, что миллионы людей были реабилитированы. В 50-х и позже. Но это произошло толькочерез 20 лет.
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19.10.2021 22:17 Ответить
Нормальная история, выбирать поставщика. В Германии не только газа, но и электроэнергии, и других услуг есть првоа выбора.
А этого "поставщика" под суд. Суд накажет справедливо, народ не будет прибегать к суду Лiнча. А нет- так и "суда" нет.
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19.10.2021 22:18 Ответить
право
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19.10.2021 22:19 Ответить
Какой «под суд» ? )))
Ни суда не будет ,ни линча не будет
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19.10.2021 22:23 Ответить
Ага,,,(;
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19.10.2021 22:24 Ответить
Так з рабами й треба
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19.10.2021 22:25 Ответить
"хуже не будет"
"хоть паржом"
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19.10.2021 22:26 Ответить
А все деньги уплаченные этому Харьковгазу идут на Кипр в офшор
А что-поцЗеденту можно а им нельзя??
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19.10.2021 22:32 Ответить
офис. платежка за газ

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19.10.2021 22:35 Ответить
Рыгоанал фирташ скупил все облгазы и теперь обрезает газ населению. Дальше будут резать свет населению олигархические облэнерго ахметки и бени. Давай бубочка, покажи народу как ты борешься с кровожадными олигархами.
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19.10.2021 22:38 Ответить
ага) и не будут поставлять электроэнергию, чтобы зарабатывать денюжку
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19.10.2021 22:54 Ответить
Ну так это же зебил)))) Какой с него спрос)))
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20.10.2021 02:45 Ответить
Чтобы запугивать и ставить народ в позу, а затем как результат заставлять платить столько сколько хочет олигарх.
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20.10.2021 07:31 Ответить
уся енергетика повинна бути націоналізована...ніяких приватних облгазів та обленерго. максимум для приватного сектору це вітряки і сонячні електростанції та роздрібна торгівля бензином\солярою.
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19.10.2021 22:48 Ответить
забудь уже за камунизм. должна быть конкуренция, а не искусственные монополии. пустить сюда европейских поставщиков и все очень быстро придет в норму. вся эта клика просто тупо разорится, потому что в условиях рынка работать не умеют
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19.10.2021 22:55 Ответить
Це ні комунізм. Це нагальна необхідність, так як в умовах монопольного володіння ЛЕП та трубопроводами вони повинні бути націоналізовані, з виплатою сьогоднішнім власникам тієі самої суми грошей, за що держава їх колись продала.

Європейських? Це не меркальських? А може мадьярських?

Ну зрозумійте вже, що по газу ринку бути неможе, бо це тільки політика та спекуляції. Немає і ринку нафти, з тієї же причини.
І не може бути ринку землі, бо земля не є товаром, так як її неможлово виробити людям, бо це підвласно ліше Богу.
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19.10.2021 23:02 Ответить
у Вашій пропозиції закладено нереальні умови...хто кого кудись пустить? і до чого тут комунізм? по цим геніяльним пройдисвітам плаче вже не ринок, а стадіон у Сантьяго.
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19.10.2021 23:08 Ответить
Все "ОБЛЭНЕРГОГОВНОГАЗЫ" ПРИНАДЛЕЖАТ ЧАСТНЫМ РУКАМ АХМЕТОВЫХ, ПРОЧИХ РЫГОВ И ИХ ПОПЕРЕДНИКОВ И ПОСЛЕДНИКОВ... КАКОГОХЕРА ЭТА МРАЗЬ ДИКТУЕТ СВОИ УСЛОВИЯ ( когда 8 лет войны)? А бидло смотрит и слушает всяких Мурлаевых и Попку-Добкина. Путинские говновойска не несут такой угрозы, как падаль внутри Украины.
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19.10.2021 23:00 Ответить
Ну по перше. Ні всі облгази. У Закарпатті облгаз знаходиться в управлінні облради.
А ось практично усі інши облгази знаходяться в управлінні Фірташа.
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19.10.2021 23:04 Ответить
Здається це "творчий розвиток бізнесу". Шо зелохи, хіба нє?
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19.10.2021 23:20 Ответить
Ты бааа, отключили газ. А вот на даче у меня, в Молодовой , что под Старым Салтовом, и газа того отродясь не было. Живут люди себе без газа. Дровами топят. Щепки летят.
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20.10.2021 05:58 Ответить
Така ситуація скрізь. За газ, доставку, лічильник, абонентське обслуговування, інфляційна складова, за нормальні умови...
Кожен місяць нова графа в платіжці.
І з цих пейсатих знущань народ мовчить.
Сподіваюсь вся шобла, яка 30 років при владі- рано чи пізно буде на стовбах розвішана
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20.10.2021 09:26 Ответить
Акционерное общество "Харьковгаз" на 95,5% является частной компанией, которая самостоятельно формирует цены на свои услуги

И какие после этого претензии?
Капитализм все хотели?
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20.10.2021 09:35 Ответить
ну скорее всего феодализм, с вспыхивающими местами восстаниями рабов
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20.10.2021 11:00 Ответить
Майже усі облгази захоплені групою росукренерго, тобто хвірташем та його поплічниками. І що цікаво, всі платежі йдуть на офшорні рахунки. Цю схему збудували ще в часи чивокуня, але ані свиночолий, ані зелайно палець об палець не вдарили, щоб знищити систему яка знекровлює українську економіку.
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20.10.2021 13:42 Ответить
 
 