Буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения Запорожья, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко инициирует отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, такое решение Ляшко принял во время поездки в Запорожскую область.

"За вчерашний день и в Запорожской области, и в Украине сделали рекордное количество прививок за сутки - более 226 тыс. И это не предел - регионы могут и должны наращивать темпы далее. Но, к сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожье", - подчеркнул министр.

В Запорожье министр здравоохранения провел несколько рабочих встреч. В частности, побывал в областной инфекционной больнице и областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Кроме того, Ляшко провел совещание с руководством Запорожской области, представителями районных государственных администраций и председателями территориальных громад в формате видеоконференции. Говорили об эпидситуации, соблюдении карантинных мер, установленных для красного уровня эпидемической опасности, необходимости улучшения темпов вакцинации и оптимизации работы пунктов прививок.

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