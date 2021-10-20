Шкиряк выиграл суд у Медведчука. ФОТО
Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу экс-советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка на решение Оболонского райсуда Киева, который обязал его опровергнуть свои слова в адрес нардепа ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.
Об этом на своей странице в Facebook написал экс-советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ.
"Важно! Дорогие друзья, рад вам сообщить хорошую новость! Победа! Шкиряк выиграл апелляцию у путинского кума! Украина победила мордор!
Только что Киевский апелляционный суд удовлетворил мою апелляционную жалобу и отменил сомнительное решение Оболонского суда! Медведчуку полностью отказано в его иске ко мне! Справедливость есть!" - написал он.
Также Шкиряк поблагодарил своих адвокатов Yuriy Demchenko и Marina Silina: "Они безупречно отстояли нашу позицию в судебном процессе и предоставили неоспоримые аргументы нашей правоты!"
"ПТН - ХЛО! Слава Украине! Смерть врагам!", - добавил Шкиряк.
Напомним, в мае Медведчук выиграл суд у Шкиряка относительно защиты чести и достоинства. Оболонский суд признал недостоверной информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию Медведчука, распространенную Шкиряком 28 января 2016 г. на своей странице в Facebook следующего содержания: "... Он активный представитель государства-агрессора и рупор российских террористов в Минском процессе .., ... государственного изменника, адепта "русского мира" и агента российских спецслужб в Украине ... Медведчука! в Этого засланного ... нужно судить! "
Также суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию, распространенную Зоряном Шкиряком 28 января 2016 года на своей странице в соцсети Facebook следующего содержания: "...Медведчук был завербован агентом КГБ СССР еще со своих студенческих лет".
Кроме того, суд постановил признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию, распространенную Зоряном Шкиряком 29 января 2016 года на своей странице в соцсети Facebook следующего содержания: "...Он... является ...государственным изменником, прямым агентом ФСБ и открытым рупором российско-террористических банд "л-днр"...".
Суд обязал Шкиряка опровергнуть распространенную им ранее недостоверную информацию путем публикации на странице в Facebook резолютивной части этого решения дела в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу.
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відмєдчук - мілєйший мущіна!
ні разу нє кум *****, і ні разу не гебнява потвора
Оболонский суд признал недостоверной информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию Медведчука, распространенную Шкиряком 28 января 2016 г. на своей странице в Facebook следующего содержания: "... Он активный представитель государства-агрессора и рупор российских террористов в Минском процессе .., ... государственного изменника, адепта "русского мира" и агента российских спецслужб в Украине ... Медведчука! в Этого засланного ... нужно судить! " Источник:
Це мені нагадує початок кінець 20-х, початок 30-х, коли Сталін почав з Троцького, а потім були Зіновьєв ... А потім ті, хто доносив на перших, а потім треті, що доносили на других. Можливо масштаби будуть меншими, але суть та ж сама.
СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!!