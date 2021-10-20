Шмигаль про оголошення низкою регіонів надзвичайної ситуації через поставки газу: Рішення суто технічне, що дозволило "Нафтогазу" швидко укласти договори

Запровадження в областях надзвичайної ситуації щодо постачання газу було технічним. Ці рішення дозволили бюджетним установам підписати контракти з "Нафтогазом".

Про це сьогодні на засіданні Кабміну сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Минулого тижня низка регіонів та міст оголошували надзвичайну ситуацію через постачання газу. Такі рішення були суто технічними і дозволили швидше виконати меморандум, який у вересні уряд підписав з "Нафтогазом" та місцевою владою", - сказав він.

За його словами, запровадження надзвичайної ситуації в регіонах дозволило "Нафтогазу" швидко укласти договори на поставку газу з усіма бюджетними установами по всіх регіонах.

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