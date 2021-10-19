Українські плавці відмовилися їхати на чемпіонат Європи в Росію
На початку листопада у російському місті Казань відбудеться чемпіонат Європи з плавання на короткій воді. Збірна України прийняла рішення на участь у даних змаганнях через відмову плавців їхати в РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За словами президента Федерації плавання Андрія Власкова, попередньо участь України на чемпіонаті Європи з плавання планувалася в обмеженій кількості спортсменів. Очікувалося, що на змаганнях виступить 2-разовий олімпійський призер Токіо-2020 Михайло Романчук, а також півфіналіст Олімпіади-2020 Владислав Бухов.
Проте на початку жовтня і Романчук, і Бухов повідомили федерації плавання України, що не будуть брати участі в чемпіонаті Європи. Зрештою, федерація вирішила взагалі відмовитися від поїздки в Росію на турнір.
"Ми планували брати участь у цих змаганнях, але обмеженою командою, тобто з тих [спортсменів], які можуть боротись за медалі. Планувалось, що на чемпіонат Європи поїде призер Олімпійських ігор Михайло Романчук, а також півфіналіст Владислав Бухов. Але кілька тижнів тому Романчук з особистих причини відмовився він участі в чемпіонаті. Так само зробив і Бухов", - повідомив Власков.
Причину такого скороченого складу команди для участі в Євро президент федерації плавання України пояснив необхідністю фінансування української делегації. Власков звернув увагу на те, що оскільки змагання проводяться в Росії, державою вони не фінансуються.
Водночас очільник федерації запевнив, що жодних очок Україна не втрачає, відмовляючись від виступу на Євро. Окрім того, на початку грудня відбудеться чемпіонат світу, і українські плавці зосередять підготовку саме на цьому турнірі.
"Ми не втрачаємо ніяких очок, ніяких преференцій у цьому чемпіонаті немає. Але якби були медалі, для України це було б дуже добре. Також на початку грудня буде чемпіонат світу в Абу-Дабі. Ці змагання проходять майже одночасно і готуватись до них – це непросто. Тим більше після Олімпійських ігор. Тут уже накладається проблема формування календаря міжнародних заходів. Тому через комплекс цих причин Тренерська рада, особисті тренери й самі спортсмени вирішили сконцентруватись на чомусь одному та не їхати в Росію саме на цей чемпіонат".
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Вдруг закапало с конца,
Ах ты ж, гад, Медведев Дима, -
Заразил *****, вестимо!
А с учётом боевых действий - это просто неприемлемо.
И откуда в Казани Европа ?
Власков обратил внимание на то, что поскольку соревнования проводятся в России, государством они не финансируются Источник: