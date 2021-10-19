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Новини
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Українські плавці відмовилися їхати на чемпіонат Європи в Росію

Українські плавці відмовилися їхати на чемпіонат Європи в Росію

На початку листопада у російському місті Казань відбудеться чемпіонат Європи з плавання на короткій воді. Збірна України прийняла рішення на участь у даних змаганнях через відмову плавців їхати в РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами президента Федерації плавання Андрія Власкова, попередньо участь України на чемпіонаті Європи з плавання планувалася в обмеженій кількості спортсменів. Очікувалося, що на змаганнях виступить 2-разовий олімпійський призер Токіо-2020 Михайло Романчук, а також півфіналіст Олімпіади-2020 Владислав Бухов.

Проте на початку жовтня і Романчук, і Бухов повідомили федерації плавання України, що не будуть брати участі в чемпіонаті Європи. Зрештою, федерація вирішила взагалі відмовитися від поїздки в Росію на турнір.

"Ми планували брати участь у цих змаганнях, але обмеженою командою, тобто з тих [спортсменів], які можуть боротись за медалі. Планувалось, що на чемпіонат Європи поїде призер Олімпійських ігор Михайло Романчук, а також півфіналіст Владислав Бухов. Але кілька тижнів тому Романчук з особистих причини відмовився він участі в чемпіонаті. Так само зробив і Бухов", - повідомив Власков.

Читайте також: Українські плавці здобули золото, срібло і бронзу на Паралімпіаді-2020 у Токіо

Причину такого скороченого складу команди для участі в Євро президент федерації плавання України пояснив необхідністю фінансування української делегації. Власков звернув увагу на те, що оскільки змагання проводяться в Росії, державою вони не фінансуються.

Водночас очільник федерації запевнив, що жодних очок Україна не втрачає, відмовляючись від виступу на Євро. Окрім того, на початку грудня відбудеться чемпіонат світу, і українські плавці зосередять підготовку саме на цьому турнірі.

"Ми не втрачаємо ніяких очок, ніяких преференцій у цьому чемпіонаті немає. Але якби були медалі, для України це було б дуже добре. Також на початку грудня буде чемпіонат світу в Абу-Дабі. Ці змагання проходять майже одночасно і готуватись до них – це непросто. Тим більше після Олімпійських ігор. Тут уже накладається проблема формування календаря міжнародних заходів. Тому через комплекс цих причин Тренерська рада, особисті тренери й самі спортсмени вирішили сконцентруватись на чомусь одному та не їхати в Росію саме на цей чемпіонат".

Автор: 

плавання (84) спорт (1627) Романчук Михайло (13)


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Топ коментарі
+26
какой .удак проводит чемпионат Европы по плаванию на росии???
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19.10.2021 23:29
+14
Браво украинским пловцам... Поступок заслуживает уважения и всяческих похвал...
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19.10.2021 23:30
+6
У кремлевского пловца
Вдруг закапало с конца,
Ах ты ж, гад, Медведев Дима, -
Заразил *****, вестимо!



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19.10.2021 23:42
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какой .удак проводит чемпионат Европы по плаванию на росии???
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19.10.2021 23:29 Відповісти
Газпромовское бабло решает. Им и мундиаль доверили и многие другие спортивные мероприятия...
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19.10.2021 23:32 Відповісти
У кремлевского пловца
Вдруг закапало с конца,
Ах ты ж, гад, Медведев Дима, -
Заразил *****, вестимо!



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19.10.2021 23:42 Відповісти
Рядом с Медведевым всплывает большое пятно спермы. Путин спрашивает: "Ты что, кончил?" Медведев отвечает: "Нет, просто пёрнул".
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19.10.2021 23:51 Відповісти
ума хватило только на баян?
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20.10.2021 19:43 Відповісти
гей геєв, баян порвуть, як вашого х..ла будуть закопувати, а це твоя буденність. сиди рівно на бутилці.
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20.10.2021 20:27 Відповісти
Власков обратил внимание на то, что поскольку соревнования проводятся в России, государством они не финансируются Источник:
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19.10.2021 23:35 Відповісти
Ну и правильно, что не финансируются. Чем еще можно стимулировать этих "спорт вне политики" вспомнить о том, что они граждане государства, которое не может быть вне политики...
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19.10.2021 23:48 Відповісти
так тодi стає зрозумiлою iхня вiдмова "по личным причинам" - манi з власних карманiв трeба брати
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19.10.2021 23:53 Відповісти
Просто Бех Романчука не пустила в рашу!
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20.10.2021 06:07 Відповісти
Браво украинским пловцам... Поступок заслуживает уважения и всяческих похвал...
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19.10.2021 23:30 Відповісти
Власков обратил внимание на то, что поскольку соревнования проводятся в России, государством они не финансируются Источник:
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19.10.2021 23:34 Відповісти
це ти так думаєш, а взагалі посрати
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20.10.2021 20:30 Відповісти
Честь и хвала таким спортсменам! 🇺🇦🇺🇦
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19.10.2021 23:33 Відповісти
Власков обратил внимание на то, что поскольку соревнования проводятся в России, государством они не финансируются Источник:
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19.10.2021 23:34 Відповісти
А 10 раз слабо ?
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19.10.2021 23:39 Відповісти
тобi i 10 мало. тобi ж русский сдeлал мозг узкiм
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19.10.2021 23:43 Відповісти
Министр-слуга народа Коломойского - украинских пловцов не поймёт: Министр спорта Гутцайт о российских спортсменах: Общаюсь. Вор-интернационалист: Новый министр спорта фигурирует в уголовном деле о краже миллионов 08.03.2020.
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19.10.2021 23:40 Відповісти
респект, дякую за позицію, молодці!
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19.10.2021 23:42 Відповісти
ось i вся позицiя."Власков обратил внимание на то, что поскольку соревнования проводятся в России, государством они не финансируются. Источник:
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19.10.2021 23:44 Відповісти
Тебе смотрю , не сильно расширил..
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19.10.2021 23:50 Відповісти
так твiй просто нe окучує. у тeбe ж вiн узкiй
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19.10.2021 23:57 Відповісти
Чемпионат в Казани - это само по себе уже смешно.
А с учётом боевых действий - это просто неприемлемо.
И откуда в Казани Европа ?
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19.10.2021 23:55 Відповісти
двоечник,иди в школу и учи где Европа и граница с Азией.А лучше объясни каким боком Израиль играет в футбол и другое за Европу.И какие боевые действия в Казани или её окресностях?
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20.10.2021 19:52 Відповісти
УКРАЇНСЬКІ спортсмени!
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19.10.2021 23:55 Відповісти
Власков обратил внимание на то, что поскольку соревнования проводятся в России, государством они не финансируются. Источник:
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19.10.2021 23:58 Відповісти
Красавчики. В говне плавать не годится.
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20.10.2021 00:14 Відповісти
є зрозумiлою iхня вiдмова "по личным причинам" - манi з власних карманiв трeба брати
Власков обратил внимание на то, что поскольку соревнования проводятся в России, государством они не финансируются Источник:
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20.10.2021 00:20 Відповісти
Угомонить,ботва.
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20.10.2021 00:25 Відповісти
организаторьі ЧЕ по плаванию отгребли хорошое бабло как то чтоб чемпионат мира по футболу проходил на МосковсЧине (MoskovsChina) -/ обращаю внимание на то что наши журналюги пишушие па масковски часто наши регионьі назьівают например " Одесчина (OdesChina) для англомовного уха сльішиться Одеса китайская. Не пишите и не распространяйте через рус.яз китайский норатив. пож-ста вашу мать.
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20.10.2021 00:22 Відповісти
Как все ето уже з***ло. Какое отношение Рашка имеет к Европе, что там проводят чемпионат Европы? Вы бы еще в Северной Корее чемпионат Европы провели.
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20.10.2021 00:31 Відповісти
А вообще молодцы наши пловцы. Уже победители. Ето вам не те придурки которые ездили на Рашку во время войны, мол война войной а спорт вне политики, а потом хвастались медалями которые хотелось в глотку им запихать.
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20.10.2021 00:35 Відповісти
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20.10.2021 00:51 Відповісти
Як це Зел...кий порушив свої принципи: какаразніца,что кто-то дразнится!
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20.10.2021 01:06 Відповісти
Непонимаю этого и никогда не пойму - ехать надо или не проводить чемпионат вовсе. Уже из-за этого пострадала наша сборная по пляжному футболу. Политика политикой, а спорт должен развиваться. Почему должны спортсмены страдать из-за этого?
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20.10.2021 05:13 Відповісти
Просто нада пєрєстать влаштовувати чемпіонати в говно-країнах . Є ж багато нормальних країн . Для чого обирати самі заригані типу рашки.
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20.10.2021 07:16 Відповісти
Підтримую!! .
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20.10.2021 08:48 Відповісти
Ну и правильно ,в росию, могут ехать только идиоты , в любой момент ,там могут найти наркотики а потом если не повезёт, https://novayagazeta.ru/articles/2021/10/11/razrabotchiki-18
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20.10.2021 09:00 Відповісти
Ну,мабуть,не у російському місті Казань, а у татарському,яке є поки що, під протекторатом ********** і це по-перше; по-друге: абсолютно вірне рішення прийняли українські спортсмени відмовившись від участі у тих змаганнях: нєфіг кацапів удостоювати такої честі, не заслужили, нехай у своїх смердючих калабанях із ****** змагаються.
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20.10.2021 09:07 Відповісти
...И правильно...
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20.10.2021 09:07 Відповісти
Идиоты,@ля
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20.10.2021 09:46 Відповісти
Колхоз,он и есть колхоз - быки не должны покидать стойло!
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20.10.2021 09:48 Відповісти
козлокопытный ...ты уже отвакцинирован шваброй? если нет спеши привиться!
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20.10.2021 10:12 Відповісти
Хтось може пояснити, як оце розуміти: "Збірна України прийняла рішення на участь у даних змаганнях через відмову плавців їхати в РФ. Джерело:
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20.10.2021 20:24 Відповісти
 
 