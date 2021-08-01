"Так держать", - Зеленский поздравил пловца Романчука, завоевавшего серебро на Олимпиаде

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Михаила Романчука, завоевавшего серебрянную медаль на Олимпиаде в Токио в плавании вольным стилем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Поздравляю пловца Михаила Романчука с новой победой на Олимпиаде - получением "серебра" в плавании вольным стилем на 1500 м. Михаил принес Украине первую серебряную медаль на играх в Токио и шестую в общем зачете. Так держать, Украина!", - отметил президент.

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