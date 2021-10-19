Частный "Харьковгаз" отрезал село на Харьковщине от газа - СБУ открыла дело

СБУ выясняет обстоятельства, при которых АО "Харьковгаз" отключило газоснабжение в селе Благодатное Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По имеющейся информации, должностные лица этой частной компании требовали дополнительные деньги от потребителей, безосновательно "прикрываясь" президентом и руководством государства. Таким образом, они подстрекали людей к массовым акциям протеста, что могло дестабилизировать ситуацию в регионе", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, должностные лица АО "Харьковгаз" оставили без газа целое село в начале октября. Это произошло под видом ремонтных работ.

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Сразу после отключения жителям села выдвинули требование: подписать дополнительное соглашение на еще одну, несуществующую ранее услугу, по обслуживанию внутридомовых систем. Таким образом, платежка для каждой семьи должна была вырасти на 1200-1800 гривен в год.

Представители АО "Харьковгаз" отказывались подводить газ к населенному пункту, пока каждый житель села не подпишет этот договор.

"При этом руководство "Харьковгаза" заявило, что их компания не имеет никакого отношения к поднятию цен на газ, а виновны в этом Президент и руководство государства. Это привело к многочисленным акциям протеста местных жителей и перекрытию автодорог", - добавили в сообщении.

Таким образом, у сотрудников газовой компании усматриваются отдельные признаки действий, предусмотренных ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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После вмешательства правоохранительных органов и местной власти газоснабжение в село восстановили 17 октября.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители изучают все обстоятельства этой ситуации.

Акционерное общество "Харьковгаз" на 95,5% является частной компанией, которая самостоятельно формирует цены на свои услуги.