РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4921 посетитель онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
6 351 11

Буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения Запорожья, - Ляшко

Буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения Запорожья, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко инициирует отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, такое решение Ляшко принял во время поездки в Запорожскую область.

"За вчерашний день и в Запорожской области, и в Украине сделали рекордное количество прививок за сутки - более 226 тыс. И это не предел - регионы могут и должны наращивать темпы далее. Но, к сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожье", - подчеркнул министр.

В Запорожье министр здравоохранения провел несколько рабочих встреч. В частности, побывал в областной инфекционной больнице и областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Кроме того, Ляшко провел совещание с руководством Запорожской области, представителями районных государственных администраций и председателями территориальных громад в формате видеоконференции. Говорили об эпидситуации, соблюдении карантинных мер, установленных для красного уровня эпидемической опасности, необходимости улучшения темпов вакцинации и оптимизации работы пунктов прививок.

Также читайте: Украина может делать 1,5 млн прививок от COVID-19 в неделю, - Ляшко

Автор: 

Запорожье (2675) здравоохранение (332) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
а сам не хочешь отстраниться ?
показать весь комментарий
20.10.2021 10:55
+3
из того что они заботятся о своих гражданах.
Тебе понятно на них плевать.
показать весь комментарий
20.10.2021 11:13
+2
в Израиле обнаружили новый тип Дельты. Израиль срочно принимает меры по нераспространению.

а чего так переполошился Израиль,если там уже третью буферную укололи почти 60%?
показать весь комментарий
20.10.2021 10:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а сам не хочешь отстраниться ?
показать весь комментарий
20.10.2021 10:55 Ответить
в Израиле обнаружили новый тип Дельты. Израиль срочно принимает меры по нераспространению.

а чего так переполошился Израиль,если там уже третью буферную укололи почти 60%?
показать весь комментарий
20.10.2021 10:56 Ответить
из того что они заботятся о своих гражданах.
Тебе понятно на них плевать.
показать весь комментарий
20.10.2021 11:13 Ответить
Интересно, а он с охраной ходит?)
показать весь комментарий
20.10.2021 10:57 Ответить
Ляшко?
а это тот кто с доктором смерть позакрывали все дуб.диспансеры по Украине.
показать весь комментарий
20.10.2021 10:59 Ответить
Ляшко ты лучше инициируй отставку найвелычнишого говноралиссимуса, больше пользы для страны принесешь.
показать весь комментарий
20.10.2021 11:01 Ответить
Ну пошло перетаскивание мебели.
показать весь комментарий
20.10.2021 11:02 Ответить
из статьи не ясно, чем же плох глава местного облздрава, раз даже прививок делает до фига.
показать весь комментарий
20.10.2021 11:12 Ответить
Это когда совковое население Запорожья неверующие в ковир 19 стали умирать десятками от " выдуманного вируса" то сразу выстроились в очередь
показать весь комментарий
20.10.2021 13:52 Ответить
Это что за чучело тратит мои налоги?
показать весь комментарий
20.10.2021 13:31 Ответить
А шо, в Запорожье есть такой руководитель?...
показать весь комментарий
20.10.2021 14:12 Ответить
 
 