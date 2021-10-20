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Шкиряк выиграл суд у Медведчука. ФОТО

Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу экс-советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка на решение Оболонского райсуда Киева, который обязал его опровергнуть свои слова в адрес нардепа ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ.

"Важно! Дорогие друзья, рад вам сообщить хорошую новость! Победа! Шкиряк выиграл апелляцию у путинского кума! Украина победила мордор!

Только что Киевский апелляционный суд удовлетворил мою апелляционную жалобу и отменил сомнительное решение Оболонского суда! Медведчуку полностью отказано в его иске ко мне! Справедливость есть!" - написал он.

Также Шкиряк поблагодарил своих адвокатов Yuriy Demchenko и Marina Silina: "Они безупречно отстояли нашу позицию в судебном процессе и предоставили неоспоримые аргументы нашей правоты!"

"ПТН - ХЛО! Слава Украине! Смерть врагам!", - добавил Шкиряк.

Шкиряк выиграл суд у Медведчука 01
Фото: Шкиряк/Facebook

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Напомним, в мае Медведчук выиграл суд у Шкиряка относительно защиты чести и достоинства. Оболонский суд признал недостоверной информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию Медведчука, распространенную Шкиряком 28 января 2016 г. на своей странице в Facebook следующего содержания: "... Он активный представитель государства-агрессора и рупор российских террористов в Минском процессе .., ... государственного изменника, адепта "русского мира" и агента российских спецслужб в Украине ... Медведчука! в Этого засланного ... нужно судить! "

Также суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию, распространенную Зоряном Шкиряком 28 января 2016 года на своей странице в соцсети Facebook следующего содержания: "...Медведчук был завербован агентом КГБ СССР еще со своих студенческих лет".

Кроме того, суд постановил признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию, распространенную Зоряном Шкиряком 29 января 2016 года на своей странице в соцсети Facebook следующего содержания: "...Он... является ...государственным изменником, прямым агентом ФСБ и открытым рупором российско-террористических банд "л-днр"...".

Суд обязал Шкиряка опровергнуть распространенную им ранее недостоверную информацию путем публикации на странице в Facebook резолютивной части этого решения дела в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу.

Шкиряк выиграл суд у Медведчука 02

Медведчук Виктор (1790) Шкиряк Зорян (568)


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Топ комментарии
+14
канєшна!
відмєдчук - мілєйший мущіна!
ні разу нє кум *****, і ні разу не гебнява потвора
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20.10.2021 11:57
+9
Ну, що ж, мої вітання і Зоряну, і Шкіряку
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20.10.2021 11:47
+7
зорян или шкиряк?) кто из них?
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20.10.2021 11:43
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зорян или шкиряк?) кто из них?
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20.10.2021 11:43 Ответить
Обидва.
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20.10.2021 11:53 Ответить
Так я шо-то плохо нипонял: Зорян или Шкиряк ???
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20.10.2021 11:43 Ответить
какаяразница.
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20.10.2021 11:50 Ответить
Та да: обое рябое.
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20.10.2021 19:10 Ответить
Зорян помог Шкиряку. "ЧипЧип и Дейл к нам спешат..."
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20.10.2021 11:45 Ответить
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20.10.2021 11:49 Ответить
Ну, що ж, мої вітання і Зоряну, і Шкіряку
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20.10.2021 11:47 Ответить
Зорян благодари Шкиряка! Без него не получилось бы
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20.10.2021 11:49 Ответить
Этих судей объявили бы врагами народа, если бы советник Авакова не выиграл.
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20.10.2021 11:51 Ответить
канєшна!
відмєдчук - мілєйший мущіна!
ні разу нє кум *****, і ні разу не гебнява потвора
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20.10.2021 11:57 Ответить
Это так у вас в Канаде делают?
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20.10.2021 11:59 Ответить
Кацапов в Канаде нет ! Это муляж.
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20.10.2021 12:24 Ответить
Ога, Канада-Нікольская Тамбовскай губєрніі.
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20.10.2021 12:24 Ответить
Кучма назначив Ведмедчука начальником своей администрации в 2002 году сделал 2 вещи,укрепил свой нефтегазовый бизнес и передел собственности в пользу и для своих кремлевских опричников...
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20.10.2021 11:54 Ответить
гебняве чмо скуштувало прутня
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20.10.2021 11:55 Ответить
Никто не говорит о Семене Могилевиче тех лет,а он был наряду с Йосей Кабздоном главной фигурой в этом грязном белье Кучмистов тех лет...
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20.10.2021 12:00 Ответить
Як завжди Катька психолог-реаніматолог допомогла?
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20.10.2021 12:01 Ответить
А слухання Зорян проти мертвечука коли буде?
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20.10.2021 12:20 Ответить
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20.10.2021 12:34 Ответить
Вітаю! Але давайте визнаємо, що саме зараз не виграти у Медведчука суд було неможливо
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20.10.2021 12:41 Ответить
А при Поросі - можливе було таке
Оболонский суд признал недостоверной информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию Медведчука, распространенную Шкиряком 28 января 2016 г. на своей странице в Facebook следующего содержания: "... Он активный представитель государства-агрессора и рупор российских террористов в Минском процессе .., ... государственного изменника, адепта "русского мира" и агента российских спецслужб в Украине ... Медведчука! в Этого засланного ... нужно судить! " Источник:
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20.10.2021 12:51 Ответить
Фіг їх знає. Справа не в тому. Усе це не зупиниться на Медведчуці. Невже Ви цього не розумієте. І завтра, можливо будуть судити Шкіряка. Як то намагаються Пороха, Федину, Марусю Звиробій, Пояркова та ін.

Це мені нагадує початок кінець 20-х, початок 30-х, коли Сталін почав з Троцького, а потім були Зіновьєв ... А потім ті, хто доносив на перших, а потім треті, що доносили на других. Можливо масштаби будуть меншими, але суть та ж сама.
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20.10.2021 16:41 Ответить
Так, закон, на жаль, не діє.
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20.10.2021 13:16 Ответить
то що мертвечук гімно-хуйор то зрозуміло, але мені НЕ зрозуміло інше, чому його ні тоді, не зараз у клітку не закрили, хоча зарах воно "підарешт" але нажаль НЕ доКІНЦЯ...
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20.10.2021 13:41 Ответить
файна новина! ПТГ - ХЛО! МВЧК - ХЛО!!!

СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!!
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20.10.2021 15:10 Ответить
 
 