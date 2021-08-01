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"Так держать", - Зеленский поздравил пловца Романчука, завоевавшего серебро на Олимпиаде
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Михаила Романчука, завоевавшего серебрянную медаль на Олимпиаде в Токио в плавании вольным стилем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Поздравляю пловца Михаила Романчука с новой победой на Олимпиаде - получением "серебра" в плавании вольным стилем на 1500 м. Михаил принес Украине первую серебряную медаль на играх в Токио и шестую в общем зачете. Так держать, Украина!", - отметил президент.
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+16 die Sonne #460845
показать весь комментарий01.08.2021 09:53
+14 Garry Grant
показать весь комментарий01.08.2021 10:00
+14 Кот Бегемот #477582
показать весь комментарий01.08.2021 10:03
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После Протасевича никто не хочет обосраться снова.
воно тупе ментально російське падло.
просто робіть власні висновки з того трешу, який воно влаштувало в державі.
одно не понятно, после отжима жилья, майна и земли должник будет на шару горбатиться
на зеленского и охметова ? ведь им и выезд обещают прикрыть,
а работы то нет и как работать без жилья ?
так и думал...
Романчук сделал все шо мог и ето заслуживает уважения как минимум.
а от дальше я от него жду рекордов - хлопец внушает надежды..
a сегодня его серебро ето то шо греет душу....
два гребаных рекордсмена....
а за Романчука даже не сомневайтесь - дистанции 800 - 1500 метров самые тяжелые - и не спринтер и не стайер шо называется... но у хлопца есть все шо бы нас еще не один раз порадовать....
нет шо бы порадоваться за серебро - не, оно надежды утратило...
Десну с бешеным течением я тоже полтора раза переплывал - раз за себя,
а пол раза взад за саню вытащить, бо он захлебывался и не доплывал....
а саня никогда плавать не умел и с водой не дружил хоть и старался очень... -
зато на гитаре шпилил - отходите и слушайте...
я так понимаю вас заставляют и руки ломают быть на етом сайте де все психи?
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Это ни в коей мере не относится к пловцу Романчуку, но относится к тому логистическому маршруту, который обвалился, как картонный домик , когда Владимир Зеленский и его сотоварищ по кинематографической гильдии И.Ургант не смогли вовремя понять, что их желания, не просто не соответствуют возможностям, но заводят их возможности в железную финансовую пропасть их собственными умственными ( вернее их отсутствием) способностями.