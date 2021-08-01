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Новости Олимпиада-2020
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"Так держать", - Зеленский поздравил пловца Романчука, завоевавшего серебро на Олимпиаде

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Михаила Романчука, завоевавшего серебрянную медаль на Олимпиаде в Токио в плавании вольным стилем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Поздравляю пловца Михаила Романчука с новой победой на Олимпиаде - получением "серебра" в плавании вольным стилем на 1500 м. Михаил принес Украине первую серебряную медаль на играх в Токио и шестую в общем зачете. Так держать, Украина!", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пловец Романчук завоевал первое "серебро" для Украины на Олимпиаде в Токио

Зеленский (20196) Олимпиада (1136) плавание (106)


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Топ комментарии
+16
Єто падло собирается както цирк с СБУ и Чаусом комментировать или нет... Придуривается что ничего не происходит
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01.08.2021 09:53
+14
Клован никого из медалистов не пропустил? Всех поздравил? Вот она оказывается-,функция главнокомандующего в условиях ежедневных обстрелов кацапнёй.
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01.08.2021 10:00
+14
ЗЕбанько, не примазывайся к чужой славе, ты как был найвелычнишой кучкой ЗЕленого говна, так и останешься.
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01.08.2021 10:03
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Что держать, извините?
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01.08.2021 09:47 Ответить
стрелок великий дядька а такий збочинець, краще не викладай свої фантазії про себе
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01.08.2021 09:56 Ответить
Крышку держать! Крышку рояля, чтобы самое ценное не придавило!
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01.08.2021 10:05 Ответить
зе-баната за горло!
"Так тримати", - Зеленський привітав плавця Романчука, який виборов срібло на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 1912
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01.08.2021 10:42 Ответить
А ослик здесь причём ?
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01.08.2021 09:48 Ответить
Можно и так держать.
"Так держать", - Зеленский поздравил пловца Романчука, завоевавшего серебро на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 5028
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01.08.2021 09:50 Ответить
Єто падло собирается както цирк с СБУ и Чаусом комментировать или нет... Придуривается что ничего не происходит
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01.08.2021 09:53 Ответить
И западные партнёры, как воды в рот набрали...
После Протасевича никто не хочет обосраться снова.
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01.08.2021 09:56 Ответить
Они затаив дыхание наблюдают разборки после драки Данилюка и Милованова.
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01.08.2021 10:00 Ответить
Ну я думаю ,что вы их не до оцениваете...встречаться с зелей после Тихановской,которая не имеет статуса никакого,это снова плевок в лужу где зекрысу и потопят)
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01.08.2021 10:05 Ответить
После "не до оцениваете" отпадает желание что-либо обсуждать.
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01.08.2021 10:10 Ответить
Как же мне на это насрать...веришь?)
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01.08.2021 10:41 Ответить
Он на отдыхе, некогда. Пока прилетит, все рассосется. Журнашлюхи прикормлены.
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01.08.2021 10:45 Ответить
Вслед за этим другое будет. Малоросы-предатели воровитые дегенераты у власти.
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01.08.2021 14:43 Ответить
для чого вам його коментар?
воно тупе ментально російське падло.
просто робіть власні висновки з того трешу, який воно влаштувало в державі.
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01.08.2021 12:06 Ответить
Клован никого из медалистов не пропустил? Всех поздравил? Вот она оказывается-,функция главнокомандующего в условиях ежедневных обстрелов кацапнёй.
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01.08.2021 10:00 Ответить
Видно наркоману нечем занятся.
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01.08.2021 10:00 Ответить
Наркоман живет от дозы до дозы...любой...и этот не исключение..
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01.08.2021 10:02 Ответить
Шас ширнется и прокукарекает, что надо построить миллион плавательных басейнов.
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01.08.2021 10:06 Ответить
А ему что, с утра прочитал по бумажке и айда в джунгли айкосить.
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01.08.2021 10:02 Ответить
твою ленку в грязь - ты тот тут причем?
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01.08.2021 10:02 Ответить
Не президент ,а свадебный генерал какой то...Может ему после президенства открыть свой поздравительный бизнес ,где нибудь в Ростове?Когда работать будете, Вова?
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01.08.2021 10:03 Ответить
На зоне ..когда реальный срок будет отбывать... он паханов будет поздравлять после президентского срока...а не в ростове..
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01.08.2021 10:06 Ответить
нормальные криворожские вовы не работают - не для работы их мамы риммы рожали.
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01.08.2021 10:06 Ответить
Зато как талантливо из всего цирк делает!Клоун от бога.
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01.08.2021 10:07 Ответить
ето точно, иногда кажется ему и пианино не надо - штаны снимет и слабает и без него
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01.08.2021 10:09 Ответить
ЗЕбанько, не примазывайся к чужой славе, ты как был найвелычнишой кучкой ЗЕленого говна, так и останешься.
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01.08.2021 10:03 Ответить
членограй молодец, грабит лохов на пару с охметовым и бабадакает
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01.08.2021 10:08 Ответить
"Так тримати", - Зеленський привітав плавця Романчука, який виборов срібло на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 5180
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01.08.2021 10:12 Ответить
хорошо планируют зепадлы, вогнать каждого в долги и вышвырнуть на улицу ...
одно не понятно, после отжима жилья, майна и земли должник будет на шару горбатиться
на зеленского и охметова ? ведь им и выезд обещают прикрыть,
а работы то нет и как работать без жилья ?
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01.08.2021 10:13 Ответить
і що цікаво... всі медалісти ОІ Токіо 2020 почали тренуватись лише в 2019 році. А до цього в Україні нічого-нічого не було, але з новим препіздентом Україна ожила і живе по новому...
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01.08.2021 10:13 Ответить
Саме цікаве те , що - вони почали тренуватись не просто в 2019 році , а саме - з ранку 22 квітня 2019 р . .
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01.08.2021 10:25 Ответить
..Зеля - преп.здун
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01.08.2021 11:54 Ответить
чему радоваться? был практически единственный шанс на золото.... и его упустили... на какой дистанции Романчук в предварительных соревнованиях установил новый олимпийский рекорд?
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01.08.2021 10:21 Ответить
На квалификационном заплыве на 500 м
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01.08.2021 10:27 Ответить
800 м. вольным стилем. с такими данными и без золота.......
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01.08.2021 11:02 Ответить
а ну еще рaз ядом брызни...
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01.08.2021 10:55 Ответить
ты, малолетний сопливый мальчик, проглоти сопли и научись разбираться в эмоциях других, где ты видишь яд? моя эмоция - сожаление и утреченные надежды.
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01.08.2021 11:07 Ответить
не удержался и брызнул!
так и думал...
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01.08.2021 11:10 Ответить
вот это был яд, деействительно...
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01.08.2021 11:49 Ответить
обиделся? - напрасно - ничего личного не было и нет.
Романчук сделал все шо мог и ето заслуживает уважения как минимум.
а от дальше я от него жду рекордов - хлопец внушает надежды..
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01.08.2021 11:54 Ответить
я не обиделся абсолютно... просто разъяснение эмоций... я понимаю, что он сделал все... но перед этим были серьезные надежды, что возьмет золото.... они не оправдались...
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01.08.2021 12:13 Ответить
хлопец таки пловец - рекорды обязательно будут.
a сегодня его серебро ето то шо греет душу....
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01.08.2021 12:18 Ответить
факт совершился... надеемся на новые, более высокие победы.
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01.08.2021 12:30 Ответить
у пацанов-мальчишек лодку одолжили на шмотки перевезти на тот берег - лодку привезли взад и уже потом начался заплыв через Десну - смех и слезы ето было...

два гребаных рекордсмена....
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01.08.2021 12:34 Ответить
зато есть, что вспомнить... надеюсь воспоминания приятные.
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01.08.2021 12:36 Ответить
да - и спасибо Вам за ето....
а за Романчука даже не сомневайтесь - дистанции 800 - 1500 метров самые тяжелые - и не спринтер и не стайер шо называется... но у хлопца есть все шо бы нас еще не один раз порадовать....
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01.08.2021 12:40 Ответить
победили негатив, вышли на позитив... и это прекрасно.
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01.08.2021 12:53 Ответить
свої... порозумілись, з кацапами б ніколи...
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01.08.2021 13:16 Ответить
не надо по злому - тебя бы на 15м метре уже искали внизу по течению.
нет шо бы порадоваться за серебро - не, оно надежды утратило...
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01.08.2021 11:16 Ответить
прежде чем что то говорить про других, раскажи про себя... я лично, в Запорожье, переплывал, сам, в одиночку, самое широкое русло Днепра, около 2 км. выплывал на Хортице.. назад, против течения, плыть уже не рисковал.., пешком, бегом, в одних плавках, по Хортице далее по мосту Преображенского назад на место старта... бежать было до км 8-10...
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01.08.2021 11:54 Ответить
ой - давай не мерятся рекордами...
Десну с бешеным течением я тоже полтора раза переплывал - раз за себя,
а пол раза взад за саню вытащить, бо он захлебывался и не доплывал....
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01.08.2021 12:00 Ответить
Десна крутая речка... хоть и неширокая зато с характером... плавать, и я там плавал, но переплывать не рисковал.
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01.08.2021 12:15 Ответить
кстати когда переплывал Днепр, течение тоже сильное.... снесло на 45 градусов относительно точки заплыва...
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01.08.2021 12:17 Ответить
Десна с ее течением ето шо та особенного, как мы еще наши шмотки нашли после на куда нас с саней снесло - до сих пор не понимаю....
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01.08.2021 12:22 Ответить
раньше на Десне были разливы... в конце лета, когда старики подсыхали в тех водоемах руками ловили больших карасей... охота за карасями особо увлекающее действие... удовольствие передать сложно.
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01.08.2021 12:35 Ответить
а после разлива остаются "лужи" и бредень и щучки ))
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01.08.2021 12:45 Ответить
и щук много стается... но в более глубоких и больших "лужах"... в тех, что ловили карасей, было максимум до средины ляжки воды, море травы, муляка по колена и в той муляке с вояной травой караси... ты их, они от тебя.... азарт неописуемый, несмотря, что и сам весь в муляке... - романтично....
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01.08.2021 12:52 Ответить
так, шановный, все так и було....
а саня никогда плавать не умел и с водой не дружил хоть и старался очень... -
зато на гитаре шпилил - отходите и слушайте...
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01.08.2021 13:03 Ответить
как в африке... местные папуасы живут всю жизнь на море-океане, и никто из них плавать не умеет.... на Занзибаре не видел плавающим ни одного местного... заходят в море по колена и это для них предел...
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01.08.2021 13:10 Ответить
зато бегают... от львов и гиен очень быстро... конкурентов у них мало.
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01.08.2021 13:13 Ответить
Шмаркли лишь бы светануть свой маланский нос.
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01.08.2021 10:23 Ответить
все "комментаторы" сбежали из психушки ... на цензор пора присылать санитаров...
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01.08.2021 10:31 Ответить
наконец то глас *********, лишнехромосомный...
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01.08.2021 10:41 Ответить
вы здесь именно поетому - санитарша?
я так понимаю вас заставляют и руки ломают быть на етом сайте де все психи?
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01.08.2021 10:57 Ответить
Романчук как тока 800 проплыл сразу было видно - етот хлопец без медали не уедет.
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01.08.2021 10:37 Ответить
"За июнь заробитчане перевели в страну более миллиарда долларов, - Нацбанк"
_____
Это ни в коей мере не относится к пловцу Романчуку, но относится к тому логистическому маршруту, который обвалился, как картонный домик , когда Владимир Зеленский и его сотоварищ по кинематографической гильдии И.Ургант не смогли вовремя понять, что их желания, не просто не соответствуют возможностям, но заводят их возможности в железную финансовую пропасть их собственными умственными ( вернее их отсутствием) способностями.
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01.08.2021 10:47 Ответить
 
 