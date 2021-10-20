Шкіряк виграв суд у Медведчука. ФОТО

Київський апеляційний суд задовольнив скаргу ексрадника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка на рішення Оболонського райсуду Києва, який зобов'язав його спростувати свої слова на адресу нардепа ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав ексрадник голови МВС Зорян Шкіряк, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо! Дорогі друзі, радий вам повідомити гарну новину! Перемога!!!!! Зорян Шкіряк виграв апеляцію у путінського кума!!!!! Україна перемогла мордор!

Щойно, Київський апеляційний суд задовільнив мою апеляційну скаргу та скасував сумнівне рішення Оболонського суду! Медведчуку повністю відмовлено у його позові до мене! Справедливість є!"- написав він.

Також Шкіряк подякував своїм адвокатам Yuriy Demchenko і Marina Silina: "Вони бездоганно відстояли нашу позицію в судовому процесі і надали незаперечні аргументи нашої правоти!"

"ПТН - ХЛО! Слава Україні! Смерть ворогам!", - додав Шкіряк.

Фото: Шкіряк / Facebook

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Нагадаємо, в травні Медведчук виграв суд у Шкіряка щодо захисту честі і гідності. Оболонський суд визнав недостовірною інформацію, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Медведчука, поширену Шкіряком 28 січня 2016 року на своїй сторінці в Facebook, такого змісту: "... Він активний представник держави-агресора і рупор російських терористів в Мінському процесі .., ... державного зрадника, адепта "русского мира" і агента російських спецслужб в Україні ... Медведчука! Цього засланого ... потрібно судити! "

Також суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Віктора Медведчука інформацію, поширену Зоряному Шкіряком 28 січня 2016 року на своїй сторінці в соцмережі Facebook, такого змісту: "... Медведчук був завербований агентом КДБ СРСР ще зі своїх студентських років".

Крім того, суд постановив визнати недостовірною і такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Віктора Медведчука інформацію, поширену Зоряному Шкіряком 29 січня 2016 року на своїй сторінці в соцмережі Facebook, такого змісту: "... Він ... є ... державним зрадником, прямим агентом ФСБ і відкритим рупором російсько-терористичних банд "Л-ДНР" ...".

Суд зобов'язав Шкіряка спростувати поширену ним раніше недостовірну інформацію шляхом публікації на сторінці в Facebook резолютивної частині цього рішення справи протягом 10 днів з дня набрання рішенням законної сили.