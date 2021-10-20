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Ініціюватиму відсторонення керівника охорони здоров'я Запоріжжя, - Ляшко

Ініціюватиму відсторонення керівника охорони здоров'я Запоріжжя, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко ініціює відсторонення керівника охорони здоров'я міста Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, таке рішення Ляшко ухвалив під час поїздки в Запорізьку область.

"За вчорашній день і в Запорізькій області, і в Україні зробили рекордну кількість щеплень за добу - понад 226 тис. І це не межа - регіони можуть і повинні нарощувати темпи далі. Але, на жаль, не всі відповідальні це розуміють, тому буду ініціювати відсторонення керівника охорони здоров'я міста Запоріжжя", - підкреслив міністр.

У Запоріжжі міністр охорони здоров’я провів кілька робочих зустрічей. Зокрема, побував в обласній інфекційній лікарні та обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Крім того, Віктор Ляшко провів нараду з керівництвом Запорізької області, представниками районних державних адміністрацій та головами територіальних громад у форматі відеоконференції. Говорили про епідситуацію, дотримання карантинних обмежень встановлених для червоного рівні епідемічної небезпеки, необхідність покращення темпів вакцинації та оптимізації роботи пунктів щеплень.

Автор: 

Запоріжжя (2290) охорона здоров’я (293) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+4
а сам не хочешь отстраниться ?
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20.10.2021 10:55
+3
из того что они заботятся о своих гражданах.
Тебе понятно на них плевать.
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20.10.2021 11:13
+2
в Израиле обнаружили новый тип Дельты. Израиль срочно принимает меры по нераспространению.

а чего так переполошился Израиль,если там уже третью буферную укололи почти 60%?
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20.10.2021 10:56
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а сам не хочешь отстраниться ?
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20.10.2021 10:55 Відповісти
в Израиле обнаружили новый тип Дельты. Израиль срочно принимает меры по нераспространению.

а чего так переполошился Израиль,если там уже третью буферную укололи почти 60%?
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20.10.2021 10:56 Відповісти
из того что они заботятся о своих гражданах.
Тебе понятно на них плевать.
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20.10.2021 11:13 Відповісти
Интересно, а он с охраной ходит?)
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20.10.2021 10:57 Відповісти
Ляшко?
а это тот кто с доктором смерть позакрывали все дуб.диспансеры по Украине.
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20.10.2021 10:59 Відповісти
Ляшко ты лучше инициируй отставку найвелычнишого говноралиссимуса, больше пользы для страны принесешь.
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20.10.2021 11:01 Відповісти
Ну пошло перетаскивание мебели.
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20.10.2021 11:02 Відповісти
из статьи не ясно, чем же плох глава местного облздрава, раз даже прививок делает до фига.
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20.10.2021 11:12 Відповісти
Это когда совковое население Запорожья неверующие в ковир 19 стали умирать десятками от " выдуманного вируса" то сразу выстроились в очередь
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20.10.2021 13:52 Відповісти
Это что за чучело тратит мои налоги?
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20.10.2021 13:31 Відповісти
А шо, в Запорожье есть такой руководитель?...
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20.10.2021 14:12 Відповісти
 
 