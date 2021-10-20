Буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения Запорожья, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко инициирует отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, такое решение Ляшко принял во время поездки в Запорожскую область.
"За вчерашний день и в Запорожской области, и в Украине сделали рекордное количество прививок за сутки - более 226 тыс. И это не предел - регионы могут и должны наращивать темпы далее. Но, к сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожье", - подчеркнул министр.
В Запорожье министр здравоохранения провел несколько рабочих встреч. В частности, побывал в областной инфекционной больнице и областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Кроме того, Ляшко провел совещание с руководством Запорожской области, представителями районных государственных администраций и председателями территориальных громад в формате видеоконференции. Говорили об эпидситуации, соблюдении карантинных мер, установленных для красного уровня эпидемической опасности, необходимости улучшения темпов вакцинации и оптимизации работы пунктов прививок.
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а чего так переполошился Израиль,если там уже третью буферную укололи почти 60%?
Тебе понятно на них плевать.
а это тот кто с доктором смерть позакрывали все дуб.диспансеры по Украине.