Шкиряк выиграл суд у Медведчука. ФОТО

Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу экс-советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка на решение Оболонского райсуда Киева, который обязал его опровергнуть свои слова в адрес нардепа ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ.

"Важно! Дорогие друзья, рад вам сообщить хорошую новость! Победа! Шкиряк выиграл апелляцию у путинского кума! Украина победила мордор!

Только что Киевский апелляционный суд удовлетворил мою апелляционную жалобу и отменил сомнительное решение Оболонского суда! Медведчуку полностью отказано в его иске ко мне! Справедливость есть!" - написал он.

Также Шкиряк поблагодарил своих адвокатов Yuriy Demchenko и Marina Silina: "Они безупречно отстояли нашу позицию в судебном процессе и предоставили неоспоримые аргументы нашей правоты!"

"ПТН - ХЛО! Слава Украине! Смерть врагам!", - добавил Шкиряк.



Фото: Шкиряк/Facebook

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Напомним, в мае Медведчук выиграл суд у Шкиряка относительно защиты чести и достоинства. Оболонский суд признал недостоверной информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию Медведчука, распространенную Шкиряком 28 января 2016 г. на своей странице в Facebook следующего содержания: "... Он активный представитель государства-агрессора и рупор российских террористов в Минском процессе .., ... государственного изменника, адепта "русского мира" и агента российских спецслужб в Украине ... Медведчука! в Этого засланного ... нужно судить! "

Также суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию, распространенную Зоряном Шкиряком 28 января 2016 года на своей странице в соцсети Facebook следующего содержания: "...Медведчук был завербован агентом КГБ СССР еще со своих студенческих лет".

Кроме того, суд постановил признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию, распространенную Зоряном Шкиряком 29 января 2016 года на своей странице в соцсети Facebook следующего содержания: "...Он... является ...государственным изменником, прямым агентом ФСБ и открытым рупором российско-террористических банд "л-днр"...".

Суд обязал Шкиряка опровергнуть распространенную им ранее недостоверную информацию путем публикации на странице в Facebook резолютивной части этого решения дела в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу.