Украинские пловцы отказались ехать на чемпионат Европы в Россию

В начале ноября в российском городе Казань состоится чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Сборная Украины приняла решение на участвовать в данных соревнованиях из-за отказа пловцов ехать в РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

По словам президента Федерации плавания Андрея Власкова, предварительно участие Украины на чемпионате Европы по плаванию планировалась в ограниченном количестве спортсменов. Ожидалось, что на соревнованиях выступит 2-кратный олимпийский призер Токио-2020 Михаил Романчук, а также полуфиналист Олимпиады-2020 Владислав Бухов.

Однако в начале октября и Романчук, и Бухов сообщили федерации плавания Украины, не будут принимать участия в чемпионате Европы. В конце концов, федерация решила вообще отказаться от поездки в Россию на турнир.

"Мы планировали участвовать в этих соревнованиях, но ограниченной командой, то есть с теми спортсменами которые могут бороться за медали. Планировалось, что на чемпионат Европы поедет призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Но несколько недель назад Романчук по личным причинам отказался он участия в чемпионате. Так же сделал и Бухов ", - сообщил Власков.

Причину такого сокращенного состава команды для участия в Евро президент федерации плавания Украины объяснил необходимостью финансирования украинской делегации. Власков обратил внимание на то, что поскольку соревнования проводятся в России, государством они не финансируются.

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В то же время глава федерации заверил, что никаких очков Украина не теряет, отказываясь от выступления на Евро. Кроме того, в начале декабря состоится чемпионат мира, и украинские пловцы сосредоточат подготовку именно на этом турнире.

"Мы не теряем никаких очков, никаких преференций в этом чемпионате нет. Но если бы были медали для Украины это было бы очень хорошо. Также в начале декабря будет чемпионат мира в Абу-Даби. Эти соревнования проходят почти одновременно и готовиться к ним - это непросто. Тем более после Олимпийских игр. Здесь уже накладывается проблема формирования календаря международных мероприятий. Поэтому через комплекс этих причин Тренерский совет, личные тренеры и сами спортсмены решили сконцентрироваться на чем-то одном и не ехать в Россию именно на этот чемпионат ".

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