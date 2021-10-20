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Шмигаль про оголошення низкою регіонів надзвичайної ситуації через поставки газу: Рішення суто технічне, що дозволило "Нафтогазу" швидко укласти договори

Шмигаль про оголошення низкою регіонів надзвичайної ситуації через поставки газу: Рішення суто технічне, що дозволило

Запровадження в областях надзвичайної ситуації щодо постачання газу було технічним. Ці рішення дозволили бюджетним установам підписати контракти з "Нафтогазом".

Про це сьогодні на засіданні Кабміну сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Минулого тижня низка регіонів та міст оголошували надзвичайну ситуацію через постачання газу. Такі рішення були суто технічними і дозволили швидше виконати меморандум, який у вересні уряд підписав з "Нафтогазом" та місцевою владою", - сказав він.

За його словами, запровадження надзвичайної ситуації в регіонах дозволило "Нафтогазу" швидко укласти договори на поставку газу з усіма бюджетними установами по всіх регіонах.

Також читайте: "Нафтогаз" гарантує кожній бюджетній організації газ за ціною 13,7 грн, - Вітренко

Автор: 

газ (10481) Нафтогаз (4429) Меморандум (189) Шмигаль Денис (4633)


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на сегодня тариф о КП «Теплоэнерго» (г. Днепр) для населения составляет: централизованное отопление при наличии домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии с НДС грн / Гкал - 1579.51 грн.

Для потребителей КП «Теплоенерго» новые тарифы:

2 144,20 грн за 1 Гкал для населения (с НДС);
3 616,13 грн за 1 Гкал для религиозных организаций (с НДС);
3 616,13 грн за 1 Гкал для бюджетных организаций (с НДС);
4 991,15 грн за 1 Гкал для всех прочих потребителей (с НДС).
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20.10.2021 14:23 Відповісти
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20.10.2021 14:32 Відповісти
 
 