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Украинские пловцы отказались ехать на чемпионат Европы в Россию

Украинские пловцы отказались ехать на чемпионат Европы в Россию

В начале ноября в российском городе Казань состоится чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Сборная Украины приняла решение на участвовать в данных соревнованиях из-за отказа пловцов ехать в РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

По словам президента Федерации плавания Андрея Власкова, предварительно участие Украины на чемпионате Европы по плаванию планировалась в ограниченном количестве спортсменов. Ожидалось, что на соревнованиях выступит 2-кратный олимпийский призер Токио-2020 Михаил Романчук, а также полуфиналист Олимпиады-2020 Владислав Бухов.

Однако в начале октября и Романчук, и Бухов сообщили федерации плавания Украины, не будут принимать участия в чемпионате Европы. В конце концов, федерация решила вообще отказаться от поездки в Россию на турнир.

"Мы планировали участвовать в этих соревнованиях, но ограниченной командой, то есть с теми спортсменами которые могут бороться за медали. Планировалось, что на чемпионат Европы поедет призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Но несколько недель назад Романчук по личным причинам отказался он участия в чемпионате. Так же сделал и Бухов ", - сообщил Власков.

Причину такого сокращенного состава команды для участия в Евро президент федерации плавания Украины объяснил необходимостью финансирования украинской делегации. Власков обратил внимание на то, что поскольку соревнования проводятся в России, государством они не финансируются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пловец Романчук завоевал первое серебро для Украины на Олимпиаде в Токио

В то же время глава федерации заверил, что никаких очков Украина не теряет, отказываясь от выступления на Евро. Кроме того, в начале декабря состоится чемпионат мира, и украинские пловцы сосредоточат подготовку именно на этом турнире.

"Мы не теряем никаких очков, никаких преференций в этом чемпионате нет. Но если бы были медали для Украины это было бы очень хорошо. Также в начале декабря будет чемпионат мира в Абу-Даби. Эти соревнования проходят почти одновременно и готовиться к ним - это непросто. Тем более после Олимпийских игр. Здесь уже накладывается проблема формирования календаря международных мероприятий. Поэтому через комплекс этих причин Тренерский совет, личные тренеры и сами спортсмены решили сконцентрироваться на чем-то одном и не ехать в Россию именно на этот чемпионат ".

Также читайте: "Так держать", - Зеленский поздравил пловца Романчука, завоевавшего серебро на Олимпиаде

Автор: 

плавание (107) спорт (2435) Романчук Михаил (13)


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Топ комментарии
+26
какой .удак проводит чемпионат Европы по плаванию на росии???
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19.10.2021 23:29
+14
Браво украинским пловцам... Поступок заслуживает уважения и всяческих похвал...
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19.10.2021 23:30
+6
У кремлевского пловца
Вдруг закапало с конца,
Ах ты ж, гад, Медведев Дима, -
Заразил *****, вестимо!



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19.10.2021 23:42
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какой .удак проводит чемпионат Европы по плаванию на росии???
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19.10.2021 23:29 Ответить
Газпромовское бабло решает. Им и мундиаль доверили и многие другие спортивные мероприятия...
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19.10.2021 23:32 Ответить
У кремлевского пловца
Вдруг закапало с конца,
Ах ты ж, гад, Медведев Дима, -
Заразил *****, вестимо!



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19.10.2021 23:42 Ответить
Рядом с Медведевым всплывает большое пятно спермы. Путин спрашивает: "Ты что, кончил?" Медведев отвечает: "Нет, просто пёрнул".
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19.10.2021 23:51 Ответить
ума хватило только на баян?
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20.10.2021 19:43 Ответить
гей геєв, баян порвуть, як вашого х..ла будуть закопувати, а це твоя буденність. сиди рівно на бутилці.
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20.10.2021 20:27 Ответить
Власков обратил внимание на то, что поскольку соревнования проводятся в России, государством они не финансируются Источник:
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19.10.2021 23:35 Ответить
Ну и правильно, что не финансируются. Чем еще можно стимулировать этих "спорт вне политики" вспомнить о том, что они граждане государства, которое не может быть вне политики...
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19.10.2021 23:48 Ответить
так тодi стає зрозумiлою iхня вiдмова "по личным причинам" - манi з власних карманiв трeба брати
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19.10.2021 23:53 Ответить
Просто Бех Романчука не пустила в рашу!
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20.10.2021 06:07 Ответить
Браво украинским пловцам... Поступок заслуживает уважения и всяческих похвал...
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19.10.2021 23:30 Ответить
Власков обратил внимание на то, что поскольку соревнования проводятся в России, государством они не финансируются Источник:
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19.10.2021 23:34 Ответить
це ти так думаєш, а взагалі посрати
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20.10.2021 20:30 Ответить
Честь и хвала таким спортсменам! 🇺🇦🇺🇦
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19.10.2021 23:33 Ответить
Власков обратил внимание на то, что поскольку соревнования проводятся в России, государством они не финансируются Источник:
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19.10.2021 23:34 Ответить
А 10 раз слабо ?
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19.10.2021 23:39 Ответить
тобi i 10 мало. тобi ж русский сдeлал мозг узкiм
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19.10.2021 23:43 Ответить
Министр-слуга народа Коломойского - украинских пловцов не поймёт: Министр спорта Гутцайт о российских спортсменах: Общаюсь. Вор-интернационалист: Новый министр спорта фигурирует в уголовном деле о краже миллионов 08.03.2020.
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19.10.2021 23:40 Ответить
респект, дякую за позицію, молодці!
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19.10.2021 23:42 Ответить
ось i вся позицiя."Власков обратил внимание на то, что поскольку соревнования проводятся в России, государством они не финансируются. Источник:
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19.10.2021 23:44 Ответить
Тебе смотрю , не сильно расширил..
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19.10.2021 23:50 Ответить
так твiй просто нe окучує. у тeбe ж вiн узкiй
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19.10.2021 23:57 Ответить
Чемпионат в Казани - это само по себе уже смешно.
А с учётом боевых действий - это просто неприемлемо.
И откуда в Казани Европа ?
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19.10.2021 23:55 Ответить
двоечник,иди в школу и учи где Европа и граница с Азией.А лучше объясни каким боком Израиль играет в футбол и другое за Европу.И какие боевые действия в Казани или её окресностях?
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20.10.2021 19:52 Ответить
УКРАЇНСЬКІ спортсмени!
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19.10.2021 23:55 Ответить
Власков обратил внимание на то, что поскольку соревнования проводятся в России, государством они не финансируются. Источник:
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19.10.2021 23:58 Ответить
Красавчики. В говне плавать не годится.
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20.10.2021 00:14 Ответить
є зрозумiлою iхня вiдмова "по личным причинам" - манi з власних карманiв трeба брати
Власков обратил внимание на то, что поскольку соревнования проводятся в России, государством они не финансируются Источник:
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20.10.2021 00:20 Ответить
Угомонить,ботва.
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20.10.2021 00:25 Ответить
организаторьі ЧЕ по плаванию отгребли хорошое бабло как то чтоб чемпионат мира по футболу проходил на МосковсЧине (MoskovsChina) -/ обращаю внимание на то что наши журналюги пишушие па масковски часто наши регионьі назьівают например " Одесчина (OdesChina) для англомовного уха сльішиться Одеса китайская. Не пишите и не распространяйте через рус.яз китайский норатив. пож-ста вашу мать.
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20.10.2021 00:22 Ответить
Как все ето уже з***ло. Какое отношение Рашка имеет к Европе, что там проводят чемпионат Европы? Вы бы еще в Северной Корее чемпионат Европы провели.
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20.10.2021 00:31 Ответить
А вообще молодцы наши пловцы. Уже победители. Ето вам не те придурки которые ездили на Рашку во время войны, мол война войной а спорт вне политики, а потом хвастались медалями которые хотелось в глотку им запихать.
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20.10.2021 00:35 Ответить
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20.10.2021 00:51 Ответить
Як це Зел...кий порушив свої принципи: какаразніца,что кто-то дразнится!
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20.10.2021 01:06 Ответить
Непонимаю этого и никогда не пойму - ехать надо или не проводить чемпионат вовсе. Уже из-за этого пострадала наша сборная по пляжному футболу. Политика политикой, а спорт должен развиваться. Почему должны спортсмены страдать из-за этого?
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20.10.2021 05:13 Ответить
Просто нада пєрєстать влаштовувати чемпіонати в говно-країнах . Є ж багато нормальних країн . Для чого обирати самі заригані типу рашки.
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20.10.2021 07:16 Ответить
Підтримую!! .
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20.10.2021 08:48 Ответить
Ну и правильно ,в росию, могут ехать только идиоты , в любой момент ,там могут найти наркотики а потом если не повезёт, https://novayagazeta.ru/articles/2021/10/11/razrabotchiki-18
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20.10.2021 09:00 Ответить
Ну,мабуть,не у російському місті Казань, а у татарському,яке є поки що, під протекторатом ********** і це по-перше; по-друге: абсолютно вірне рішення прийняли українські спортсмени відмовившись від участі у тих змаганнях: нєфіг кацапів удостоювати такої честі, не заслужили, нехай у своїх смердючих калабанях із ****** змагаються.
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20.10.2021 09:07 Ответить
...И правильно...
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20.10.2021 09:07 Ответить
Идиоты,@ля
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20.10.2021 09:46 Ответить
Колхоз,он и есть колхоз - быки не должны покидать стойло!
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20.10.2021 09:48 Ответить
козлокопытный ...ты уже отвакцинирован шваброй? если нет спеши привиться!
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20.10.2021 10:12 Ответить
Хтось може пояснити, як оце розуміти: "Збірна України прийняла рішення на участь у даних змаганнях через відмову плавців їхати в РФ. Джерело:
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20.10.2021 20:24 Ответить
 
 