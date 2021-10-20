УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10655 відвідувачів онлайн
Новини
7 472 27

Шкіряк виграв суд у Медведчука. ФОТО

Київський апеляційний суд задовольнив скаргу ексрадника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка на рішення Оболонського райсуду Києва, який зобов'язав його спростувати свої слова на адресу нардепа ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав ексрадник голови МВС Зорян Шкіряк, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо! Дорогі друзі, радий вам повідомити гарну новину! Перемога!!!!! Зорян Шкіряк виграв апеляцію у путінського кума!!!!! Україна перемогла мордор!

Щойно, Київський апеляційний суд задовільнив мою апеляційну скаргу та скасував сумнівне рішення Оболонського суду! Медведчуку повністю відмовлено у його позові до мене! Справедливість є!"- написав він.

Також Шкіряк подякував своїм адвокатам Yuriy Demchenko і Marina Silina: "Вони бездоганно відстояли нашу позицію в судовому процесі і надали незаперечні аргументи нашої правоти!"

"ПТН - ХЛО! Слава Україні! Смерть ворогам!", - додав Шкіряк.

Шкіряк виграв суд у Медведчука 01

Фото: Шкіряк / Facebook

Також читайте: Пов'язані з Медведчуком структури купували пальне з РФ за цінами, удвічі нижчими за ринкові, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, в травні Медведчук виграв суд у Шкіряка щодо захисту честі і гідності. Оболонський суд визнав недостовірною інформацію, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Медведчука, поширену Шкіряком 28 січня 2016 року на своїй сторінці в Facebook, такого змісту: "... Він активний представник держави-агресора і рупор російських терористів в Мінському процесі .., ... державного зрадника, адепта "русского мира" і агента російських спецслужб в Україні ... Медведчука! Цього засланого ... потрібно судити! "

Також суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Віктора Медведчука інформацію, поширену Зоряному Шкіряком 28 січня 2016 року на своїй сторінці в соцмережі Facebook, такого змісту: "... Медведчук був завербований агентом КДБ СРСР ще зі своїх студентських років".

Крім того, суд постановив визнати недостовірною і такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Віктора Медведчука інформацію, поширену Зоряному Шкіряком 29 січня 2016 року на своїй сторінці в соцмережі Facebook, такого змісту: "... Він ... є ... державним зрадником, прямим агентом ФСБ і відкритим рупором російсько-терористичних банд "Л-ДНР" ...".

Суд зобов'язав Шкіряка спростувати поширену ним раніше недостовірну інформацію шляхом публікації на сторінці в Facebook резолютивної частині цього рішення справи протягом 10 днів з дня набрання рішенням законної сили.

Шкіряк виграв суд у Медведчука 02

Автор: 

Медведчук Віктор (1708) Шкіряк Зорян (208)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
канєшна!
відмєдчук - мілєйший мущіна!
ні разу нє кум *****, і ні разу не гебнява потвора
показати весь коментар
20.10.2021 11:57
+9
Ну, що ж, мої вітання і Зоряну, і Шкіряку
показати весь коментар
20.10.2021 11:47
+7
зорян или шкиряк?) кто из них?
показати весь коментар
20.10.2021 11:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зорян или шкиряк?) кто из них?
показати весь коментар
20.10.2021 11:43 Відповісти
Обидва.
показати весь коментар
20.10.2021 11:53 Відповісти
Так я шо-то плохо нипонял: Зорян или Шкиряк ???
показати весь коментар
20.10.2021 11:43 Відповісти
какаяразница.
показати весь коментар
20.10.2021 11:50 Відповісти
Та да: обое рябое.
показати весь коментар
20.10.2021 19:10 Відповісти
Зорян помог Шкиряку. "ЧипЧип и Дейл к нам спешат..."
показати весь коментар
20.10.2021 11:45 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2021 11:49 Відповісти
Ну, що ж, мої вітання і Зоряну, і Шкіряку
показати весь коментар
20.10.2021 11:47 Відповісти
Зорян благодари Шкиряка! Без него не получилось бы
показати весь коментар
20.10.2021 11:49 Відповісти
Этих судей объявили бы врагами народа, если бы советник Авакова не выиграл.
показати весь коментар
20.10.2021 11:51 Відповісти
канєшна!
відмєдчук - мілєйший мущіна!
ні разу нє кум *****, і ні разу не гебнява потвора
показати весь коментар
20.10.2021 11:57 Відповісти
Это так у вас в Канаде делают?
показати весь коментар
20.10.2021 11:59 Відповісти
Кацапов в Канаде нет ! Это муляж.
показати весь коментар
20.10.2021 12:24 Відповісти
Ога, Канада-Нікольская Тамбовскай губєрніі.
показати весь коментар
20.10.2021 12:24 Відповісти
Кучма назначив Ведмедчука начальником своей администрации в 2002 году сделал 2 вещи,укрепил свой нефтегазовый бизнес и передел собственности в пользу и для своих кремлевских опричников...
показати весь коментар
20.10.2021 11:54 Відповісти
гебняве чмо скуштувало прутня
показати весь коментар
20.10.2021 11:55 Відповісти
Никто не говорит о Семене Могилевиче тех лет,а он был наряду с Йосей Кабздоном главной фигурой в этом грязном белье Кучмистов тех лет...
показати весь коментар
20.10.2021 12:00 Відповісти
Як завжди Катька психолог-реаніматолог допомогла?
показати весь коментар
20.10.2021 12:01 Відповісти
А слухання Зорян проти мертвечука коли буде?
показати весь коментар
20.10.2021 12:20 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2021 12:34 Відповісти
Вітаю! Але давайте визнаємо, що саме зараз не виграти у Медведчука суд було неможливо
показати весь коментар
20.10.2021 12:41 Відповісти
А при Поросі - можливе було таке
Оболонский суд признал недостоверной информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию Медведчука, распространенную Шкиряком 28 января 2016 г. на своей странице в Facebook следующего содержания: "... Он активный представитель государства-агрессора и рупор российских террористов в Минском процессе .., ... государственного изменника, адепта "русского мира" и агента российских спецслужб в Украине ... Медведчука! в Этого засланного ... нужно судить! " Источник:
показати весь коментар
20.10.2021 12:51 Відповісти
Фіг їх знає. Справа не в тому. Усе це не зупиниться на Медведчуці. Невже Ви цього не розумієте. І завтра, можливо будуть судити Шкіряка. Як то намагаються Пороха, Федину, Марусю Звиробій, Пояркова та ін.

Це мені нагадує початок кінець 20-х, початок 30-х, коли Сталін почав з Троцького, а потім були Зіновьєв ... А потім ті, хто доносив на перших, а потім треті, що доносили на других. Можливо масштаби будуть меншими, але суть та ж сама.
показати весь коментар
20.10.2021 16:41 Відповісти
Так, закон, на жаль, не діє.
показати весь коментар
20.10.2021 13:16 Відповісти
то що мертвечук гімно-хуйор то зрозуміло, але мені НЕ зрозуміло інше, чому його ні тоді, не зараз у клітку не закрили, хоча зарах воно "підарешт" але нажаль НЕ доКІНЦЯ...
показати весь коментар
20.10.2021 13:41 Відповісти
файна новина! ПТГ - ХЛО! МВЧК - ХЛО!!!

СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!!
показати весь коментар
20.10.2021 15:10 Відповісти
 
 