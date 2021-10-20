Ініціюватиму відсторонення керівника охорони здоров'я Запоріжжя, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко ініціює відсторонення керівника охорони здоров'я міста Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, таке рішення Ляшко ухвалив під час поїздки в Запорізьку область.

"За вчорашній день і в Запорізькій області, і в Україні зробили рекордну кількість щеплень за добу - понад 226 тис. І це не межа - регіони можуть і повинні нарощувати темпи далі. Але, на жаль, не всі відповідальні це розуміють, тому буду ініціювати відсторонення керівника охорони здоров'я міста Запоріжжя", - підкреслив міністр.

У Запоріжжі міністр охорони здоров’я провів кілька робочих зустрічей. Зокрема, побував в обласній інфекційній лікарні та обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Крім того, Віктор Ляшко провів нараду з керівництвом Запорізької області, представниками районних державних адміністрацій та головами територіальних громад у форматі відеоконференції. Говорили про епідситуацію, дотримання карантинних обмежень встановлених для червоного рівні епідемічної небезпеки, необхідність покращення темпів вакцинації та оптимізації роботи пунктів щеплень.