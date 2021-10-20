Вирок у справі про обстріл "112 Україна": чоловіку дали умовний термін

Шевченківський райсуд Києва виніс члену так званої "ПВК Семенченка" вирок у справі про обстріл телеканалу "112 Україна".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на дані судового реєстру.

Згідно з ними, вирок ухвалено ще 9 вересня. Чоловіка визнали винним в участі в незаконному збройному формуванні та здійсненні теракту. Суд засудив його до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.

Видання "УП" стверджує, що ім'я засудженого - Костянтин Нікитенко. За його даними, згідно з матеріалами справи, Нікитенко і Вадим Боровик приїхали до будівлі каналу на машині і зібрали ручний протитанковий гранатомет РПГ-22 у заздалегідь підготовленому місці. Після цього вони на велосипедах поїхали до каналу: приблизно о 3:20 ночі Боровик вистрілив, а Нікитенко сторожив.

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Нагадаємо, 13 липня 2019 року, близько 4:00 із гранатомета було обстріляно будівлю телеканалу "112 Україна". На місце події приїхали правоохоронці, які знайшли неподалік будівлі тубус. У результаті вибуху потерпілих немає. У поліції відкрили кримінальну справу за статтею "Терористичний акт".